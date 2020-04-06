DHA YURT BÜLTENİ-19

Kocaeli'de iyileşen hastalardan alınan antikorlarla koronavirüs tedavisi yapılacak

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurulan laboratuvarlarda, koronavirüs tedavisi görerek iyileşen kişilerden alınacak plazmalarda bulunan antikorlar, hastalığı kritik şekilde geçiren hastaların tedavisinde kullanılacak.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bulunan laboratuvarlarda koronavirüse karşı antikor tedavisine başlanacak. İyileşen kişilerden alınan plazma örneklerinden ayrıştırılan antikorların hastaların bağışıklık sistemine verilerek vücudun savunma mekanizması geliştirmesini sağlamayı amaçlayan tedavi yöntemi, hastalığı solunum cihazına bağlı olarak kritik şekilde geçiren kişilerin iyileştirilmesini amaçlıyor. Koronavirüsün henüz kesin bir tedavisinin olmadığını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, uygulanacak tedavi yöntemi ile ilerleme kaydetmeyi umduklarını söyledi.

Çok kritik duruma gelen hastaların yüzde 50'sinin hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Herkese test yapılmıyor. Bu çok önemli. Hastalık semptomları gösterenlere test yapılıyor. Karantina kısmı da insandan insana bulaşmasını önlemek için çok önemli. Hastalığı taşıyanların yüzde 30'luk bir kısmı hiçbir semptom göstermiyor. Hiçbir şikayetleri yok ama dolaşıyorlar. Burada bize çay getiren kişiden sokakta dolaşan herhangi bir insana kadar hepsinin taşıyıcı olma özelliği var. Hastaların yüzde 55 kadar kısmı hafif ve orta şikayetler ile başvuruyor. Bunlara herhangi bir tedavi de gerekmiyor. Basit tedaviler ile normal hayatına dönüyor. Asıl önemli olan ise, yüzde 10'luk bir ciddi semptomları olan hasta grubu var. Bunların yanında yüzde 5 de çok kötü durumda olan, kritik hasta grubu var. Hastalar o sürece girdikten sonra artık entübasyona geçen hastaların yüzde 50'den fazlası ölüyor. Yani şu anda bu işin spesifik bir tedavisi yok. Böyle bir tedavi olmadığı için, geçmiş dönemde AIDS ile ilgili, diğer hastalıklar ile ilgili kullanılan anti viral ajanlar burada değerlendiriliyor. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar kullanılıyor. Ama bunların hiçbiri için, yüzde 100 bunun tedavisidir deme şansımız yok.ö dedi.

"PLAZMA TEDAVİSİ ÖZELLİKLE KRİTİK SAFHAYA GEÇMEDEN ÖNCE ÇOK ÖNEMLİ"

Antikor tedavisinin uzun süredir hepatit B hastalarında kullanıldığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Hülagü, "Aşı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Aşı noktasında virüsün izole edilmesi lazım. Bunun için üçüncü düzey laboratuvar gerekiyor. Önümüzdeki günlerde yapacağımız altyapı çalışmaları ile birlikte bizde üçüncü düzeye geçip virüs izolasyonu ve aşı çalışmalarına katkı yapacağız. Yanlış hatırlamıyorsam dünyada ilk kez 1890'lı yıllarda difterili hastalarda ilk virüs izole edilmiş. Bu hastalığın atlatılmasında önemli rol oynayan lenfositler dediğimiz vücudun savunma organları tarafından oluşturulan antikorlar var. Bu antikorlar hastalığı önlüyor. Zaten biz hepatit B'li hastalarda da bu yöntemi kullanıyorduk uzun zamandan beri. Yani koruyucu özelliği olan antikorlar. Ama hepatit C'de koruyucu özelliği olmayan antikorlar üretiliyor. Burada koruyucu olduğuna dair çalışmalar var. Elimizde çok veri yok. Çin'de yapılan 5 vakalık bir çalışmada, yoğun bakımdaki bu tip plazma immün tedavisi uygulanan hastaların 3 tanesinin geri döndüğü belirtiliyor. Diğer 2 hasta ile ilgili henüz bir yayın vermediler. Burada anlıyoruz ki, bu plazma tedavisi özellikle kritik safhaya geçmeden önce çok önemli.ö diye konuştu.

