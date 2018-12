Dha Yurt Bülteni-2

16 Aralık 2018 Pazar 10:03



1)KÜTAHYA'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALIKÜTAHYA'da meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Bir süre yerde yatarak ambulansın gelmesini bekleyen yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayın şüphelisi 2 kişiyi gözaltına aldı.Olay, saat 02.30 sıralarında Pirler Mahallesi Germiyan Sokağı'nda meydana geldi. İddialara göre Sezai K. ile evinde misafir olarak kalan arkadaşı Mustafa Ç., geceleyin evlerinin önünde gürültü yapan Anıl T. (25), Yalçın Ş. (17) ve kardeşi Salih Ş. (16) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Ç. tabancayla havaya ateş etti, Sezai K. da evden aldığı av tüfeğiyle pencereden ateş ederek Anıl T.'yi başından, Yalçın Ş. ile kardeşi Salih Ş.'yi de kol ve bacaklarından yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi bir süre yerde yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Yaralılar gelen ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olayda kullanılan av tüfeğini evin içinde, 2 adet ruhsatsız tabancayı da evin bahçesinde buldu. Ekipler ev sahibi Sezai K. ile arkadaşı Mustafa Ç.'yi gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.Görüntü dökümü:----------------------------Yaralıların yerde yatarken,-Ambulansın gelişi ve yaralılara müdahalesi,-Yaralıların ambulansa götürülmesi,-Şüphelilerden Mustafa K.'nın ekip aracına bindirilmesi,-Olay yerindeki polislerin,-Polislerin evin bahçesinde silah araması ve tabancaların görüntüsü,-Tüfekle ateş ettiği öne sürülen ev sahibi Sezai K.'nın sivil polislerin arasında çekilen görüntüsü,-Saçmaların isabet ettiği park halindeki bir otomobilin görütüsü bulunuyorHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/ DHABoyut: 499 MB===============================================2)HAKKARİ'DE PKK 'NIN SİLAH VE MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİHAKKARİ'de, polis ve jandarmanın terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik düzenlediği operasyonda, doçka uçaksavar, Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı jandarma ve polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik Kavaklı köyü kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 doçka silahı, 1 doçka sehpası, 200 doçka mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirirken, Yüksekova ilçesi Bağdaş Köyü kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise tespit edilen sığınakta yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği, Kalaşnikof şarjörü, 9 Kalaşnikof fişeği, 323 PKM makineli tüfeğe ait fişek ve 1 küçük tüp ele geçirildi.HAKKARİ,===============================================3)KOKOREÇ USTASI, SOKAK KÖPEKLERİNİ NİNNİ SÖYLEYEREK UYUTUYORADANA'da kokoreç ustası Sercan Üçtepe (29) yıllardır tezgahının çevresinde kokoreç ile beslediği sokak köpeklerini gece tezgahını kapattıktan sonra ninni söyleyerek uyutuyor. Merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi'nde yaklaşık 16 yıldan beri kokoreç sattıklarını söyleyen Sercan Üçtepe, tezgahı açtıkları günden bu yana buradaki köpeklerin onlara dostluk ettiğini ve bir aile olduklarını söyledi. Hayvanları çok sevdiğini ve özellikle sokak hayvanlarına elinden geldiğince yardım ettiğini vurgulayan Üçtepe, köpeklerin gıda başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşılamaya çalıştığını dile getirdi.NİNNİ DİNLEMEDEN UYUMAZKokoreç yemeye gelen bir müşterisinin çektiği videoda bir köpeği ninni söyleyerek uyuttuğu görülen Sercan