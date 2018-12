Dha Yurt Bülteni-2

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:01



SOKAK KÖPEKLERİ POMPALI TÜFEKLE VURULDUAdana'da kimliği belirsiz kişi, hayvansever Mustafa Güngör'ün beslediği sokak köpeklerine pompalı tüfekle ateş açıp, birini öldürdü, diğerini de yaraladı. Mahalle sakinleri, saldırganın yakalanıp, en ağır şekilde cezalandırılması için çağrıda bulundu.Olay, merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki dinlenme parkında meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Güngör'ün beslediği sokak köpeklerine, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların başına isabet ettiği köpeklerden biri telef olurken, bir köpek de bacaklarından yaralandı.Köpeğin beslenme ve bakım işleriyle ilgilenen Mustafa Güngör, saldırı nedeniyle şoke olduğunu söyledi. Köpeklere ateş eden kişinin sol ayağının aksak, kısa boylu, etine dolgun, hafif kirli sakallı bir adam olduğunu belirten Güngör, "Biz Allah rızası için ilgileniyoruz, bakıyoruz bu hayvanlara ama adamın biri vuruyor, öldürüyor. Devletin buna el atmasını istiyoruz. Bu şahsın yakalanmasını ve daha sert cezalarla cezalandırılmasını istiyoruz. Canlı vurmakla insan vurmak aynıdır. Daha önce 2 hayvan öldürmüş, gereken cezayı almayınca bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürmüş bir adamın haberlerine şahit olduk. Gereken neyse yapılmalıö diye konuştu.SİLAHI GÖSTEREREK TEHDİT ETMİŞSilah seslerini duyup, evinin balkonundan dışarı baktığında saldırganı gördüğünü aktaran mahalle sakinlerinden Kenan Çetin ise aşağı inip şüphelinin peşine düştüğünü söyledi. Kestirmeden gidip, saldırganın önüne çıktığını öne süren Çetin, "'Sen mi vurdun onu?' diye sorduğumda pardösüsünün altından tüfeği gösterdi. Ben de geri çekilmek zorunda kaldım. Elinde tüfek olmasaydı, müdahale edecektim. Köpeğin biri öldü, diğerini de arkadaşlarla veterinere yetiştirdik. Şüpheli de bu sırada kaçtıö dedi.Yaralı köpeğe müdahale eden veteriner hekim Ömer Küçükakçalı da köpeğin ön ve arka bacaklarına saçmaların isabet ettiğini, gerekli müdahalelerin yapıldığını ve hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü------------------------Klinikte tedavi gören yaralı köpekten genel ve detay görüntülerKlinikte tedavi gören yaralı köpekle veteriner hekimin ilgilenmesiÖlen köpeğin fotoğraflarıVeteriner hekim Ömer Küçükakçalı ile röportaj (İlk röportaj)Köpekleri besleyen Mustafa Güngör ile röportaj (İkinci röportaj)Görgü tanığı Kenan Çetin ile röportaj (Üçüncü röportaj)Köpeklerin vurulduğu parktan genel detaylarŞahıslardan genel detaylarHaber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,=====================================================SATACAĞI SABUNUN MARKA İSMİ; 'MARDİN MONROE' OLACAKEşinin görevi nedeniyle geldiği Mardin'de genç yaşta ölen Amerikalı aktris ve model Marilyn Monroe'ya benzetilen ve üne kavuşan Melek Akarmut (44), 7 ay önce açtığı sabun sattığı işyeri için 'Mardin Monroe' ismini tescil ettirerek iki isme de vefa borcunu ödeyeceğini söyledi.Eşinin görev yeri nedeniyle 6 yıl önce Mardin'e gelen Afyonkarahisarlı Melek Akarmut, Amerikan komedi filmlerindeki "aptal sarışın" karakterlerini oynamasıyla tanınan 20'inci Yüzyıl'ın en ünlü sinema yıldızlarından ve seks sembollerinden biri olan 32 yaşında ölen Amerikalı aktris ve model Marilyn Monroe'ya benzetildi. Sosyal medyada fenomen haline gelen Melek Akarmut'a Marilyn Monroe'nun giydiği ünlü kıyafetin benzeri dikildi. Hakkında yapılan haberler sayesinde uluslararası medyada da yer alan Melek Akarmut, Arap ülkelerinde de fenomen olduğunu anlatırken şöyle dedi:TÜRKİYE'NİN 'MARILYN MONROE'SUYUMYapılan teklifi