Hastalığın insan vücudunda çok hızlı ilerlediğini ifade eden Prof. Dr. Hülagü, "Süreç çok hızlı ilerliyor. Herhangi bir öksürük gibi basit semptomları olan hastada 2 ile 5 gün sonra akciğer filmi çekildiğinde tamamen buzlu cam manzarası görülebiliyor. Arkasından 1 gün, 2 gün sonra da ventilasyona bağlanıp hasta ciddi bir şekilde ölüme doğru gidiyor. Hastanın o sürece geçmemesi için bu plazma tedavisinin, yani konvelasan plazma dediğimiz tedavinin uygulanabilirliği çok mantıklı. Aşının amacı da bu zaten. Aşı yaparak insanların bağışıklık sistemini uyarıp antikor oluşumunu sağlıyoruz. Biz süratli şekilde bu koronavirüs hastalığını atlatmış olan insanlardan elde edeceğimiz plazmalardaki antikorlar sayesinde o kritik sürece geçiş yapan hastaların geçişini engelleyebilirsek çok büyük bir katkı yapmış olacağız.ö dedi.

"GÖNÜLLÜ OLARAK GELİP PLAZMA VERMELERİ GEREKİYOR"

Plazma bağışının normal kan verme işleminden farklı yapıldığını anlatan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, şöyle konuştu:

"Buradaki en önemli nokta, hastalığı atlatmış olan kişilerin gönüllü olarak gelip plazma vermeleri gerekiyor. Bunu da anlatacağız. Bir kan vermek ya da kan almak gibi değil. Hastanın bir kolundan kanı alıp, plazmadaki antikorlar makine yardımıyla alındıktan sonra kişiye kendi kanını geri veriyoruz. Bu işlemi bir kişi haftada 2 kez yapabilir. Antikorlar alınınca kişinin bağışıklık sisteminin zayıflaması veya hastalığın tekrarlaması gibi bir durumun olmadığını biliyoruz. Bir kişinin 30'dan fazla defa plazma verebileceği noktasında Çin'den gelen çalışmalar var."

"BU TEDAVİYİ UYGULADIĞIMIZDA BAŞARABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Prof. Dr. Hülagü tedavinin uygulanma yöntemini ise şöyle anlattı:

"Hastaların yüzde 85'i herhangi bir şey yapmadan iyileşiyorlar. Basit tedavilerle, elimizdeki diğer anti viralleri devreye sokarak iyileşebiliyorlar. Ama o kritik sürece giren hastaları, entübasyona girmeden, o süreçte yapabilirsek veya entübasyonda olan başlangıç dönemindeki hastalara bu tedaviyi uyguladığımızda başarabileceğimize inanıyorum. Bu hastalığı atlatmış olan kişileri davet edeceğiz. Sağlık Müdürlüğü'nden bu kişilerin listelerini aldık. Bunları PCR ile teknik bir analiz yaparak hastalıklarının olmadığını teyit edeceğiz. Sonuçların negatif olduğunu tespit ettikten sonra yaklaşık 2 saatlik bir işlem ile kanlarını alacağız. Bu antikorları toplayacağız ve bunları herhangi bir risk olmaması için bir ışın testinden de geçireceğiz. Bunun belli şartları var. A, B ve O grubu kanları herkesin kendi kan grubuna göre vererek böyle bir tedaviyi başlatmış olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üniversitede kurulan laboratuvarlardan görüntüler

-Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile röp.

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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95 yaşındaki İsmail amca koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

İZMİR'de koronavirüs nedeniyle Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İsmail K. (95), hastalığı yendi. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı yaşlı adam, hastaneden oynayarak ayrıldı.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkemizde umut verici bir gelişme yaşandı. İzmir'de bir huzurevinde kalan İsmail K., 25 Mart Çarşamba günü solunum sıkıntısı ve yüksek ateş belirtileriyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan iki testte sonuçlar pozitif çıkınca yaşlı adama koronavirüs tanısı kondu. Bunun üzerine yaşlı adam için tedavi süreci başladı. Kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen İsmail K., 13 gün boyunca tedavi altına alındı. Tedavi sürecini başarıyla atlatan İsmail K., zorlu hastalığı yenerek taburcu oldu. O anları bir hastane çalışanı telefonla kaydetti. 95 yaşında koronavirüsü yenen İsmail K.'yı hastane çalışanları alkışlarla uğurlarken, yaşlı adam da hastaneden oynayarak ayrıldı. İsmail K.'nin, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir pansiyona yerleştirildiği belirtildi. İsmail K.'nin hastaneden oynayarak ayrıldığı görüntüler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hastanede çalışanları tarafından çekilen görüntü

Haber: Gökçe ADAR – Kamera: İZMİR,

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Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, 30 büyükşehirle birlikte araç giriş ve çıkışları yasaklanan kentte, ilçeler arası geçişlere de 14 gün süreyle kısıtlama getirdiklerini söyledi. Vali Bektaş, "Bizim bilim kurulumuzun

tek istediği şey izolasyon. Bunu yapmadığımızda bu işi başaramayacağımızı söylüyorlar. Bunun önüne geçmek için bu geceden başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişleri sınırlama kararı aldık" dedi.

