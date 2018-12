Dha Yurt Bülteni -2

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:31



DHA YURT BÜLTENİ -2Darıca'da hayvanat bahçesinde kış korumasıKocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde hayvanlar kış için uygun ortamlara alınırken, ısınmaları için de yaşam alanlarına göre sıcaklık dereceleri ayarlandı. Hayvanat bahçesinde en sıcak yer sürüngenlerin bulunduğu alanlar oldu.Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanlar için de önlem alındı. Birçok hayvanın sıcak iklime alışık olması nedeniyle kapalı alanlara alınan hayvanların üşümemesi için kalorifer ve elektrikli ısıtıcılar ile klimalar kullanılıyor. Hayvanların yaşam alanlarına göre sıcaklık dereceleri ayarlandı. Hayvanların yattığı alanlara otlar ve ağaç yünleri konuldu.Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi biyoloğu Pınar Çağtaş havaların soğumasıyla birlikte kışlık hazırlıkları tamamladıklarını, hayvanları uygun halde olan kışlık barınaklarına aldıklarını belirterek, "Genellikle barınaklarımızda ısınma için doğalgaz kullanıyoruz. Birçok hayvanımız tropik olduğu için sıcak iklime alışıklar ve sıcağı seviyorlar. Bu yüzden ısıtıcılarımızın ve doğalgazımızın bakımını yaptırdık ve onlara zarar vermeyecek önlemlerimizi aldık. Kış hazırlıkları içerisinde hayvanların beslenme diyetlerini değiştiriyoruz. Onlara uygun hale getiriyoruz. Kışlık hazırlıklarımızdan biri de hayvanların altlıklarını değiştiriyoruz ve daha yumuşak materyaller kullanıyoruz. Bu kapsamda çoğu barınaklarda ot ve ağaç yünü dediğimiz materyalleri kullanıyoruz. Zürafa barınağının sıcaklığı 19 derece. Yani onlar için çok uygun. Ziyaretçiler için görüş alanımız da var. Yani ziyaret sırasında zürafaları kışın bile görebilir" dedi.HAYVAN TÜRLERİNE GÖRE SICAKLIK AYARLANIYORHayvanların yaz boyu bahçenin tadını çıkardığını belirten Pınar Çağtaş, "Hayvanlarımız yaz boyu bahçelerinin tadını çıkardılar. Havaların soğuması ile birlikte artık yaşam alanlarına ve onların biyolojisine daha uygun olan kışlık ortamlarına geçtiler. Kışlık hazırlıklarımız kapsamında birçok tropik hayvana ev sahipliği yapıyoruz. Komala ve Samir Türkiye'ye gelen ilk gergedanlar. Komala dişi, Samir erkek gergedan. İkisi de genç dişi ve erkek. Anavatanları Hindistan ve Nepal. Şu anda barınağın sıcaklığı 14 derece. Yani onların yaşam alanlarına ve biyolojilerine uygun bir sıcaklık. İçerisi nem barındırıyor. Kış boyunca gergedanlarımız içeride olacak. Ama ziyaret sırasında misafirlerimiz gergedanları görebilirler. Ziyaretçilere açık görüş alanları var. Sürüngen evimizde timsahlara, iguanalara ve birçok yılan türüne ev sahipliği yapıyoruz. Sürüngen evimizin sıcaklığı minimum 28 derecede olacak şekilde tutuyoruz." diye konuştu.KIŞ AYLARINDA MALİYET ARTIYORDarıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın ise kış aylarında maliyetlerinin daha da arttığını belirterek, şöyle konuştu:"Kış koşulları artık kendini iyice hissettiriyor. Hava sıcaklığı düşmeye başladı. Bu nedenle bir takım Güney Amerika ve Güney Afrika canlılarını kışlık barınaklarına aldık. Burada doğalgaz, elektrikli ısıtıcılar ve klimayla ısıtılıyor. Onun dışında kışın gelmesine sevinen hayvanlarımız da var. Bunlardan en önemlisi Sibirya