kabul edince 'Mairly Mardin' adıyla 'Sesi Adın Aşk' isimli şarkıyı söyleyerek klip yaptım. Biraç televizyon programlarına çıktım. Eşimin tayini çıkacaktı, 'Uzatma' verince ben de 7 ay önce burayı açmak istedim. Bir kadın girişimci olarak eşim bana destek olmadı. Bana 'Gideceğiz, işim yarım kalacak, niye açıyorsun?' dedi. Eşim 1 TL bile destek olmadı. Ben yapacağım işe inanıyordum. Sabun temizliktir, sağlıktır diye düşünüp bu işe girdim.Eşimi dinlemedim işyerimi açtım. Bu işyeri, ünüme ün kattı. Artık Mardin'in değil, Türkiye'nin Marilyn Monroe'suyum şu anda. Mardin, sabun, Marilyn Monroe,'yu; hepsini topladığınızda çok güzel bir görüntü oluyor. Sabun için değil, benim için geliyorlar. Yavaş yavaş markama giriyorum. İsim tescilim de onaylanmak üzere. Bu tamamlandıktan sonra ismim 'Mardin Monroe' olacak. Çünkü Mardin'e de, Marilyn Monroe'ya da vefa borcum var. Hedefim; sabunda dünya markası olmak. Şu an 36 bayilik beni bekliyor. Eşek sütü sabunumla meşhurum ama yöreye özgü 'Bıttım sabununu' dünyaya duyurmak istiyorum.""EŞEĞE YATIRIM YAPIYORUM"Melek Akarmut, sattığı sabunların bir firma tarafından Mardin'de üretildiğini, sattığı ürünleri üretecek fabrika kurmayı hayal ettiğini, ifade ederken, "Ambalaj olarak eşek sütünden başladık. 1 eşeğim vardı. Para kazandıkça eşeğe yatırım yapıyorum. Eşek alıyorum 3 tane oldu, onları besliyorlar. Trabzon. Ankara, İzmir, her yerde ilgi ile karşılanıyorum. Burada yerel yöneticilerden ilgi bekliyorum. Gelsinler hayırlı olsun desinler. Tanıyorlar çünkü beniö dedi."EŞİM BENİ KISKANMIYOR"Melek Akarmut, kendisini görenlerin işyerine geldiğini sabun aldığını, birlikte fotoğraf çektirdiğini anlatırken, "Marilyn Monroe'yu tanımıyordum. Onunla çok ilgilenmedim. Güzel kadınmış, İyi ki benzemişim o kadar yani. Onunla da ilgi görerek para kazanıyorum. Mardin'de sarışın ve bakımlı olunca her yerde dikkat çektim. Beni çabuk kabullendiler. Mardin'in fanomeniyim, Ünüm Türkiye'yi aştı. Şu an yadırganmıyorum. Mardinliler bana imajımızı değiştirdin diye teşekkür ediyorlar. Yanımda çalışan elemanım yok, dükkanın temizliğini bile ben yapıyorum. Satışımı kendim yapıyor müşterilerle bire bir ilgileniyorum. En çok sordukları şey; eşin seni kıskanmıyor mu? Evet kıskanmıyor çünkü bana güveniyor. Ben de onu kıskanmıyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------------------Melek Akarmut, Marilyn Monroe'ya benzetilmesi ve üne kavuşmasını anlatırken-Melek Akarmut, girişimciliği ve iş dünyasına ilişkin projelerini anlatırken-Melek Akarmut'un çektiği klipten görüntüler-Genel ve detay görüntüler-Öğrenciler ve öğretmenler Melek Akarmut ile birlikteHaber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/MARDİN-DHA)=====================================================EVİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜTekirdağ'ın Malkara ilçesinde Şaban Gülmez (82), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.Malkara ilçesinin kırsal Evrenbey Mahallesi'nde sabaha karşı Şaban Gülmez'in yalnız yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Çalışmalar sırasında içeri giren ekipler, Şaban Gülmez'in cansız bedenine ulaştı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kopan elektrik kablolarıyla temas eden bitişikteki ağılda bulunan koyun da akıma kapılıp telef oldu.Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan Şaban Gülmez'in cesedinin otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Görüntü Dökümü:----------------------------------İtfaiye ekiplerinin gelişi ve yanan eve müdahale edişi-Söndürme çalışmasından detay-Tamamen kül olan evden detay-Mahalle muhtarı Nurettin Çelik in olayı anlatması-Yanan evin içinden ve dışından detay-Çevredeki vatandaşlardan detay-Telef olan koyundan ve kopan elektrik kablolarından detayHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA-=====================================================OSMANLI SÜS TAVUKLARI 10 BİN LİRABursa'da çiftçilik ile uğraşan Ali Aydemir, nesli tükenmekte olan Osmanlı sultan süs tavuklarını yetiştiriyor. Osmanlı padişahları ve zamanın devlet erkanının yurtdışından gelen önemli ziyaretçilerine hediye ettiği bu tavukların değeri 7 ile 10 bin TL arasında değişiyor.İznik ilçesinde 15 yıldır süs tavuklarının yetiştiriciliğini yapan ve aynı zamanda Bursa Süs Tavukları Derneği üyesi Ali Aydemir, evinin bahçesinde nadir görülen Osmanlı Süs Tavuklarını yetiştiriyor. Yetiştirdiği bu tavuklar ile Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından 2.düzenlenen Uluslararası İzmir Süs Tavukları Yarışmasına katılacağını ifade eden Ali Aydemir, "Osmanlı Padişahları ve zamanın devlet erkanlarının yurtdışından gelen önemli ziyaretçilerine hediye edilen kendi ırkımız kendi milli tavuğumuz olan Osmanlı Sultan Tavukları zamanında Türkiye'de kayboldu. Biz bu tavukların yumurtalarını yurtdışından getirerek yeniden üretimi sağladık. Aldığımız 100 yumurtadan ancak 1 tane civciv çıkabiliyordu ama biz şükürler olsun çoğaltmayı başardık. Bu hayvanlardan elimizde istediğimiz kadar var. Bu tavukların hem çevremize hem de bütçemize faydası var. Tavukların fiyatları 7 ile 10 bin TL arasında değişiyor" dedi.Görüntü Dökümü:----------------------------Tavuklardan görüntüler-Tavuk yetiştiricisi Ali Aydemir ile röportajHaber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,=====================================================BURSA'DA POLİS, SURİYELİLERİN ENTEGRASYONU İÇİN BROŞÜR DAĞITTIBursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumsal barışı sağlamak amacıyla Suriyeli aileleri evlerinde ziyaret etti. Ekipler, Suriyelilere Arapça hazırlanan broşürleri verdi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla, entegrasyonu ve toplumsal barışı sağlamak amacıyla Suriyelileri evlerinde ziyaret etti. Polisler, İl Emniyet Müdürlüğü'nce Arapça hazırlanan broşürleri Suriyeli ailelere verdi. Broşürlerde Türk Ceza Kanunu ile bilgiler, Türk örf ve adetlerinde nelerin uygun görülüp görülmeyeceğine ilişkin bilgiler yer aldı. İl Emniyet Müdür yardımcıları, bunları kısaca Suriyeli vatandaşlara anlattı.Türkiye'nin demokratik hukuk devleti olduğunu belirten İl Emniyet Müdür yardımcıları kanunların nasıl işlediğini belirterek bu kanunlara bağlı kalınmasının toplumsal barışa yardımcı olacağını ifade etti.Suriyeliler de kanunlara dikkat edeceklerini, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.Görüntü Dökümü:---------------------------------------------İl Emniyet Müdür Yardımcıları Suriyelileri ziyarete giderken-Müdürlerin Suriyelilerle sohbet etmesi-Broşür verilmesi-DetaylarHaber-Kamera: Mehemt İNAN/BURSA,============================================================20 YILDIR YAPTIKLARI EKŞİ MAYALI KÖY EKMEĞİ GELİR KAPILARI OLDUManisa'nın Yunusemre ilçesinde, Yeter Gürcan (40) ve Osman Gürcan (52) çiftinin, 20 yıldır kendi ihtiyaçları için taş fırında yaptıkları 'ekşi maya köy ekmeği' şimdilerde geçim kaynakları oldu. Güncan çifti, yöredeki turizmi geliştirmek için kurulan yerleşkede taş fırında yaptıkları ekmeği satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.Yunusemre ilçesinin kırsal Ortaköy ve Dazyurt mahalleleri arasında kurulan şehir merkezine 25 kilometre mesafedeki Obasya Yerleşkesi'nde 'ekşi mayalı köy ekmeği' yapımına başlandı. Saruhanlı ilçesinde çiftçilik yapan ve 20 yıldır kendi ihtiyaçları kadar 'ekşi mayalı köy ekmeği' üreten Yeter ve Osman Gürcan çifti, bunu kazanç kapısı yaptı. Gürcan çifti burada yaptırılan taş fırın içerisinde