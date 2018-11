Dha Yurt Bülteni 2

16 Kasım 2018 Cuma 09:33



16 Kasım 2018 Cuma 09:33

DHA YURT BÜLTENİ 2Aigai Antik Kenti'nin agora kazısı için destek aranıyorMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2200 yıllık Aigai Antik Kenti'nde, çarşı merkezi olarak bilinen 'Agora' binasındaki dükkanların gün yüzüne çıkabilmesi için 2019 kazı sezonunda sponsor desteği aranıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğinde, Tarihi Aigai Antik Kenti'nde yürütülen 2018 yılı arkeolojik kazı çalışmaları sona erdi. Kentin yerleştiği tepenin yamacında bulunan Agora'nın 3 katlı, önlü- arkalı 4 odaya sahip olduğu belirtildi. MCBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aiagi Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve kazı ekibi, antik kentteki Agora binasında bu yıl yaptıkları çalışmaları gelecek sezon da sürdürmek istiyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın verdiği desteğin yanı sıra sponsor arayışı içerisine de girildiği kaydedildi. Ana hedeflerinden birinin Agora binasındaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yapmak olduğunu belirten Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Bina 2200 yaşında. Bu yaşta olmasına rağmen, korunma durumu gayet iyi. Binanın bir özelliği daha var. Duvarlarda çok özel bir yapım tekniği var. Yani burada herhangi bir bağlayıcı harç, kurşun ya da demir kenet kullanılmamış. Özel bir örgü tekniğiyle örülmüş ve 15 metre yüksekliğinde bir bina ortaya çıkarılmış. Bizim buradaki izin çalışmalarımız tabii ki Kültür Bakanlığı'nca veriliyor. Kültür Bakanlığı'nın destekleri de söz konusu. Bununla birlikte burada yapılacak çalışma oldukça maliyetli bir çalışma olacak. Bu açıdan ciddi anlamda bir sponsor arayışı içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:AİGAİ Antik Kentinden görüntüAgora binası görüntüsüAgora binasında arkeologların incelemelerinden görüntüAgora binası ve Aigai havadan görüntüAigai Kazı Başkanı Doç Dr. Yusuf Sezgin röp.(KJ Haber- Kamera: CEMIL SEVAL/MANISA====================İzmir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 17 gözaltıİZMİR, - İZMİR'de terör örgütü FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Aralarında aynı suçtan aranan ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullananların da bulunduğu sanıkların üzerinde ayrıca yakalanmaları durumunda polisin soracağı sorulara verecekleri yanıtların da hazır olduğu belgeler bulundu.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün İzmir'deki esnaf yapılanmasına operasyon yapıldı. Örgüt adına halen faaliyet yürütmeye çalışan sanıklara yönelik Buca, Torbalı ve Dikili'de de adreslere gidildi, 17 kişi gözaltına alındı. Yakalanan bazı sanıkların, örgüt üyeliği suçuyla arandığı ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları öğrenildi. Bu arada sanıkların üzerinde yakalanmaları durumunda polisin soracağı sorulara verecekleri yanıtların hazır olduğu belgeler bulundu. Bu yanıtların örgütün yöneticileri tarafından hazırlandığı da saptandı. Sanıkların adreslerindeki kasalarda da yüklü miktarda para bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGözaltına alınan sanıkların görüntüsü.===================Kütahya'da korkutan yangınOğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,- KÜTAHYA'da bir evde çıkan yangın 3 eve daha sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saattte söndürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen iki kişi ise hastaneye götürüldü.Cemalettin Mahallesi Hacı Bekir Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap binada sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler, yanındaki 3 eve sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulanslarla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Poılis ekipleri ise alevlerden kaçıp, bahçede mahsur kalan bir kadını kurtardı.4 evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çekilen görüntülerHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYABoyut: 305 MB====================MALATYA'NIN 