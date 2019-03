Dha Yurt Bülteni -2

Kaynak: DHA

Ankaragücü taraftarları kaza yaptı: 2 ölü, 24 yaralıSpor Toto Süper Lig'de dün akşam Antalya'da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara'ya dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 taraftar öldü, 24 kişi yaralandı.Kaza, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün akşam Antalyaspor'la karşılaşan MKE Ankaragücü maçının ardından, bir grup Ankaragücü taraftarı, Yılmaz Doğan'ın kullandığı 06 FV 6125 plakalı midibüsle Ankara'ya yola çıktı. Doğan'ın kullandığı araç Adil Erkan'ın idaresindeki 43 LD 961 plakalı otomobilin arkadan çarpması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, şarampole devrildi.2 ÖLÜ 24 YARALIKazada, E.A. ile M.T.Ç. yaşamını yitirirken, sürücüler Adil Erkan ve Yılmaz Doğan ile taraftarlar Mustafa Altındağ, Berkay Güleşir, Bektaş Tunç, İlker Bayraktar, Oğuzhan Fidan, Buğra Satah, Engin Dal, Yaşar Taş, Tarık Kartaş, Serdar Kale, Muhammed Karakoç, Yaşar Ezertaş, Alican Efe, Şener Çoruh, Murat Yılmaz, Mehmet Can Biçer, Nevzat Altun, Mustafa Selçuk, Ali Rıza Sümer, Uğur Kızılçelik, Sümer Uçakçı ve Faruk Alın yaralandı.Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri incelemelerden sonra Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Afjet Afyonspor'un AFYOK taraftar grup lideri Hüseyin Arıcan, hastaneye giderek Ankaragücü Taraftar Grup Lideri Ali İmdat'la görüşerek başsağlığı diledi, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.'YASTAYIZ' PAYLAŞIMIMKE Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından da kazaya ilişkin, "Sonu böyle olmamalıydı. Başımız sağ olsun. Yastayız" paylaşımı yapıldı.Görüntü Dökümü---------------Olay yerinden görüntü-Otobüsten görüntü-DetaylarHaber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -=====================Adana'da uyuşturucu ticaretine 26 tutuklamaAdana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 26'sı tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu belirlediği uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Şubat günü operasyon düzenledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele(TEM), Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 600 polisin katılımıyla şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Bazı evlere kapıları koç başlarıyla kırarak giren polis, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yaptı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. Kadınlarının birinin kucağında bebeği ile emniyete götütüldüğü operasyonda uyuşturucu, silah ve av tüfeği ele geçirildi.Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü------------Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesiAdli Tıp Birimi girişinden detaySÜRE: 01'19" BOYUT: 145 MBHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,===================Doktoralı muhtar adayıBursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde yaşayan, 'Veteriner Cerrahi' alanında doktora yapan emekli Kıdemli Albay Ümit Tarakçı (51), mahallesine muhtar adayı oldu.Ümit Tarakçı, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden, Türk Silahlı Kuvvetleri adına mezun oldu. Veteriner Hekim Teğmen olarak göreve başlayan Tarakçı, yurtiçi ve yurtdışında pek çok yerde görevde bulundu. Tarakçı bu dönemlerde, farmakoloji anabilim dalında uzmanlığın yanında veteriner cerrahi alanında da doktora yaptı. Son olarak Bursa Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında, okul komutanı olarak görev yapan Tarakçı, Veteriner Kıdemli Albay olarak 2010 yılında emekliye ayrıldı. Tarakçı, akademik kariyeriyle hem mahalleliye, hem de mahallede yaşayan hayvanlara hizmet etmek için muhtar adayı olduğunu belirtti. Askeri meslek hayatında ülkenin çeşitli yerlerinde hizmet etmekle kalmayıp yurtdışında da en iyisini yapmak istediği için çalıştığını belirten Tarakçı, "Diyarbakır'da görev yaparken kendi asıl mesleğimden de uzak kalmayıp 'Hayvan Güzellik Yarışması' düzenledim. Kosova'da görevdeyken çektiğim fotoğraflarla ise sergiler düzenleyip bazı alanlarda ödüller aldım. Bu sergilerden gelen kaynağı da Kosova'da yapılan bir okula bağışladık" dedi.'