yaptıkları 1 kilo 250 gramlık ekşi mayalı köy ekmeğini 6 liradan satıyor. Çift talebe göre günde ortalama 40 ekmek üretiyor."EŞİMİN YARDIMIYLA YAPIYORUM"Ekmeğin yapımının zahmetli bir iş olduğunu belirten 2 çocuk annesi Yeter Gürcan, "Akşamdan mayayı üretiyorum. Sabah hamuru yoğuruyorum. Sonra fırını yakıyorum. Fırını temizledikten sonra, yuvarlak ekmek şekli verdiğimiz hamurları fırına atıyorum. Ekmeğimiz 1 saat fırında kaldıktan sonra çıkarıyoruz ve yemeye hazır hale geliyor. Ekmeğimiz 15 gün bile dışarıda kalsa küflenme, bayatlama gibi bir şey olmuyor. Bu ekmeği atalarımızdan öğrendik. Bu iş sayesinde geçimimizi sağlıyoruz. Ancak bu ekmeğin bu aşamalara gelmesi kolay değil. Eşimin yardımıyla yapıyorum. Tek kişilik bir iş değil. Kendisi bana ekmeğin yapımının her aşamasında yardımcı oluyor" dedi.Eşinin ekşi mayalı köy ekmeği yapımında usta olduğunu belirten Osman Gürcan ise, "Bu ekmeği biz önceleri kendimiz için yapıyorduk, O dönemde bir arkadaşıma da bu ekmekten ikram etmiştim. Çok beğenmiş. Bizi, Obasya Yerleşkesi'ne tavsiye etti. Böylelikle burada bu ekmekten yapmaya başladık. Hem pek çok şiyi bu lezzetle tanıştırdık hem de kazanç kapımız oldu" diye konuştu."BURADA ÜRETİM BAŞLADI"Gelen talepler üzerine böyle bir projeyi başlattıklarını ifade eden Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, "64 kırsal mahallenin bulunduğu Yuntdağı'nda bu yerleşkeyi kurduk. Buraya gelen misafirlerin ekşi mayalı köy ekmeğini çok istendiğini gördük. Bu ekmeği yapanları, bilenleri araştırdık. Kendilerine ulaştık ve onları burada konuk ediyoruz, kendilerine ev tahsis ettik. Burada ekşi mayalı ekmek üretimi başladı. Özellikle hafta sonları buraya gezmeye gelenler ekmek alıp dönüyorlar. Sırf ekmek için gelenler bile var" dedi.'MÜŞTERİLERDEN EKMEK TAVSİYESİMüşterilerden Hikmet Oben (55), "Buraya daha önce gezmeye geldiğimde tavsiye üzerine ekşi mayalı köy ekmeği almıştım. Çok beğendik. Şimdi sadece ekmeği almak için geldim. Çok lezzetli ve dayanıklı" dedi. Bir diğer müşteri Erdoğan Barut (68) da "Aldığımız ekşi mayalı köy ekmeği normal ekmekten çok daha lezzetli" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Ekmeğin yapım aşamasından görüntüler-Taş fırının ateşlenmesinden görüntü-Ekmeğin taş fırına verilmesi-Ekmeğin müşterilere satışı-Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala röp.-Ekmek üreten Yeter Gürcan ile röp.-Ekmek üreticisi çiftten Osman Gürcan ile röp.-Müşteriler Hikmet Oben ve Erdoğan Barut ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,===================================DEPREMDE EVLERİ YIKILAN KÖYÜN ÇOCUKLARINA TATBİKATErzurum'un Çat ilçesinde 2004 yılında meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremde evlerin büyük bir bölümü oturulmaz hale gelen Yeni Parmaksız köyündeki çocuklara AFAD ekipleri tarafından deprem eğitimi verildi.Erzurum'a 65 kilometre uzaklıktaki Parmaksız köyünde meydana gelen depremin evlerin büyük bir bölümüne hasar vermesi üzerine yerleşim biriminin yerinin değiştirilmesine karar verildi. Daha sağlam bir zemine inşa edilen köyde yaptırılan okulda öğrencileri deprem konusunda bilinçlendirmek için fen bilgisi öğretmeni Öznur Doğan, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne başvurdu. Öğretmenin talebi üzerine köye giden AFAD ekibi, Yeni Parmaksız köyünün anaokulu, ilk ve ortakokulunda eğitim ve öğretim gören 113 öğrenci ile 10 öğretmene eğitim verdi. AFAD ekipleri, öğrencilere önce depremi anlattı daha sonra yaşanacak bir sarsıntı anında neler yapılması gerektiğini gösterdi. Olası bir deprem anında okulda olan öğrencilere sıraların altına girmelerini tavsiye eden ekipler, nasıl korunmaları gerektiğini ise uygulamalı anlattı. AFAD, okulda deprem eğitiminin yanısıra