'KRİSTAL KAYISI'LARI SAHİPLERİNİ BULDUMALATYA'da düzenlenen '8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali' ödül töreniyle sona erdi.Ognjen Glavonic'in yönettiği 'The Load' (Yük) Uluslararası Yarışma'da; Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' ise Ulusal Yarışma'da 'En İyi Film' ödülünü aldı. Ulusal Yarışma'da, 'Aydede' filmindeki rolüyle Ezgi Mola 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilirken, 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' ise 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı.Festival ödül töreni sinema yıldızlarının kırmızı halıdaki yürüyüşleriyle başladı. 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde sahneye ilk olarak Festival Direktörü Suat Köçer geldi. Köçer, "Çok teşekkürler geldiğiniz için, ayaklarınıza sağlık. Eskiden teşekkürlerin bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum ama gerçekten kıymetliymiş. O yüzden teşekkür edip gideceğim" dedi.Gecede daha sonra Ulusal ve Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması'nın kazananlarına geçildi. Uluslararası Kısa Metraj Yarışması'nın 'En İyi Film' ödülünü Lina Bokhary açıkladı. Ödül, yönetmenliğini Maxim Elagin'in yaptığı 'The Teacher' filmine verildi.ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMASININ KAZANANLARIUlusal Kısa Metraj yarışmasının kazananları ve ödül verenleri ise şöyle sıralandı:En İyi Kısa Film Ödülü'nü, Murat Çetinkaya'nın 'Sonsuz' filmi aldı. En İyi 2'nci Kısa Film Ödülü'nü 'Kimse Elimi Tutmasın' Yönetmeni Cenk Erturk almaya hak kazandı. En İyi 3'üncü Kısa Film Ödülü'nü 'Pantolon' Yönetmeni Tahsin Özmen, Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü'nü ise 'Her Şey Yolunda' Yönetmeni Metehan Şereflioğlu aldı. Kazananların ödüllerini Jüri Başkanı Emre Konuk verdi. Bu yıl ikinci kez festival kapsamında gerçekleştirilen Malatya Film Platformu Yapım Destek Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödülleri Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu verdi. Gecede TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü'nü TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu 'Bir Düş Gördüm' projesine takdim etti. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü'nün sahibi ise 'Aralık' isimli proje oldu. Kazananı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz açıkladı.ULUSLARARASI YARIŞMA, EN İYİ FİLM: 'THE LOAD' (YÜK)Festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, En İyi Film Ödülü Ognjen Glavonic'in yönettiği 'The Load' (Yük) filmine verildi. Ödülü sahibine teslim eden Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. Uluslararası Yarışma Kristal Kayısı Jüri Özel Ödülü ise Julia Achilli tarafından 'Aga' adlı filme verildi.ULUSAL YARIŞMA, EN İYİ FİLM: 'ANONS'Festivalde bu yılın Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nın kazananları, Kristal Kayısı Ödülleri'ni birbirinden değerli isimlerden aldı. Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü'nü açıklamak üzere sahneye Festival Onursal Başkanı, Malatya Valisi Aydın Baruş geldi. En İyi Film Ödülü'ne Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' filmi layık görüldü. Film ekibi, ödülünü Malatya Valisi Aydın Baruş'un elinden aldı. 'Aydede' filmi ile Ulusal Yarışma'da 'En İyi Kadın Oyuncu Kristal Kayısı' ödülünü Ezgi Mola alırken, 'En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı' ödülü 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı. 'Ulusal Uzun Metraj Yarışma Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü'nün sahibi Banu Sıvacı'nın yönettiği 'Güvercin' filmi oldu. Sıvacı, ödülünü Prof. Dr. Ulvi Saran'dan aldı. 'En İyi Yönetmen Kristal Kayısı Ödülü'ne 'Anons' filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun layık görüldü. Ödül, Jüri Başkanı Reis Çelik tarafından verildi. 'Aydede' filmindeki rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında ödül alan Banu Fotocan ise ödülünü tüm sokak hayvanları için almak istediğini söyledi. 'En İyi Senaryo Kristal Kayısı Ödülü' ise 'Aydede' filminin senaristi Abdurrahman Öner'in oldu. Öner'e ödülünü Festival Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat verdi. 