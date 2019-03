Dha Yurt Bülteni-2

Kaynak: DHA

1)EŞİNİN ELİNE BAKMAMAK DÜŞÜNCESİ PATRON YAPTIDENİZLİ'nin Buldan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Neşe Ünlü, kocasının eline bakmamak ve aile ekonomisine katkı sağlamak için devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kurdu. Aylık 1 tonun üzerinde üretim yapan Ünlü, kendi ayakları üzerinde durmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Eşin eline değil, gözüne bakmak daha güzel" dedi. Kırsal Yenicekent Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Ünlü, 2 yıl önce kendi ayakları üzerinde durmak amacıyla iş kurmak istedi. Eşi Emre Ünlü'nün desteğini de alan Neşe Ünlü, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak yetkililerle görüştü. Lise mezunu Ünlü, Genç Çiftçi Projesi'ne katıldı. İstiridye mantarı üretimi yapmaya karar veren Ünlü, proje kapsamında 30 bin lira hibe desteği alarak üretim tesisini kurdu. Sabahları çocuklarını okula bıraktıktan sonra kurduğu tesisin yolunu tutan Ünlü, aylık 1 ton istiridye mantarı üretim kapasitesine ulaştı. Ayda 4 kez hasat yaptığı tesisindeki ürünlerini toptan ve perakende olarak satan Ünlü, çevresindeki kadınlara da rol model oldu.Ev hanımlığı yapmak yerine kendi işinin patronu olmayı tercih ettiğini ifade eden Neşe Ünlü, "Ailemin ekonomisine katkı sağlamak için bu işe başladım. Evde boş boş oturmak istemiyordum. Eşim de bana destek verdi. Kırsal bir mahallede yaşadığımız için yapabileceklerimiz belli. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüm. Onlar da bana yardımcı oldu. Yapabileceğim en uygun işin mantar üretimi olduğuna karar verdim. Devletten aldığım destekle de tesisimi kurdum" dedi."KADINLAR CESUR OLSUN"Kadınların kendilerine güvenmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, "Eşe bağlı olmak bizim ilk kuralımız. Ama eşin eline değil, gözüne bakmak daha güzel. Eşim bana destek oldu. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Artık yapabileceklerimi de gördü. Yaptığım iş bana gurur veriyor. Kadınlar yapabilir miyim diye tereddüt yaşamasın. Kendilerine güvensinler. Cesaretli olsunlar. Cesaret bu işin olmazsa olmazı" diye konuştu.KİLOSU 15 LİRAİstiridye mantarının geniş yapraklı bir mantar türü olduğunu, kilosunun 15 liradan alıcı bulduğunu belirten Ünlü, "Sabah çocuklarımı okula gönderiyorum. Daha sonra ise mantarlarla ilgileniyorum. Havanın durumuna göre ısısını ve nemini ayarlıyorum. Haftada bir kez hasat yapıyoruz. Aylık 1 ton üretimim var. İstiridye mantarı geniş yapraklı bir mantardır. Çevremizdeki insanlar, bizim sayemizde istiridye mantarını artık tanıyor. Bu iş hakkında fikir sahibi olmak isteyenler gelip bizimle görüşüyor, fikir sahibi oluyor" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Neşe Ünlü'nün mantar üretim tesisinde gezmesiÜnlü'nün mantarlarla ilgilenmesiÜnlü'nün mantarları toplamasıNeşe Ünlü ile röp.(Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,======================================================2)İSTİLACI ASLAN BALIĞININ ETİ TANITILDIANTALYA'nın Demre ilçesinde Balon ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması Projesi kapsamında aslan balığı etinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında istilacı bir tür olan aslan balığı avcılığının artırılması hedefleniyor.Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile merkezi Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nce ortaklaşa yürütülen ve kısa adı BAYOM olan Balon ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması projesi kapsamında, Aslan balığının etinin tanıtımı yapıldı. Enstitü tarafından yürütülen proje kapsamında yakalanan aslan balıkları, enstitünün mutfağında pişirildi ve konuklara ikram edildi. Aslan balığı etinin tanıtımına Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, uzmanlar ve konuklar katıldı.Proje kapsamında Çanakkale'den Hatay'a kadar balıkçıların yakaladığı aslan ve balon balıkları inceleniyor. Biyolojik örnekleme yapılarak yayılma nedenleri araştırılıyor. Proje kapsamında iki pilot bölgeden biri olan Antalya Körfezi'nde, enstitü uzmanları tarafından balon balığı avcılığı yapılıyor. İkinci pilot bölge olan Kaş- Kekova Deniz Koruma Alanı'nda da dalgıçlar tarafından dalış yapılarak aslan balığı avlanıyor. Yapılan çalışmayla her iki tür için olası mücadele yöntemleri araştırılıyor ve farkındalık çalışmaları yapılıyor.Etinin tanıtımı yapılan aslan balıkları 500- 600 gram civarında yakalanıyor. Temizlenirken dikkatli olarak zehirli olan dikenler ayrılıyor. Yağlı ve lezzetli olan eti, yağda ve ızgarada pişiriliyor. Eti yenebilen aslan balığının eko sisteme çok zararlı olduğu biliniyor. Diğer balıkların yumurtalarını, yavrularını ve kendi yavrularını yiyen aslan balığı avcılığının yaygınlaştırılarak, pazarda yerini alması hedefleniyor. Bu nedenle ilk kez Türkiye'de etinin tanıtımı yapılan aslan balığını tadanlar da beğendi.İlk kez Aslan balığı yiyen konuklardan Hülya Özbek, "Aslan balığı etini ilk kez tattım. Tavuk tadındaydı. Çok nefisti. Enfes bir tadı var. İnşallah tezgahlarda da yerini alır, bu şekilde tüketebiliriz" dedi.Belçikalı Egied Berkür, "İlk kez buraya balık tatmak için geldim. İlk kez bu balığı yedim. Çok nefisti. Bu balığı sevdim" diye konuştu.Projenin koordinatörü yüksek balıkçılık teknolojisi mühendisi Merve Karakuş da şöyle dedi:"Aslan balıkları, ülkemize Süveyş Kanalı aracılığıyla geçmiştir. İstilacı bir türdür. Balık yumurtalarını, balık larvalarını tüketir. Hatta kendi yavrularını bile tüketerek kanibalist bir yaşam sürer. Aslında çok lezzetli bir balıktır. Korpit ailesinden gelmektedir. Sırtında ve karnında bulunan zehirli diken ışınları nedeniyle korkutucu görünse de dikkatli bir şekilde çıkarıldığında mutfaklarımızda kolaylıkla kendine yer bulur. Tavsiye diyorum. Oldukça da lezzetli bir türdür."Görüntü Dökümü------------Enstitüden genel bölümlerSualtında aslan balıklarıProje levhalarıPişmiş halde tepsilerde aslan balıklarıTabaklarda aslan balığıBalık yiyenlerRöportajlar668 MB/// 05.58"HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),==================================================3)VAN'DA 7 KİLO AFYON SAKIZI ELE GEÇİRİLDİVAN'da polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde ve bodrum katında eğitimli narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramalarda 5 poşette 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili İran uyruklu 2 kişi, gözaltına alındı.Görüntü Dökümü-------------Dedektör köpek ile yapılana aramalar-Kolidorda bulunan banyo küvetinin arkasına saklanan afyon sakızının bulunması-Afyon sakızının poşetlerden çıkarılması-Afyon sakızının emniyette teşhir edilmesiOrhan AŞAN/VAN,=====================================================4)HAMSİNİN MANTISINI YAPTITRABZON'da, Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan hamsiden yapılan mantı ilgi görüyor. Karadeniz'de sorafaların vazgeçilmezi hamsiden yapılan pilav, kaygana, buğulama ve ekmeğe mantı da eklendi. Balık restoranı işletmecisi Erşan Yılmaz, hamsi karışımlı mantı yaptı. Müşterilerinin beğenisini sunduğu hamsili mantı, ilgi görüyor.Sosyal medya hesabında yaptığı Karadeniz lezzetlerini paylaştığını anlatan Erşan Yılmaz, "Bölgemizin ünlü turizm mekanlarında balıkla yapılan yemekleri yapıp hem doğanın güzelliğini hem de burada ki lezzetleri yansıtan videolar, çekip paylaşıyoruz. Çok