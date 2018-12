Dha Yurt Bülteni-2

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:10



1)SEL MAĞDURU OĞULPAŞA'YA YARDIM YAĞDIEDİRNE'de geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından çok zarar gören Oğulpaşa köyünde, evlerini ve eşyalarını kaybedenler için çevre il ve ilçelerden aralarında giyim eşyası, ayakkabı ve battaniye gibi malzemelerinde yer aldığı yüzlerce yardım malzemesi ulaştırıldı. Yardımların toplandığı spor salonu dolarken, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, halkın büyük bir kenetlenme örneği gösterdiğini ifade ederek, "Gelen yardımları tasnifledikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz" dedi. Edirne'de geçen hafta yaşanan ve metrekareye düşen 128.7 kilogram yağışla son 88 yılın rekoru olan felaketin en etkili olduğu Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde yaralar sarılıyor. Sel sularına kapılarak Veysel Evren'in (78) hayatını kaybettiği köyde, hasarlı evlerin temizlik çalışması tamamlanırken, iş makinelerinin köy içerisindeki çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Selden zarar görenler vatandaşlar için Türkiye'nin bir çok kentinin yanı sıra çevre iller, ilçeler ve köylerden yardım paketleri gelmeye başladı. Havsa ilçesindeki kapalı spor salonunda toplanan yardımlar görevliler tarafından ayrıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, yaşanan felaketin ardından halkın güzel bir kenetlenme örneği gösterdiğini ifade ederek "Sel felaketinin ardından önceliğimiz evlerini kaybeden vatandaşlarımızın temiz ortamlarda konaklamalarını sağlamaktı. Şuan için hiç bir vatandaşımız dışarıda değil. İkinci aşama olarak selden zarar gören evlerin temizliğini tamamladık. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in büyük desteği ve katısıyla yürüttüğümüz çalışmalarda ilin tüm imkanlarını burası için seferber etti. Yaşanan bir felaketti, insanlarımız bundan zarar gördü. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu afet bizim birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu da gösterdi. Selden zarar görenler için Türkiye'nin çeşitli noktalarından, çevre illerden, ilçelerden ve köylerden bize büyük yardımlar geliyor. Gelen yardımları gelişigüzel dağıtmak yerine Havsa Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ilçe merkezimizdeki kapalı spor salonunda topluyoruz. Tasnifi yaparak, vatandaşların ihtiyaçlarına göre dağıtımını yapıyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Kapalı spor salonuna gelen yardımlar-Salondaki yardım paketleri-Gelenlerin ayrıştırılması-Hazırlanan paketler-Oğulpaşa Köyü-Kaymakam Kısa'nın köyü gezmesi-Kaymakam Kısa ile röp.-İş makinelerinin çalışması-Köyden görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-=====================================================2)OKULA 2.5 KİLOMETRE YÜRÜYEREK GİDEBİLİYORLARAYDIN'ın Köşk ilçesinin kırsal Ketenyeri Mahallesi'nde yaşayan 9 ilkokul öğrencisi, kış şartlarında her gün gidiş ve dönüş toplam 5 kilometre yol yürüyerek eğitim görüyor. Çocuklar yolda yorulduklarını, köpeklerden de korktuklarını belirtirken, velileri de servis konulmasını istiyor. Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise öğrencilerin evlerinin okula mesafesinin iddia edildiği gibi 2.5 kilometre değil 1.6 kilometre olduğu, taşımalı eğitim için en az 2 kilometre uzaklık gerektiği belirtildi. Yine de gelecek yıl için yeni bir ölçüm yapılacağı kaydedildi. Köşk'ün 300 nüfuslu kırsal Ketenyeri Mahallesi'nde, dağınık yerleşimin olduğu 15 haneli İmamlar Mevkii'nde yaşayan Ketenyeri İlkokulu'nun 9 öğrencisi, kış şartlarında okula yürüyerek gidip gelmekte güçlük çekiyor. Saat 08.30'daki derse yetişmek için her gün 2.5 kilometre yol yürümek zorunda kalan öğrenciler, çıkışta da aynı yoldan evlerine dönüyor. Okul yolunda çile çektiklerini belirten öğrencilerden Emre Kaygın (9), "Okula gidiş-geliş için her gün 5 kilometre yürümek zorunda kalıyoruz. Yolda zaman zaman köpekler peşimizden kovalıyor. Korkuyoruz. Bu nedenle de okula servisle gitmek istiyoruz" dedi. Bir diğer öğrenci İbrahim