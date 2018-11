Dha Yurt Bülteni 2

13 Kasım 2018 Salı 09:43



Marmaris ekonomisine Yunan dopingiYUNANİSTAN'ın Rodos Adası'ndan feribotlarla günübirlik Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile gelen Yunan turistler, ülkede Euro kurunun yüksek olmasıyla bavullarını tıka basa doldurup ülkelerine dönüyor. İlçede sezon kapandığı için inen kepenkler Yunan turistlerin alışverişiyle yeniden kalktı.Yunanistan'ın Rodos Adası'nda çoğunluğu hediyelik eşya ve giyim üzerine işletmeleri bulunan Yunanlar, Türkiye'de Euro kurunun yüksek olmasıyla Marmaris ilçesini alışveriş merkezi üssü haline getirdi. Her hafta pazar günü Rodos Adası'ndan kalkan 2 feribot, yaklaşık 900 Yunanlı turisti sabahın erken saatlerinde limana getiriyor. Burada taksilere binen Yunan vatandaşları, 4 kilometre mesafedeki kent merkezinde bulunan Kapalı Çarşı'ya gidiyor. Çocukları ve akrabaları ile birlikte ellerinde bavullarla çarşıya inen Yunanlar, saat 17.00'ye kadar mağazaları gezerek fiyat alıyor ve uygun gördüğü mekanlarda pazarlıkla alışveriş yapıyor. Yunanlar en çok yazlık tekstil ürünleri, deri ve hediyelik eşyaları tercih etti. Alışverişlerini tamamlayan Yunanlılar, alışverişin ardından taksilere binerek deniz hudut kapısına gidiyor.'ÇOK SIKI PAZARLIK YAPIYORLAR'Turizm sezonunun bitmesiyle Kapalı Çarşı'da kepenk indiren birçok esnaf, Yunan turistlerin alışveriş için geldiğini öğrenince yeniden faaliyete geçti. Ayakkabı satışı yapan Mehmet Dinç, "Euro'nun yüksek olmasıyla Yunanlar, Rodos'tan her hafta pazar günü bavullarla alışveriş yapmaya geliyor. Genelde ucuza alabilecekleri yerleri tercih ederek pazarlıkla bavulları dolduruyorlar. Bizler, elimizde kalan sezonluk ürünleri onlar sayesinde tüketiyoruz. Hem onlar hem biz kazanıyoruz" dedi. Tekstil işletmecisi Abdülkadir Elvan Kozan, "Çok sıkı pazarlık yapıyorlar. Sabah 09.00-17.00 arası Kapalı Çarşı'yı sürekli dolaşıp nerede ucuz ürün var onları alıyorlar. Hava şartları uygun olduğu sürece her hafta Pazar günleri gelirler. Örneğin bizden 200 liraya aldıkları deri ceketi kendileri iki katına fiyata dükkanlarında sattıklarını öğrendik. Bizde onlarda kazanıyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDrone ile Marmaris hava görüntüsü(13 saniye)Hakim tepeden Marmaris görüntüsüDenizden Yunanlıları getiren 2 feribot görüntüsüKapalı Çarşı'ya bavullarla aileleri ile gelen Yunanlılar genel-ayrıntılı görüntüKapalı Çarşı'da alışveriş yapan Yunanlılar genel-ayrıntılı görüntüTekstilci Abdülkadir Elvan Kozan ile röp.Ayakkabıcı Mehmet Dinç ile röp.(Toplam: 4 dakika 7 saniye-297 MB HD görüntü)Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),======================================İzmirli Kızlar Robot Takımı, Türkiye'yi ABD'de temsil edecekİZMİR'de çoğunluğu lise öğrencisi kızlardan oluşan robot takımı İstanbul'da 39 takım ile yarışarak birinci oldu. İzmir Girls FRC Robot Takımı, 2019 yılının Nisan ayında ABD'de yapılacak olan Şampiyonlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kızların yapımını dört ayda tamamladıkları robot, belirli bir mesafedeki çizgiyi geçerek kutuyu gelen verilere göre yakın terazi ya da uzak teraziye atabiliyor.