Üçtepe, "Videoda gördüğünüz köpeğe ve diğerlerine ben her gece ninni söylerim ve öyle uyurlar. Zaten ninniye girdiğim an esnemeye başlarlar. Böylece kendilerini güvende hissederler. Kucağımda uyuduktan sonra biraz ilerde yuvaları var. Yuvalarına götürüp yatırıyoruz. Yaklaşık 16 yıldır burada onlarla bir aile olduk"dedi.KOKOREÇE BAYILIYORLARTezgahını gece geç saatlerde kapattığını ve kalan kokoreçleri köpeklere verdiğini belirten Üçtepe, köpeklerin kokoreç yemeye bayıldığını söyledi. Üçtepe, Dobi adını verdiği köpeklerinden birisinin kokoreç yemeden yatmadığını belirtti. Babasının açtığı tezgahta yıllardır severek bu işi yürüttüklerini söyleyen kokoreç ustası, işlerinin gece geç saatlere kadar sürdüğünü ve bu yüzden bazı tehlikelerle karşılaşabildiklerini belirtti. Bu tehlikelere karşı köpeklerin onları koruduğunu söyleyen Üçtepe, şöyle konuştu:"Köpeklerimiz öyle hayvanlar ki 6'ncı hisleri kuvvetli olduğu için kimin zarar vereceğini kimin zarar vermeyeceğini anlıyorlar. Ona göre de koruma iç güdüsüyle burayı ve bizleri sahipleniyorlar. O yüzden bazı arabaları tezgaha yaklaştırmıyorlar. Bazı müşteriler ise geliyor ve onları çok seviyor. Masalarına çağırıp kokoreç yediriyorlar. İnsanlar hem kokoreç yiyor hem de hayvan sevgisini tadarak buradan mutlu ayrılıyorlar."Görüntü Dökümü------------------------Sercan Üçtepe tezgahta kokoreç doğrarken detay görüntülerKöpeği kucağında sallayarak ninni söylemesiSercan Üçtepe röportajKöpeklerden detaylarSercan Üçtepe'nin köpekleri anlatmasıSercan Üçtepe köpeğe kokoreç yedirirken detayKokoreç tezgahından detaylarGenel ve detay görüntülerSÜRE: 03'43" BOYUT: 412 MBHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,=================================================4)KOMŞUSUNU, ÇOCUKLARA BOT VE MONT ALMASI KARŞILIĞINDA AFFETTİNİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde toprak işgali suçlamasıyla yapılan şikayet, ihtiyaç sahibi çocuklara 2 bin 500 TL'lik bot ve mont alınması karşılığında uzlaşmayla sonuçlandı.Ulukışla'da yaşayan Durmuş Gönülalan, Dikmen mevkiinde bulunan tarlasından izinsiz bir şekilde elektrik ve su borusu geçiren Durmuş Barker'i şikayet etti. Ulukışla Cumhuriyet Savcılığı 'nda dosyayı adliye bünyesinde açılan uzlaştırma bürosuna gönderdi. Uzlaştırmacı olarak atanan Seçim Kurulu Müdürü Veli Erdem, 2 tarafla yaptığı uzlaştırma müzakereleri sonucunda, Durmuş Barker'i Ulukışla Kemalpaşa İlkokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin 500 TL değerinde kışlık ayakkabı ve mont alımı karşılığında Durmuş Gönülalan ile uzlaşmalarını sağladı. Uzlaşma kapsamında alınan mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılırken, savcılık da dosyası dava açılmadan kapandı.Uzlaştırmacı Veli Erdem, "Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan şikayet üzerine uzlaşmacı olarak her iki taraf ile bir araya geldik. Yapılan görüşmelerde haksız yere işgalin bir uzlaşma ile giderilebileceğine karar verildi. Ulukışla'da ihtiyaç sahibi olan öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı almak şartıyla bir edim kararlaştırdık. Bu edim karşılığında da Kemalpaşa İlkokulumuzda öğrenim gören öğrencilerimize bir bağışta bulunuldu" dedi.Yetkililer, aylar hatta yıllarca sürebilecek davaların uzlaşma ile sonuçlandığını, bu nedenle adliyelerdeki dosya yükünün de azaldığını ifade etti.Görüntü dökümü-------------------------Çocukların toplu görüntüsüKıyafetlerin verilmesiUzlaşmacı Veli Erdem'in konuşmasıSınıf öğretmeninin konuşmasıSÜRE: 00'59" BOYUT: 109 MBHaber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ ULUKIŞLA( Niğde ),