fazla beğeniliyor. Son yaptığımız lezzet hamsili mantı oldu. Farklılık yapmayı, yeni tatlar bulmayı çok seviyoruz. Bunun için balıkla ilgili daha farklı ne yemekler yapabiliriz diye yola çıktık. Farklı lezzetleri, özel müşterilerimize sunarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Hamsili mantı da bunlardan biri. Hazırlanışı çok meşakkatli. Özel sipariş üzerine bu farklı lezzeti müşterilerimize sunuyoruz" dedi.Hamsinin Trabzonlular için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Balık çeşidi olarak tutulmaz, ayrı bir tür olarak anılır hamsi. Karadeniz insanı zekasını hamsiye borçludur derler. Biz de hamsiyi fazla yediğimizden dolayı farklı düşünüp farklı tarifler buluyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------Balıkla mantı yapımının görüntüsüBalık restorantından görüntülerRöpDetaylarBoyut: 528 MBHaber Kamera: Aleyna KESKİN/TRABZON,================================================5)ESKİ OYUNCAKLARI TAMİR EDİP BİNLERCE ÇOCUĞA ULAŞTIRDI, HEDEFİ 1 MİLYON OYUNCAKBursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Muammer Kavazoğlu'nun (36) çöp konteynerinin yanında bulduğu atılmış oyuncakları tamir edip ihtiyacı olan bir çocuğa hediye ederek başlattığı proje, bugüne kadar 3 binden fazla çocuğa ulaştı. Kavazoğlu, 1 milyon oyuncak hedefi için gece gündüz çalışıyor. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde emlakçılık yapan Muammer Kavazoğlu(36), yolda yürürken çöp konteynerinin yanında bir poşet dolusu eski oyuncağam rastladı. Oyuncakları alıp tamir ettikten sonra yoldan geçen bir çocuğa hediye eden Kavazoğlu, çocuğun ve ailesinin mutluluğundan etkilenerek 'Atma' projesini geliştirdi. "Atma! Tamir olsun, çocuklara umut olsun" sloganıyla yola çıkan Kavazoğlu 2017 Eylül ayından bu yana 3 bin 300 çocuğa tamir edip, temizlediği oyuncakları ulaştırdı. Proje hakkında bilgiler veren Kavazoğlu, "Bir hedef belirledik. Bu hedeften sonra yürümeye başladık. Hedefimiz 1 milyon oyuncak olmak üzere 3 bin 300 tane çocuğu mutlu ettik. Buraya gelen oyuncakların yüzde 95'lik bir oranı Türkiye genelinden geliyor. Yüzde 5'lik oranı da İsveç, Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi başka ülkelerden geliyor. Bu oyuncaklar geldikten sonra çalışma atölyemize getiriyoruz. burada ayırma işlemini yapıyoruz. Ayırma işleminden sonra depoluyoruz. Sonra depodan alıp tek tek işlem yapıyoruz. yapıldıktan sonra da tekrar temizleme, hijyenleme, paketleme daha sonra da kutulayıp gönderme işlemimiz oluyor"KİMİ YEDEK PARÇAYA, KİMİ GERİ DÖNÜŞÜMEGelen eski oyuncakları durumlarına göre değerlendirdiklerini belirten Kavazoğlu, "Hiç kullanılmayacak durumda olan oyuncakların tamamı yedek parçaya ayrılıyor. Yedek parçaya ayırdığımız oyuncak yarın başka bir oyuncağa parça olabiliyor. Çok parçalanmış hiç kullanılmayacak durumda olan plastik parçaları geri dönüşüme veriyoruz. Bunun karşılığında bize sıfır oyuncak geliyor. Diğer kutu ve ahşap parçaları da ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak veriyoruz" şeklinde konuştu.BU PROJEDE PARA GEÇMİYORYürüttükleri projeye destek olmak isteyenlerden para kabul etmediklerini belirten Kavazoğlu, "Bizim projemizde para geçerliliği yok. Biz kesinlikle para kabul etmiyoruz. Bize para vermek isteyenlere 'Sizin vereceğiniz para miktarı kadar ya bize yeni oyuncak alın ya da bizim ihtiyaç listemizde olan materyallerden ve malzemelerden temin edin' diyoruz.18 aydır bu projeyi yürütüyoruz. Yaklaşık 3 bin 300 adet oyuncak içerisinde biz şunları yaptık. Oyuncakta israfı önledik. Geri dönşümü sağladık. Tabanca gibi oyuncakları yollamayarak çocukların şiddet eğilimini önlemiş olduk. İhtiyaç sahiplerini gözettik. İnsanları mutlu ettik. Hem aileyi