Dha Yurt Bülteni -2

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:36



08 Aralık 2018 Cumartesi 09:36

DHA YURT BÜLTENİ -2BARTIN VALİ YARDIMCISI, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİBartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.Kaza, saat 02.00 sıralarında Bartın- Amasra karayolunun Amasra tüneli çıkışında meydana geldi. Amasra'dan Bartın yönüne giden Vali Yardımcısı Erkan Kalender (46) yönetimindeki 74 DA 402 plakalı otomobil, tünel çıkışında kontrolden çıkıp orta refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erkan Kalender, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kalender, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.BİR HAFTA ÖNCE EVLENMİŞTİBartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, 1 Aralık Cumartesi günü Enise Anül ile Amasra ilçesinde düzenlenen düğün ile dünya evine girmişti. Erkan Kalender'in ölümü, büyük üzüntü yarattı. Kalender'in yaşamını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirten Vali Sinan Güner, cenazenin toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderileceğini belirtti.VALİLİK'TE TÖREN DÜZENLENDİTrafik kazasında hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Erkan Kalender için sabah Bartın Valiliğinde tören düzenlendi.Görüntü Dökümü-----------Kaza yerinden görüntü-Aracın görüntüsü-Detaylar-Cenazenin hastaneden alınması-Valilik'te düzenlenen tören-Vali Güner'in açıklamasıHaber: Ayhan ACAR/BARTIN, -===============OLAY YERİ İNCELEME ARACINA OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ŞEHİT, 4 YARALIKonya'da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin aracına, kavşakta otomobil çarptı. Kazada, 1 polis memuru şehit olurken, 2'si polis, 4 kişi de yaralandı.Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bir ihbara giden Olay Yeri İnceleme Şubesi ekibinin içinde bulunduğu Yaşar Orman (37) yönetimindeki 42 DIB 73 plakalı araca, kavşakta, Muhammet Ali Toraman (25), yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan olay yerin inceleme aracındaki polis memuru Ali Teke şehit oldu, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve yanındaki Muazzez Yılmaz (30) yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Kazanın olay yeri incelemesini ise İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptı. Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kaza yerine gelerek bilgi aldı.Şehit polis Ali Teke'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Konya Numune Hastanesi'nin morguna götürüldü. Şehit polisin olay yerine gelen bazı arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.Görünütü Dökümü----------------Olay yerende ağlayan polislerin görüntüsü-Cenazenini kaldırılması-Jandarma olay yeri incelemesi-Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın olay yerine gelmesi-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA,DHA))======================KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİLDE BABA ÖLDÜ, ANNE İLE OĞLU YARALIKütahya'da otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada, otomobildeki Turan Fidan (50) öldü, eşi ile sürücü oğlu yaralandı.Kaza, gece Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun18'inci kilometresinde meydana geldi. Kütahya istikametine gelmekte olan Hüseyin Enes Fidan (24) yönetimindeki 41 LF 450 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Polat Yetişen'in kullandığı 43 FR 222 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü Hüseyin Enes Fidan'ın babası Turan Fidan olay yerinde öldü, annesi Fatma Fidan (51) ile kendisi yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Fatma Fidan itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Hüseyin Enes Fidan ile annesi Fatma Fidan ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, ölen Turan Fidan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü dökümü:------------Kaza yapan otomobilin görüntüsü-Ekiplerinin araçta sıkışan yaralı kadını kurtarma çalışması,-Sürücünün ambulanstaki görüntüsü-Yaralı kadının ambulansa alınması-Otomobilin çarptığı kamyonun görüntüsü-Kamyon sürücüsünün olayı polislere anlatmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)Boyut: 283.41 MBHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,-=====================YÖRÜK MÜZESİNE 1 YILDA 100 ZİYARETÇİ SİTEMİANTALYA'da Yörük kültürünü tanıtmak için 16 dönüm arazi üzerine kıldan çadır ve müze kuran Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kuş, müzenin ziyaret edilmemesinden dert yandı. Kuş'un 11 yılda 2 bin parça biriktirip kurduğu müzeyi, bu yıl 100 kişi ziyaret etti.Serik ilçesinde oturan Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kuş, Yörük kültürünü yaşatmak adına kendisine ait 16 dönümlük arazi üzerine 11 yıl önce Yörük Kültür Müzesi'ni kurdu. Arazinin ortasına devasa boyutta, içerisinde masa ve sandalyelerin bulunduğu bin kişilik kıl çadırı yerleştiren Kuş, çadırı toplantı ve düğün organizasyonları için dekore etti. Arazi üzerinde kıl çadırdan küçük konaklar yerleştiren