kaplanı. O hava soğudukça daha da mutlu oluyor. Bahçesinde oldukça da hareketli. Bunun yanı sıra kızıl pandalar var. Aslan ve kaplanı da dışarıda görebiliriz. Ama bir kısım hayvanı da içeride gözlemleyebiliyoruz. Ziyaretçilerimiz kış koşullarında da hayvanat bahçesini gezebilirler. Tabi kış döneminde maliyetlerimiz daha fazla artıyor. Özellikle ısıtma konusunda hem doğalgaz hem de elektrik faturaları çok fazla artıyor. Örneğin doğalgaz faturası 60-70 bin lira gelirken, elektrik faturası 40-50 bin lira civarında gelebiliyor. Bu da bize ekstra bir maliyet oluşturabiliyor. Ama tabi ki yılın her dönemi ziyarete açık olduğu için gelen ziyaretçilerimiz buranın bu koşullarını karşılarken bize destek oluyorlar. Hayvanlarımızın havanın soğuk koşullarından etkilenmemesi için bütün önlemlerimizi aldık. Kış hayvanlarını daha hareketli, daha heyecanlı ve mutlu görmek isteyen bütün herkesi ziyarete bekliyoruz." Açılan mayalı pizza hamurunun üstüne cağ döner, kaşar peyniri, domates ve biber yerleştirilip fırına verilen 'Enfes Cağ Pizza' piştikten sonra üzeri yağlanarak servis ediliyor. İşletmenin ustabaşı olan Samih Aksakallı yaptığı açıklamada, "Cağ pizzayı yaptık ve beğenildi. Cağ pizza üzerine yeni ürünler arayışları içerisindeyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruzö dedi.'BİZİM PİZZAMIZ DAHA ORİJİNAL'Bizim de özel bir yemeğimizin olması gerektiğini söyleyen Aksakallı, "İtalyan pizzası yemek zorunda değiliz. Bizim pizzamız daha orijinal. Cağ dönerle yapıyoruz bizim ustamızın buluşu. Çok da beğeni topluyor. Pizzamız kavurma tadı veriyor. O lezzeti pideyle birlikte sunuyoruzö dedi. O lezzeti pideyle birlikte sunuyoruzö dedi.Görüntü Dökümü:-------------Cağ döner kesiminden görüntü-Pizzanın yapımından görüntü-Fırında pişirilmesinden görüntü-Müşteri servisinden görüntü-Ustabaşı Samih Aksakallı ile röportaj-DetaylarSüre: 3.18 Boyut: 369 MBHaber: Muammer İRTEM/ Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,================Turizm oscarları sahiplerini bulduTurizm sektöründe yönetim kalitesinin önemini vurgulamak amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından 2010 yılında başlatılan Quality Management (QM) 2018 Ödülleri sahiplerini buldu. Türk turizminin enlerinin seçildiği oylamaya 99 bin 93 ziyaretçi katıldı.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD), 2018 yılı turizm sezonunun sonu nedeniyle Titanic Deluxe Belek Hotel'deki gala gecesinde düzenlenen QM ödül töreninde, sektörün en iyileri ödüllendirildi. Turizm sektörü sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yatırımcılar ve Türkiye'nin dört bir yanından turizm profesyonellerinin katıldığı gecede, KKTC'den de sektör temsilcileri yer aldı. POYD'un resmi yayını GM Turizm ve Yönetim Dergisi'nin, iki aşamalı oylama sistemiyle oluşturduğu QM Ödülleri için toplam 99 bin 93 ziyaretçi oy kullandı. Oylama neticesinde 14 dalda 56 farklı kategoride turizmin en iyileri belirlendi.POYD Başkanı Ülkay Atmaca, POYD'un 1992 yılında otelcilik sektöründe profesyonelliği geliştirmek, sektör yöneticileri arasında yardımlaşma ve iletişimi kuvvetlendirmek, sektörün sorunlarına çözümler bulunması, yöneticinin sektördeki gerçek rolünü bulmasını sağlamak ve otel yöneticiliği mesleğini belli bir düzeye getirmeyi amaçladığını söyledi. 