İstanbul Regional Şampiyonası'nda 39 takım arasından birinci seçilen ve tasarladıkları robot ile 'Endüstriyel Tasarım' ödülüne layık görülen, lise öğrencilerinden oluşan İzmir Girls FRC (First Robotics Competition) Robot Takımı, ABD'de yapılacak olan iki uluslararası robot yarışmasına hazırlanıyor. Gaziemir Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 8'i kız toplam 13 öğrenciden oluşan robot takımı, geliştirdikleri çok fonksiyonlu robot ile başarılara imza atıyor. Gösterdikleri ulusal başarıların ardından İzmir Girls FRC Robot Takımı, 2019'da ABD'de yapılacak olan Şampiyonlar Şampiyonası ve FRC Regional Uluslararası robot yarışmasına katılmaya hak kazandı. Çoğunluğun genç kadınlardan oluşmasının nedeni, cesaret ve özgüveni artırmak. Takım, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik prensiplerini tanıtarak kariyerlerde başarılı olma becerisi kazandırmayı hedefliyor. Üç liseden Gürkan Lokman, Uğur Çelik, Mehmet Sel, Mehmet Sözer, Abdullah Yıldırım'ın mentörlük yaptığı takım, lise ikinci ve üçüncü sınıflardan Cansu Meleke Yıldıko, Derya Altunbağ, Elif Nur Yalçın, Pelin Ülke, Elif Kahraman, Simay Nal, Gamze Kaygısız ve Emre Fırtına'dan oluşuyor.KUTUYU GELEN VERİLERE GÖRE YAKIN TERAZİ YA DA UZAK TERAZİYE ATABİLEN ROBOT TASARLANDITakımdaki kız öğrencilerin fazla olmasının sebebini anlatan Karabağlar Atatürk MTAL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Uğur Çelik, robotu yaparken atık malzemeler kullandıklarını belirterek, robot yapmanın maliyetinin yüksek olduğunu vurgu yapıp, şu sözlerle sponsor desteği istedi:"Meslek lisesinde daha çok kız öğrencilerin çok tercih etmediği makine gibi döküm gibi alanlar olduğunu bildiğimiz için hem buraya gelecek öğrencileri teşvik etmek, hem de buradaki kız öğrencilerin yollarını açmayı hedefledik. Takımdaki kızlar farklı bölümlerden seçildi, çünkü ortaya bir ürün çıkacaktı ve bu ürün sadece bir bilim dalının ortaya çıkarabileceği bir ürün değil. Farklı branş öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte bu robotu yaptık. Özellikle atık malzemeler kullanmaya çalıştık. Takım üyeleri birbirleriyle rekabet halinde değil, takım ruhu ile ortaya bir şeyler koymayı amaçladı. Mesai saatleri dışında da çalışılarak, öğrenciler için de çok yoğun bir süreç geçirdik. Robotun tamamlanması 4 aylık bir süreci kapsıyor. Bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşayan öğrencilerimiz adına biz de çok mutluyuz. Yarışmada istenilen özelliklere göre tasarladığımız robotumuz, hem yazılımsal hem donanımsal olarak tanımlanmış görevlerin tümünü yerine getirebiliyor. Yazdıkları otonom kodları sayesinde başlangıç görevi olarak başarılı bir şekilde belirli bir mesafedeki çizgiyi geçerek kutuyu gelen verilere göre yakın terazi ya da uzak teraziye atabilen birkaç robottan birini tasarladık. Ancak takımın faaliyetlerinin robotik alanda olması nedeni ile çalışmalarının ve kullandıkları malzemelerin de maliyeti oldukça yüksek. Bu maliyetler öğrencilerin karşılayabileceğinin çok üzerinde. Bu nedenle İzmir Girls FRC Robot Takımı, geleceği inşa edecek genç kızlara destek olacak sponsorlara ihtiyaç duyuyor."'OKULUMUZDA MAKİNELERİMİZ, ÇİZİM PROGRAMLARIMIZ, TEKNİK İMKANLARIMIZ VAR'Takımla gurur duyduğunu belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İstanbul'da düzenlenen ve 39 takımın katıldığı yarışmada İzmir'in kızlarının Türkiye birincisi olduğunu, Türkiye'yi gelecek nisan ayında ABD'de temsil edeceklerini söyledi. Yahşi, "Türkiye genelinde İzmir'in birinci çıkarmasının da ayrı bir anlamı var. İzmirli kız öğrencilerimizin özgüven ve akademik başarı anlamında, teknolojik imkanlar sunulduğunda nasıl bir şampiyonluğa imza attıklarını görüyoruz. ABD'de yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi İzmir'in temsil etmesi de bizim için gurur verici bir sonuç" dedi.