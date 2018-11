Dha Yurt Bülteni-2

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:11



1)16 YAŞINDAKİ ANNE, 9 AYLIK BEBEĞİNİ SATMAK İSTEDİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINDAADANA'da 16 yaşındaki S.K.'nin bir parkta kucağındaki 9 aylık kız bebeğini çevreden geçenlere satmak istediği ileri sürülünce polis alarma geçti. Olay, Seyhan İlçesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, erkek arkadaşına kaçan S.K.'nin bu birliktelikten bir kızı oldu. Pişman olarak olan S.K., tekrar ailesinin yanına döndü. Dün akşam saatlerinde S.K. yanına aldığı 9 aylık bebeğiyle dışarı çıktı. Parka buluştuğu arkadaşlarıyla oturan S.K.'nin burada çevredekilere "Satılık çocuk var" dediği ileri sürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Parka gelen sivil polisler kısa sürede, S.K. ve yanında bulunan arkadaşlarını yakaladı. S.K. ise polise, bir süre birlikte yaşadığı sevgilisinden hamile kaldığını ayrıldıktan sonra kızını dünyaya getirdiğini ancak kızını satmak gibi bir niyetinin olmadığını ileri sürdü. S.K. ve kızı daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-------------------------S.K.'nın kucağındaki kızıyla görüntüsüPolislerin ifade almasıS.K'nın yanındaki arkadaşlarıS.K. ve kızının polis aracına götürülmesiHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,==================================================2)BODRUM'DA YİNE SU BORUSU HATTI PATLADIBODRUM'da içme suyu isale hattı yine patladı. Tonlarca su boşa akarken, yolun bir kısmı çöktü, sürüklenen kaya parçaları park halindeki araçlara zarar verdi, bazı evleri su bastı.Bodrum'da 4 yıldır çeşitli aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattı yine sorun oldu. Bu defa isale hattının Torba- Türkbükü mahalleleri arasında, ana yol kenarındaki bölümünde bugün saat 05.40'ta patlama meydana geldi. İshale hattının gürültüyle patlamasının ardından yolun bir kısmı da çöktü. Akan suyla birlkte sürüklenen yol kenarındaki kaya parçaları, Torba Mahallesi içindeki ara sokakları ulaşıma kapattı. Mahallede park halindeki bazı araçlar, sürüklenen kayaların çarpmasıyla hasar gördü. Bazı evleri de su bastı. Ekipler yaşanan olumsuzluğun ardından bölgedeki suyu kesti.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİMehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), -==============================================3)ÇALINTI MOTOSİKLETLE POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTILARDÜZCE'de polisten kaçmaya çalışırken çaldıkları motosikletle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan 2 kişi, yaralandı. Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Düzce Valiliği önünde meydana geldi. Polis ekipleri, çaldıkları plakasız motosikletle gezen M.K. ve A.K.'yi şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak şüpheliler, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamaca sonunda şüphelilerin bulunduğu motosiklet, aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan M.K. ve A.K., 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Görüntü Dökümü---------------------Olay yerinden görüntü112 Acil ekiplerinin yaralılara müdahale ederken görüntüYaralıların ambulansa alınırken görüntüsüPolislerin olayla ilgili diyaloglarıŞahısların kaza yaptıkları motosikletin görüntüsü ve detaylarHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,===================================================4)TURNASUYU IRMAĞINDA KURUMA TEHLİKESİORDU ve Giresun yaylalarının yan kolların birleşmesiyle oluşan Karadeniz'e özgü 'Karadeniz alası' veya 'som balığı' olarak isimlendirilen