Vali Erdoğan Bektaş, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması düzenledi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ile birlikte düzenlendiği toplantıda yeni kararlar aldıklarını belirten Vali Bektaş, kentte tedbirleri daha sıkı tutmak zorunda olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgelerine ek kararlar aldıklarını ifade eden Vali Bektaş, 14 gün süreyle ilçelere giriş ve çıkışları kapattıklarını söyledi. Kararın saat 00.00 itibariyle uygulamaya konulacağını ifade eden Vali Bektaş, "Pandemi kurullarımızı toplayarak görüşme yapıyoruz. İki konuda genel çerçevenin biraz daha daraltılmasını arkadaşlarımız uygun gördüler. Bütün gayretlerimize rağmen Zonguldak'ta fena değiliz ama bazı ilçelerimizde ana bulvarlarda tenhalaşmayı istediğimiz düzeyde yakalayamadık. Bunu yakalayamadığımız sürece bunun önüne geçebileceğimizi düşünmüyoruz. Bizim bilim kurulumuzun da tek istediği şey izolasyon. Bunu yapmadığımızda bu işi başaramayacağımızı söylüyorlar. Bunun önüne geçmek için pandemi kurulu bu geceden başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişlerde ilimiz giriş çıkışlarındaki şartlar dahilinde geçişleri sınırlama kararı aldık. Yani Düzce'den, Bartın'a girerken ya da çıkarken hangi şartlar aranıyorsa, Ereğli'den Zonguldak'a gelirken, Devrek'ten Zonguldak'a gelirken aynı şartlar aranacak" dedi.

'ZONGULDAK HASSASİYETİN YÜKSEK OLDUĞU BİR İL'

Vali Bektaş, bu yasağın uzmanlar tarafından istendiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bunları hocalarımız ısrarla bizden istediler. Zonguldak özellikle madenler nedeniyle akciğer rahatsızlıkları nedeniyle hassasiyetimiz biraz yüksek. Her ne kadar bu virüs çok ölümcül bir öldürücü bir virüs değilse de böyle faktörler olunca sıkıntı oluşturuyor. Hocalarımız ilçeler arası geçişleri mümkün olduğu kadar azaltın diyorlar."

Vali Bektaş, kent merkezine çok yakın olan Kilimli ve Kozlu ilçelerinde giriş ve çıkışlarda ise geçen hafta başlattıkları tedbirleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

'İL GENELİNDE TÜM PAZARLAR KAPATILDI'

İl genelinde tüm halk pazarlarını da 14 gün süreyle kapattıklarını ifade eden Vali Bektaş, "Geçtiğimiz hafta Zonguldak belediyemizin gayretleriyle merkezde çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarlarını kapattık. İyi ki de kapattık. Pazarcılarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. O pazarları yapsaydık ben nasıl bir Zonguldak ile karşılaşacağımı hayal bile edemiyorum. İl genelinde de 14 gün süreyle kapatılmasına pandemi kurulu karar verdi. Artık bugünden itibaren Zonguldak'ta pazarlar açılmayacak. Bunun yerine belediyeler, pazarcı esnafının bir kısmını yetkilendirerek mahallelerde seyyar pazarcılık yapmasına destek olacak. Pazarcı esnafı halkın ayağına gidecek. Bu şekilde daha az bulaşma ihtimaline kavuşmak istiyoruz" diye konuştu.

'ÖLÜM ORANLARI FAZLA'

Zonguldak'ta akciğer hastalıklarına yönelik özel bir çalışmalarının şu an olmadığını söyleyen Vali Bektaş, şunları söyledi:

"Zonguldak maden kenti. Buna yönelik bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Meslek hastalığı için özel bir çalışmamız yok. Zonguldak'ın sağlık yapısını herkesin bildiği bir şey. Ölüm oranları burada şimdilik fazla gözüküyor inşallah böyle devam etmez. Hocalarımız bunu oraya bağlıyorlar. Bu virüs çok bulaşıcı, çok öldürücü değil ama Zonguldak'ta bizim hassasiyetimizden dolayı sıkıntı oluşturuyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valilik detay

-Vali Erdoğan Bektaş açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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İşçi emeklisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 45 bin TL bağış

BOLU'da, işçi emeklisi Durmuş Türker (85), sattığı depo ve otomobilden elde ettiği 45 bin lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Bolu merkeze bağlı Çobankaya köyünde, akrabalarının yanında kalan Durmuş Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istedi. Türker, daha önce sattığı otomobil ve depodan elde ettiği 45 bin lirayı bağışlamak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçti. Müdürlük görevlileri, yaşlı adamın yanına giderek, tutanakla parayı teslim aldı.