Kaygın (9) ise okula giderken uzun süre yürümek zorunda kaldığı için bacaklarının ağrıdığını belirtip, "Yorulduğumuz için gelirken bazen yolda dinleniyoruz. Sırf bu yüzden okuldan soğudum, hiç gitmek istemiyorum" diye konuştu. Diğer öğrencilerden Kemal Önal (9) ve Nurten Kaygın (6) da okula servisle gitmek istediklerini söyledi.'3 ÖĞRENCİYE SERVİS VAR, 9 ÖĞRENCİYE NEDEN YOK'Çocukların yaya olarak okula gitmesini kabullenemediklerini belirten velilerden Nurullah Kaygın, "Bulunduğumuz İmamlar Mevkii'nde 9 ilkokulöğrencisi var. Okul yaşadığımız yere 2.5 kilometre mesafede olduğu için çocuklar her gün sabah akşam bu yolu yürüyerek inip çıkmaktalar. Yıllardan beri bu şekilde öğrenciler okula gidip, geliyor. Biz bu soruna artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Hemen karşı tarafımızdaki evlerde 3 ortaokul öğrencisi var. Bulunduğumuz yere 4 kilometre mesafedeki Cumayeni Mahallesi'ndeki Cumayeni Ortaokul'nda öğrenim görüyorlar. Okullarına servisle, gidip geliyorlar. Bu servis, ilkokul öğrencilerinin okulunun önünden geçiyor. Ama bizim çocuklarımız yararlanamıyor. Evde olduğumuz zamanlarda kendi imkanlarımızla çocuklarımızı okula, götürüp getirebiliyoruz. Ama işimiz olduğunda, mecburen yürüyerek gidip, geliyorlar. İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü yetkililerine bir çözüm üretilmemesi halinde çocuğumu okula göndermeyeceğimi söyledim. 'Çocuğunu okula göndermek zorundasın' dediler. Biz çocuklarımızı okula göndermek zorundaysak onlarda bize servis aracı vermek zorunda" diye konuştu.'SERVİS İSTİYORUZ"Öğrenci velisi Yakup Kaygın ise "Havalar, her gün güzel olmuyor. Bunun yağmuru, çamuru ve soğuğu var. Çocuğumun başına okul yolunda bir şey gelsekim görecek kim haber verecek, bunun sorumlusu kim olacak? Sıkıntımız büyük. Biz bu sorunun çözülmesi için servis istiyoruz. Şu anda her imkan var, devletimiz de bu sorunu çözebilir" diye konuştu.GELECEK YILIN PLANINA ALINACAKKöşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Öğrenci velileri 28 Kasım tarihinde bize gelip, durumu bildirdi. Okul yolu, velilerin dediği gibi 2.5 kilometre değil 1.6 kilometre. Taşımalı sistemden yararlanabilmeleri için mesafenin okula 2 kilometre olması gerekiyor. Ancak biz yapılan müracaatları göz önünde bulundurarak gelecek yıl bunun ölçümünü tekrar yaparak gerekli düzenlemeyi yapacağız. Bu öğrencilerin gelecek yılki taşımalı servisten yararlanmaları için çalışma yapacağız" denildi.Görüntü Dökümü-------------------------Öğrencilerin aileleri tarafından okula uğurlanmaları-Öğrencilerin okul yolunda yorulup, dinlenmelerinden görüntü-Öğrencilerle röp.-Velilerden Nurullah Kaygın ve Yakup Kaygın ile röp.-Ortaokul öğrencilerini taşıyan servisin görüntüsü-Okul yolundan görüntü-Genel ve detay görüntüler(Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ KÖŞK (Aydın),=========================================================3)HALCİLERDEN YENİ YASA TEPKİSİTİCARET Bakanlığı tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı'na sunulan 'Tarım Ürünlerinin Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi' hal komisyonculuğunun tamamen kaldırılmasını ve bunun yerine üretici birliklerinin güçlendirilmesini öngörüyor. İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan "Haller modernleşecekse biz de mutlaka bu yapının içinde olmak istiyoruz. Halin asıl işletmecileri biziz, halin gerçek sahibi bizler olmalıyız" dedi.Hal yasasında değişiklik öngören 'Tarım Ürünlerinin Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin kısa bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasa bekleniyor. İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Doğan, yeni yasayla mesleklerinin tamamen tarihe karışacağını söyledi. Komisyonculuk yapanların tüccar olmak zorunda kalacaklarını ifade eden Doğan, "Bu yasa bizden çok şey götürüyor. Öncelikle komisyonculuk mesleği ortadan kaldırılıyor. Oysa bu iş uzun yıllardan beri babadan oğula devam eden bir meslek. Yeni yasa gıda enflasyonunu düşürmek için hazırlandı. Ancak komisyonculuk oranı zaten minimum düzeyde. Fiyat artışlarına fazla etki etmeyecek" dedi. Komisyoncunun, üretici ve tüccardan aldığı