Öğrencilere atölye ve laboratuvarda kullanılan teknik makineler konusunda destek olan Karabağlar Atatürk MTAL Makine Atölye Şefi Mehmet Sel, "Projemizde öğrencilerimizle beraber bu laboratuvarlarda ve atölyelerde çalıştık. Kız öğrencilerimizle beraber yapmış olduğumuz bu proje ile kazandığımız başarılardan dolayı mutluyuz. Bu projeden daha iyi başarılar da bekliyoruz. Okulumuzda çeşitli makinelerimiz, çizim programlarımız, teknik imkanlarımız var. Öğrencilerimizin de almış olduğu eğitimlerden ötürü de projenin mekanik kısımlarında, tasarım ve imalatında destek sağlamış olduk. Bundan sonra da aynı desteğimizi yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" diye ifade etti.'BAŞTA BU KADAR İLGİMİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM'Alanı 'Makine teknik' olan lise öğrencisi Meleke Yıldıko (16), 26 yıldır yapılan FRC yarışması hakkında öğretmenlerinin kendilerine bilgi verdiğini, katılmaya karar verdikten sonra çarşamba ve cuma günleri robotu yapmaya başladıklarını çizim aşamasını üç okulun yardımlaşarak tamamladığını, robotu yaparken mekik çekme aleti gibi makine parçalarını değerlendirerek bir bütün oluşturup robotu tamamladıklarını anlattı. Yıldıko, "Başta bu kadar ilgimi çekeceğini düşünmemiştim. Kızlarla çalışmak güzel bir duygu. Hep beraber dayanışma içinde çalışabiliyoruz" diye anlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölye ve laboratuvarlarından genel ve detay görüntülerTakım üyelerinin çalışma yaparken görüntüleriRobottan görüntüÖğretmen Uğur Çelik ile röpAtölye Şefi Mehmet Sel ile röpİl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile röpTakımdaki öğrencilerle röpÖğrencilerden genel ve detay görüntülerHaber: Melis KARAKUZULU- Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,======================================Tavuk gübresinden elektrik üreten tesis kurulduMANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) bünyesindeki Teknokent ile sanayi sektörünün iş birliğiyle, tavuk gübresinden elektrik üretebilen biyokütle tesisi kuruldu. 5 yıllık bir çalışma sonucu maliyeti 35 milyon lirayı bulan tesisi, ABD, Japonya, Singapur gibi ülkelerdeki yabancı yatırımcıların kendi ülkelerinde kurmak için Türk mühendislerden destek istediği belirtildi.MCBÜ Teknokent ve sanayi sektörü iş birliğiyle ile oluşturulan biyokütle tesisi faaliyete geçti. Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde tavuk yumurtası üreten özel bir firmada, tavuk gübresinden elektrik üretimi yapılabilen tesis kuruldu. Tesisin sisteminin, dünyada ilk olduğu belirtildi. Tesis, 5 yıllık ArGe çalışması sonucu geçen ekim ayında 11 megavat elektrik enerjisi üretmeye başladı. Tesiste günlük 400 ton yaş gübre kurutulup, termal enerjiye çevriliyor. Firma üretilen ısı ve elektrik enerjisini kendi kullanıyor. Artan miktarı ise enerji dağıtım firmasına satarak, maddi gelir elde ediyor. ABD, Japonya ve Singapur gibi ülkelerdeki yabancı yatırımcıların tesise ilgi gösterdiği, incelemelerde bulunduğu belirtildi. Yabancı yatırımcıların, tesisi kendi ülkelerinde kurmak için Türk mühendislerden destek istediği ifade edildi. Gübrelerden üretilen elektrik enerjisi sonrasında 20 ton kül kaldığı, küllerin tarım ürünlerinin yetişmesinde kullanılmak üzere ham maddeye dönüştürüldüğü de belirtildi. 15 bin metrekare alana kurulan tam otomatik ve çevreci tesisin, kojenerasyon (elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesini sağlayan teknoloji) teknolojisiyle faaliyet gösteriyor.MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, projenin yerli ve milli olmasına vurgu yaparak, "Türkiye'nin özellikle enerji alanındaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Proje, burada tamamlanmış olmayacak. Çalışmalarla yüzde 100 yerli bir teknolojiyle, artık biz bu tesislerde enerji üreticeğiz" dedi.MCBÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş ise, "Burada gördüğümüz sadece Manisa açısından değil, ülkemiz ve dünya açısından da önemli niteliktedir. Ülkemize üniversite ve sanayi iş birliğinin ne kadar iyi bir çalışma modeli olduğunu gösteriyor. Biz Teknokent olarak ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.Projenin Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri olmadığının altını çizen tesinin kurulduğu işletmenin yönetim kurulu üyesi Fatih Güres, "Bu yatırımı çevreye duyarlılık, yenilenebilir enerji ve ülkemizin enerji ihtiyacına katkıda bulunmak adına projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu yatırımın Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri yoktur" dedi.