alabalıkların yumurtlama alanı olan Turnasuyu Irmağı, suyunun bir miktarının hidroelektrik santral projesi (HES) kapsamında tünellerle başka bir vadideki Melet Irmağı'na aktarılması sonucu kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Vadide yapımı planlanan 3 ayrı HES için aynı projenin uygulanacak olması derenin tamamına yakını için kuruma endişesi yarattı. Hukuk mücadelesi yürüten çevreciler, projelerin iptal edilmesini istiyor. Ordu ve Giresun'un yaylalarındaki yan kollardaki derelerin birleşmesiyle oluşan Kabadüz ile Altınordu ilçesi sınırları içinden geçen ve Karadeniz'e özgü 'Karadeniz alası' veya 'som balığı' olarak isimlendirilen alabalıkların yumurtlama alanı olan Turnasuyu Irmağı, HES nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Giresun-Kabadüz sınırında yer alan Turnalık İkidere obasında gölet oluşturuldu. Gölette depolanan su, tünelle Melet ırmağı üzerinde kurulan ve üretime geçen Darıca 2 HES'e aktarıldı. Altınordu ilçesi Hürriyet-Erenli-Gökömer Mahallesi sınırlarında belirlenen alana da benzer HES yapımı için çalışma başlatıldı. 2013 yılında verilen 'ÇED olumlu' kararı, çevreciler ile bölge halkının Ordu İdare Mahkemesi'ne başvurup, itiraz etmesi sonucu aynı yıl iptal edildi. Şirket tarafından projede değişiklik yapılarak, yeniden 'ÇED olumlu' raporu alındı. İkinci kez yapılan itiraz üzerine Ordu İdare Mahkemesi 'yürütmenin durdurulması'na karar verdi. Vadide yapımı planlanan 3 ayrı HES için aynı projenin uygulanacak olması Turnasuyu Irmağı'nı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Hukuk mücadelesi yürüten çevreciler, projelerin iptal edilmesini istiyor.'IRMAKTA SU DEBİSİ DÜŞTÜ'Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ertuğrul Gazi Gönül, yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay'ın onadığını, imar değişikliği yapılması halinde şirketin tekrar farklı bir projeyle yine HES yapımı için girişimde bulunabileceğini hatırlattı. Gömül, "Turnasuyu doğal güzelliği, tatlı su kefali ve kırmızı benekli alabalıklarıyla biliniyor. Turnasuyu'na şuanda akan suyun bir kısmı Giresun yaylalarından ve derelerinden geliyor. Irmağın yüksek rakımlı bölgesinde derelerden gelen suyun toplanmasıyla gölet yapıldı. Gölette biriken su Melet ırmağı üzerindeki HES'e aktarılıyor. Turnasuyu ırmağında su debisinin çok düştüğünü gördük. Aynı şekilde benzer projelerinde alt bölgelere yapılması için çalışma var. Darıca 2'de ki barajdan dolayı su birikimi yapıldığından başka bir tehlike daha var. Suyun çok azalmasından dolayı canlılarda etkilendi. Seviye 40 santimin altına düşmesiyle su ısınıyor ve doğal alabalık yaşayamıyor. Ayrıca buradan içmesuyuda temin ediliyor. Gelecek yıllarda barajda su birikintisi fazla olacağı için ırmakta su hiç olmayabilir" dedi.'KARADENİZ'DE İKLİM DEĞİŞTİ'Turnasuyu ırmağında mevcut akan su debisinin yaz mevsiminde daha az olmasını beklediklerini, yine borularla taşınmasıyla ırmağı besleyen küçük çaplı derelerinde yok olacağını iddia eden Gönül, "Zaten Karadeniz artık ılıman küresel ısınma etkisiyle daha ılıman bir hal alıyor. Burası Akdeniz iklimine doğru gidiyor, o zaman o sulara daha ihtiyacımız olacak. O suları topladıkları için su olmayacak, küresel iklimin ve barajların yapılmaya başlamasının etkisi yavaş yavaş görülmeye başladı bile. Dereler ırmaklarda su debisi yazları azalıyor. Irmak üzerindeki projeler hayata geçerse kuruma tehdidi olur" diye konuştu.TURNASUYU VADİSİKaradeniz'in en yeni keşif rotalarından biri olan Turnasuyu Vadisi, Ordu İli Merkez Turnasuyu mevkiinde Türkiye'nin en ideal yürüyüş parkurudur. Henüz yeni yeni ortaya çıkan yürüyüş parkurlarının yaklaşık 6 km uzunluğa sahip