yangın söndürme konusunda da tatbikat yaptı.Okul Müdürü Fezvi Demir, öğretmenleri Öznur Doğan'ın AFAD'a müracaat ettiğini belirtti. Hava şartlarına rağmen okula gelen AFAD ekibine teşekkür eden Fevzi Demir, öğrencilerin deprem konusunda daha da bilinçlendiğini vurguladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-AFAD ekiplerinin köye gidişi-Ekiplerin çocuklara deypremi anlatması-Sallanan öğrencilerin masaların altına saklanması-Öğrencilerle röp-Öğrencilerin sınıftan kaçışlarıTurgay İPEK/ ERZURUM,===================================BUZ TUTAN ENERJİ NAKİL HATLARI BÖYLE TEMİZLENDİDoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle kırsal bölgelerde enerji nakil hatları buz tuttu. Yaşanan arızalara müdahale eden Aras EDAŞ ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Fırtına, kar yağışı ve soğuk havada çevresi buzla kaplanan enerji nakil natlarını temizleyen ekipler, zor anlar yaşadı. Ekipler, kabloları buzdan kurtarıp, fırtınanın devirdiği, ya da kırdığı direkleri yenilerek yerleşim birimlerine elektrik verilmesini sağladı.Son bir haftadır Doğu'yu etkisi altına alan yoğun kış şartları özellikle ulaşım ve enerji sektörünü olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk ve fırtına nedeniyle buz tutan enerji nakil hattı ve elektrik direklerinde sıkça yaşanan arıza yerleşim birimlerini karanlıkta bırakıyor. Erzurum'un deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikteki Hınıs İlçesi yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü yerlerden birisi. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği ilçede fırtına ve soğuk hava sebebiyle enerji nakil hatları buzla kaplandı. Buz tutan kabloların 14-15 kilograma ulaşan ağırlığı taşıyamaması üzerine sık sık arızalar meydana gelmeye başladı. Tonlara ulaşan buz kütlesi sebebiyle yaşanan arızalara Aras EDAŞ'ın bölgedeki ekipleri müdahale ediyor. Arızanın tespit edildiği alana kar yağışı ve tipiye rağmen ulaşan ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen yerden metrelerce yükseğe çıkarak hem buzları kırıyor hem de arızayı gideriyor. Ekipler, dondurucu soğuktan yaktıkları ateşte ısınarak korunmaya çalışıyor.DİREKLER BUZ TUTUYORAğır kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu'da olağan üstü bir çaba verdiklerini belirten Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını kaydetti. Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde fırtınanın da etkisi ile enerji nakil hatları ve direklerde yoğun buzlanma olduğunu vurgulayan Akbaş, "Buzun ağırlığı ve fırtınanın şiddetine dayanamayan enerji nakil hatlarında arızalar meydana geliyor. Eğitim ve ekipmanları ile kış koşullarına her an hazır olan ekiplerimiz gelen ihbarları anında değerlendirerek görev yerlerine intikal ediyorlar. Bölgemizin doğa ve kış şartları belli ama bu koşullar bizim görevimizi yerine getirmemize mani olamaz" diye konuştu.YIKILAN DİREKLERİ TAMİR ETTİLERBu arada Aras EDAŞ ekipleri, Kars'ın Susuz ilçesi Gölbaşı Köyü Mezrasında yıkılan elektrik direkleri için ekipler alarma geçti. Gece geç saatlere kadar uğraşan ekipler, yıkılan direkleri onararak bölgeye yeniden enerji vermeyi başardı. Aras EDAŞ Kars İl Koordinatörü Bülent Gürel, yakın zamana kadar bütün köylerin hatlarını değiştirerek, artık elektrik kesintisi ve arızaları minimum düzeye düşüreceklerini söyledi. Gürel, "Kars merkeze 25 kilometre uzaklıkta ve yüksek kesimde olan Akdere Köyünün elektrik hatlarını değiştirdik. 2018 yılı yatırım programlarını öncelikli olarak köylerin elektrik arızlarını ve kesintilerini önlemek üzere planladık" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Buz tutan tellerin sopalarla kırılması-Devrilen direk-Direklerin tamir edilmesiTurgay İPEK/ ERZURUM, -