İşletmenin Teknik Koordinatörü ve Yüksek Makine Mühendisi Dr. Turgut Oruç Yılmaz, tesisin Türkiye'nin ilk biyokütle kojenerasyon elektrik üretim tesisi olduğunu belirterek, "Yakıt olarak tavuk gübresini kullanarak, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da bir ilk olma özelliğini taşımakta. Kapasitesi 11 megavat termal ve 2.3 megavat elektrik üretim gücünde olan bir tesis. Günlük 400 ton yaş gübreyi kurutup termal enerjiye çevirerek elektrik enerjisi üretiliyor. Ayrıca tribünden gelen atık ısının tamamı gübrenin kurutulması için kullanılıyor. Böylelikle yüzde 80 sistem verimi alınıyor.Yılmaz, Singapur'un en büyük yumurta üreticisi olan bir firmaya 1.5 megavat elektriklik bir proje hazırladıklarını da belirterek, "Ayrıca yurt içinde 3 megavat büyük ölçekli yumurta üreticisinin projesini hazırlıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Tesisin görüntüleriMCBÜ Rektörü Kemal Çelebi ve Teknokent Mühendisleri tesis gezisinden görüntüTesisin havadan görüntüsüGübrelerin elektrik tesisine gitme anından görüntüMCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi röp.MCBÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş röp.İşletme Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Güres röp.Yüksek Makine Mühendisi Dr. Turgut Oruç Yılmaz röp.Genel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/MANISA======================================Evlilik teklifi girişimi ceza ile bittiTurgay İPEK/ERZURUM, - ERZURUM'da polis, evlilik teklifinde bulunacak arkadaşları için araçlarıyla toplanıp, aşırı ses çıkardıkları öne sürülen 9 sürücüye 'huzuru bozmak'tan ceza yazdı.Palandöken Dağı'nın eteklerindeki trafiğe kapalı alanda toplanan gençler, çalınan davul ve zurna ile yakılan meşaleler eşliğinde arkadaşlarının kız arkadaşına yapacağı evlilik teklifi için hazırlık yaptı. İddiaya göre, araçları ile aşırı ses çıkaran gençler için şikayet üzerine bölgeye trafik polisi geldi. Ekipler, gençlere, 'kamu huzuruna bozmak'tan ceza uyguladı.Polis yaptığı incelemerde sigorta ve muayenesi olmayan 3 aracı da trafikten men etti. Polislere uzun süre dil döken gençler cezadan kurtulamadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)-Polisin ceza yazması-Ceza yiyen gençlerden birinin konuşması-Gençlerin araçları ile gitmesiHaber - Kamera: Turgay İPEK - ERZURUM,Süre: 1.13/ 284 MB======================================Kamyonet kullanan 12 yaşındaki çocuğun dedesine para cezasıKONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, kamyonet kullanan A.D.'nin (12) araç sahibi dedesi Hacı D.'ye 2 bin 18 lira para cezası kesildi.Olay, cumartesi günü, Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuğun, trafiğin yoğun şekilde işlediği caddede çift kabin kamyonet kullandığını görenler şaşırdı. Çocuk, kamyonetle bir işyerinin önüne geldikten sonra indi ve bir süre sonra tekrar kamyonete binip, emniyet kemerini takmadan hızla işyerinin önünden uzaklaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri kısa sürede aracın plakasını belirledi. Ekipler 42 HNF 71 plakalı aracın Hacı D.'ye ait olduğunu tespit etti. Hacı D.'nin adresine giden jandarma görüntülerdeki aracı buldu. Aracı, Hacı D.'nin torunu A.D. kullandığı belirtildi. Hacı D.'ye, 'ehliyetsiz araç kullandırtmaktan' 2 