olduğu Turnasuyu Vadisi, pek çok bakir köşesi ile doğa meraklılarının dikkatini çekiyor. Vadinin içerisinde bulunan Turnasuyu Deresi ise, sahip olduğu kayalık yatağı ve onu saran yeşil örtüsü nedeniyle dört mevsim boyunca berraklığını koruyor. Canik Dağları'ndan kıvrılarak Karadeniz'e doğru yol alan Turnasuyu Deresi boyunca, pek çok bitki çeşidi ve rengarenk çiçekler yer alır. Turnasuyu Vadisi'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri de Karadeniz'e özgü olan ve 'Karadeniz alası' veya 'som balığı' olarak isimlendirilen alabalıkların yumurtlama alanı olması. Turnasuyu Deresi, başta su kefali olmak üzere çok sayıda tatlı su balığına ve tatlı su canlısına ev sahipliği yapıyor.Görüntü Dökümü-------------------------Turnasuyu ırmağından HES öncesi ve sonrası görüntü (drone)-Dere ve şelale görüntüsü (drone)-Turnasuyu ırmağının üzerindeki köylerden görüntü (drone)-Turnasuyu ırmağından tünelle taşınan Melet ırmağı üzerindeki HES'ten görüntü-Ertuğrul Gazi Gönül ile röportaj(SÜRE: 4.14 Dk ) (BOYUT: 630 MB)Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,=================================================5)BU OKUL 1000 KİLO ZAYIFLAYACAKMUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki bir lisede, öğrenci, öğretmen ve veliler güç birliği yaptı. Öğrencilerin gelecekteki hastalık risklerini düşürme hedefiyle yola çıkılan projeyle, katılımcıların 30 Haziran 2019'a kadar 1000 kilo zayıflaması hedefleniyor.Hızla değişen beslenme alışkanlıklarıyla birlikte öğrencilerin yağlı yiyecekleri aşırı miktarda tüketmesi ve spor aktivitelerinden uzak durması, obezite ve diğer hastalıklara yol açıyor. Dalaman'daki Öztaş Anadolu Lisesi yöneticileri ve öğretmenleri, lise döneminde yeterli ve dengeli besin alımı, uzun süreli sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleşmesinin gelecekteki hastalık riskleri açısından oldukça önemli olması nedeniyle dikkat çeken bir projeye imza attı. 'Öztaş 1000 Kilo Veriyor' adlı projeyle öğrencilere düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak amaçlandı. 2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar sürecek projeyle öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 450 katılımcının 1000 kilo vermesi hedeflendi. Dalaman Belediyesi ve Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin finansmanını sağladığı 10 bin TL'lik projede; ayrıca Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ortaklık yaptı.Bu ay başında başlayan proje 30 Haziran 2019'da bitecek. Öğrencilerin aylık kilo ve boy çizelgesi tutulmaya başlandı. Ayrıca öğretmen ve veliler de kendi kilo çizelgelerini takip edecek. Etkinlik sonuna kadar ayda en az 1 kere olmak üzere bisiklet turu ve doğa yürüyüşü aktiviteleri yapılacak. Bir diyetisyen ve yoga eğitmeni tarafından seminer ve toplantı düzenlenecek, uygulamalı dersler yapılacak. Sağlıklı beslenmeye dair doğru bilinen yanlışlar konusunda poster çalışmaları gerçekleştirilecek. Beden eğitimi derslerinde ise projelere yönelik fonksiyonel egzersizler yapılacak.Projenin ilk etkinliği ise Dalaman Dalgakıran sahilinde yapıldı. Öğrenci, öğretmen ve veliler, toplam 22 kilometrelik bir rotada pedal çevirdi. Öztaş Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni İsmail Onur, projenin doğuşu ve gelişimi hakkında bilgi verdi. Fikrin İspanya'nın Naron kasabasındaki belediyenin başlattığı 100 bin kilo verme projesinden ilham alındığını belirten Onur, "Öğrencilerimize düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. 