Dha Yurt Bülteni-2

DHA YURT BÜLTENİ-2KULP KIRSALINDA, PKK'NIN SİLAH VE MÜHİMMAT DOLU SIĞINAKLARI BULUNDUDiyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katıldığı operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında; terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı, 2 odası ve mutfağı olan 2 sığınak tespit edildi. Sığınakların içinde; anti tank roketatar mühimmatı, 250 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, 5'i infilaklı ve 3'ü elektrikli olmak üzere 8 fitil ile çok sayıda gıda ve yaşam malzeme ele geçirildi.Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, dün saat 05.30'da başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem Aktaş- 12 Özel Birlik Operasyonu'nun saat 21.00'de başarıyla tamamlandığı belirtildi. Operasyonda kapsamında, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının Kulp ilçesi kırsalında arazi araması yaptığı kaydedildi. Bu aramalarda; terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı, 2 odası ile mutfağı olan ve içinde mühimmat ile patlayıcı ele geçirilen 2 sığınak tespit edildiği belirtildi. Valiliğin operasyona ilişkin açıklaması şöyle:"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesi kuzeydoğusundaki dağlık ve kırsal alanda, 06 Aralık 2018 Perşembe günü saat 05.30'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit J. Uzm. Çvş. Adem Aktaş-12 özel birlik operasyonu, aynı gün saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; Kış üslenmesi maksadıyla bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1'i 45 m2 büyüklüğünde, 2 oda ve 1 mutfaktan oluşan sığınak olmak üzere toplam 3 dolu kış sığınağı ve 1 adet avcı boy çukuru tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. İcra edilen temas araması faaliyetleri neticesinde ele geçirilen sığınaklar ve toprağa gömülü vaziyette bulunan jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet anti tank roketatar mühimmatı, 250 kg amonyum nitrat patlayıcı, 5 adet infilaklı fitil, 3 adet elektrikli fünye, 1 adet akü iç plaka bloğu, 320 adet büyük boy pil, 1 adet 4'lü pil bloğu, 14 adet kalem pil, 1 adet anahtarlık tipi uzaktan kumanda, 400 metre kablo, 10 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 1 adet tüp başlığı, 17 adet silikon, 6 takım terörist kıyafeti, 25 çift mekap ayakkabı, 1 adet panço, 1 adet sırt çantası, 9 adet puşi, 16 çift eldiven, 1 adet yarım parmak deri eldiven, 50 adet fanila, 1 çift bot, 29 çift çorap, 1 adet bayan şalı, 1 çift mest, 10 kg bulgur, 6 kg salça, 5 paket maya, 6 kg tuz, 19 kg zeytinyağı, 220 kg ayçiçek yağı, 25 kg vita yağı, 2 kg zeytin, 3 kavanoz reçel, 2 adet meyve suyu, 18 adet kalıp sabun, 10 kg kuru soğan, 10 kg patates, 10 kg helva, 1 adet kolonya, 1 adet 4 gözlü gazlı ocak, 1 adet düdüklü tencere, 100 adet 3x50 mm ebatında çivi, 100 metre halat, 5 torba kına, 3 adet koli bandı, 1 top streç, 1 adet enjektör, muhtelif giyim malzemeleri ve çok sayıda muhtelif ilaç ve örgütsel doküman geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."Görüntü Dökümü----------Sığınağın girişinden görüntü-Ele geçirilen mühimmatlardan görüntü-DetaylarDİYARBAKIR, -===============KUZEY EGE DENİZİ'NDE İKİ GEMİ ÇARPIŞTIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, saat 00.00 sıralarında aynı yönde seyreden iki gemi çarpıştı. Gemilerde hafif maddi hasar oluştu.Ukrayna'dan Mısır'ın Damietta Limanı'na giden 171 metre uzunluğunda ve 17 bin 951 groston ağırlığındaki Panama Bayraklı 'Panda' isimli kuru yük gemisi ile yine Ukrayna'dan Tunus'un Bizerte Limanı'na giden 69 metre uzunluğunda ve 875 groston ağırlığındaki Panama Bayraklı 