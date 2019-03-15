Dha Yurt Bülteni -2

Kaynak: DHA

Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildiPolonya'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ın (21) cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'nın Wroclaw kentinde cumartesi günü bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Kocaman'ın cenazesi, Polonya'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Cenaze önce İstanbul'a, oradan da Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla memleketi Konya'ya gönderildi. Cenazeyi, Konya Havalimanı'nda ailesi ve yakınları karşıladı. Aile üyeleri gözyaşlarına hakim olamazken, gencin cenazesi morga kaldırıldı. Furkan Kocaman'ın cenazesi cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.KATİL ZANLISI TUTUKLANDIVarşova Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın Wroclaw kentinde hayatını kaybettiği saldırının faili olarak yakalanan Muhammet Emektar'ın (29) yapılan gizli duruşmada tutuklandığı, cinayet nedeni konusunda Polonya resmi makamlarınca açıklanan bir bilgi bulunmadığı, konunun çok yönlü olarak takip edildiği" belirtildi.Muhammet Emektar'ın 30 Nisan 2018'de Almanya'ya gitmek üzere ailesi ile birlikte yaşadığı İstanbul'daki evinden ayrıldığı, o günden beri de kendisinden haber alınamadığı, hakkında kayıp ihbarı bulunduğu bildirildi.Görüntü Dökümü-------------Cenazenin havalimanına getirilmesiCenazenin araca konulmasıGenel ve detaylarHaber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))=================PKK'ya para karşılığı elaman kazandıran 2 kişi tutuklandıDiyarbakır'da terör örgütü PKK'ya para karşılığı eleman temin ettikleri iddia edilen 3 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu kişileri para karşılığında PKK/KCK terör örgütüne götürerek eleman temininde bulunan, terör örgütüne katılım yapanların kimlik bilgilerini kayıt altına alan ve sahte plakalı araç temin ederek, terör örgütünün yurt dışı kamplarına sevkini sağlayan 3 kişiyi tespit etti. Jandarma ekipleri, Lice, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda M.A.Ö., M.Ç. ve R.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ç. ve R.E. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, M.A.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü:---------Operasyon anıGözaltı anıAraca bindirilmeleriGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,16 MBHaber-Kamera: DİYARBAKIR,===================Adana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltıAdana'da sokak çetelerine yönelik 250 polis ile şafak operasyonu düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.Silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarına işleyen sokak çetelerine üye olduğu iddia edilen 14 kişinin ev ve iş yeri adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın ilk saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 250 polis ile merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 19 ev ve iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.Evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak giren ekipler, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullandığı aramalarda olaylarda kullanıldığı düşünülen 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Görüntü Dökümü-----------Zırhlı polis aracının gidişiÖzel harekat polislerinin zırhı araçtan inişiÖzel harekat polislerinin tim yürüşü ile baskın yapılacak evin önüne gelişiEvin önündeki özel harekat polisleriÖzel harekat polisin evinin kapısına vurup "Aç polis" diye seslenmesiÖzel harekat polislerinin eve girmesiBaşka bir özel harekat timinin baskın yapılacak başka bir eve tim yürüyüşü ile gelişiSokaktaki zırhlı polis aracından görüntüGözaltına alınan şüpheli çocuğun polis aracına bindirilmesiGenel ve detay görüntülerSüre: 02'05" Boyut: 234 MBHaber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,=================Macera parkı, İranlı turistleri bekliyorAntalya'nın Aksu ilçesindeki AnadoluPark'ta hizmet veren 'Dosam Paintball Outdoor Events Park Antalya Paintball', 2019 sezonunu açtı. Adrenalin dolu anların yaşandığı parkura en çok İranlı tatilciler ilgi gösteriyor.Antalya'da, güneş-deniz- kum üçlemesinin dışında alternatifler sunmak isteyen işletmeler, son olarak turistlere 'paintball' parkurlarında macera dolu anlar yaşatıyor. Turistlerin yanı sıra Antalyalıların da ilgi gösterdiği paintball oyununda, oyuncular hava basınçlı özel silahlardan atılan plastik boya toplarıyla hedeflerini vurmaya çalışıyor. Oyunculara kamuflaj elbise, koruma kaskı ve göğüs bölgesine takılan özel kalkan veriliyor. Oyuncular, oyun alanına girdiklerinde ikiye ayrılarak birbirlerinin kalesindeki bayrağı almak için mücadele ediyor. Farklı stratejiler geliştirerek hedefe vurulmadan ulaşıp karşı tarafın bayrağını alan takım oyunu kazanmış sayılıyor. Rakipleri tarafından oyun alanında vurulanlar ise 5 dakika oyun dışı kalıyor. Cezanın bitmesinin ardından oyuncu yeniden oyuna dahil oluyor.