hem de çocukları mutlu ettik. Doğayı koruduk. Yedek parçalarımızı güçlendirdik. Bozuk olan oyuncakların parçalarını diğer tamir edilecek oyuncaklar için kullandık. İnsanları bilinçlendirdik. okullara, derneklere giderek birebir ya da workshop'larla bire bir giderek bilgi verdik. En önemlisi milli serveti koruduk" dedi.Türkiye'nin pek çok noktasına oyuncaklar ulaştırdıklarını söyleyen Kavazoğlu, "Bu proje kapsamında Türkiye içinde, cezaevleri, yetimhaneler, rehabilitasyon merkezleri, hastaneler, kurumlar, dernekler, okullara oyuncak gönderdik. Yaklaşık olarak 45 ile oyuncak gönderdik. Bazı yardım kurulşarı vasıtasıyla da Suriye'deki çocuklara da oyuncak ulaştırdık" şeklinde konuştu.Projeyi her açıdan desteklediklerini belirten Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz ise yaptığı açıklamada, "Ben bu davranışı yüzyılın iyilik hareketi olarak değerlendiriyorum. Çünkü hiçbir para almadan kendi gayretleriyle bunu heryere ulaştırıyor. Bu projenin bütün Türkiye'ye ve dünyaya örnek olması gerekiyor. Çünkü iyiliğe yardımlaşmaya paylaşmaya ihtiyacımız var. Ben de bu projeyi yakinen takip ediyorum" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------------------Oyuncak toplama merkezi önüneki kutuya oyuncak bırakan vatandaş-Oyuncakların tamir edilişi-Muammer Kavazoğlu röportaj-Kaymakam ....Röportaj-Depodan görüntüler-Oyuncaklardan görüntüler-Muammer Kavazoğlu'nun evinden görüntüler-Annesi dikişi yaparken-DetaylarSüre: 05.59 Boyut: 670 MBHaber: Enver Fatih TIKIR-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,==================================================6)KIZAK ŞAMPİYONASINDA, ATLARI KAMÇILADILARTÜRKİYE Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca (GSDF) Erzurum'da düzenlenen 'Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların yarışı kazanabilmek için atlarına kamçı ile eziyeti kameralara yansıdı. GSDF tarafından merkez Yakutiye ilçesindeki Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda 'Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası' düzenlendi.Erzurum, Kars ve Erzincan'dan 31 kulübün sporcuları dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Başlangıç çizgisinde atlı kızakları bir araya gelen ve tek tek start verilen yarışmacılar, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için büyük çaba harcadı. Dereceye girebilmek için sporcuların kamçıyı çok fazla kullanması nedeniyle, bir at çifte atarak kızağın tahta kolunu kırdı. Sporcu müsabakadan diskalifiye olurken, bir başka yarışçıda kamçısı, atın kuyruğuna takılmasına aldırış etmeden, kampı ile vurmaya devam etti. Sporculardan İsa Yılmaz da yarış sırasında atlı kızağın devrilmesi sonucu yere düştü. Kızaktan düşen sporcu, uzun süre atı yakalayabilmek için peşinden koştu. İzleyicilerin yarışmacılara "Kamçıla" diye tezahürat etmesi dikkatlerden kaçmadı.Eleme yarışları sonucunda en iyi dereceleri yaparak ilk 5 sırayı alan Gökhan Korkmaz, Yıldıray Kulaçoğlu, İsmail Diyarbakır, Serkan Avcı ve Yunus Yıldırım, final serisinde şampiyonluk için mücadele edecek. GSDF Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, soğuk havada yapılan şampiyona ile atalarının bin yıllık geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını bildirdi. Genç, "31 tane Atlı kızak sporcumuz var. Sıfırn altında 5 derecede yapıyoruz yarışları. Türkiye Geleneksel Spor dallaraı Federasoyununun sadece adı geleneksel sporlar. Geleneksel sporlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bin yıllık gelenek bu gördüğünüz kızaklar. Atalarımızın yükünü çekmişler hastasını çekmişler bugünde görsel olarak sporcular sahip çıkıyorlar. Bizde bu gençleri kahve köşelerinden internet köşielerinden uyuşrucu batağından alıp buralara