'Barlas' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, borda bordaya sürtünerek çarpıştı. Can can kaybının yaşanmadığı kazada, gemilerde hafif maddi hasar meydana geldi.Gemi kaptanları, durumu telsiz kanalıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Ancak herhangi bir yardım talebinde bulunmayan gemilerin seyrine devam ettiği öğrenildi.Haber: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, -=================MARMARİS YENİ YILA HAZIRMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı eğlencesinin merkezi olması beklenen ana caddeler, belediye ekiplerince ışıklandırıldı. Yeni yıl programı yapacak otel, restoran ve kafeteryalar kampanyalarına başladı. Esnaf da vitrinlerini süsledi.Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk ve Cumhuriyet Caddesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik yol, 20 metre arayla ışıklı figürlerle süslendi. Türkçe ve İngilizce yeni yıl mesajları asıldı. Yeni Yol Caddesi, sevgi yolu ve ana caddeler de ışıklı süslemelerle donatılarak, 5 metrelik Noel ağacı konuldu. Vatandaşlar, gün batımı sonrası ışıl ışıl olan ilçedeki süslemelerin çevresinde hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı. Esnaf ise vitrinlerini süsleyerek, indirim tabelalarını astı.Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeler Birliği (GETOB) Genel Müdürü Cahit Sarıbey, "Belediyenin düzenlediği yeni yıl festivali kapsamında ve yılbaşının hafta sonuna gelmesiyle 3 yıldız ve üzerinde 14 otelimiz, 3 bin yatağı ile hizmet verecek. Her şey dahil ve oda kahvaltı çalışan konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencesi de olmak üzere kişi başı 250 ile 500 lira arasında fiyatlar mevcut. Sınırlı sayıda oteller yerel sanatçılarla yılbaşı programı hazırladı. Rezervasyon yaptıranlar çevre şehirlerden. İzmir başta olmak üzere Denizli, Aydın, Manisa, Uşak ve Afyon'dan rezervasyonlar mevcut. Açık restoran ve kafeteryalarda cüzi rakamlara yerel sanatçılarla yılbaşı eğlenceleri düzenlenecek. Günübirlik gelenler ve Marmarisliler, kişi başı 120-170 TL arası fiyatlarla restoran ile kafeteryalarda eğlenebilecekler" dedi.KUTLAMALARIN MERKEZİ GENÇLİK MEYDANIMarmaris Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda saat 22.00'den itibaren DJ'lerin hareketli şarkılarıyla kalabalığı coşturacak. Kurulacak sahnede ayrıca yerel gösteri grupları hünerlerini sergileyecek. Yapay kar yağdırılarak yeni yılın ilk dakikalarında denizden ve karadan havai fişek atılacak.Marmaris Belediyesi'nin yılbaşı hazırlıklarını erken tamamlamasıyla güvenlik güçleri de kent merkezinde tedbirlerini artırdı. İlçenin Muğla ile Datça giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından uygulama noktaları oluşturularak kontroller sıklaştırıldı. Yeni yılın hafta sonuna denk gelmesiyle çevre şehirlerden günübirlik akın olacağını kaydeden emniyet yetkilileri, ekiplerin takviye edileceğini bildirdi. Yeni yıl akşamı sivil, resmi ve çevik kuvvetten oluşan çok sayıda polisin takviye olarak geleceği kaydedildi. Maliye, Sağlık Grup Başkanlığı ve Tarım Müdürlüğü ekipleri de ilçede denetimlerini artıracak.Görüntü Dökümü-----------------------------Şehir merkezine hakim bir tepeden görüntüİndirim yapan mağazaların vitrinleri görüntüNoel ağacı süslenmiş sokağın görüntüsüAna cadde ve sokaklar ışıklı süslemelerden görüntüGETOB Genel Müdürü Cahit Sarıbey ile röp.(Toplam: 4 dakika 19 saniye-345 MB HD görüntü)(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),=====================================================YABAN KEÇİSİ ENVANTER ÇALIŞMASI DEVAM EDİYORADIYAMAN'da, yaban keçilerinin envanter çalışması devam ediyor.Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban keçilerinin envanteri çıkartılacak. 10 gün sürecek olan yaban keçilerinin yaşamlarını sürdürdüğü Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı sahalarında yaban keçilerinin sayımı yapılıyor. 2017 yılında 3 bin 182 olan yaban keçi sayısının bu yıl arması bekleniyor. Ekipler tarafından yapılan envanter çalışmaları esnasında yaban keçileri kamera tarafından görüntülendi.Görüntü Dökümü-----------------------------EkiplerYaban keçileriKeçilerin görüntülenmesiGenel ve detay görüntülerHaber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB=============İZMİRLİ TEYZELER ÖRDÜKLERİYLE YÜREKLERİ ISITIYORİZMİR'de yaşayan ve sosyal medyadaki örgü gruplarından tanışan 50- 65 yaş aralığındaki 35 gönüllü kadının yer aldığı 'İzmirli Teyzeler' grubu, ördükleri süveter, çorap, eldiven ve bereleri Kars, Iğdır, Diyarbakır, Batman, Burdur, Trabzon, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Balıkesir'in kırsal mahallelerindeki köy okullarındaki öğrencilere gönderiyor. Bugüne kadar 1200 çocuğun elini, başını, ayağını ve sırtını ısıtan teyzeler, öğrencilerin sıcaklığını, kendilerine gönderilen duygu yüklü teşekkür mektuplarında hissediyor.Yolları 1.5 sene önce kesişen 'İzmirli Teyzeler' grubu, hobi olarak başladıkları örgü örme işini ilerleterek soğuk kış günlerinde çocukların yüreğini ısıtmaya başladı. Sosyal medyadaki örgü gruplarında tanıştıktan sonra aynı semtlerde oturduklarını fark eden 50- 65 yaş aralığındaki kadınlar, ördükleriyle köy okullarındaki çocukların üşümelerini önlüyor. Haftanın belli günleri sırayla evlerinde toplanarak örgü ören daha sonra ördükleri süveter, çorap, eldiven, bereleri, yanına balonlar ve renkli şekerlerle kutuya koyarak Kars, Iğdır, Diyarbakır, Batman, Burdur, Trabzon, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Balıkesir'in kırsal mahallerindeki köy okullarına gönderen İzmirli Teyzeler, adeta mutluluğu kutuluyor.Grup üyelerinden Mukaddes Çevik, "Kız çocukları için pembe, erkek çocuklar için mavi paketler hazırlıyor ve içine küçük balonlar, şekerler yerleştiriyoruz. Böylece her çocuk kendisini özel hissediyor. Bunların dağıtımını köy okullarında görev yapan öğretmenlerimiz gerçekleştiriyor" dedi. Örgü örmeyen ama yün bağışıyla kendilerine katkıda bulunan gönüllülerin de olduğunu dile getiren Çevik, "Yalnızca kadınlar değil erkekler de bize yün, eldiven, çorap alıyor. Böyle destekler bizim için önemli. Tamamen gönüllülük esas. Ekim ayından bu yana 1200 çocuğa ulaştık. Şubatın sonuna kadar gönderimler devam edecek. Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bazı okullara süs ve oyuncaklar alıp bayram hediyesi yapacağız" diye konuştu.DEPRESYONDAN ÖREREK ÇIKTI'İzmirli Teyzeler' grubunu evinde misafir eden Sevgi Vural ise onlarla tanışma hikayesini şöyle anlattı:"Ben bir bunalım geçiriyordum. Evladımı kaybettim. Askerden geldikten sonra kalp krizi geçirdi. Arka arkaya annemi ve kız kardeşimi kaybedince bir depresyon geçirdim. Kendimi eve kapatmıştım. Geçen yıl bebekler için battaniye örmeye başladım. Atkı ya da bere örüp bağış yapmaya karar verdim. Daha sonra bu grup ile tanıştım. İyi ki de tanımışım, onlar beni hayata döndürdü. Biz İzmirli Teyzeler olarak öncü olmak istedik. Bot ve montlar da alıp çocuklarımızı ısıtmak istiyoruz. Yeter ki onlar okuyup vatana millete hayırlı evlatlar olsunlar."TEŞEKKÜR MEKTUPLARI GELİYOREvinde çok sayıda yün bulunduğunu ve onları değerlendirmek için bu gruba dahil olduğunu söyleyen Fatma Oral, "Evimde bir baza dolusu yün vardı. Onlar bitene kadar devam ederim diye