ürünü arz ve talep durumuna göre en iyi şekilde değerlendirdikten sonra en geç 15 gün içinde ödeme yaptığını belirten Doğan, yüzde 5 komisyonla çalışan kişilerin masraflar düşüldükten sonra en fazla yüzde 2 kar elde edebildiğini dile getirdi. Belirli bir ciro yakalayamayan komisyoncuların her yıl zarar ettiğini ve mesleği bıraktığını anlatan Orhan Doğan, şöyle konuştu:"Mevcut yasa 2012'de çıkmasına karşın yürürlüğe gireli 3 sene oldu. Daha önce manavlar, marketler ve pazarcılar halden mal almak zorundaydı mevcut yasa bu zorunluluğu kaldırdı. Esnaf komisyoncu olmadan direk mal alabiliyor. Bu düzenleme de sebze meyve fiyatlarında önemli bir düşüş sağlamadı, tam aksine yükselmeler oldu. Şu andaki hal sayısı 175 ve bu sayı 30'a indirilecek. Haller tamamen özel teşebbüse verilecek. Hazine arazileri bedelsiz tahsis edilecek. Avrupa'daki sistemi getirmek istiyorlar. Haller belediyelerden alınacak özel teşebbüse verilecek. Biz hem üretici birliği hem komisyoncu hem de tüccarın aynı şekilde görevine devam etmesini istiyoruz.""HALİN GERÇEK SAHİBİ BİZLER OLMALIYIZ"Bugüne kadar birçok kez hal yasasıyla ilgili değişiklikler yapıldığını ve her değişiklikte bağlı bulundukları ticaret odasından görüş alındığını ifade eden İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan, dernekler olarak bağlı oldukları federasyonun da yasaların yapımında önemli bir rol oynadığını savundu. Bu kez kendilerinden hiçbir görüş alınmadığını dile getiren Doğan, "Sanıyorum tasarı meclis komisyonlarına sunulduktan sonra bizim görüşlerimiz alınacak. O zaman da bizim görüşlerimizin bir etkisi olur mu bilemiyorum" dedi. Doğan, yap işlet devret formülünde devir ve tahsis haklarının da ellerinden alınacağını ileri sürerek "Biz burda hak sahibi olurken belli bir bedel ödedik. Haller modernleşecekse biz de mutlaka bu yapının içinde olmak istiyoruz. Halin asıl işletmecileri biziz, halin gerçek sahibi bizler olmalıyız" diye konuştu."HAK SAHİPLERİNİN MAĞDURİYETİ NASIL GİDERİLECEK?"İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve hal esnafı Ahmet Kaymaz da yeni yasanın modern haller, güçlü üretici birlikleri ve güçlü kooperatifleri gerekli kıldığını anlattı. Güçlü birliklerin tarımın olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Kaymaz, buna bir itirazları olmadığını belirterek "Bizim hallerin özelleşmesi açısından sıkıntılarımız var. 7 bine yakın halcimiz var. Bu halciler devir ücreti olarak büyük bedeller ödeyip hak sahibi oldu. 25 seneliğine fiilen kullanıcı olduğumuz halde kiracı konumuna geleceğiz" dedi. Kalıcı bir yasaya ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Kaymaz, gıda fiyatlarının düşmesi için tarım girdilerinin düşürülmesi gerektiğini öne sürerek şunları anlattı:"Bu yasa rekabeti çoğaltmak yerine azaltıyor. Fiyatı haller belirler. Ama yeni yasada üretici birlikleri ve kooperatifler belirleyecek. Oysa ülkemizde en fazla 5 tane kooperatif bulunuyor. Bu yasa çıkarılırken dünyadaki iyi uygulamalar örnek alındı ama ülkemizdeki gerçeklere dikkat edilmedi. 175 halde ortalama yaklaşık 8 bin hak sahibi var. Onların mağduriyeti nasıl giderilecek? Alışveriş merkezi tarzında kompleksler yapılacak. Ama bizim haklarımız ne olacak? Var olan 100 yıllık gelenek yıkılıp sıfırdan bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Mevcut yasada malın künyelenmesi sağlandı. Bu dünyaya örnek olacak, denildi. 3 senede bunu yıkıp yeni bir sistem getiriyorlar. Tam taşlar yerine oturuyor. Yeni birşeyler çıkarıyorlar."Görüntü Dökümü-------------------------Sebze meyve halinde kasaların taşınmasından görüntü,-Kasaların yüklenmesi ve boşaltılmasından görüntü,-Meyve sebzelerden detay görüntü,-İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan ile röp,-Halcilerden Ahmet Kaymaz ile röp.