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DHA YURT BÜLTENİ - 19

Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız Köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının artması üzerine mahalleler karantinaya alındı.

08.04.2020 20:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:59
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Karabük 'te 2 mahalle karantinaya alındı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız Köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının artması üzerine mahalleler karantinaya alındı.

Safranbolu'ya bağlı Bağcıağız Köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarında önlem alırken, karantina 14 gün sürecek. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız Köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallelerinde Covid-19 vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Nisan saat 18.00'dan 22 Nisan saat 24.00'a kadar 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köyden görüntüler

Jandarma ekiplerinin yolu kapatması

Detaylar

HABER-KAMERA:  Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük),

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Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 4'e yükseldi

ELAZIĞ'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir apartman daha karantinaya alındı. Böylece karantinaya alınan apartman sayısı 4'e yükseldi.

Abdullahpaşa Mahallesi 305'inci sokakta yer alan 5 katlı apartmanda oturan bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan test sonucunda ismi açıklanmayan kişinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine ekipler vatandaşın yaşadığı apartmanı karantinaya aldı. Apartmana giden polis ekipleri, binanın girişini demir bariyerlerle kapattı, çevrede önlem aldı. Kent merkezinde daha önce de 3 bina karantinaya alınmıştı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Safranbolu, Jandarma, Karabük, Güncel
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