düşünüyordum. Bugün 3 bazamın da altı yün dolu" dedi. İlk gönderdikleri çocuklardan bir yıl önce kendilerine teşekkür mektubu geldiğini anlatan Oral, "Bu mektuplar o kadar içe dokunan mektuplar ki birini çerçeveletip evimin duvarına astım. O mektup yaptığım güzel şeyi bana hatırlatıyor. Biz çok iyi birşey yapıyoruz. Bizlerin yüreği iyilikten geçiyor. İzmirli Teyzeler ordusu olmayı ümit ediyorum. Yüzlerce, binlerce çocuğun yüreklerini ısıtacağız" diye konuştu.DUYGU YÜKLÜ MEKTUPİzmirli Teyzeler, elini başını, ayağını ve sırtını ısıttıkları çocuklardan gelen mektuplarla yüreklerini ısıtıyor. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinden bir öğrenci mektubunda özetle şöyle diyor:"Sevgili Teyzeceğim, sizi göremedim ama size çok teşekkür ederim. Ben de büyüyüp ülkeme katkı sağlayacağım. Bizim için zahmet etmişsiniz her giydiğimde sizi hatırlayacağım. 23 Nisan'da da bizi çok mutlu ediyorsunuz. Hepinizin ellerinden öpüyoruz. Özenle paketleyip gönderdiğiniz hırkalar bizi ısıtıyor. sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------Topluca örgü ören kadınlardan görüntü,-Kadınların hediyeleri paketlemelerinden görüntü,-Süveter, atkı ve eldivenlerden görüntü,-Mukaddes Çevik ile röp,-Sevgi Vural, Fatma Oral ve Arzu Ünlü ile röp.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,=================ERZURUM'DA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİKLER HAYALLERİNDEKİ OKULU YAZDIErzurum'da düzenlenen kompozisyon yarışmasında öğrenci ve öğretmenler hayallerindeki okulu yazdı.Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ortaokul, lise ve öğretmenler arası düzenlenen 'hayalimdeki okul' yarışmasında gönderilen 1200 kompozisyonu tek tek okuyup birinci, ikinci ve üçüncüleri seçti. Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin düşünce ve fikirlerinin kendilerine ışık olacağını söyleyen Kaygusuz, her hayali gerçekleştirmeye çalışacaklarını söyledi.'Hayalimdeki okul' kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmen ve öğrenciler için merkez Palandöken İlçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde bir gece düzenlendi. Geceye Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Çeşitli etkinliklerin sunulduğu gecenin sonunda kompozisyon yarışmasına katılan ve dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerin isimleri okunarak sahneye davet edildi. Alkışlar arasında sahneye çıkan öğretmen ve öğrenciler, Vali yadımcısı ve Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz tarafından tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi. Gecede bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz şunları söyledi:"İl genelindeki ortaokul, lise ve öğretmenlere yönelik hayalindeki okulu anlatan kompozisyon yarışması düzenledik. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hayallerini ve okul hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istedik. Onların fikirleri bize ışık olacaktır. Elimizden geldiğince imkanlar doğrultusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin hayallerini tek tek gerçekleştirmeye çalışacağız. Bir öğrencimiz babası ile okulda voleybol annesi ile de mendil kapmaca oynamayı istemiş. Hayalleri gerçekleştirmeye bununla başlayacağız. İlginç istekler arasında okulda kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların beslenmesi, okullarının rengarenk boyanması gibi istekler bulunuyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------Milil Eğitim Müdürü gönderilen kampozisyonları okurken-Duzenelenn odul toreni-Kaygusuz'un konuşmasıHaber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,================