İRANLI TURİSTLERİ BEKLİYORLARBu kapsamda yılın ilk turistlerini ağırlayan Antalya Paintball, Nevruz Bayramı tatilinde Antalya'ya gelecek İranlı turistleri bekliyor. İranlıların paintball oyununu çok sevdiğini söyleyen işletme müdürü Ali Bilgiç, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Antalya Paintball'un 12 yıl önce açıldığını, şu ana kadar binlerce turiste ev sahipliği yaptığını kaydeden Ali Bilgiç, 2019 turizm sezonunu İranlı turistlerle açacaklarını kaydetti. İranlılar için Nevruz Bayramı'nın önemine dikkat çeken Bilgiç, "İranlılar paintball oyununa bayılıyor. 10 dakika oyun oynamak için gelen gruplar 3- 4 saat parkurda kalıyor" dedi.'NEVRUZU BEKLİYORUZ'Tatilcilerin paintballun yanı sıra adrenalin parkurunda da eğlendiğini belirten Bilgiç, şöyle dedi:"250 dönüm arazi üzerine kurulan outdoor parkımızda survivor oyun alanı, ip tırmanış platformları bulunuyor. Turistler buraya geldiklerinde istedikleri alanı kullanıp zaman geçirebiliyor. Outdoor parkının en cazip yanı, eğlenceli oyunlara ev sahipliği yapması. Paintball oynayıp, ardından ip tırmanış parkurunda zorlu etapları geçerek kendi aralarında mini yarışmalar yapabiliyorlar. Burası turistlerin bir saat zaman geçirip otele döneceği bir yer değil. Saatlerce burada kaldıkları oluyor. Bu nedenle İranlı turistler buraya gelmeden rezervasyon yaptırıyor. Nevruz Bayramı ile günlük sayıları binlere ulaşan turist kafileleri ağırlayacağız" diye konuştu.Arkadaşlarıyla paintball oynamaya gelen spor lisesi öğrencisi Perihan Koz, erkekler kadar kadınların da oyuna ilgi gösterdiğini, keyifle oynadığını söyledi. Oyunda çok eğlendiğini anlatan Koz, "Paintball heyecanını birçok kez yaşadım. Bu sefer de çok eğlendim. Adrenalin parkurunda da zaman geçirdim. Özel aparatlar taktılar. Ağaçların üzerine kurulu platformlardan geçerek hedefe ulaştım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Parkur görüntüOyuncuların hazırlanmasıKıyafet giymeleriSilahlardan görüntüOyundan detayRöp: işletme müdürü Ali Bilgiç,Oyuncular röpHaber: İbrahim LALELİ- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -===================Oğlunun doğum gününde kocasını öldüren sanık: Beni evlatlarım için bırakınBursa'da, ayrı yaşadığı eşi Erdoğan Günar'ı (43), doğum günü olan oğlu F.G.'yi (11) almak için gittiği evde tabancayla vurarak, öldürdükten sonra polise gidip, teslim olan Birgül Günar'ın (38) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada 2 çocuk sahibi olduğunu belirten Günar, "Beni onlar için bırakın. Evlatlarımın bana ihtiyacı var" dedi.Olay, 2017 yılının Kasım ayında, Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. Birgül Günar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası, fabrika işçisi Erdoğan Günar'ı terk ederek, ayrı yaşamaya başladı. Oğul F.G. ise bu süreçte babasıyla birlikte kalmayı sürdürdü. Birgül Günar, olay günü, doğum günü olan oğlunu almak için eve gitti; ancak eşi ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Birgül Günar, eline aldığı tabancayla Erdoğan Günar'a 5 el ateşl etti. Kanlar içinde yere yığılan Günar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Birgül Günar ise oğlunu da alıp, karakola giderek, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konuldu. Birgül Günar hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.'EVLATLARIMIN BANA İHTİYACI VAR'Tutuklu sanık Birgül Günar'ın yargılanmasına devam edilirken, duruşmaya taraf avukatları ile Erdoğan Günar'ın annesi Hatice ve kardeşi Sedat Günar da katıldı. Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, olay günü oğlunu almaya giden Birgül Günar'ın, Erdoğan Günar'ı tabancayla 5 el ateş ederek, öldürdüğünü belirtip, 'kasten öldürme' suçunu tasarlayarak ve eşine karşı işlediğini kaydetti. Şikayetçilerin avukatı ise savcının mütalaasına katıldıklarını, sanığa bu suçtan en ağır cezanın verilmesini istediklerini dile getirdi. Sanık avukatı da müvekkilinin karar aşamasına gelinen davada, adli kontrolle tahliyesini talep etti.Duruşmada söz alan Birgül Günar, olay günü eve oğlunu almaya gittiğini, eşinin o saatte işte olacağını düşündüğünü belirterek, "2 çocuğum var, hakim bey. Beni onlar için bırakın. 2 evladımın bana ihtiyacı var" diye konuştu.Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Birgül Günar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, savunma için de ek süre vererek, duruşmayı erteledi.Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -