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DHA YURT BÜLTENİ - 19

Malatya'da yasak sonrası yoğunluk MALATYA'da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 2 gün sokağa çıkma yasağının bitmesiyle vatandaşlar cadde, sokak ve meydanlara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

13.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:03
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Malatya 'da yasak sonrası yoğunluk

MALATYA'da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 2 gün sokağa çıkma yasağının bitmesiyle vatandaşlar cadde, sokak ve meydanlara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Malatya'da halk dışarıya çıktı. Kentte, yasağın bitmesiyle dışarıya çıkan vatandaşların meydan ve caddelerde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin yoğun olduğu yerlerde 'araç trafiğine kapalı olan caddeler, yaya trafiğine de kapatılacak, lütfen evlerinize dönün' yönünde uyarı anonsu yaptı. Öte yandan Malatya Valisi Aydın Baruş ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Sağlık İl Müdürü Recep Bentli ile birlikte İnönü Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Malatya, Güncel
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