Dha Yurt Bülteni - 2

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 21 gözaltı (Ek görüntülerle)Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişiyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptığı aramada ise çeşitli miktarda esrar, metanfetamin, eroin ve bonzai ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Özcan çifti artık daha rahat hareket edip, çocuklarıyla daha iyi zaman geçireceklerini söyledi.Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan Songül Özcan (34), şikayet ettiği fazla kiloları sebebiyle, mide küçültme ameliyatı hakkında araştırma yapmaya başladı. Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu ameliyatların yapıldığını öğrenen Özcan, döner ustası eşi Serkan Özcan'a (36) anlattı. 3 yaşındaki oğulları Berat Can ile fazla kiloları yüzünden rahatça vakit geçiremeyen, onunla oyun oynarken zorlanan Özcan çifti, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Eşinden önce Denizli'ye gelip ameliyat olan Serkan Özcan, 1.5 aylık süre içinde 29 kilo verdi. 146 kilodan 117 kiloya düştü. Ameliyatın kilo vermesine oldukça yardımcı olduğunu gören Serkan Özcan, bu kez eşi Songül Özcan'ı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi. Songül Özcan da bir hafta önce yapılan başarılı ameliyatın ardından taburcu edildi.'GÖBEĞİM OLDUĞU İÇİN OĞLUMLA OYNAYAMIYORDUK'Eskiden oğluyla oyun oynayamadığını belirten Serkan Özcan, ölçülerine göre kıyafet bulmakta da güçlük çektiğini söyledi. Kilo vermeye devam edeceğini, hedefinin fit bir görünüme sahip olmak olduğunu belirten Serkan Özcan, "Eşim, mide küçültme ameliyatı hakkında araştırma yapıyordu. Normalde ben karşıydım. Sonra ameliyata karar verdik. 'Önce ben ameliyat olayım, iyi geçerse sen de olursun' dedim. Daha sonra buraya gelip ameliyat oldum. 1.5 ay önce 146 kiloydum. Şu an 117 kiloyum. Kilo verdikten sonra daha küçük bedenlerde kıyafetler giyiyorum. Eskiden 40 beden pantolon giyerken, şu an 36 beden giyiyorum. Oğlum oyun oynamak istediğinde, eğilip oyun oynayamıyordum. Onunla birlikte koşamıyordum. Nefes nefese kalıyordum. Göbeğim olduğu için onunla oynayamıyorduk. Oğlumla rahatça oyun oynayabilmek için ameliyat olmaya karar verdim. Şu an birlikte çok iyi zaman geçiriyoruz. Artık eskisi gibi yemek yemiyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" diye konuştu.'HEDEFİM 60 KİLOYA DÜŞMEK'Fazla kilolarının vücudunda çeşitli rahatsızlıklara yol açtığını anlatan Songül Özcan ise, "Alışverişe çıktığımda psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyordum. İstediğim kıyafetin bedenini bulamıyordum. Ameliyat olduğumda 113 kiloydum. Ameliyat olalı henüz 5 gün oldu. Kilo verip çocuğumla daha iyi vakit geçirmek istiyorum. İlerleyen zamanda daha çok kilo verip, istediğim kıyafetleri giyeceğim. Hedefim 60 kiloya kadar inmek. Mağazalarda 'size göre kıyafetimiz yok' diyemeyecekler. Henüz bir hafta olmamasına rağmen 5 kilo verdim. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.Özcan çiftinin ameliyatını yapan PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Raşid Aykota, diyet, egzersiz ve ilaç tedavisiyle fazla kiloların verilemediği durumlarda obezite tedavisindeki en etkili yöntemlerden birinin mide küçültme ameliyatı olduğunu söyledi. En etkili zayıflama yöntemlerinden biri olan bu ameliyatta, kapalı yöntem denilen 'laparoskopik' teknik uygulandığını belirten Aykota, "Ameliyatla mide hacim olarak küçültülerek açlık-tokluk ve kan şekeri kontrolü sağlayan hormonlar üzerinde değişim sağlanır. Midenin küçülmesiyle birlikte daha az gıda ve kalori alımıyla ilk bir yıl içinde fazla kiloların yaklaşık yüzde 80'i verilebilir. Ameliyat sonrası iyileşme ve günlük hayata dönüş oldukça hızlı olur. Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan, Ege ve Akdeniz bölgelerinde tek üniversite hastanesi olan Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde, yaklaşık 10 yıldır obezite ameliyatları başarıyla yapılıyor. Son yıllarda yurt dışından, özellikle Avrupa'dan ülkemize ameliyat olmak için gelen hastaların tercih ettiği merkezlerdeniz" diye konuştu. Otomotiv sektörüne hitap eden 6 alanda eğitim vermektedir" dedi.Türkiye'nin ilk ve tek otomotiv üzerine eğitim veren lisesi olan Bursa Otomotiv İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sunduğu kaliteli eğitim sayesinde öğrencilerine mezun olduklarında iş bulmalarında büyük kolaylık sağlıyor. 2010 yılında eğitim vermeye başlayan ve her 4 yılda teknolojik alt yapısını yenileyen okulun müdürü Yunus Bulut, sektörel işbirlikleri sayesinde öğrencilerinin deneyim kazandıklarını belirtti. Bu okulun Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği tarafından 2008 yılında otomotiv sanayinin nitelikli eleman ihtiyacının karşılamak amacıyla kurulduğunu ve 2010 yılında eğitme başlamış ilk kurum olduğunu aktaran Bulut, "Otomotiv sektörüne hitap eden 6 alanda eğitim vermektedir. Mesleki teknik eğitimde önemsediğimiz en önemli hususlardan biri de sektör, eğitim işbirliğidir. Bu işbirliğini sağladığımızda sanayiye nitelikli iş gücü, ve okul için de nitelikli bir öğrenci profilini yakalamış olacağız" diye konuştu.3D YAZICI ÜRETİYORLAROkul Müdür Yardımcısı Nihal Göker, okulun sunduğu pek çok imkan sayesinde öğrencilerinin kendilerini geliştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar dert kez mezun verdik. Mezunlarımızı pek çoğu otomotiv ana ve yan sanayinde iş imkanı bulabiliyor. Bu anlamda okulumuzda yürüttüğümüz pek çok proje ve protokolümüz var. Bu kapsamda gerek yurtiçi, gerek yurt dışından sanayi temsilcileriyle işbirliğiyle öğrencilerimizin bugün olduğu kadar otomotiv sanayinin geleceğine de hazır olabilmeleri için gayret içerisindeyiz. Onların hem bireysel gelişimlerini, hem teknik becerilerini endüstri 4.0'ın konuşulduğu, artık neredeyse 5.0'a geçileceğinin konuşulduğu dönemde türünün tek örneği olan okulumuzda gerçekleştirmeye ve hazırlamaya çalışıyoruz. Tüm atölye ve birimlerimizde son teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla eğitim gerçekleştiriyoruz. Kadromuzun da yetkinliği sayesinde bugün hem yüksek teknolojiye sahip makinelerimiz var, hem de kendimiz 3D yazıcılarımızı üretir hale geldik. Şu an 8'inci 3D yazıcımızı okulumuza kazandırdık. Bu sayede öğrencilerimizi üreten ve ürettiğini kullanabilen bireyler haline getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu."FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYORUZ"Lisenin konseptinin çok farlı olduğunu belirten Göker, "Lisemiz neredeyse bir fabrika gibi işliyor ve bunu destekleyecek şekilde kurucumuz Otomotiv İhracatçıları Birliği kurulduğumuzdan buyana her 5 yılda bir gelişen teknolojiyle birlikte teknolojik altyapımızı da yenileyerek, makine ve donanımlarımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı. Böbrek Festivali'nde "En Uzun Börek Yeme Yarışması"na toplam 40 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, 10 dakika içerisinde 360 metre uzunluğundaki böreği yemeye çalışırken, keyifli geçen yarışma ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı yarışmacıların boğulma noktasına geldiği yarışmayı, hedefin 12 metre olduğu yarışmada 10 metre böbreği yiyen Orhan Zeydan birinci olurken, ikinciliği 8 metre 20 santimetre ile Gökhan Taşçı, üçüncülüğü ise 6 metre 40 santimetre ile Uğur Zorlu kazandı.Hasta Usta İkizler Börek firmasının sahibi Hasan Acar, birinci olan Orhan Zeydan'a bin 500 liralık hediye çeki ile iki çeyrek altın, diğer yarışmacılara 750 ile 500 liralık hediye çeki verdi. Bu yıl 5'inci Börek Festivalini düzenlediklerini belirten Hasan Acar, "Daha önce dünyanın en uzun 2 bin 23 metre böreğini yaptık. Böylece en uzun börek yarışması düzenlemeye başladık. Dünya'nın birçok yerinde çeşitli festivaller yapılıyor. Bizim ülkemizde de milli yiyeceklerimize sahip çıkmak için bizde böyle bir yarışma düzenledik. Arkadaşımız 