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DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

11.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:51
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kayseri 'de cadde ve sokaklar boş kaldı

KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayımladığı genelgeyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu illerden Kayseri sessizliğe büründü. Yasak öncesi Kayseri'nin en yoğun bölgesi olan Cumhuriyet Meydanı, bugün boş kaldı. Öte yandan şehirde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, sokaklarda denetim yaptı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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