Kuş, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Yörük kültürünü anlatan 2 binin üzerinde eşyayı 200 metrekarelik müzeye yerleştirdi.En az 60 yıllık olan eşyaların yanı sıra kadınların ve genç kızların eskiden giydiği yöresel kıyafetler, ev işlerinde kullanılan gereçler, tarihi tüfekler, semerler, kilimler, ahşaptan yapılma çocuk oyuncakları, kirmenler ve Serik ilçesine 1968 yılında getirilen ilk radyo bu müzede bulunuyor. Bazı eski tüplü televizyonları da müzeye yerleştiren Kuş, yaz aylarında müzeye gelenlere yöresel ürünlerden de ikram ediyor.1 YILDA 100 KİŞİ ZİYARET ETTİMüzenin bulunduğu alan yaz aylarında küçük bir çiftliği andırıyor. Müzede, Karadeniz bölgesinden getirilen ve içi tamamen doldurulmuş bir erkek dağ keçisi de sergileniyor. Tüm bu çabalarına ve girişimlerine rağmen Yörük kültürünü, Yörükleriyle ünlü Serik'te dahi tanıtamadığından yakınan Mustafa Kuş, müzenin ilgi görmediğinden dert yandı. Antalya'ya gelenlerin burada böyle bir yer olduğundan dahi haberdar olmamasına üzüldüğünü dile getiren Kuş, "Bu müzenin Türkiye'nin hiçbir yerinde benzeri yok. Bu bizim kültürümüz. Ancak duyuramadık. Sadece Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen dernek başkanlarımız ziyaret etti. Serik ilçesinde bulunan müzemizi Serik'ten gelip ziyaret eden olmadı. 2018 yılında çok az, gülünç denecek kadar az kişi geldi. Özellikle ısrar ederek buraya getirdiğim 100 kişi ancak vardır" dedi.Kuş, bu müzenin dağılması halinde bir daha bu eşyaların bir araya getirilmesinin imkansız olduğunu belirterek, devlet yetkilileri ve üniversite yönetiminden tanıtım için yardım istedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Dev çadırın dış ve iç plan görüntüsüMüze giriş tabelasından görüntüMüze içinden görüntüMustafa Kuş yörüklerin kullandığı aletleri anlatırken görüntüsüMüze genel görüntüRÖP: Mustafa KuşSergilenen ürünlerden görüntüİçi doldurulan dağ keçisinin görüntüsüTarım aletlerinden görüntüDetaylarHaber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,===================80 YILLIK PİDELİ KÖFTE LEZZETİ BURSA'DA SAKLI KALDIBURSA'da yöresel lezzetlerin vazgeçilmezi haline gelen ve 80 yıllık geçmişe sahip olan pideli köfte lezzetini, kıyması, taş fırında pişirilen pidesi ve keçi tereyağından alıyor. Tarihi Kayhan Çarşısı'nda dönere alternatif olarak ortaya çıkan pideli köfte, sadece Bursa'da yapılıyor.Sıcak pide üzerine köfteleri yerleştirip, domates sosu ve keçi tereyağı ile servis edilen pideli köftenin sunumuna isteğe göre yoğurt, domates ve biber ekleniyor. İskender kebap, tahinli pide, cantık, kestane şekeri gibi farklı yöresel tatlara sahip olan Bursa'nın damak tatlarından biri olan pideli köfte, yiyenlerin vazgeçilmez lezzeti haline geliyor. Pideli köfte, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve özellikle Arap turistlerin ilgisini çekiyor. Babasının 81 yıl önce Kayhan Çarşısı'nda açtığı dükkanı işletmeye devam eden İbrahim Alakoç, "Pideli köftenin tarihi yüz yılı aşan bir zamana bağlı. Biz pideli köfteyi 81 yıldır Kayhan Çarşısı'nda icra etmekteyiz. Kayhan Çarşısı pideli köftenin doğduğu yer ve merkezi. Babam pideli köftenin efsane ustalarından biriydi. Ben pideli köftenin diğer illerde yapıldığını görmedim, duymadım. Pideli köfte, Bursa kebabı gibi her yere yayılıp gelişmemiş. Pideli köfte sadece Bursa'ya mahsus bir ürün. Pideli köfte ustaları demek ki şehir dışına yayılmadılar. Günümüzde pideli köfteyi eski tarzı ve şekline, usulüne göre yapan çok az usta kaldıö dedi.ANA MADDESİ: PİDE, ET VE TEREYAĞIPideli köftenin; pide, kıyma, tereyağı olarak 3 ana maddesi olduğunu belirten Alakoç, "Yağ olarak keçi tereyağı kullanılır. Çünkü kebaba yakışan, hafif olan ve tadını ortaya çıkaran keçi tereyağıdır. Kıymayı dana etinden kullanıyoruz. Pideyi de komşumuz olan tarihi fırından alıyoruz. Pideleri ocakta ısıttıktan sonra dilimleyip tabağa alıyoruz. Pideleri kemik suyuyla ıslıyoruz. Tabağa tereyağını döndükten sonra domatesini ve yoğurdunu koyuyoruz. Son olarak ızgarada pişen köftelerimizi tabağa alıyoruz ve böyle servis ediyoruz. Bu dükkanı 81 yıldır işlettiğimiz için. Müşterilerimiz arasında 50 yıl önce babasıyla dedesiyle gelenler var. Bu yüzden burada geleneksel anıları hatıraları oluyor. Ülkemizin çeşitli yerlerinden yerli turistler pideli köfte yemek için çarşıya uğrar ama Araplar hariç çarşımıza yabancı turist gelmiyorö dedi."BURAYA ÇOCUKKEN BABAMLA GELİRDİMöÇocukken babasının kendisini Kayhan Çarşısı'na pideli köfte yemeye getirdiğini söyleyen Salih Türktunç, "Pideli köftenin püf noktası tereyağı, eti ve ustalığıdır. Bursa'ya misafirlerimiz geldiği zaman onları mutlaka pideli köfte yemeye getiririz. Bursa'nın böyle bir yemeğine sahip olduğumuz için çok mutluyuzö dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Köftelerin pişirilmesi-Pidelerin tavlanması-Tabağın hazırlanışı-Servis edilmesi ve müşterilerden detaylar-Kayhan çarşısından genel detaylar-İşletme dış detayları-Müşteri ve işletmeci ile röportajSüre: 4.53 Boyut: 547MBHaber: Muammer İRTEM/ Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,