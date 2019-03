Dha Yurt Bülteni - 2

Kaynak: DHA

ADANA MERKEZLİ 8 İLDE İHRAÇ POLİSLERE FETÖ OPERASYONUADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile polislikten ihraç edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, daha önce yakalanan ve itirafçı olan zümre başkanı/öğretmen, vekil olarak adlandırılan mahrem imamların ifadeleri doğrultusunda, polislikten ihraç edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 8 ilde sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de Adana'ya getirileceği belirtildi. Operasyon sırasında bazı şüpheliler balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yaralanan bu şüpheliler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı şüphelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bazı şüpheliler ise polis baskını sırasında kullandıkları telefonlara format atmaya, bazıları da telefon ve bilgisayarları evden atarak delilleri yok etmeye çalıştı. Ancak ekiplerin müdahalesiyle şüphelilerin bu girişimi de önlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgüt üyeleri arasında haberleşmek amacıyla kullanılan kripto telefonlar, bilgisayarlar, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarfların içine konulduğu belirlenen 92 bin TL, 19 bin dolar, 4 bin 300 euro ve çok sayıda şifreli doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin örgütü kentte aktif hale getirmek amacıyla yeni bir İzmir il yapılanması kurma faaliyetlerinde bulundukları belirtildi. OKÇULUKTA YENİ NESİL 'TOZKOPARAN İSKENDER'LER BÖYLE YETİŞİYORBursa'da 2015 yılında kurulan Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, yaşları 8 ile 14 arasındaki öğrencilerine okçuluğun inceliklerini öğretiyor. Ateşli silahların yaygınlaşmasıyla okçuluğun unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden kulübün başkanı Akın Ahu, son zamanlarda televizyonlarda yayınlanan tarihi diziler sayesinde tekrar ilgi odağı olduğunu belirtti. Kulüp olarak hedeflerinin kendine güvenen, okçuluk ahlakıyla yetişmiş nesiller yetiştirmek olduğunu söyleyen Ahu, öğrencilerinin hedefinin ise 1550 yılında 846 metre ok atarak en uzun menzil ok atışı rekorunu kıran Tozkoparan İskender gibi iyi kemankeş olmak olduğunu söyledi.2015 yılında kurulan Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, Türk ata sporlarından olan okçuluğun inceliklerini yaşları 8 ile 14 arasında değişen yaklaşık 50 öğrencisine öğretiyor. Şehreküstü Camii'nin alt katındaki eğitim salonunda haftada 2 gün olmak üzere toplam 4 saat eğitim veren kulübün hedefi iyi bir kemankeş olmanın yanında, okçuluk ahlakıyla yetişmiş nesiller oluşturmak, öğrencilerin ise 1550 yılında 846 metre ok atarak en uzun menzil ok atışı rekorunu kıran Tozkoparan İskender gibi iyi kemankeş olmak olmak. Okçuluk sporunun çocukların gelişimi açısından önemli bir spor olduğunu belirten Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Akın Ahu, öğrencilerin bu spor sayesinde dikkat dağınıklığı, odaklanma ve konsantrasyon eksikliğini giderdiğini ifade etti. Çocukların özgüvenlerini kazanması açısından çok önemli bir spor olduğunu söyleyen Ahu, " Çünkü çocuk her başarılı atışında kendine olan güveni ve cesareti had safhaya çıkmış oluyor. Böylelikle çocuklarımızı da teknoloji bağımlılığından, sokaklarımızda kötü alışkanlıklardan kurtarıp burada çocuklarımıza terbiye içerisinde kemankeşin ahlakıyla, edebiyle bir okçuluk sevdası yaşatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız hemen hemen her ay turnuvalara katılıyor. Burada aldıkları başarılı sonuçlarla özgüvenlerini arttırmış oluyorlar." dedi."TARİHİ DİZİLER SAYESİNDE İLGİ ARTTI"Okçuluğun Türklerin ata sporlarından biri olduğunun altını çizen Akın Ahu, ateşli silahların yaygınlaşmasıyla okçuluğun unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti. 15 yıl öncesine kadar geleneksel ok ve yayın Türkiye'de yapılmadığını, bu spora meraklı olanların yurt dışından getirttiğini belirten Ahu, "Ancak son 5 yılda biraz daha popüler oldu. Özellikle Diriliş Ertuğrul Dizisi okçuluk sporuna merakı arttırdı. Son aylarda da Tozkoparan dizisi çocuklarda okçuluğu ilgi odağı olmasını sağladı. Bu bizleri memnun ediyor. Çünkü Türkiye'de önceden en çok 5 yay ve ok yapım ustaları vardı. Şimdi bu rakam 15'in üzerinde. Önceden geleneksel ok ve yaylarımız yurt dışından geliyordu. Çok şükür artık bunların hepsi ülkemizde yapılıyor." diye konuştu."HEDEFİMİZ YENİ NESİL TOZKOPARANLAR YETİŞTİRMEK"Öğrencilerini kemankeş edebiyle yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Ahu, "Hedefimiz yeni nesil Tozkoparan'lar yetiştirebilmek, ata sporumuzu ve ecdadımızı yad etmek bunlarla beraber kulübümüzle yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarında başarı elde etmektir. Aldığımız bir müjdeli haber var. Daha önceden olimpik ve modern okçuluğun federasyonu vardı. Ama bizim geleneksel okçuluğumuzun federasyonu yok. Ancak bu yıl içerisinde geleneksel yaya okçuluğumuzun federasyonu kurulacak. Bizde ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı kazanmak istiyoruz." dedi.ÖĞRENCİLERİN DE HEDEFİ BÜYÜKOkçuluğa başladıktan sonra okuldaki derslerinde de daha başarılı olduğunu belirten kulüp öğrencilerinin hedefi Tozkoparan İskender gibi ünlü bir okçu olmak. 68 ÜLKE GEZEN ÇININ KOLEKSİYONU ŞAŞIRTIYORBursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan fotoğraf tutkunu Resul Gümüş, 7 yılda gezdiği 68 ülkeden aldığı binin üzerindeki magnetlerle evinde adeta müze kurdu.Bursa'nın İnegöl ilçesinde fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Resul Gümüş, 7 yılda gezdiği 68 ülkeden aldığı magnetleri, evinin bir odasında sergiliyor. Müzesinde açıklama yapan Resul Gümüş, bu seyahatlerinin nedeninin fotoğraf tutkusundan olduğunu belirterek, "2012 yılından bu yana 68 ülke gezdim. Bu gezdiğim ülkeleri hatıralarımda canlandırmak için oralara ait ufak objeleri toplamaya çalıştım. Benim en büyük hatıralarımın olduğu bu oda. Fotoğraf uğruna bu gezilere çıkıyorum. 7 yılda içerisinde 700 gün yurtdışında bulundum. Binin üzerinde magnetim var. Bu objeler zor toplanıldı. Yaklaşık 40 bin lira harcadım. Gezilerin tamamı için ise 200 bin lira harcadım. Gençlerin kafalarında görsel olarak kalması için böyle bir koleksiyon oluşturdum " dedi.EHRAM ERZURUM'A TESCİLLENDİDOĞU kültüründe önemli yere sahip olan Ehram, merkez Aziziye Belediyesi, Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği ile Atatürk Üniversitesi'nin girişimleri sayesinde Erzurum'un tescilli ürünü oldu. Ehramın dünyaya açılacağını belirten Belediye Başkana Cevdet Orhan, "Ehram tamamen organik muhteşem bir giysi. Kadınlarımız bunu artık erkeklerin de kullanabileceği kıyafetler ve ayakkabı, çanta, kravat, elbise, cüzdan, kitap ayracı, çocuk kıyafetleri ve anahtarlık gibi ürünlerde üretmeye başladı" dedi.YURT DIŞINDA TANITILACAKMerkez Aziziye İlçesinin termal kaplıcalarında düzenlenen görsel şov ve sergiyle ehramın, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işareti verildiği duyuruldu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ehramın, Türkiye ve dünyada tanınması için ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Doğu kültüründe önemli bir yere sahip olan ve Erzurum ile özdeşleşen ehramın tescillendiğini ifade eden Başkan Orhan, "Özellikle bağlı olduğu yöreyle özdeşleşmiş ürünleri gösteren coğrafi işaretler hem üreticilerine hem de yöreye önemli ekonomik katkı sağlamaktadır. Bunun için coğrafi tescildeki amblemler, tüketiciyi bilgilendirme, denetim ve güven açısından zorunludur. Ehram, koyun yününden boya katılmadan, kendi doğal rengiyle, el emeği göz nuruyla dokunmuş bu yöreye ait endüstri ve kültürel değeri olan dokumadır. Amacımız ehramdan yapılan ürünleri, ülkemizde ve yurt dışında tanıtarak yaşatmaktır" diye konuştu.EHRAM CAN VERDİLERGeçmişte kadınların örtünmek amacıyla kullandığı ehrama genç kızların artık rağbet göstermemesi sebebiyle harekete geçen Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği, koyun yününden dokunan ehramı çeşitli nakış teknikleriyle süsleyerek, ayakkabıdan cüzdana, kravattan cekete, masa örtüsünden anahtarlığa farklı ürünler üretmeye başladı. Piyasaya sürülen bu ürünlerle ehrama adeta yeniden can veren kadınlar Belediye ve Üniversitenin de yardımı ile Erzurum'un tescilli ürünü oldu. Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı emekli öğretmen Hülya Saltuklu, "Yazın serin kışın sıcak tutan ehram şu an çok ya Oğlunun bir gün geleceğine inan gözü yaşlı anne evinin penceresinden ayrılmıyor. Devlete verdiği emanetini geri istediğini belirten Anne Çiloğlu, "13 yıldır yaşayan ölü gibiyim. İlaçlarla ayakta durabiliyorum. İçimde hep sanki kapı çalacak ve içeri girecek gibi bir his var. Onun için günümün çoğunu pencereden dışarı bakıp yolunu gözlüyorum" dedi.Erzurumlu Abdulkadir Çiloğlu, vatani görevi için 2006 yılında Zonguldak 3'üncü Er Jandarma Eğitim Tugayı Komutanlığına teslim oldu. Çiloğlu, 11 aylık asker iken 31 Aralık 2006 tarihinde çıktığı çarşı izninden bir daha geri dönmedi. Birliğindeki asker arkadaşları ve komutanları tarafından sevilen bir asker olan Çiloğlu'nun bulunması için girişimlere başlandı. Şengül- Abdulkerim Çiloğlu çifti 4 çocuğundan ikincisi olan Abdulkadir'i aramak için Zonguldak'a gitti. Çocuklarının asker arkadaşları ile görüşen aile hiçbir sonuç alamadı. Gözü yaşlı anne- baba, Zonguldak'ta her sokakta Abdulkadir Çiloğlu'nu aradı. Aile, Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına giderek kayıp çocukları için dilekçe verdi. Savcılık Zonguldak'ın ve çevre illerdeki tüm ilçe Emniyet Müdürlüklerine dilekçe yazarak kimliği tespit edilemeyen cesetlerin incelenmesini istedi. Yapılan soruşturma sonrası kimliği tespit edilemeyen cesetler incelendi ancak bir sonuç çıkmadı. Zonguldak Belediyesi'ne giden anne Şengül Çiloğlu ve baba Abdulkerim Çiloğlu, kimsesizler mezarlığında çocuklarını aradı ancak o tarihlerde ölen biri bulunamadı. Yapılan tüm aramalara hiçbir sonuç elde edemeyen aile Erzurum'a geri dönmek zorunda kaldı.Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Çiloğlu ailesi, aradan geçen 13 yıla rağmen oğullarından iyi ya da kötü hiçbir haber alamadı. Evlatlarını büyük bir gururla askere uğurladıklarını söyleyen anne Şengül Çiloğlu (65), "Oğlum Kars Kafkas Üniversitesinde bilgisayar bölümünü okudu. Okuldan sonra hemen askere gitti. Kısa dönem askerlik için beklemesini söyledik ama o askerliği çok seviyordu ve biran önce askere gitmek istiyordu. Kaçması, firar etmesi mümkün değil. Evladımı ben devletime emanet ettim. Ama emenatime bakamadılar. Oğlumu ölü ya da diri bulsunlar. 13 yıldır her an kapı çalacak içeri girecek gibi bekliyorum. Bu acının tarifi yok. Oğlum eğer öldüyse de ölüsünü istiyorum. Hiç olmaz sa bir mezarı olur. Yıllardır ne gecem gece, ne gündüzüm gündüz. Oğlumdan her an bir ses gelecekmiş gibi kendi kendimi paraladım. 13 yıldır yaşayan ölü gibiyim. İlaçlarla ayakta durabiliyorum. İçimde hep sanki kapı çalacak ve içeri girecek gibi bir his var. Onun için günümün çoğunu pencereden dışarı bakıp yolunu gözlüyorum" diye konuştuGörüntü Dökümü-----------------------Şengül Çiloğlu Abdulkerim Çiloğlu çiftinin kayıp oğlunun resimlerine bakması-Anne Şengül Çiloğlunun resimlere bakara ağlaması-Anne Şengül Çiloğlunun evinin penceresinden dışarı bakması-Şengül Çiloğlu ile röp-Abdulkerim Çiloğlu ile röpHaber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 04.51 BOYUT: 541 MB