2018 yılında konaklama sektörünün en iyi performansı sergilediğine işaret eden Atmaca, şu ana kadar gerçekleşen fuar ve görüşmeler neticesinde ise 2019 yılının da sektör için oldukça verimli geçeceğinin öngörüldüğünü açıkladı.Turizm profesyonelleri olarak Türk turizminin 12 aya yayılması ve bununla birlikte sektörde istihdamın da artırılması için çaba gösterdiklerini anlatan Ülkay Atmaca, "Turizm emekçilerinin ellerine sağlık. Turizmde bir adım öne çıkanları ödüllendirdiğimiz bu gecede, turizm sektörünün bağbozumundayız. 2017 yılından beri her yıl verdiğimiz bu ödüllerle sektörde kaliteyi vurgulamaya çalışıyoruz. Farkındalık yaratmayı ve yılın en iyilerini ödüllendirerek turizm endüstrisi paydaşlarına ve sektöre hizmet veren kurumsal şirketleri bir araya getirerek birlik ve beraberlik içinde kocaman bir aile olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" dedi.HİZMET TEDARİKÇİLERİGecede ödül alanlar şöyle: Türkiye'nin en iyi yönetilen misafir konaklama hizmet ürün inovasyonu, Spectrum Kurumsal Koku Sistemleri. Türkiye'nin en iyi outsource otel servis yönetimi, Securitas. Türkiye'nin en iyi outsource yabancı insan kaynakları yönetimi, ASA Danışmanlık.EĞLENCE HİZMETLERİTürkiye'nin en iyi outsource otel eğlence yönetimi, Ballerini Entertaiment Company. Türkiye'nin en iyi outsource otel show yönetimi, Art Event Group. Türkiye'nin en iyi outsource otel müzik ve eğlence yönetimi, Bad Production. Türkiye'nin en iyi outsource etkinlik yönetimi, Marca Event. Türkiye'nin en iyi outsource animasyon ve party yönetimi, Steps Production. Türkiye'nin en iyi yönetilen luxury hotel parti animasyon yönetimi konsepti, Calista Luxury Hotel. Türkiye'nin en iyi yönetilen etkinlik oteli, Akra Barut. Türkiye'nin en iyi yönetilen çocuk etkinlik oteli Ela Quality Resort Hotel. Türkiye'nin en iyi yönetilen entertainment oteli, Rixos Sungate.SEYAHAT TEKNOLOJİLERİTürkiye'nin en iyi yerli otel yönetim yazılımı, Amonra. Türkiye'nin en iyi acente yönetim yazılımı, Sejour Acenta Otomasyonu. Türkiye'nin en iyi yönetilen otel & seyahat pazarlama dijital acentesi, tatilsepeti.com. Türkiye'nin en iyi dijital itibar ve müşteri ilişkileri yönetimi, Webius Dijital. Türkiye'nin en iyi yönetilen online satış & pazarlama destek firması, İATİ. Türkiye'nin en iyi yönetilen seyahat teknoloji inovasyonu, neredekal.comALTERNATİF TURİZM İŞLETMELERTürkiye'nin en iyi yönetilen alternatif turistik cazibe merkezi, The Land Of Legends/Theme Park. Türkiye'nin en iyi yönetilen çocuk macera ve etkinlik kompleksi, The Land Of Legends/Theme Park.TUR OPERATÖRÜ VE ACENTELERTürkiye'nin en iyi yönetilen iç pazar tur operatörü, ETS Tur. Türkiye'nin en iyi yönetilen iç pazar outgonig tur operatörü, Jolly Tur. Türkiye'nin en iyi yönetilen futbol kamp turizmi acentesi, Fanatik. Türkiye'nin en iyi yönetilen golf turizm acentesi, Bilyana Golf. Türkiye'nin en iyi yönetilen gelişen pazar tur operatörü, Corendon. Türkiye'nin en iyi yönetilen BDT pazarı tur operatörü, ANEX Tour. Türkiye'nin en iyi yönetilen Batı Avrupa pazarı tur operatörü, FTI Meeting Point. Türkiye'nin en iyi yönetilen turistik charter havayolu şirketi, Corendon Airlines.TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTELLERİTürkiye'nin en iyi yönetilen küçük ve butik oteli, Kayakapı Premium Caves-Kapadokya. Türkiye'nin en iyi