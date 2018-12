Dha Yurt Bülteni-2

11 Aralık 2018 Salı 09:00



11 Aralık 2018 Salı 09:00

1)GÖÇMENLERİN, TRENLE UMUDA YOLCULUĞU EDİRNE'DE BİTTİEDİRNE Garı'nda İstanbul 'dan gelen trende yasadışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan 'a geçmek isteyen aralarında Filistin ve Libya vatandaşınında bulunduğu, 20 kaçak göçmen yakaladı.Ülkelerindeki kötü yaşam şartlarından kaçarak daha iyi yaşam için Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçak göçmenler, tüm geçiş yollarını denemeyi sürdürüyor. Göçmenler, deniz yolunun ölüm riski olması karayolunun da denetimler artması üzerine umuda yolculuklarını demir yoluyla denemeye başladı.Göçmenlerin İstanbul- Edirne seferini yapan trene binip çıktıkları umuda yolculukları Edirne'de son buldu. Edirne Garı'nda polis gece yaptığı denetimlerde Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek için gelen Filistin, Cezayir Tunus ve Libyalı 20 göçmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilip işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere, Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Yetkililer, otobüs ve kara yolunda polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini artması nedeniyle, göçmenlerin son günlerde Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır Edirne'ye trenle seyahat etmelerinde artış olduğunu belirtti.Görüntü Dökümü:------------------Gar içinde bekleyen göçmenlerGöçmenlerden detayGöçmenlerin yemek yemesiGöçmenler ile röp.Farklı açıdan detayEdirne Gar tabelası Polis ekipleri araçlarından detayGöçmenlere kimlik kontrolü yapmalarıDetay görüntülerHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,===========================================================2)KÖPRÜBAŞILI ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ KIŞ ÇİLEĞİ GÜLDÜRDÜMANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde örtü altında üretilen kış çileğinin hasadı başladı. Tarlada kilosu 10 liradan alıcı bulan ürün, çiftçinin yüzünü güldürdü. Manisa 'nın 13 bin nüfusuyla en küçük ilçesi Köprübaşı'nda geçim kaynağının başında gelen çilek üretimi, yaz aylarının yanı sıra kışın da örtü altında devam ediyor. Aralık , ocak ve şubat aylarında serada damlama sulama sistemiyle üretilen kış çileği, tarlada 10 liradan alıcı buluyor. Türkiye 'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Köprübaşı'nda kış çileği üretimi yapan çiftçiler, yaz aylarında 3 ya da 4 liradan satılan ürünün kış mevsimindeki fiyatından oldukça memnun.'İLÇEMİZE 30 MİLYON LİRA GİRDİ OLUYOR'Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, ilçede çilek sayesinde önemli bir ekonomik gelir elde edildiğini belirterek, "Güncel olarak çiftçi kayıt sistemimizde 3 bin 500 dekar dikili çilek alanımız var. Bu alandan yaklaşık 10 bin ton civarı çilek elde ediyoruz. Üründen ilçemize, ortalama 30 milyon lira girdi oluyor. Kış sezonunda özellikle örtü altında üretim yapıyoruz. Yaklaşık 100 dekar kadar kapalı seramız var. Kış dönemi aralık, ocak ve şubat aylarında da ortalama 600 ton civarı bir üretimimiz var. Köprübaşı bir sanayi kenti olmadığı için vatandaşlarımızın tek geçim kaynağı tarım" dedi.ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOREmeklerinin karşılarını almanın ve aile ekonomisine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren çiftçi Rahim Özcan,"20 dönüm açık alanda, 4 dönüm ise kapalı alanda çilek yetiştiriyorum. Kış aylarında günlük 500 kilo çilek topluyoruz. Çilekleri İzmir 'e satıyoruz. Müşterilerimiz orada. Yaz aylarında 3 ya da 4 liraya sattığımız çileğin kilosu şuan, 10 liradan alıcı buluyor. Çilek için 10 lira şuan çok iyi para. Örtü altındaki çileğin tadı, aroması yazın ürettiğimiz çileğe göre çok farklıdır. Ayrı bir lezzeti vardır. İzmir'den tercih edilmesinin nedeni de bu. Bizim geçim kaynağımız çilek" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Çilek serasından görüntüÇileklerden görüntüÇilek serasında işçilerin çalışmasından görüntüİlçe Tarım Müdürü Alptekin Sağıroğlu röp.Çiftçi Rahim Özcan röp.Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,===========================================================3)MEVSİMİ ŞAŞIRAN ERİK VE ARMUT MEYVE VERDİMUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki bir bahçede, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ve armut ağaçları meyve verdi. Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nde yaşayan memur emeklisi 55 yaşındaki Memduh Mavi, bahçesindeki erik ve armut ağaçları ile domateslerin aralık ayında ürün vermesinin şaşkınlığını yaşadı. Yaz mevsiminin meyveleri olan erik ve armudun bu mevsimde ilk defa yetiştiğini gördüğünü belirten Mavi, seranın dışında açık alandaki domatesin yetişmesine de ilk defa tanık olduğunu söyledi.Evinin bahçesinde birçok meyve ağacı olduğunu ve bahçesindeki mandalina ile greyfurt ağaçlarının mevsiminde meyve verdiğini belirten Memduh Mavi, "Mevsimi olmamasına rağmen armutlar, aralık ayında ikinci ürününü vermeye başladı. Armutları mahalledeki çocuklara dağıtıyorum. Bu bölgede aralık ayında erik ilk defa görülüyor. Hamile komşumuz aşerdiği için erikleri kendisi için topladık" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------Armut ve Erik ağacı ile domatesten görüntüMemduh Mavi ile röp.Erik yiyen çocuklarGenel ve detay görüntüHaber- Kamera: Burak Alper KUŞ/YATAĞAN ( Muğla ),==========================================================4)GEÇMİŞİN İZLERİ BU DÜKKANDAMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hüseyin Peker , Türkiye ve yurt dışındaki 2'nci el pazarlarından 20 yıl boyunca 10 bini aşkın ürün topladı. Artık eşyaların el değiştirme zamanı geldiğini düşünen Peker, açtığı dükkanında bu ürünleri, yaşanmışlığa önem veren eski eşya ve tarih meraklılarına satmaya başladı.Bodrum ilçe merkezi Atatürk Caddesi üzerinde açılan bir dükkan, satılan eşyalarla diğerlerinden ayrılıyor. Tarihe yolculuk hissini yaşatan işletmede, birbirinden değerli eşyalar bulunuyor. 1. ve 2. Dünya savaşlarında kullanılan ekipmanlardan, 1700'lü yıllarda yazılmış kitaplara kadar birçok eşya yer alıyor. Geçmiş yıllara ait saatler, fotoğraflar, çerçeveler, paralar, ev eşyaları, kişisel eşyalar ve daha birçok ürünün bulunduğu dükkan, bu özelliğiyle geçmişe özlem duyanların ilgisini çekiyor. Kentte restoran işleten, birçok gezisinde topladığı eşyaların artık el değiştirme vakti geldiğini düşünüp, eski eşyaları sattığı bu dükkanını da hizmete açan evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Peker, işletmeyi neden açtığını anlattı. Peker, "Bu iş, 80 darbesinde dedemin evin altına gömdüğü bir tüfeği, benim 1990 yılında bulmamla başladı. Bu olay bende, eski şeyleri bulma adına inanılmaz bir merak uyandırdı. Son 15-20 yıldır gittiğim her yerde özellikle metal ve mekanik objeler topladım. Sonra artık bu eşyaları elden çıkartmak gerekiyor diye düşündüm. Tabii ki satmadığım ürünler de var. Onlar benim için özel. Bunlar dışında kalanların el değiştirmesi gerektiğini düşündüm. Bugün benim evimi şenlendiren ürünler, artık başkalarının evini şenlendirecek. Birde şu aklıma geldi. Bu eşyaların yaşanmışlığı var. İnsanlar ruhu olan eşyaları hediye edebilirler diye düşündüm" dedi.BİRÇOK ÜLKENİN 2'NCİ EL PAZARLARINDAN EŞYALAR VARDünyanın birçok ülkesinden eşya topladığını belirten Peker, "Yurt dışı seyahatlerimde 2'nci el pazarlarına gittim hep. İtalya 'ya, İsviçre 'ye, Almanya 'ya ve Fransa 'ya gittim. Bir valizle gidip, 5 valizle döndüm. Eşimin bu konuda hep isyanı vardır. Bu bir hastalık, bu bir merak. Güzel bir hastalık aslında. 10 binin üzerinde ürün bulunuyor dükkanda. Orijinal Atatürk fotoğrafları ve ilk basılan Nutuk da var. Orijinal Nutuk özel koleksiyonumda. Bu Nutuk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belli sayıda üretilmiş, milletvekillerine verilmek üzere. Orijinal Nutuk, 1927 yılına ait Osmanlıcadır. İçerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün imzasıyla, içinde orjinal savaş haritaları bulunmaktadır. Dükkandaki en eski ürün ise 1789 yılında basılan, bir gezginin Atina seyahatini anlatan kitap. Eski ürünleri toplamaya devam edeceğim" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Hüseyin Peker röp.Dükkandan görüntüOrjinal Nutuktan görüntüOrjinal Atatürk fotoğraflarından görüntüHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),