1000 kilo vermeyi hedefliyoruz. Bunun için her ay bir etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Öğrencilerin bisiklet turundan görüntüGenel ve Detay görüntüHaber: Kadir ÖZEN/ DALAMAN (Muğla),=================================================6)ATIKLAR ÖĞRENCİLERİN ELLERİNDE HAYAT BULUYORMANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir lisede kurulan atölyede başta plastik olmak üzere cam, metal ve kağıt atıklar tekrar değerlendirilip öğrencilerin elleriyle ekonomiye kazandırılıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'Dönüştürelim Dönüşelim Projesi' hayata geçirildi. Türkiye'de ilk kez bir okulda, geri dönüşüm atölyesi kuruldu. Başta plastik olmak üzere cam, metal ve kağıt atıklar, öğrencilerce ekonomiye kazandırılmaya başlandı.Proje Koordinatörü olan lisenin müdür yardımcısı Pınar Özyurter, öğrencilerde israfın önlenmesi ve çevre duyarlılığı bilincinin de gelişeceğini belirterek, "Psikomotor becerisi yüksek öğrencilere sahibiz. Bu nedenle sadece atık toplamakla kalmayalım, bunları ekonomiye kazandıralım dedik. Projeye her öğrencimiz kendi yeteneğiyle katkı sundu. Aslında kendi içimizde de bir dönüşüm yaşadık. Öğrencilerimizin üretkenlikleri, yaratıcılıkları ortaya çıkarken, kaliteli zaman geçirmelerine de olanak sağlandı. Sadece öğrencilerimiz değil, biz öğretmenler de onlarla birlikte dönüştük. Çünkü öğrencilerimizin birçok yeteneği olduğunu keşfettik. Çok farklı alanlarda hobileri olduğunu, daha iyi imkanlar tanındığında ne kadar farklı şeyler yapabildiklerini gördük. O yüzden burada dönüşen sadece nesneler değil, öğretmenler ve öğrenciler de dönüştü" dedi.NEREDEYSE TÜM ÖĞRENCİLER DESTEK VERİYORProje için bakanlıktan 16 bin lira destek aldıklarını belirten Özyurter, elde edilecek atıklar için 7 farklı lise ile çeşitli kurumlarda yeşil masa oluşturduklarını belirtip, "Öğrencilerimiz, diğer okulların öğrencilerine tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yaptı. Şu anda bu okullarımızda ve kurumlarımızda atıklar toplanmaya devam ediyor. Bu atıkları da belirli aralıklarla gidip, buralardan alıyoruz. Atıkları toplarken de yine atık malzemelerden yani yumurta kolilerin yaptığımız kutuları kullanıyoruz. 10 öğrenci ile başladığımız projeye yoğun bir ilgi gördü. Neredeyse bütün öğrencilerimiz bu projemize bir şekilde destek vermek için çalışıyor. Projemiz 3 ay boyunca devam edecek. Daha sonra bu atölyede atık malzemelerden üretilen nesneleri sergileyeceğiz. Ana sınıfı öğrencileri için atık malzemelerden de bir çok oyuncak ve eşya yapıyoruz" dedi.Projede görevli öğretmen Hatice Kuşuluoğlu ise "Aslında bu atölyede kullanılan tüm malzemeler, günlük yaşamımızda evlerimizde kullandığımız su şişesi, şişelerin kapakları, şampuan şişeleri, deterjan kutuları gibi atıklardan oluşuyor. Atölyemizde kullandığımız masaları bile çıkma paletlerden yaptık. Araba lastiklerinden oturma köşeleri yapacağız. Paletlerle kütüphanemizi yenileyeceğiz. Bize evlerinizde bulunan tüm cam, metal, plastik ve kağıt atıkları ulaştırabilirsiniz" diye konuştu.ÖĞRENCİLER MEMNUNGeri dönüşüm atölyesinde görev alan öğrencilerden 11. sınıf öğrencisi Elif Murğ, "Bu proje sayesinde kendimizi keşfettik. Çok anlamlı ve güzel bir proje. Çevreye bakışımız değişti" derken, Mustafa Koç adlı öğrenci de "Türkiye'de ilk defa yapılan bir proje. Bir ilkin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere okulumuza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------Atık malzemelerden görüntüÖğrenciler sınıf içerisinde atıklar üzerinde çalışırken görüntüProje Koordinatörü ve Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Pınar Özyurter'in konuşmasıProjede görevli öğretmen Hatice Kuşuluoğlu'nun konuşmasıMustafa Koç adlı öğrencinin konuşmasıElif Murğ adlı öğrencinin konuşmasıHaber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),