'Fahri Kayahan En İyi Müzik Kristal Kayısı Ödülü', 'Güvercin' filmi ile Canset Özge Can'ın oldu. Ödülü, Atalay Taşdiken verdi. 'En İyi Görüntü Yönetmeni Kristal Kayısı Ödülü'nü ise 'Anons' filmi ile Krumm Rodrigues aldı. Ödülü Gökhan Tiryaki verdi. Ödül gecesinde SİYAD Ödülü'nün sahibi 'Sıra dışı bir olayı günlük yaşamın sıradanlığı içerisinde ve absürd bir komedi diliyle, özgün bir sinema diliyle anlattığı için' Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' filmi oldu. Kemal Sunal Halk Jürisi Ödülü ise Mustafa Karadeniz'in yönettiği 'Çınar' filminin oldu. Ödülü TRT Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından verildi.Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Festival Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Festival Direktörü Suat Köçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali, katılan ve ödül alanların toplu fotoğraf çekiminin ardından görkemli bir törenle sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÖdül töreninden detaylarSalondan detaylarTaha AYHAN/MALATYA,================================Bombus arısıyla ürettiği domatesin her biri 1 kilo ağırlığındaDENİZLİ'nin Çameli ilçesinde 35 yıl düğünlerde saz çalarak geçimini sağlayan Mehmet Genç'in (57), iki yıl önce kurduğu örtü altı serada bombus arısıyla yerli tohum kullanarak organik ürettiği domateslerin tanesinin ağırlığı 700 gram ile 1 kilo 100 gram arasında değişiyor. Serada saz da çalan Genç'in domatesleri Hollanda ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.Çameli'de 35 yıl düğünlerde saz çalarak 2 çocuk ve 3 torununun geçimini sağlayan Mehmet Genç, iki yıl önce tavsie üzerine kırsal Gökçeyaka Mahallesi'nde4 dönüm alanda örtü altı sera kurdu ve domates yetiştiriciliğine başladı. Ziraat mühendisi danışmanlığında hormon kullanmadan bombus arılarla organik yetiştiricilik yapan Genç'in, 'Çameli Kınalısı' olarak bilinen bölgeye has lezzeti bulunan domateslerinin tane ağırlığı, 700 gram ile 1 kilo 100 grama kadar ulaştı. Serayı yaklaşık 100 bin liraya mal eden Genç'in iri domatesleri, başta iç piyasadaki büyük marketlere satıldı. Ayrıca Hollanda ve Suudi Arabistan'a ihraç edildi. Serasında bu yıl yaklaşık 110 ton domates yetiştiren Mehmet Genç'in iri domatesleri, kilogramı 4 lira 50 kuruşa kadar alıcı buldu.SAZ ÇALIYOR, SEVGİSİNİ VERİYORSerasında çalışırken yorulunca sazını eline alan Mehmet Genç, düğünlerdeki gibi bir süre saz çalarak stresini ve yorgunluğunu atmaya çalışıyor. Serasının bakımından, domateslerin yetiştirilmesine kadar tarım danışmanının sözünden çıkmayan Genç, domateslere adeta sevgisini veriyor. İşini severek yaptığını ifade eden Genç, "Düğünlerde 35 yıl saz çalarak insanları eğlendirdim. 2 yıldır serada domates yetiştiriyorum. Bu iş sevgi, emek isteyen bir iş, kendim yapıyorum. Yorulunca sazımı elime alıp serada çalıyorum, stres atıyorum. Danışmanın dediği her şeyi yapıyorum. Hormon kullanmıyorum, tamamen bombus arılarla yetiştiriyorum. Bu nedenle domatesin tanesi 1 kilograma kadar ulaşıyor" dedi.'ÜRETİCİ İYİ KAZANDI'Genç'in tarım danışmanlığını yapan Ziraat Mühendisi Gökhan Hakkı Gököz ise, domateslerin iri olmasının nedeninin yerli tohum ile organik yetiştirilmesi olduğunu belirterek, "Serada 'Çameli Kınalısı' dediğimiz yerli tohum kullandık. Yerli olmasından ziyade üretici dediklerimizi yaptı ve iyi bir sonuç aldı. Biz burada tohumundan pazarlamasına kadar bütün üretim bandını takip ettik. Kontrollerimizi aksatmadık. İlçede kurulan birlik aracılığıyla domates güzel fiyatlara satıldı ve üretici iyi kazandı. Üretim tamamen arıya dayalı, hormon hiç kullanılmadı, organiğe yakın bir üretim olduğu için hava, besin ve güneşi entegre ettiğimiz için domatesler iri yetişti" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Seradan ve domateslerden görüntüMehmet Genç'den görütntü1 kilo gelen domateslerden görüntüGenç'in serada saz çalmasından detayMehmet Genç'in konuşmasıTarım danışmanı Ziraat Mühendisi Gökhan Hakkı Gököz'ün konuşması(KJ Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,