İNSANLARA FAYDALI OLMAK İSTİYORUM'Tarakçı, "Emeklilik dönemimde insanlara faydalı olmak istiyorum. Balat gibi hızla gelişen ve ihtiyaçları güncel şartlarla paralel olarak artan bir mahalleye bilgi ve beceri donanımımla hizmet etmeyi planlıyorum. Balat site hayatının en yoğun olduğu mahallelerden biri. Site hayatı ne yazık ki insanları evlerine ve sitelerine mahkum etti. Ben bu durumu değiştirmek ve insanlara eski mahalle kültürünü kazandırmayı hedefliyorumö dedi.HAYVANLARIN DA MUHTARIMuhtar seçildiği takdirde mahallesinde bulunan hayvanlara daha iyi hizmet verebileceğini belirten Tarakçı, "Ben mahallemde sadece insanların değil hayvanların da muhtarı olacağım. Ormanımızdaki meşe ağacının da ağaçtaki sincabın da çevredeki sokak hayvanlarının da muhtarı olacağım. Hepsinin refahını, huzurunu gözeteceğim" dedi.Görüntü Dökümü--------------Mahalleden DRONE görüntüler-Muhtar adayı Ümit Tarakçı'nın mahalleli ile konuşması-Tarakçı'nın esnaf ziyareti-Sokak hayvanlarıyla ilgilenmesi-Hayvanlara klinikte müdahale etmesi-Akademik çalışmalarından detaylar-Ümit Tarakçı ile röportajSüre: 5.11 Boyut: 582 MBHaber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,=================Süs tavukları müzayede ile satılıyorYalova Süs Tavukları Kanatlı Kümes Hayvanları Derneği tarafından düzenlenen müzayedede satışa sunulan süs tavukları büyük ilgi görüyor. Her 15 günde bir düzenlenen kanatlı hayvan müzayedesine ilgi her geçen gün artarken, müzayede ise renkli görüntülere sahne oluyor.Yalova'da yüzlerce meraklısı olan ve birbirinden farklı özelliklere sahip süs tavukları ve kanatlı kümes hayvanları 30 liradan başlayan ve binlerce liraya kadar çıkan fiyatlarla müzayedede satılıyor. Yalova'nın Çiftlikköy İlçesi Sultaniye Mahallesi'ndeki bir kahvehanede düzenlenen mezada Yalova ve çevre illerden gelen meraklılar, açık artırma usulüyle süs tavuklarını ve kanatlı kümes hayvanlarını satın alıyor.İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYORDernek Başkanı Önder Apaydın yaptığı açıklamada, yaptıkları mezatta değişik çeşitlerde süs tavukları ve kanatlı hayvanları burada sergilediklerini söyledi. Mezada ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Apaydın, "Her 15 günde bir Yalova Süs Tavukları Derneği olarak yaptığımız müzayedemize bütün halkımız geliyor. Çevre illerden, Orhangazi'den, Gemlik'ten, Gebze'den, Gölcük'ten, İstanbul'dan, Bolu'dan ve uzak yerlerden gelenler de oluyor. Burada bir araya geliyoruz. Alım satım da oluyor, fikir alış verişi de oluyor. Burada 10 santimetreden 90 santimetreye kadar değişik renklerde ve çeşitlerde süs tavukları var. Onları sergiliyoruz. Yani 30 liradan başlıyor tanesi, bin TL'ye kadar gidiyorö dedi.Fransa, Hollanda, Endonezya, Güney Amerika, Kuzey Amerika'dan gelen hayvanların da mezatta yer aldığını söyleyen Apaydın, zaman zaman Türkiye'nin kendi menşeli tavuğu olan Sultan Tavuğu, Trabzon Gugullisi ve İspenç'in de burada sergilendiğini dile getirdi."TİCARETİ PARA KAZANDIRIYORöYalova'da birçok üreticinin de bulunduğunu kaydeden Apaydın, "Bu işe hobi olarak başladık ama tavuk çabuk çoğaldığı için fazla olanı da satıyoruz. Ev geçindirmez ama yem parası da çıkıyor. Ticari olarak yapmak için tamamen bu işle uğraşmak gerekiyor. Yalova'da birçok üretici arkadaşımız var. Tavukların mavi renkli yumurtlayanı, yeşil renkli yumurtlayanı da var. Bilinçli olarak yapılırsa ticareti para kazandırıyorö şeklinde konuştu.MEZAT RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLUYORÖte yandan gerçekleştirilen süs tavukları ve kanatlı kümes hayvanları mezadında Türkiye'de bulunan çok sayıda değişik cins kümes hayvanı alıcı bulurken, tavuk ve horozun yanı sıra Çin Kazı ve sülün kuşları da mezatta alıcı buldu. Mezada katılanlar arasında zaman zaman hediye çekilişleri yapıldı. Hediye çekilişinde değişik cins tavuklar ve kuluçka yumurtaları çekilişle dağıtıldı.Görüntü