getiriyoruz ve ata sporuna sahip çıkıyorlar. Bizlerde federasyon olarak bunlara sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------Kızak yarışlarından detay-Yarışmaya start verilmesi-Atları kamçılayan sporculardan detay-Kamçı yiyen atın kızağın tahta kolunu kırması-Yarış esnasından düşen İsa Yılmaz'ın atlı kızağın peşinden koşması-İsa Yılmaz ile röp-Asbaşkan Günal Genç ile röpHaber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 07.00 BOYUT: 818 MB==========================================================7)TEKNELER YENİ TURİZM SEZONUNA HAZIRLANIYORMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan gezi tekneleri, yeni turizm sezonu öncesi bakıma alındı. Teknelerin en geç 10 Nisan'da denize indirilmesi planlanıyor. Marmaris'te tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alan günübirlik gezi ve mavi tur tekneleri, bakım onarıma alındı. Karaya çıkartılan 8 ila 26 metre uzunluğunda değişen teknelere, ustalar tarafından zımpara, boya ve bakım yapılıyor. Bazı küçük tekne sahipleri ile aynı zamanda yılların eskitemediği kaptanlar, kendi bakımlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Uzunluğuna ve özelliklerine göre 15 gün ila 1 ay süreyle yürütülen çalışmalar sonrası tadilattan çıkan tekneler denize indirilecek.36 yıldır 14 metrelik günübirlik gezi teknesinin sahibi olan kaptan Ahmet Diler Ustaler, "Havaların iyi gitmesiyle her yıl bu aylarda teknelerimizi karaya çıkartır ya kendimiz ya da ustalar aracılığıyla tadilatımızı yaparız. Özel marina ve çekek yerleri günlük kiraları çok pahalı olduğu için kullanılmayan limanlarda karaya çıkartarak çalışmalarımıza başlıyoruz. En geç 10 Nisan'da tüm tekneler denize indirilmiş olur. Bu ay sonunda Ortadoğulu turistlerin geleceği öğrendik ve elimizi çabuk tutuyoruz. Tekneciler olarak yaza hazırız. Umarım harcadığımız bakımların parasını kısa sürede çıkartırız" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Yüksek bir noktadan teknelerin çıkartıldığı limandan görüntüTeknelerin onarım ve bakım yapan ustalarKaptanlardan görüntüTeknelerin tadilatını yapan ustalarla röp.(Toplam: 2 dakika 55 saniye-211 MB HD görüntü)Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),=====================================================8)BURDUR'DA TSM KONSERİBURDUR'da Belediye Türk Sanat Müziği Topluluğu ile Burdur Müzik ve Folklor Derneği Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Türk Sanat Müziği (TSM) konseri düzenlendi. Konser, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlendi. Kurulduğu 1984 yılından vefat ettiği geçen ekim ayına kadar Burdur Müzik ve Folklor Derneği'nde gönüllü olarak koro üyeliği ve zaman zaman şeflik yapan Mehmet Serin anısına, şef Musa Kutlu yönetimindeki 'Ayrılığın Dilinden' temalı konserde Hicaz, Kürdili Hicazkar, Muhayyer Kürdi ve Nihavend eserler koro ve solo olarak seslendirildi.Konserde konuk sanatçı olarak sahne alan ünlü sanatçı Melihat Gülses, TSM'nin sevilen eserlerini seslendirdi. Gülses, konserin sonunda ise koroyla birlikte Yıldırım Gürses'in 'Aşkın kanununu yazsam yeniden' ve Mehmet Erbulan'ın 'Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım' şarkılarını seslendirdi.Konserde Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Melihat Gülses ve şef Musa Kutlu'ya plaket vererek teşekkür etti. Konseri Antalya Çağdaş Türk Müziği Topluluğu üyeleri de izledi. Topluluk şefi Arzu Dede Melihat Gülses ile 7 yıldır koro çalışmalarına Burdur'dan katılan İsmail Vural'a çiçek takdim ederek teşekkür etti.Görüntü Dökümü-----------------------Salondan detayPlaket ve çiçek verilmesiKoroSolo şarkılarMelihat GülsesDetay(Haber-Kamara: Mesut MADAN/BURDUR,====================================================