yönetilen muhafazakar oteli, Selge Beach Resort. Türkiye'nin en iyi yönetilen mice oteli, Granada Luxury Belek. Türkiye'nin en iyi yönetilen mice luxury oteli, Maxx Royal Hotel Belek. Türkiye'nin en iyi yönetilen otel kongre merkezi, Hilton İstanbul Bomonti ve Regnum Carya Golf&SPA Resort. Türkiye'nin en iyi yönetilen spa & wellnes resort oteli, Titanic Deluxe Hotel Belek. Türkiye'nin en iyi yönetilen thermal spa oteli, Akrones Thermal&SPA, Afyonkarahisar. Türkiye'nin en iyi yönetilen kayak oteli, Bof Hotel Uludağ Ski&Convention Resort. Türkiye'nin en iyi yönetilen golf oteli, Gloria Golf Resort. Türkiye'nin en iyi yönetilen resort aile oteli, Maxx Royal Hotel Kemer. Türkiye'nin en iyi yönetilen luxury aile oteli, Maxx Royal Hotel Belek.TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN BÖLGESEL ŞEHİR OTELLERİTürkiye'nin en iyi Doğu Anadolu Bölgesi şehir oteli, Hilton Garden Inn Erzincan. Türkiye'nin en iyi Güneydoğu Anadolu Bölgesi şehir oteli, Divan Gaziantep. Türkiye'nin en iyi İç Anadolu Bölgesi şehir oteli, Limak Ambasador Hotel. Türkiye'nin en iyi Karadeniz Bölgesi şehir oteli, North Point Samsun. Türkiye'nin en iyi Ege Bölgesi şehir oteli, Swissotel Büyük Efes İzmir. Türkiye'nin en iyi Marmara Bölgesi şehir oteli, Rihmond İstanbul.KKTC'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTELLERİEn iyi yönetilen KKTC mice oteli, Elexus Hotel. En iyi yönetilen KKTC resort oteli, Cratos Premium Hotel. En iyi yönetilen KKTC şehir oteli, Merit Lefkoşa Hotel.TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN RESORT OTELLERİTürkiye'nin en iyi yönetilen Ege Bölgesi resort oteli, Hilside Beach Club Fethiye. Türkiye'nin en iyi yönetilen Ege Bölgesi luxury oteli, Mandarin Oriental. Türkiye'nin en iyi yönetilen Akdeniz Bölgesi resort oteli, Limak Atlantis Hotel. Türkiye'nin en iyi yönetilen Akdeniz Bölgesi luxury oteli, Adam&Eve Hotel.ÖZEL ÖDÜLLERTürkiye'nin en iyi otel zincir markası, Stone Hotels. Kalite yönetimi profesyonel özel ödülü, Ramazan Taş. Kalite yönetimi yatırımcı özel ödülü Figen Erkan. Dernek ve birlik başkanı özel ödülü, Firuz Bağlıkaya. Türkiye tanıtımına katkı sunan kişi özel ödülleri ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nuri Bilge Ceylan ve Cengiz Ünder. Göreme'de atçiftliği sahibi Rahmi Özgür, hava şartları nedeniyle büyük ilgi gören balon turlarının zaman zaman iptal edildiğini ancak at, atv ve arazi araçları turlarının her zaman yapılabildiğini kaydetti. Özgür, "Kapadokya demek, 'Güzel Atlar Diyarı' demektir. Bu nedenle bölgeye gelen turistler, ata binmeyi tercih ediyorlar. Çiftliğimizde 45 atımız var ve büyük gruplar halinde gelen turistlerin, vadilerdeki peribacaları arasında at keyfi sürmeleri için gayret gösteriyoruz. Yabancı turistlerin ata ilgileri bir hayli fazla, yerli turistler pek o kadar ilgi göstermiyorlar ama biz halkımızı da bekliyoruz. Onlar da gelsinler, bölgeyi at sırtında gezmenin keyfini onlar da yaşasınlar" dedi.Bölgeyi en çok gezen Çinli turistlerin ata binmek yerine atv turlarını tercih ettiklerini belirten tur operatörleri, diğer turist gruplarının ise daha çok ata binmek istediklerini söylediler. Bu arada, Güney Kore'den gelen 5 kişilik Lee ailesi de at turunu tercih etti. At çiftliğinde kendileri için hazırlanan atlara kasklarını takıp sırayla binen aile üyeleri, vadiler arasındaki eşsiz manzaranın keyfini çıkardılar.Bölgedeki Aşk Vadisi ve Güvercinlik Vadisi başta olmak üzere diğer vadilerde de at turları düzenleniyor. Turlar, 1 ve 2 saatlik seanslar halinde yapılırken, turistler 1 saatlik tur için kişi başı 100, 2 saatlik tur için ise 200 TL ücret ödüyorlar. Rehberler eşliğinde yapılan tur başlamadan önce ise turistlere tur ve binecekleri atlar hakkında kısa bilgiler de veriliyor. Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne ait Olimpik yüzme havuzunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin kent merkezi ve ilçelerde bulunan 18 kapalı,ısıtmalı havuzda 3 aylık 250 TL ödeyen Kayserili kadın ve erkekler,yüzmenin keyfini çıkarıyor.Günlük giriş yerine aylık, 3 aylık ve yıllık olarak girilen kapalı havuzlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Melikgazi Belediyeleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce işletiliyor. Erciyes Üniversitesi kampusundaki kapalı havuzla birlikte Kayseri'de 21 havuzda çocuklar, kadın ve erkekler kendilerine düzenlenen özel seanslarda bir yandan yüzme öğreniyor,bir yandan da yüzme sporunun tadını çıkarıyor.Yaz kış hizmet veren, olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzlarının bulundukları tesislerde Kayserililer, sauna, fitness, aerobik ve buhar odalarından da hizmet alıyor. Çocuklar için yaz ve kış demeden temel yüzme kursları da düzenleniyor. Yaz aylarında Spor A.Ş tarafından düzenlenen bu kurslardan çocuklar ücretsiz olarak yararlanıyor. Halen Kayseri kent merkezinin yanı sıra Hacılar,Develi,Tomarza, Yahyalı, İncesu, Pınarbaşı, Sarız, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ilçeleriyle Beyazşehir, Toki, Sümer, Palas ve Yemliha mahallelerinde de kapalı yüzme havuzları yer alıyor Dr. Mecit Halil Öztop, Mardin Müzesi-Müze Kafe'de "Mutfakta Bilim mi Olurmuş?" başlıklı konuşmasıyla gıda maddeleri ve mutfak deneyimleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, dünyanın ilk mutfaklarından biri olan Mezopotamya Mutfağı'na bu etkinlikle katkıda bulunulacağını belirterek, ODTÜ'ye teşekkür etti. Gençlerin ilgi ile izlediği sohbette konuşan Doç.Dr. Öztop, gıda ile ilgili doğru bilinen ancak yanlış sayılan gerçeklerden söz edeceklerini anlatırken, şu konulara dikkat çekti;Sokak sütü sağlıklı mı?; Sokak sütünün ilk mikrobiyal özelliği çok. Bu nedenle evde sokak sütünü çok kaynatırız. Bu sütün mikroplarını öldürürken aynı zamanda içindeki proteinleri de söküp uzaklaştırmış oluyoruz. Bu nedenle diyoruz ki pastörize paketlenmiş süt tüketin.*Evde yaptığımız sütün proteinlerine zarar verdiğimiz için yoğurt yapmak pek mümkün olmuyor. Herkes diyor ki 'Marketten aldığım yoğurt bozulmuyor. Günlerce kalıyor .' Normalde yoğurda katkı maddesi koymak yasak. Sadece katkı maddesi konulduğu için çok dayanıklı. Evde o koşulların çoğunu sağlayamadığımızdan kaşığı daldırdığımızda sulanıyor gevşiyor.*Çikolatayı buzdolabından çıkardığınızda içindeki yağlar eriyor. Tekrar donduğunda ise o yağların etkisi ıle beyaz görünüm alıyor. Bu yağlar zaten çikolatada yani zararlı değil.*Mikrodalga fırınlar zararlı mı diye soruluyor. Mikrodalga fırınlarında sadece su moleküllerini ısıttığımız için on derece güvenli. Gıdaya zarar vermiyor.*Çaya limon kattığımızda demir emilimini nispeten önlemiş oluyoruz.