Dökümü--------Süs tavukları mezatından detaylar-Alandan genel görüntü-Dernek başkanı ile röportaş-Süs hayvanları görüntüsüSüre: 3.44 dk Boyut: 417 mbHaber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA===================Halı örtüsü siparişi verdiler, koliden bez parçaları çıktıAydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Ümral Karaşahan (70) ve eşi Cavide Karaşahan (68), bir televizyon kanalındaki reklamda görüp, telefonla sipariş verdikleri halı örtüsünden almak isteyince 115 lira dolandırıldı. Gönderilen koliden halı örtüsü yerine birkaç parça bez ve kumaş çıktığını belirten Ümral Karaşahan, haklarını aramak istediklerini ancak uğraşamayıp, vazgeçmek zorunda kaldıklarını söyledi.Efeler 2. Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada makine montaj işçisi olarak çalışan Ümral Karaşahan ve eşi Cavide Karaşahan, geçen 20 Ocak akşamı evde televizyon seyrederken bir halı örtüsü reklamı gördü. Reklamdaki ürünü beğenen Karaşahan çifti, belirtilen telefonu arayarak 115 lira olan halı örtüsünden sipariş verdi. 3 gün sonra sipariş kargo şirketine geldi. Ümral Karaşahan, kargo şirketine gidip, ürünün bedeli olan 115 lirayı ödeyip, koliyi aldı. Karaşahan çiftinin eve döndüklerinde açtıkları koliden sipariş verdikleri halı örtüsü yerine çeşitli bez ve kumaş parçaları çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı. Bir yanlışlık olduğunu düşünen Karaşahan çifti, gelen kolinin üzerinde yazan telefondan halı örtüsünü satan firmaya ulaşmaya çalıştı ancak telefonları açan olmadı. Bunun üzerine Ümral Karaşahan, soluğu Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'nde aldı. Buradaki yetkililer de ürünü gönderen Denizli merkezli firmanın yetkililerine ulaşamadı.'KOLİDEN ÇIKANLARI GÖRÜNCE YIKILDIK'Halı örtüsü almak isterken dolandırıldıklarını belirten Ümral Karaşahan, "Hakkımızı aramak istedim ancak önümüze bir sürü prosedür çıkınca vazgeçmek zorunda kaldık. Televizyonda gördüğümüz reklamda verilen İstanbul'daki firmaya ait telefonu arayıp, sipariş verdik. Koli Denizli'den geldi. Bizi dolandıran kişiler İstanbul'da mı yoksa Denizli'de mi anlayamadık. Gelen kolideki bez parçaları işe yarayacak bir şey olsa yine üzülmeyeceğiz ama hiçbir işe yaramayacak şeyler. Biz aldandık, başkaları aldanmasın. Bilmedikleri yerden ürün almasınlar" dedi.Cavide Karaşahan da ürünün televizyonda reklamını görünce eşine almak istediğini söylediğini belirterek, "O da beni kırmayıp, kabul etti. Ancak, koliden çıkanları görünce yıkıldık. Resmen bizimle dalga geçildi" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------Koliden halı örtüsü yerine çıkan kumaş parçalarından görüntü-Ümral Karaşahan ve eşi Cavide Karaşahan ile röp.Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,=================Bez torba engellilere umut olduDenizli'de, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim alan zihinsel ve bedensel engelli 10 kişi, dikiş makineleriyle bez torba üretimi yapmaya başladı. Hayata geçirilen proje kapsamında, üretilen bez torbalar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Sosyal hayatın içinde olabilmek için hummalı bir eğitim sürecinden geçen engelli bireyler ise, öğrenme süreçlerinin tamamlanmasının ardından belirlenen işyerlerinde istihdam edilecek.Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi'nde geçen yıl açılan Engelsiz Yaşam Akademisi engelli bireyler için umut kapısı oldu. Kentte yaşayan zihinsel ve bedensel engelli bireylere eğitimler verilerek sosyal hayatın bir parçası olabilmesi için kurulan akademide, 85 öğrenci eğitim görüyor. Tekstil, kuaförlük, mobilyacılık, otelcilik, halıcılık, market ve gıda reyonu, el işi, ahşap boyama ve müzik gibi 15 farklı branşta atölyenin bulunduğu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde alanlarında uzmanlaşmış eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor.BEZ TORBAYLA DİKİŞ ÖĞRENDİLEREngelsiz Yaşam Akademisi'ndeki tekstil atölyesinde eğitim gören 3'ü zihinsel 7'si bedensel engelli, dikiş eğitimine, plastik poşet kullanımına alternatif olan bez torba ile başladı. Saat 10.00'da derse giren engelli bireyler, ellerine aldıkları metreyle bezin uzunluğunu ayarlayıp makaslarla kesim yapıyor. Daha sonra ise eğitmenleri nezaretinde dikiş makinesinin başına geçerek bez torba dikiyor. Üretilen bez torbalara ise, resim atölyesindeki öğrenciler tarafından Engelsiz Yaşam Akademisi'nin logoları çiziliyor.