Eşini 4 ay önce kaybettiğini, çocuğu ve kardeşleri olmadığını belirten Durmuş Türker, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Biz bize yeteriz' dedi ve kampanya başlattı. Benim de bir arabam bir de dükkanım vardı. Onları satmıştım. 45 bin TL param duruyordu. Ben de bu parayı buraya bağışlamak istedim. Bu kampanyaya verdim parayı. İmkanı olan bu kampanyaya katılsın. Şu memleketimizde sağlıklıyız, evlerimiz var. Yoksullarımız var, işten çıkıp maaşını alamayanlar var. Onlara yardım edelim. İhtiyacı olmayanlar, ihtiyacı olanlara yardım etsin" dedi.

Akrabalarının yanında kaldığını belirten Türker, "Benim maddi durumum iyi. Benim hiçbir sıkıntım yok. O para fazla, diye öbür dünya için verdim. Bu dünyada bir yardımım olsun, istedim. Öbür dünyada belki benim karşıma çıkar. Benim yaşın 85, bende çoluk çocuk, kardeş hiçbir şey yok. Bir Allah'ım var. Bir de arkamda devletim var. Ben burada emaneten uzaktan akrabalarımın yanında duruyorum. Hanım da öldü, 4 ay önce. Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetimize teşekkür ediyorum. Onların sayesinde biz burada rahatça duruyoruz. Askerimizi, polisimizi hepsini Allah korusun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dekonttan görüntü

-Röportaj

-Evden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,

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İstanbul'dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı

İSTANBUL'da, bir kamu kuruluşunda güvenlik görevlisiyken memleketi Şanlıurfa'ya bağlı Harran ilçesine dönen İbrahim Yıldız (34), ailesinin sağlığını korumak için evin bahçesine kurulan naylon çadırda kendisini 14 günlük karantinaya aldı.

Harran'daki Konaklama Tesisi'nde çalışırken, çadır kentlerin kapanmasıyla birlikte İstanbul'da Tuzladaki Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne yaklaşık 7 ay önce görevli olarak giden İbrahim Yıldız, görevinin tamamlanmasıyla 2 gün önce ilçeye bağlı kırsal Kuruyer Mahallesi'ndeki evine döndü. Yıldız, dünyada ve Türkiye'de can almaya devam eden koronavirüs karşı evinin bahçesine kurulan 2 metrekarelik naylon çadırda kendisini 14 gün sürecek karantinaya aldı.

'ÖNEMLİ OLAN AİLEMİN SAĞLIĞI'

İstanbul'dan gelmeden önce ailesini arayarak evin bahçesinde kendisi için bir çadır kurmalarını istediğini ifade eden Yıldız şöyle konuştu:

"Ben Harran'da çalışırken İstanbul'a görevlendirilerek gittim. Yaklaşık 7 aydır ailemden çocuklarımdan ayrı yaşıyordum. İki gün önce görevimin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'ya geldim. Çalıştığım yer çok kalabalık olduğu için 14 gün kendimi izole ederek, çadırda kalmam lazım. Hiçbir şekilde ailemle yakınlaşmıyorum, tüm ihtiyaçlarımı burada kendim görüyorum. Yemeğimi kapıya bırakıyorlar. 5 yaşında bir kızım var 14 gün sonra hasret gideririz. Önemli olan ailemin sağlığı."

BABASINA SARILMAYI BEKLİYOR

İstanbul'dan gelmesine sevinen ancak koronavirüs nedeniyle babasına sarılıp öpemediğini dile getiren kızı Zemzem Yıldız, "Dört gözle 14 günlük karantinanın bitmesini bekliyorum. Sonra babama çiçek alıp ona doya doya sarılacağım" dedi.

Kardeşini 7 aydır görmediklerini dile getiren ağabeyi Halil Yıldız ise, "Kardeşim tedbir amaçlı bu çadırda 14 gün kalacak bu nedenle kimseyle temas içinde bulunmuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Naylon çadırda kalan İbrahim Yıldız

İhtiyacını çadırda gideren Yıldız

Çadırın önünde bekleyen kızı Zemzem Yıldız

İbrahim Yıldız ile yapılan röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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6 yaşındaki Mehmet Emin kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

İZMİT'te yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Emin Yorgun, kumbarasında biriktirdiği 515 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

İzmit Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Yorgun, kumbarasında biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamaya karar verdi. Harçlıklarından biriktirdiği parayı, evden çıkamadığı için banka hesabına yatırmak üzere polise haber verdi. Mehmet Emin, evinin önüne gelen polislere kumbarasında bulunan 515 lirasını teslim etti. Polis ekipleri tarafından alınan para, Mehmet Emin'in isteği doğrultusunda 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış olarak yatırıldı. Yaptığı bağışın ardından polis ekiplerinin kendisine verdiği dekontu alan Mehmet Emin, "Biz bize yeteriz, evde kal Türkiyeö dedi.

