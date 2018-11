Dha Yurt Bülteni 2

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:07



17 Kasım 2018 Cumartesi 10:07

DHA YURT BÜLTENİ 2Uludağ'daki oteller yeni sezona dolu başlayacakTÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da erken gelen kar, hem işletmecilerin, hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü. Aralık ayının ilk haftasında sezonu açacak olan otellerde, erken rezervasyonlar ile doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.Kış turizminin en önemli merkezlerinden ludağ'da erken gelen kar hem işletmecilerin, hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Beyaz Cennet'te, işletmelerde son hazırlıklar da tamamladı. Yaz boyunca tadilatta olan oteller ve otellere ait pistler tamamlanırken, yeni sezonun Aralık ayının ilk haftasında başlayacağı bildirildi. Toplamda 300 bin 980 metre uzunluğuna sahip 20 kayak pisti ve 6 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel bulunan Uludağ, yerli ve yabancı konuklarını bekliyor.OTELLER SEZONA DOLU BAŞLAYACAKUludağ'da erken gelen kar yağışıyla işletmeciler olarak yüzlerinin güldüğünü belirten, Uludağ'daki en büyük otelin Genel Müdürü Murat Pınarcı, "Bu yıl kış erken geldi. Aralık ayı itibariyle sezona gireceğiz. Yaz boyunca otelimizde tadilat vardı. Son değişikliklerimizi tamamladık. Kar yağmasıyla telefonlarımızda susmaz hale geldi. Rezervasyon almaya başladık. Sezonu açtığımızdaki doluluk oranımız yüzde 70'e kadar ulaştı. Daha sonra Yılbaşı tatili, sömestre ve kar festivalleriyle birlikte bu oran yüzde 100'e ulaşacak. Genellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerimiz daha fazla. Bunun arkasından Azerbaycan ve İran gelirken, Avrupa'dan ise Belçika, İngiltere ve Hollanda'dan misafirlerimizi otelimizde ağırlıyoruz. İşletmeciler olarak, önceki sezonlara göre, bu sezondan daha çok ümitliyiz. Hem bu sezonun, hemde kış şartlarının daha yoğun geçeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------Uludağ'dan ve Oteller bölgesinden genel görüntüler ve Drone görüntüsü-Otellerin dışarıdan görüntüsü-Otellerin içeriden görüntüsü-İşletmeci ile röportajHABER/ KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/BURSASÜRE: 2 dk 55 sn - BOYUT: 252 MB======================================Ağrılı kadınlar turşu yapımına başladıOğuzhan HANÇER/ AĞRI, - AĞRI Valiliği ve belediyesinin ortak çalışmaları ile açılan imalathanede turşu yapan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlıyor.Belediye ve Valilik bünyesinde faaliyet gösteren imalathanelerde çalışmak için açılan kursta eğitim gören 20 kadın Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nurcan Çelik öncülüğünde Bursa'ya götürülerek 10 gün turşu yapım aşamasını yerinde görüp eğitimini aldı.Eğitim aldıktan sonra Ağrı'ya gelen kadınlar imalathanelerde turşu yapımına başladı. Kadınların istihdamlarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında kadınlar, lahana ağırlıklı turşuları yaparak hazır hale getiriyorlar. Bu yıl toplamda 20 ton turşu imal edecek olan kadınlar, önümüzdeki yıl bu sayıları katlayarak artırmayı planlıyor.Turşuların yöreye has malzemeler ile yapıldığını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, "Suyumuz Ağrı dağlarından gelen kar sularından. Tuzumuz yine Ağrı'daki kaya tuzlarından ve lahanamız da yine Ağrı'nın ovalarında, platolarında yetişiyor. Tamamen organik ürün olarak hazırlanıyor ve turşu ile salamura kurulumunda da bir koruyucu madde ya da her hangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Yüzde yüz doğal olarak hazırlanıyor. Bizler Ağrı turşusunun tadını, lezzetini seviyoruz. İnşallah tüm insanlarımız da sevecek ve kadınlarımız da bu vesileyle ciddi gelir elde edecek diye bekliyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :Turşu imalathanesi ziyaretTurşu imalathanesi detayVali Elban ile röp.haber- kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,Görüntüler, 'tursu' koduyla Link geçildi (4.46 DK/ 534MB)======================================Uşak'ın yemekleri, Avrupa'nın unutulmuş yöresel yemekler kitabına girdiAVRUPA'nın Paris, Liverpool ve Fano kentlerinin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin yer aldığı kitaba, Uşak da kendi yöresel lezzetleriyle girdi.Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği, Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası'nın koordinatörlüğünde olan Uşak Belediyesi, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Uşak'taki Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen 'Erasmus Plus Eurootfood Projesi' ile ilin unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri yeniden gün yüzüne çıktı. Proje ortakları Türkiye-Uşak, Fransa-Paris, İngiltere-Liverpool ve İtalya-Fano şehirlerinin yedişer geleneksel yemeğinin resimli tariflerinin yer aldığı İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan 'Eurootfood' adlı kitap, lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu.'GENÇ NESİLLERİN YÖRE YEMEKLERİNİ BİLMEMESİ, BİZLERİ ÇOK ÜZÜYOR'Uşak'a ait 'Topalak', 'Döndürme' 'Demir tatlısı', 'Gümnü', 'Sini hamursuzu', 'Yöreye özgü keşkek' ve 'Alacatene' adlı yemekler, kitap sayesinde Fransa, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa'da tanıtılacak. Proje Koordinatörü Gülay Gürel, "Kitabımızda Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya'da bulunan şehirlerin unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri yer alıyor. Kitabımızı, projeye ortak olan İngiltere, İtalya ve Fransa ülkelerine göndereceğiz. Bu sayede, bizim Uşak ilimize ait yöresel yemeklerimizin tanıtımı yapılmış olacak" dedi. Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir, "Fuarlarda ve yarışmalarda özellikle Uşak ilimize ait yöresel yemeklerimizin ve Türk mutfağımızın üzerine çok düşüyoruz. Genç nesillerin yöre yemeklerini bilmemesi, bizleri çok üzüyor. Elimizden geldiği kadar unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimizi, gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Yöresel yemeklerin yapılışıYöresel yemeklerin sunumuMutfaktan ve ürünlerden görüntüEurootfood adlı kitaptan görüntüAşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir röp.Proje Koordinatörü Gülay Gürel röp.Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,======================================Lise öğrencisi Burdur Gölü kenarında klip çektiBURDUR'da müzikle ilgilenen ve bir televizyon programında düzenlenen yarışmaya katılan lise öğrencisi Osman Efe Ceyhan (17), öğretmeniyle birlikte besteledikleri şarkıya, son yıllarda kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü kenarında klip çekti. Ceyhan, "Göl yoksa Burdur yok. Burdur Gölü bizi terk etmesin" dedi.O Ses Türkiye Yarışması'nda yer alan lise 3. sınıf öğrencisi Osman Efe Ceyhan, söz ve müziğini öğretmeni Saim Türkay ile birlikte yaptığı 'Terk Et' adlı bestesine Burdur Gölü sahilinde klip çekti. Klibin çekimlerini ve montajını ise lise öğrencisi Emirhan Tonkaz yaptı.'GÖL YOKSA BURDUR YOK'Burdur Gölü'nün son yıllarda 3'te 1 oranında küçüldüğünü söyleyen Osman Efe Ceyhan, "1.5 yıldır müzikle uğraşıyorum. Müzik öğretmenim Saim Türkay ile söz ve müziğini birlikte yaptığımız 'Terk Et' adlı şarkımızın klibini, son yıllarda hızlı şekilde çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'ne hem bir farkındalık oluşturmak hem de yetkililere sesimizi duyurmak adına göl kenarında çektik. Yetkililerimizi gölümüz için duyarlılığa davet ediyorum. Burdur Gölü hızlı şekilde çekiliyor. Göl yoksa Burdur yok. Burdur Gölü bizi terk etmesin" dedi.'HEPSİNİ 5 SAATLİK SÜREDE GERÇEKLEŞTİRDİK'Klibin çekimlerini ve montajını yapan lise öğrencisi Emirhan Tonkaz (18) da "Arkadaşım Efe bana şarkıdan bahsetti. Klip çekmek istediklerini, bunu da Burdur Gölü kenarında yapmak istediklerini söyledi. Ben de bu projenin içinde olmayı seve seve kabul ettim. Çekim, montaj hepsini 5 saatlik sürede gerçekleştirdik. Gayet güzel oldu. Sesimizi daha büyük kitlelere duyurmak istiyorduk. Bunu da başardık. Yetkililerin sesimizi duymasını ve gölün kurumasına çare bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------KliptenOsman Efe Ceyhan şarkı söylerkenGölden detayGölün çekilen kısımlarıOsman Efe Ceyhan'la röp.Osman Efe Ceyhan şarkı söylerkenEmirhan Tonkaz'la röp.DetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,======================================Kış çayları fiyatıyla içmeden ısıtıyorHAVALARIN soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklar da arttı. Vatandaşların hastalıklardan korunmak için başvurdukları yöntemler arasında yer alan bitki çaylarına ilgi arttı. Aktarlarda en çok ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi şifalı bitkiler ile çeşitli bitkilerin bir araya getirildiği karışımlar satılıyor. İzmir'de kış çaylarının fiyatları geçen yıla kıyasla zamlandı. Ihlamurun kilosu 160 TL'ye karanfilinki ise 150 TL'ye satılıyor.Havaların soğuması ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirip, vücudu hastalıklardan koruyan kış çayları tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndakiler başta olmak üzere aktar tezgahlarındaki yerini aldı. Ihlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı, havlıcan, karanfil gibi çeşitli bitkilerden oluşan kış çayının fiyatları da enflasyondan etkilendi. 200 gramlık paketlerde satışa sunulan kış çaylarının fiyatı 7.5 TL'den 10 TL'ye yükseldi. Karışımın içinde bulunan bitkilerin kilo fiyatları ise ortalama yüzde 30 zamlandı.'ALIŞ FİYATLARI DA ARTTI'Kış çayı malzemelerinin geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttığını öne süren Kemeraltı Çarşısı'ndaki aktarlardan Tahsin Uğuzel (46), "Zencefil, havlıcan, tarçın, kuşburnu, ıhlamur gibi ürünlerle kış çayları karışımı yapılıyor. Bu ürünlerin nezleye, gribe, soğuk algınlığına ve balgam söktürmeye iyi geldiği biliniyor. Şu anda 200 gramlık paketlerde 10 TL'ye satılıyor" dedi. Zencefilin kilo fiyatının 40 TL, havlıcanın 40 TL, ıhlamurun 160 TL, kuşburnunun 20 TL, karanfilin 150 TL olduğunu söyleyen Uğuzel, karanfilin fiyatının 100 TL'den 150 TL'ye, zencefilin 30 TL'den 40 TL'ye yükseldiğini belirtirken en çok ıhlamur ve zencefilin tercih edildiğini dile getirdi. Kışın satışların arttığına dikkat çeken aktar sahibi Hasan Yaşar (60) da "Kış çaylarının fiyatları geçen yıla göre arttı ama alış fiyatları da arttı. İsteğe bağlı olarak kış çayları hazırlayabiliyoruz" dedi.Bir başka aktar Fatih Pamukçu (34), sirkülasyon fazla olduğu için aktarlarda sürekli taze bitkilerin bulunduğunu söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTahsin Uğuzel ile röp.Hasan Yaşar ile röp.Fatih Pamukçu ile röp.Raflardaki kış çayları bitkilerinden genel ve detay görüntülerAktarlardan görüntülerHaber-Kamera: : Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU/ İZMİR,======================================Şeb-i Arus'a 1 ay kala otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştıTÜRKİYE Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özdal Karahan, Konya'da, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü ve Uluslararası Anma' törenlerine 1 ay kala otel rezervasyonlarında yüzde 80'e yakın doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen anma etkinliklerine 1 ay kala otellerdeki ön rezervasyonların yüzde 80'lere ulaştı. Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özdal Karahan, bu yılki etkinliklerin yoğun geçeceğini belirtti. Karahan şunları söyledi:"Şu ana kadar mevcuttaki otellerimize gelen ön rezervasyonlara baktığımızda yine yoğun bir dönem geçireceğimizi görüyoruz. Otellerimizdeki ön rezervasyonlar etkinliklere 1ay kala şu an da yüzde 80'ler civarında. Bu doluluğun yakında yüzde yüze ulaşacağını, otellerin rezervasyonları kapatacağını söyleyebiliriz. Bu sene ciddi bir yoğunluğumuz olacak."3 BİNE YAKIN ETKİNLİĞİMİZ OLACAKBu etkinlikler kapsamında hem Mevlana'ya anlatmak, tanıtmak hem de Konya'nın diğer değerlerini anlatmayı amaçladıklarını ifade eden Karahan, "Turizm İl Müdürlüğü'müzün ve diğer kurumlarımızın hepsinin yapmak istediğini yada yapacağı bazı organizasyonlar olacak. Üniversitelerimiz, kültür müdürlüğümüz, belediyemizin düzenleyeceği konserler, sergiler, paneller, konferanslar, tiyatro gösterileri, kitap tanıtımları gibi 3 bine yakın etkinliğimiz olacak. Bu etkinliklerle Konya'ya gelen turistlerimize sadece Mevlana'yı anlatmak, tanıtmak değil, Konya'nın diğer değerlerini de anlatmak tanıtmak istiyoruz. Örneğin bir Selçuklu'yu anlatmak istiyoruz. Konya'mız da turistlerimizin gezebileceği birçok tarihi yerlerde var." diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Mevlana Müzesi havadanSema gösterisiRöp.Haber- Kamera: Tolga YANIK, KONYA