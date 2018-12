Dha Yurt Bülteni-2

Kaynak: DHA

1)BUZ SARKITLARININ BOYU 2 METREYE ULAŞTIKARAKIŞIN hüküm sürdüğü ve hava sıcaklığının genellikle eksi 14'lerde seyrettiği Erzurum'da, binaların çatılarında oluşan buzdan sarkıtlar görenleri şaşırtıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellere ait binaların çatılarında oluşan buz sarkıtların boyu 2 metreye ulaştı. Parmaklıkları andıran sarkıtlar, tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Erzurum'un çok soğuk olduğunu ancak oluşan buz ve sarkıtların doğal güzellik kattığını söyleyen Zeynep Birdal, "Kayak için Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Bir bakan bir daha dönüp bakıyor. Binalar alçak olduğu için buz sarkıtları tehlike saçmıyor. Yoksa bunların hepsi ürkütücü olur" dedi.İZMİRLİ KADINLAR KARS'TA KARDAN ADAM YAPTIÖte yandan Doğu Ekspresi ile İzmir'den Kars'a gelen kadınlar, ilk kez bolca gördükleri karla kardan adam yaptılar. Tarihi dokusu ve şehir yerleşim planıyla AP ayrı bir güzellik sunan Kars'a gelenler başlıca ani ören yeri, kalesi, çıldır gölü, Sarıkamış kayak merkezi, kültürel özellikleriyle cezbeden şehirde gezilmedik, görülmedik yer bırakmıyor. Kente gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği Kars Kalesi ise gezi turlarına ayrı bir önem katıyor. Türkiye'nin en görkemli kalelerinden olan Kars Kalesi'ni fotoğraflayan ziyaretçiler kendi aralarında da etkinlik yapıyor. Kars Valiliği tarafından yaptırılan bisiklet yolundaki Ay Yıldızlı "KARS" yazısı ise kentten ayrılmadan önce hatıra fotoğraflarının çekildiği alan olarak tercih ediliyor.İzmir'den Kars'a gelen ziyaretçi gurubu ise İzmir'de görmedikleri karla karşılaşınca farklı bir etkinlik yaptılar. Kars gezisi anısına kalenin önünde kardan adam yapan İzmirli kadınlar bundan büyük keyif aldılar. Elleriyle karları toplayıp kadın şekli verdiler ardından da kardan kadını süsleyerek hatıra fotoğrafları çektirdiler.Görüntü Dökümü-----------------------:-Muhabir Hümeyra Pardeli'nin anonsu-Buz sarkıtları-Drone ile çekilen görüntülerHaber: Turgay İPEK/ Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 05.14 BOYUT: 584 MBGörüntü Dökümü(KARS)-Kars kalesi ve KARS yazısı-Kadınların kardan kadın yapmaları-Konuşmalar-Fotoğraf çekimi(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,Kaset DV. 597 MB – 3 DK 27 SN -========================================================2)KENDİSİNE SALDIRAN DOMUZU SON ANDA VURDUBURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye ile Hacıkara mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saldırgan domuzla karşılaşan Sinan Aslan ölümden döndü. Aslan, kendisine saldırmak üzere olan domuzu son anda vurarak kurtuldu.Hilmiye ile Hacıkara kırsal mahalleleri arasında ormanlık alanda gezintiye çıkan Sinan Aslan, ormanlık alanda gezdiği sırada yamaçta pusuya yatmış domuzu fark etti. Domuzla karşı karşıya gelen Aslan, kendini korumak için sırtındaki tüfeği eline aldı. Fark etmesiyle birlikte domuzun saldırısına uğrayan Aslan,son anda tüfeğini ateşledi. İki el açtığı ateş sonucunda birkaç metre kala domuzu durduran Aslan, saniyelerle ölümden döndü. .Görüntü dökümü:------------------------Avcının kamera görüntüsüHaber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),========================================================3)PROF. DR. TAYAR: VİTAMİN DEĞİL, TARHANA ÇORBASI İÇİNGIDA güvenliği ve sağlıklı beslenme konularında pek çok akademik çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Tayar, kış aylarında hastalıklara karşı direnç kazanmak ve enerjik olabilmek için hekim tavsiyesi olmadan kullanılan vitamin desteklerinin sağlık açısından zararlı olabileceğine dikkat çekti. Vitamin ve benzeri destekler yerine kış aylarında bin yıllık geçmişi olan tarhana çorbası içilmesini tavsiye etti Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konularında pek çok akademik çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Her türlü ilacın kullanımında mutlaka hekim tavsiyesi şarttırö dedi. Tayar, kış mevsiminin gelmesiyle vitamin kullanımının arttığına işaret ederek, "Bu tür kimyasalları vücudumuza depoluyoruz. Böylece bir yandan iyilik yaptığımızı zannederken aslında vücudumuza en büyük kötülüğü yapmış oluyoruz. Çünkü bunların her biri kimyasal kökenli malzemeler ve bunların vücuda zararı da olduğu unutulmamalı. Kontrolsüz, bilinçsiz kullanmak vücuda ciddi zararlar verirö dedi."GÜVENLİ VE BESLEYİCİ BİR GIDA"Vitamin ve benzeri destekler yerine kış aylarında bin yıllık geçmişi olan tarhana çorbası içilmesini tavsiye eden Tayar, "Evimizdeki eczaneden yararlanmayı tavsiye ediyorum çünkü hepimizin evinde, Türk mutfağında dünyanın en mükemmel eczanesi mevcuttur. Hemen hemen her evde bulunan tarhana çorbası mükemmel bir vitamin deposudur. Hele hele bu soğuk havalarda hastalanmaya yüz tutan bünyelerin tedavisinde koruyucu ve doğal antibiyotik olarak tarhana çorbası, içeriğindeki domates, yoğurt, sebze ve baharatlarla bütün vitaminleri içeren mükemmel bir gıdadır. Hastalık öncesi direnç, hastalık esnasında da şifa verir. Çocuklar için steril, güvenli ve besleyici bir gıdadır" diye konuştu."BÜTÜN BESİN ÖĞELERİNİ İÇERİR"Dünyanın ilk hazır çorbasının da tarhana olduğunu belirten Tayar, "Bu toprakların ürünü. Bin yıllık bir kültürden süzerek günümüze ulaştı. Kemikleri güçlendiren, bağışıklığı sağlayan vücudun ihtiyacı olan besinleri dengede içeren tarhana çorbasının tüketilmesi çok doğrudur. Her bölgemize göre farklı şekilde sunulsa da temelinde bütün besin öğelerini içerirö ifadelerini kullandı. Tayar ayrıca, tarhana çorbasının düzenli olarak haftada 2-3 gün içmenin uygun olacağını da sözlerine ekledi."ÇOCUKLARIMI TARHANA ÇORBASIYLA BÜYÜTTÜM"Tarhananın yapılışının oldukça kolay olduğunu belirten Sevim Uluçınar ise, "Evde yapılabilir. Çorbası daha kolay, 10 dakikalık bir şey. 5 çocuğumu tarhana çorbası ile büyüttüm. Mama hiç kullanmadım. Tarhana çorbasının basit olduğu kadar fazlasıyla sağlıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.Görüntü Dökümü;-----------------------Tarhana çorbasının yapılışından detaylar-Tarhana çorbasından detaylar-AçıklamalarSüre: 4 dakika 50 saniye, Boyut: 425 MBHaber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,