Görüntü Dökümü

-Mehmet Emin'in kumbarasını polis ekiplerine teslim etmesi

-Polislerin dekontu Mehmet Emin'e vermesi

Haber: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Polis Haftası'nı, 3 dilde seslendirdikleri şarkılardan oluşan kliple kutladılar

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Polis Haftası kutlamaları etkinlikleri kapsamında Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkıların seslendirildiği klip hazırlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçiler tarafından Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar seslendirdikleri klip hazırlandı. Polis ekiplerinin kendi imkanlarıyla yaptıkları ve 'Siirt beyaz gelin' adı verilen klip, kentin önemli tarihi mekanlarında çekildi.

Hazırlanan kliple ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, klip, farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan barış, kardeşlik, hoşgörü kenti Siirt'in yöresel folklorik zenginliğini içerdiği belirtilerek, "3 dili kardeş şehir Siirt'in yöresel türkülerini seslendiren emniyet müzik korusunun bu çalışmaları tamamen kendi çalışanları ile hazırlanmış, hiçbir ajansa yaptırılmamıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Klibin çekildiği tarihi yerler

Polis ve bekçilerin şarkıları seslendirmeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera: SİİRT,

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Karasu'da yaklaşık 20 bin kişi yazlıklarına geldi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan yazlıklarına akın eden yaklaşık 20 bin kişi, alınan son karar sonrası ilçede kaldı. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, "Bu yoğunlukla baş edebilecek durumda değiliz, evinizden çıkmayınö dedi.

İstanbul'a en yakın tatil beldelerinden olan Karasu, koronavirüs salgını nedeniyle yazlıkçıların akınına uğradı. İlçede yazlığı bulunan yaklaşık 20 bin kişi, şehirler arası yolculuğun kısıtlanması öncesi ilçeye gelince, cadde ve pazar yerlerinde yoğunluk oluştu. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, "Karasu özellikle sahil kesimi olan bir ilçe. Dolayısıyla yazlık nüfusunun bir hayli fazla olduğu ilçemiz. Koronavirüs salgını nedeniyle ilçemizde yazlığı olan insanlar İstanbul'dan akınına uğramış durumda. Bakanlığımızın almış olduğu özel tedbirler kapsamında buraya gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması gerekiyor. Biz gözlemliyoruz, pazar yeri, market ve caddelerde yoğun bir kalabalık var. Vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz; lütfen evlerinizde kalın. Karasu bu yoğunluğu kaldırabilecek halde değil. Ne hastanemiz, ne zabıtamız ne de emniyet ekiplerimiz bu yoğunlukla baş edebilecek durumda değiliz, evinizden çıkmayınö dedi.

Fırtına ve yağış nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu Karasu'da 4'te biri kapalı tutulan pazar yerinde yoğunluk oluşurken gün içerisinde ilçenin her noktasında evde kalın çağrısı yapılmasına rağmen sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de pazar yeri ve caddelerde kontrollerini artırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Pazar yeri detay

Sahil ve yazlık evler detay

Başkan İshak Sarı açıklama

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/KARASU(Sakarya),

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Kırklareli'de bir köy koronavirüs karantinasına alındı

KIRKLARELİ Valiliği, Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Pınarhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün toplandığı belirtildi. Açıklamada, alınan kararlar şöyle ifade edildi:

" İlçemiz Kurudere köyünde yaşayan iki vatandaşımızda tespit edilen Covid-19 vakaları sonrası bu kişilerin köyde bulunan diğer vatandaşlarımızla da temas kurduğunun tespit edilmesi, köylerde komşuluk ilişkilerinin aktif olması ve bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olması nedeniyle salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 06.04.2020 pazartesi günü saat 16.00'dan itibaren 14 gün süreyle ilçemiz Kurudere köyünün acil sağlık ihtiyaçları hariç kolluk marifetiyle karantina altına alınmasına ve süre sonunda söz konusu Kararın İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca tekrardan değerlendirilmesine, karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın da köy dışından olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla karşılanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.ö

KIRKLARELİ,

Kaynak: DHA