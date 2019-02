Dha Yurt Bülteni-2

Kaynak: DHA

1)32 İLDE FETÖ OPERASYONU: 50 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARIKONYA merkezli 32 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 15'i muvazzaf 50 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan örgütün TSK'daki personele; molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin verdikleri ifadeleri doğrultusunda 15'i muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi.Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde bugün sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Bursa'da, Yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın (29) şehit olduğu kazanın ardından tutuklanan taksi sürücüsü Sıtkı Dağ (49) ile taksiye çarpan motosikleti kullanan polis memuru Sezer Berktaş (35), davanın görüldüğü Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce olay yerinde yapılan keşifte kazayı anlattılar. Kazada meslektaşını gözleri önüne kaybeden, kendisi de ağır yaralı kurtulduktan sonra uzun süre tedavi gören Yunus polisi Sezer Berktaş, keşif sırasında "Taksi birden önüme çıktı, fren yapamadımö dedi.Kaza, geçtiğimiz yıl 21 Ekim günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş'ın kullandığı 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ'ın kullandığı 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polis memurları Sezer Berktaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memurlarından Hayrettin Yılmaz'ın kazadan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. 2 yıllık polis memuru Yılmaz'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz'ın kalbi ve akciğeri Ankara'da 2 hastaya, karaciğer ve böbrekleri ise Bursa'da 3 hastaya nakledildi. Kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ ise tedavisinin ardından tutuklandı.'GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM'Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına katılan müşteki sanık Sıtkı Dağ "Şehit olan polis memurunun yakınlarına başsağlığı, yaralı polis memuruna da acil şifalar diliyorum. Kükürtlü Caddesi'nde bulunan taksi durağına girmek için U dönüşü yapmak istedim. Sağımı, solumu kontrol ettim. U dönüşü yasak, bunu biliyorum ama sola dönüşün yasak olduğunu bilmiyordum. Yeşil ışık bana yanıyordu. Dönüşümü yapıp, el frenini çektikten sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Bana ne olduğunu hemşireye sorduğumda kaza yaptığımı söyledi. Sağ taraf hatalı parklar nedeniyle doluydu. Ben de iki aracın arasına park ettim. Diğer müşteki sanık polis memurundan şikayetçiyimö demişti.OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDIBursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Nur Banu Fındık, Trafik Bilirkişisi Hayrettin Atak, sanık avukatları Ali Demir, Engin Kara, müşteki-sanık polis memuru Sezer Berktaş ile avukatı Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde kazanın meydana geldiği olay yerinde hazır bulundu. Hakim Nur Banu Fındık, polis memuru Sezer Berktaş'ı kazanın nasıl meydana geldiği yönündeki ifadesini aldı. Kazadan sonra geçirdiği bir dizi ameliyatlar sonucu vücudunun birçok yerine yerleştirilen platinlerle ayakta durabildiğini belirten Berktaş, "5 metre kala yolun boş olduğunu gördüm. Taksi birden bire önüme çıktı. Ben fren yapamadım. Aramda mesafe bile kalmadı. Kaza meydana geldiö dedi. Trafik Bilirkişi Hayrettin Atak, kaza ile ilgili notlarını alarak, mahkemeye raporunu sunacak. Taraftarın deplasman yoldaşı, çocukların ağabeyi olan Baykara'nın, yaklaşık 50 yıldır çarşıdaki esnafı tek tek dolaştıktan sonra gelip oturduğu, burada insanlarla sohbet ettiği banka, heykeli konuldu. Artık kendi heykelinin yanında oturan Baykara, kendisine bu büyük mutluluğu yaşatan Karşıyakalılara minnet duyduğunu söyledi. Ünlü futbol adamlarının ya da futbolcuların heykellerinin zaman zaman dikildiği Türkiye'de bir ilki ise Karşıyakalılar gerçekleştirdi. Karşıyakalılar belediyenin de desteğiyle hem ilçelerinin hem de futbol takımının tribünlerinin simge isimlerinden 'bir baba hindi' lakabıyla tanınan Mustafa Baykara'ya vefa örneği gösterdi. İlçede yaşayanların, taraftarın deplasman yoldaşı, çocukların ağabeyi olarak tanımladığı Mustafa Baykara, gençliğinden itibaren hamallık yapıp geçimini sağladı. Nezaketinin yanında özellikle çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup onlara sporu sevdiren Baykara, bu sayede çarşı esnafının da sevgilisi haline geldi.50 YILDIR OTURDUĞU BANKTA ARTIK İKİ KİŞİLERYaklaşık 50 yıldır çarşıdaki esnafı tek tek dolaştıktan sonra gelip iskele tarafındaki girişte oturduğu, burada insanlarla sohbet ettiği, hatta zaman zaman amigoluk yaptığı banka, Mustafa Baykara'nın heykeli yerleştirildi. Artık kendi heykelinin yanında oturan Baykara, kendisine bu büyük mutluluğu yaşatan Karşıyakalılara minnet duyduğunu söyledi. Tanıyanların yanında tanımayanlar da heykelin yanında otururken görüp, kim olduğunu öğrenmeye çalıştıkları Baykara ile bol bol fotoğraf çektiriyor. Kendisine gösterilen ilgi karşısında duygulanan Mustafa Baykara, fotoğraf çektirme ve selfie isteklerini geri çevirmiyor.HAYATIMA EL ATTI, SPORU SEVDİMMustafa Baykara'yı tanıdıktan sonra spora ilgisinin başladığını anlatan bedensel engelli Selami Atalay, "Mustafa ağabeyimiz, bir yerde benim de elimden tuttu. Bedensel engelli takımına aldırdı. Ben da küsmek yerine sporla hayata bağlandım. Şimdi çok mutluyum" dedi. Çarşı esnafından Şeref Bozkurt da "Mustafa ağabey, bizim elimiz kolumuz gibiydi. Benim çocukluğum, gençliğim onunla tribünlerde ve çarşıda geçti. Şimdilerle yaşlansa da çocuklara, gençlere sporu sevdirme, kötü alışkanlıklardan uzak tutma mücadelesi bitmedi" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------------:Mustafa Baykara ile röportaj.Vatandaşların ilgisinden görüntü.Fotoğraf çektirmelerinden görüntü.Esnafla röportaj.Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR=====================================================4)TURİST REHBERLERİ, 3 BİN YILLIK KENTİ ARTIK DAHA İYİ TANITACAKMUĞLA'da faaliyet gösteren turist rehberleri, tur güzergahına eklenen Stratonikeia Antik Kenti'ni gezerek Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi aldı. Prof. Dr. Söğüt, Stratonikeia'nın tanıtıma ihtiyacı olduğunu ve bu tür etkinliklerle antik kentin daha fazla insana duyurulacağını söyledi. Muğla Turist Rehberleri Odası'nın üyelerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik heyet, Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ne gezi düzenledi. Tur güzergahına eklenen 'Stratonikeia' hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi alan heyet, kenti daha iyi anlatabilmek için karış karış gezdi.PROF. DR. SÖĞÜT: "BUNLAR ÇOK ÖNEMLİ GİRİŞİMLER"Gezi sonunda açıklama yapan Prof. Dr. Söğüt, Stratonikeia'nın tanıtıma ihtiyacı olduğunu ve bu tür etkinliklerle antik kentin daha fazla insana duyurulacağını söyledi. Stratonikeia'nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Söğüt, "Kentin tanıtılması ve kentin tarihi kültürel zenginliklerinin başka insanlara doğru aktarılması açısından bunlar çok önemli girişimler. Önemsediğim için arkadaşlarımızla doğrudan alakadar oldum. Bu tür çalışmalara kapımız her zaman açık. Yıl boyunca restorasyon ve kazı çalışmalarımız devam ediyor. Kente gelen herkes, restorasyon yaptığımız kapalı alanları ve kazı yaptığımız açık alanları göreceği için biz bundan memnun kalacağız" diye konuştu.Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Turgay Esen ise, "21 Şubat Dünya Rehberler Günü vesilesiyle Stratonikeia Antik Kenti'ne bir gezi düzenledik. Bu gezimiz sayesinde kente gerçekleştireceğimiz ziyaretlerimizde insanlara daha doğru bilgileri sunmayı hedefledik. Hedefimiz, bölgemizdeki antik kentleri en iyi şekilde üyelerimize tanıtmaktır. Muğla bölgesinde çalışan üyelerden oluşan 403 üyemiz var. Bundan sonra bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi. Kırım ismini verdiği atıyla 1200 ve 200 metre yarışlarına katılan Güler, bir çok kez ilk üç arasına girerek büyük ikramiyeler kazandı. Emrullah Güler, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'daki hipodrumlarda bir çok kez başarılı olan atı Kırım, geçtiğimiz yıl geç start almaya başladı. Bir kaç kez geç start alan atını yarışlardan çeken Güler, soruna ilginç bir çözüm buldu. Atının tekrar hipodrumlarda başarılı olması için tarlasına tenekeden start kabini yaptıran Güler, her gün burada çalıştırmaya başladı. Yaklaşık 3 aydan beri atını zamanında start alması için teneke kabinde antrenman yaptıran Güler, "Kırım katıldığı bir çok yarışta 1200 ve 2000 metrelerde aldığı derecelerle bana büyük ikramiyeler kazandırdı. Yarışların başarılı atı geçt start almaya başlayınca ben de çekilmek zorunda kaldı. 3 aydan beri benim buluşumla yaptığım ilkel start kabininde atıma günde 2 sefer antrenman yaptırıyorum. Şimdi kabinden zamanında çıkıyor, Mart ayı sonlarında Elazığ'da yapılacak yarışlara götüreceğim "diye konuştu.