İSTİHDAM EDİLECEKLEREngelli bireyleri topluma kazandırma anlamında çalışmaları yürüttüklerini belirten Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Mevlüt Arman, "Öğrencilerimiz kendilerini mevcut durumlarından daha iyi bir yere nasıl getirebilirler ya da sosyal yaşam içinde daha çok nasıl yer alabilirler diye düşünüyoruz. Bundan sonraki adımlarında kendi ayakları üzerinde dururken iyi bir iş sahibi olmalarını önemsiyoruz. Tekstil atölyemizde yetişen kursiyerlerimizi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Denizlimiz'in sanayicileri ile görüşerek fabrikalarda istihdam etmek istiyoruz. En büyük amaçlarımıza biri bu" dedi."MAKİNEYE İP BİLE TAKAMIYORLARDI"Tekstil atölyesi eğitmenlerinden Nuray Sevimli, öğrencilerinin 2 aylık eğitimin ardından iyi bir gelişim gösterdiklerini kaydederek, "Öğrencilerimiz ilk geldiklerinde hiç dikiş makinesine oturmamış kimselerdi. Öğrencilerimizle çok iyi bir ilerleme kaydettik. Şu an makineye oturup çanta dikimini yapabiliyorlar. İlk etapta çok zorlandık. Makineye ip takmakta bile zorlanıyorlardı. Şu an çok rahat bir şekilde dikim işlemini gerçekleştiriyorlar. Bu gelişimleri beni çok mutlu ediyor" diye konuştu."KENDİ AYAKLARIM ÜZERİNDE DURMAK İSTİYORUM"Bedensel engelli 19 yaşındaki Ayşe Deligöz ise, dikiş öğrenimini tamamladıktan sonra işe girip kendi ayakları üzerinde durmayı hedeflediğini ifade ederek şöyle konuştu:"2 aydır tekstil kursu alıyorum. Buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Burada 1 dakikamı bile boş geçirmek istemiyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Makineleri ve dikiş yapmayı çok seviyorum."Görüntü Dökümü------------Engelsiz Yaşam Akademisi'nden görüntü-Tekstil atölyesinden görüntü-Kursiyerlerden görüntü-Kursiyerlerin bez torba dikmelerinden görüntü-Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Mevlüt Arman ile röp.-Eğitmenlerden Nuray Sevimli ile röp.-Bedensel Engelli Ayşe Deligöz ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,==================Meyve ağaçları çiçek açtı, üretici endişeliManisa'nın Turgutlu ilçesinde badem ve diğer meyve ağaçlarının çiçek açması görenleri şaşırttı. Üreticiler, ilerleyen günlerde olası bir don olayı yaşanmasından endişe ettiklerini belirtti.Manisa son yıllarda soğuk bir kış mevsimi yaşarken, havaların ısındığı dönemlerde ise ortaya ilkbaharı andıran görüntüler çıkmaya başladı. Turgutlu ilçesine 10 kilometre mesafedeki, 250 nüfuslu kırsal Osmancık Mahallesi'nde ilkbaharın müjdecisi badem, erik, kayısı ve kiraz ağaçları çiçek açtı. Üreticiler, ağaçların 20 gün önce çiçek açmaya başladığını belirtip, önümüzdeki günlerde bir don olayı yaşanırsa zarar görebileceklerini ifade etti.Osmancık Mahallesi Muhtarı Salim Çetin, "Yalancı bahara aldanan kayısı, erik, badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçlar gelinliklerini giydi. Ancak, şu an soğuk bir hava var. İnşallah don olayı olmaz. Aksi takdirde çiftçilerimiz mağdur olur. Endişeliyiz. İnşallah zararsız bir şekilde bu durumu atlatırız" dedi."ÜRÜNLERİMİZ CİDDİ ANLAMDA ZARAR GÖREBİLİR"Üç çocuk babası çiftçi Ramazan Çalışır (58), "Osmancık Mahallesi'nde kiraz, kayısı, erik ağaçlarının içerisinde bulunduğu 10 dönüm bahçem var. Bahçemi dolaşmaya geldim. Kayısı ağaçlarımız çiçek açmış bu da bizi endişelendirdi. Rabbim inşallah büyük bir don olayı ile bizleri karşı karşıya bırakmaz. Bırakırsa ürünlerimiz ciddi anlamda zarar görebilir" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------Çiçek açan ağaçlardan görüntü-Osmancık Mahalle Muhtarı Salim Çetinile röp.-Çiftçi Ramazan Çalışır ile röp.-Genel ve detay görüntlerHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA, DHA)