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,======================================================4)BURSA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİNE YOĞUN İLGİBURSA'da 270 deney düzeneği ve laboratuarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 3 boyutlu sinema salonları gibi bilimsel etkinlik ve araçların yer aldığı Bilim ve Teknoloji Merkezinde (BTM) 2018 yılının ilk 10 ayında yapılan etkinlikler, katılımcılarıyla beraber 927 bin kişiyi bilimle buluşturdu. Ocak 2019'da Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezinin de açılmasıyla yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerin ilgisinin artması bekleniyor. Bursa'da 14 farklı alanda yaklaşık 270 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri, eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 3 boyutlu sinema salonları gibi bilimsel etkinlik ve araçların yer aldığı Bilim ve Teknoloji Merkezinde 2018 yılının ilk 10 ayında 163 bin ziyaretçi bilimle buluştu. Yapılan etkinliklerin katılımcılarıyla beraber 927 bin kişiyi ağırlayan Bilim ve Teknoloji Merkezinde katılımcılar 456 bin parça ürün üretti. Ocak 2019'da Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezinin de açılacağı merkeze ilginin daha da artması bekleniyor. Merkezle ilgili bilgiler veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir belediyemiz ve Bursa sanayimizin işbirliğiyle doğan 'Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi' büyümesini giderek sürdürüyor. 270 deney düzeneği, praneteryum, simülatör, sergi alanları, atölyeler ve eğitim salonlarının yer aldığı bilim merkezinde 2018'in ilk 10 aylık diliminde 163 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bilim şenliği, astrofest, doğa ve bilim şenliği gökyüzü gözlem şenliği gibi çeşitli etkinliklerle bu sayı 400 binlere ulaştı" dedi.ÇOCUKLAR HEDEF KİTLEBilim ve Teknoloji Merkezinde çocukları yönelik gerçekleştirilen etkinlikler hakkında da bilgiler veren Başkan Aktaş, şunları kaydetti:"Eğitim öğretim yılı içerisinde hafta içi okul gurupları yoğun bir şekilde BTM'yi ziyaret ederek, etkinliklere katılıyor. Hafta sonu çocuk ve ailelere yönelik bilimsel atölyeler aile etkinlikleri, ahşap atölyeleri gibi etkinlikler düzenleniyor. Kodlama ve robotik alanda uzun soluklu eğitim olan BTM Akademi projemiz devam ediyor. 15 haftalık eğitimde çocuklar aşamalı olarak eğitim alıyor. Ayrıca elektrik, elektronik ve robotik alanlarında da eğitim gören öğrenciler karmaşık görevleri yerine getirecek robotlar üretiyor. Eğitim sonunda kendi 5 projelerine sahip oluyor. Firmalara özel aile içi motivasyon etkinlikleri sürdürüyoruz. Bilim sergisi ve Görevimiz Mars sergileri devam ediyor. BTM bünyesinde bilimsel sergi düzeneği gerçekleştiren bir üretim kapasitesi oluşturuldu. Türkiye'nin bu alanda dış bağımlılığı önemli ölçüde önlendi. Türkiye'nin farklı bölgelerinin hem deney düzeneği hem de gezici sergiler ihtiyacı karşılanmakta. THY sponsorluğunda Türkiye'nin en büyük bilim toplum etkinliğini gerçekleştirmekteyiz. 7 kez gerçekleşti bu etkinlik ve toplam 927 bin ziyaretçiyi burada ağırlamış olduk. Katılımcılar 456 bin parça ürün üretti. Özel sektörden yüz 34 firma katılım sağladı."120 MİLYON LİRALIK UZAY HAVACILIK MERKEZİBilim ve Teknoloji Merkezinin yeni projelere de ev sahipliği yaptığını belirten Aktaş, "2019 vizyonunda kamu ve eğitim kurumları ile özel sektörü bir araya getirip, nitelikli işgücü oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Bursa Büyükşehir, TÜBİTAK ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Gökmen Havacılık Eğitim Merkezi projesinin de tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Aktaş, "İnşallah 1 Ocak 2019'da faaliyete geçecek. Toplam bedel 120 milyon civarında ve dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacak. BTM yalnızca Büyükşehir Belediyesinin bir kurumu değil, tüm Bursa'nındır. Ufkunu genişleterek dünya çapında adını duyurun bir merkez yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve inşallah Bursa'yı bu sayede ileri teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerle buluşturup, dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-----------------------------Bilim Teknoloji Merkezi dış görüntüsü-Merkezin içinden görüntüler-Merkezi ziyaret eden öğrenciler ve ailelerinden görüntüler-Öğrencilerle ve ailelerle röportaj-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Röportaj-DetaylarSüre: 06.27 Boyut: 723 MBHaber: Enver Fatih TIKIR/ Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA