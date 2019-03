Dha Yurt Bülteni-2

Kaynak: DHA

1) ADANA' DA 200 POLİSLE ARANAN KİŞİLERE YÖNELİK OPERASYON Adana 'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişiye yönelik, 200 polisle şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda kişi yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı diğer birimlerin de desteğiyle bu kişilerin evlerine 200 polisle şafakta baskın düzenlendi. Operasyonda aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

============================2) KARS'TA KAR-BUZ KAZALARIKARS'ta iki gündür etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları buz pistine çevirince yaya ve araç kazaları da kaçınılmaz oldu.Kentin bir çok noktasında buzlanmadan kaynaklı kazalar yaşandı. Mihralibey köprüsü, SİM-Er otel kavşağı, GAMP ve Ordu caddeleri adeta buz pistine döndü. Her hangi bir tuzlama ve kumlama çalışmasının yapılmadığı caddelerde sürücülerin kontrolünden çıkan arabalar ya kaldırıma ya da park halindeki araçlara çarptı. Ordu caddesi üzerinde de rampa aşağı inen araçların kayması sonucu birkaç kaza yaşandı. Kaza anlarının kameralara an ben an yakalandığı kazalarda yaralanma olmazken arabalarda maddi hasarlar oluştu.Onlarca yayanın da düşmekten kurtulamadığı Ordu caddesinde en son vatandaşlar devreye girdi el arabasıyla getirdikleri külleri caddeye döktüler. Yola kül döken vatandaşlar da kayarak düşmekten kurtulamadı.Trafik polisleri kavşağa gelerek başka kazaların olmaması için önlem aldı ardından da kaza yapan araçlarla ilgili tutanak tuttu.

======================================================3) KAHTA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALIADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 35 AD 7347 ile 02 AAL 125 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan Cuma Korkmaz, Nevin Demiral ve Sadin Gezer yaralandı. Yaralılar, ihbara gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

)=======================================================4) BBDSO'DAN 'TÜRK-YUNAN DOSTLUK KONSERİ' Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen 'Türk-Yunan Dostluk Konseri'nde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden orkestra sanatçısı Bertugan Albayrak anıldı. Atina Devlet Orkestrası başkemancısı e orkestra şefi Nikos Haliassas'ın yönettiği konseri Yuanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis de izledi.Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BDDSO) tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türk-Yunan Dostluk Konseri' Bursalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Konser öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden orkestranın viyola sanatçısı Bertugan Albayrak için saygı duruşu yapıldı. Konser sırasında Albayrak'ın resminin orkestra arkadaşlarının arasında sandalyenin üstüne konulduğu görüldü. Yunanistan 'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis'in de izlediği konseri, Atina Devlet Orkestrası başkemancısı ve orkestra şefi Nikos Haliassas yönetti. Konserde sahne alan İzmir Devlet Opera ve Balesi keman sanatçısı Olgu Kızılay ve bas sanatçısı Teyfik Rodos'un performansı müzikseverlerin beğenisini kazandı.Gecede, Christos Papageorgiou'un "Keman Konçertosu", Nicos Skalkottas'ın "Yunan Dansları" ve S. Kugiumcis'in "Mi mou thimonis matia mou" eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.

======================================================5) ATATÜRK'ÜN ERZURUM'DA KALDIĞI HER GÜN İÇİN BİR TABLO YAPTI Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu Erzurum Kongresi 'nin 100'üncü yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk 'ün 57 ayrı tablosunu yaptı. Mustafa Kemal Paşa 'nın 3 Temmuz- 29 Ağustos 1919 günleri arasında kaldığı 57 gün anısına 57 ayrı tablo yapan Prof. Dr. Hakan Kadıoğlu, eserlerini 23 Temmuz'da Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sergileyecek. Türkiye Cumhuriyeti 'nin kuruluşuna giden meşalenin yakıldığı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği kararlarının alındığı Erzurum Kongresi'nin 100'ncü yılı sebebiyle Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, farklı bir çalışmaya imza attı. Kadıoğlu, 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelerek yaklaşık 57 gün kentte kalan Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç bilinmeyen ya da çok az bilinen resimlerini çizdi. Çin mürekkebi ile yaptığı 57 portreyi hastanedeki odasının bir bölümünde sergileyen Kadıoğlu, 2017 yılı sonlarında çalışmaya başladığını ve geçtiğimiz günlerde tamamladığını belirtti.'ATATÜRK'E VE ATALARIMIZA VEFA İÇİN YAPTIM'Erzurum Kongresi'nde cumhuriyetin temellerinin atıldığını hatırlatan Kadıoğlu, "Erzurum Kongresi'nin yapıldığı süre içerisinde gerek kongrenin başkanlığını yapması, gerek Erzurum hemşehrisi olması sebebiyle 57 gün kentte kalan Atatürk'ün 57 portresini yaptım. Bu çalışmayı kendisine ve kongreye katılan atalarımıza vefa için yaptım. Tarihi kongrenin 100'üncü yılı etkinliklerinde eserlerimi sergileyeceğim" dedi.Resim sergisinin yanı sıra Erzurum için kalıcı bir albüm oluşturmayı da hedeflediğini kaydeden Kadıoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 'nın da kendisine destek vereceğini ifade ettiğini söyledi.

================6) KAMYONETTEKİ 19 KİLO EROİNİ 'ATAK' BULDUAdana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette narkotik köpeği 'Atak' ile yapılan aramada, 19 kilo eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, hassas burunlu narkotik köpeği 'Atak' ile araçta arama yaptı. Atak'ın tepki verdiği kamyonetin motor bölümünde paketler halinde gizlenen 19 kilo eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan araç sürücüsü Ferhat F. (39), sorgusunda uyuşturucuyu para karşılığında taşıdığını söyledi. Ferhat F. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.