bin 18 lira para cezası kesildi.Görüntü dökümü:-----------------------------////// DÜN SERVİS EDİLEN GÖRÜNTÜLERÇocuğun kamyonet kullanmasıÇocuğun kamyoneti park edip tekrar trafiğe çıkmasıHaber-Kamera: Tolga YANIK KONYA======================================Eski kız arkadaşının sevgilisini, tüfekle korkutup kaçırmaya çalıştıADANA'da, ayrıldığı kız arkadaşının yeni sevgilisini, arkadaşlarıyla birlikte dövdükten sonra, pompalı tüfek çekerek kaçırmaya çalışan Kadir E. ve 4 arkadaşı yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.Olay, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir E. bir süre önce kız arkadaşı S.A.'dan ayrıldı. S.A.'nın daha sonra Rıfat B. ile arkadaş olduğunu öğrenen Kadir E. arkadaşları E.A., A.O., A.Y. ve Ö.P. ile bir araya geldi. İddiaya göre Kadir E., arkadaşlarıyla birlikte ruhsatsız av tüfeğiyle Rıfat B.'yi kaçırma planı yaptı.Şüpheliler, olay günü Rıfat B.'yi takip edip dövdü. Ardından Kadir E. hava bir el ateş ettikten sonra tüfeği Rıfat B.'ye doğrulttu. Daha sonra şüpheliler korkuttukları ve hafif yaralanan Rıfat B.'yi kaçırmak istedi. Tüm bu yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından 'kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-------------------*Güvenlik Kamerası*Şüphelilerin gelmesiRıfat B,'ye vurmalarıAv tüfeği doğrultarak götürmeye çalışmalarıHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,======================================İşletmecisiyle çay içip sohbet ettikleri büfeyi soydularADANA'da, Mehmet Salih A. (18) ve Mehmet K. (18), işletmecisiyle kısa süre önce çay içtikleri büfeden 20 bin liralık içki ve sigara çaldı. Hırsızlık sırasında kendilerini fark eden işletmeci ve yanındaki güvenlik görevlisine silah doğrultan şüpheliler, yakalanıp, tutuklandı.Olay, 1 ay önce Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi Çatalan Köprüsü civarında meydana geldi. Mehmet Salih A. ve Mehmet K. kiraladıkları hafif ticari aracın, 01 DNY 39 olan plakasını elektrik bandıyla 04 DMY 139 olarak değiştirdi. Şüpheliler, Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesi'ndeki bir tekel bayiinin güvenlik kameralarını ve kapı kilidini kırıp içeri girdi. Çevre sakinlerinin fark ettiği şüpheliler, araca binerek kaçtı.?Bir süre sonra Mehmet Salih A. ve Mehmet K., Çatalan Köprüsü çevresindeki tekel büfesine geldi. İşletmeci Serkan A. ve güvenlik görevlisi Murat G.'nin yanına gelen şüpheliler, ikram edilen çayı içti. Şüpheliler çay için teşekkür ederek, büfeden ayrıldı. Ger dönen Mehmet Salih A. ve Mehmet K. büfenin arka kapısını kırarak içerideki 20 bin lira değerinde alkol, sigara, plazma televizyon ile güvenlik kamerasının kayıt cihazını çaldı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi Serkan A., şüphelilere müdahale etmek istedi. Ancak şüpheliler, silah doğrultarak, "Arkanızı dönün, sakın bakmayın yoksa sizi öldürürüz" diyerek kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) saat 04.10'da çevreden geçen araçları incelemeye aldı. Ekipler, olayka kullanılan 04 DMY 139 plakalı aracı tespit etti. Sistem üzerinden aracı sorgulayan ekipler, plakanın sahte olduğunu saptı. Bunun üzerine polis, aynı marka ve model tüm araçların araştırdı. Olayda kullanılan gerçek aracın plaka bilgilerine ulaşan ekipler, kiralayan kişinin bilgilerine ulaştı, Mehmet Salih A. ve Mehmet K. gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Salih A. ise tutuklandı.Görüntü Dökümü----------------------------Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi-Adli Tıp Birimi'nden çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesiZanlıların büfenin önünde güvenlik kamera görüntüleriHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,SÜRE: 01'26" BOYUT: 160 mb