10 metre uzunluğunda böreği yedi. Kendisini kutluyorum. İleri yıllarda Bursa'da Balkan Börek Festivali yapmayı planlıyoruz. Bursa'nın adını dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.Yaklaşık 10 metre börek yediğini belirten Orhan Zeydan, "Aslında çok börek yemek iş değil. Börek yerken zevk almak, keyif almaktı. Börek yerken çok keyif aldım. Çok lezzetli idi. Yarışmaya ailemin desteği ile hazırlandım. Beni bir hafta motive ettiler" diye konuştu. Açılış sonrası vatandaşlara börek dağıtıldı. Açılış sonrası vatandaşlara börek dağıtıldı.Görüntü Dökümü---------------Yarışmadan görüntüler-Böreklerden görüntüler-Konuşmalar-Ödül töreniSüre: 4.36 Boyut: 437 MBHaber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,======================Yeni Aslılar yetiştiriyorlarErzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nde 12 Ocak 2012'de antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun (17) ailesi tarafından 4 yıl önce kurulan Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği meyvelerini vermeye başladı.Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp Disiplini yarışmasına katılmak için İstanbul'dan gelen milli kayakçı Aslı Nemutlu, 12 Ocak 2012 günü antrenman yaparken pistten çıktı ve tahta kar perdelere çarparak yaşamını yitirdi. Genç sporcunun ölümünün ardından ailesi tarafından 'Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği' kuruldu. Ailenin desteği ve 'sporcu yetiştirme fonu' ile yeni Aslılar yetiştirilmeye başlandı. Aslı'nın hayatını kaybettiği Erzurum'da yaşayan özellikle 5-7 yaş arasındaki çocuklar seçilerek kulübe dahil edildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Aslı Nemutlu'nun adını yaşatmak için 15 Mart'ta piste çıkan sporcular, Palandöken Dağı'ndaki Alp Disiplini Minikler Festivali'nde 4 madalya almayı başardı. 95 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara,Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği tarafından hediyeler verildi.Kızının adının yaşatıldığı kulüpte 15 sporcunun olduğunu hatırlayan baba Metin Nemutlu, kayakta A1 ve A2 liglerine 7 sporcu çıkardıklarını bildirdi. Sporcuların daha iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Nemutlu, "Aile olarak gururluyuz. 7 yıldır Aslı için bir takım şeyler yapmaya gayret gösterdik. Öncelikle en büyük hedefimizde Aslı'nın adını rahmetli olduğu şehirde bir yerlere getirmek. Amacımız milli takıma sporcu yetiştirmek. Faaliyetlerimize Erzurum halkının Palandöken'deki kayak hocalarının, otel sahibi arkadaşların, tüm kayakseverlerin destekleri var. Derneğin kuruluş yeri İstanbul ama faaliyetleri Erzurum'da yapıyoruz. Bu da bize keyif veriyor. Aslı ve kar tanesi bir simge oldu. Atatürk Üniversitesi heykel bölümü öğrencilere 10 günde Aslı'nın kardan heykelini yaptılar. Yarışları izlemek için geldiğimiz Erzurum'da bu heykeli görünce çok mutlu olduk. 4 minik sporcumuz kürsüye çıktılar. İnşallah geleceğin büyürk sponcuları olacaklar ve Aslı'mızın ismini yaşatacaklar" diye konuştu.Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Fatih Kıyıcı ise "Derneğin amacı 5-7 yaş arasında çocukları alıp belli noktaya getirmek. Minikler festivalinde daha fazla sporcuyla katıldılar. 4 madalya aldılar ve meyvelerini almaya başlıyorlar. Bu tablo aileye de gurur kaynağı. Yatırımın boşa olmadığını görmüş oluyorlar. Onlar bir vakıf bağışlarla kız ve erkek çocuklarına yatırım yapıyorlar. Onun için derneğin desteklenmesi, el üstünde tutulması gerekiyor. İhtiyacı olan çocuklarımıza bir spor da bir kapı açtığını düşünüyorum. Bizler de federasyon olarak destekliyoruz" dedi.7 yıldır kayak yaptığını, kurulduğundan beri Aslı Nemutlu kulübünde olduğunu aktaran Rümeysa Kılıç, milli takım kadrosuna girdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kılıç, "Aslı Nemutlu'yu temsil ediyor olmak gurur verici. Türkiye'de ve gelecekte de dünyada onu temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.