Dha Yurt Bülteni-2

Kaynak: DHA

KAMYON, ÖĞRENCİ SERVİSİNE ÇARPTI, 9'U ÖĞRENCİ 10 KİŞİ YARALANDIAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kamyonun çarptığı serviste 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, öğrencilerin ciddi bir yarası olmadığını bildirdi. Kaza sabah 07.00'de Doğubayazıt-Van Çaldıran kavşağında meydana geldi. Doğubayazıt'ın Günyolu ve Bereket Köyleri'ndeki 9 öğrenciyi ilçedeki liselere götürmek için yola çıkan Saim Tayfur idaresindeki 04 D 5754 plakalı sirvis minibüsü yol kavşağında yoğun kar yağışı sebebiyle kayarak karşı şeride geçen Servet Aktaş yönetimindeki 76 AJ 062 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada servis sürücüsü Saim Tayfur ile araçta bulunan 9 öğrenci yaralandı. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.Yaralıları Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, sürücü ve 3 öğrencinin tedavi altına alındığını, diğer öğrencilerin ciddi bir yarası olmadığını söyledi. Bölgede 24 saat nöbet tutan köylüler, açılan davalardan da sonuç almaya başladı. Daha önce çıkan Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, Toprak Koruma Kurulu'nun santrale onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararının ardından mahalle sakinlerine bir sevindirici haber de Bursa 2. İdare Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, imar planı değişiklikleri hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verdi."SANTRALE KARŞI DİRENMEKTEYİZ"331 gündür mahalle girişinde nöbet tutan mahallesi sakinleri adına konuşan Mesut Korkmaz, tarım ve hayvancılıkla geçindiklerine vurgu yaparak santrale karşı sonuna kadar direneceklerini belirtti. Mücadelelerini hukuk çerçevesinde yürüttüklerinin altını çizen Korkmaz "Aylardır nöbet tutarak biyokütleden elektrik santraline karşı direnmekteyiz. Gördüğünüz gibi, köyümüz havası temiz, çevresi ormanlarla sarılı ve şifalı sularla beslenen bir beldedlr. Biz bu güzelliği korumak için mücadele etmekteyiz. Santralin yapılmaması için sonuna kadar uğraşacağız. Nöbet tutarken, hukuki mücadele yapmayı da ihmal etmedik. Bursa 2. İdare Mahkemesi geçen hafta yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Mahkeme kararında, yöre halkının tarım ve hayvancılık yaptığını, santralin bunları olumsuz etkileyeceğini, santral kurulursa su bulmakta sıkıntılar yaşanacağını, bölgedeki korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceğini yazmıştır. Ayrıca, santral alanının hemen bitişiği ve çevresinde bulunan arkeolojik eserlerin zarar görebileceği ifade edilmiştir. Kararda yazdığı gibi, iptali istenen imar plan değişikliklerinin uygulanmasının açıkça hukuka aykırıdır" dedi.Çocuklarının geleceğini savunduklarını söyleyen Mesut Korkmaz, "Köyümüzün yaşam alanını yok edecek, bizi köyümüzden, toprağımızdan sürgün edecek olan bu projeye karşı el birliğiyle mücadele verdik. Sabah akşam köy girişinde tuttuğumuz nöbetle yaşamımızı, çocuklarımıza bırakacağımız geleceğimizi savunduk. Karaağızlılar olarak verdiğimiz haklı mücadele yargı kararlarıyla karşılık buldu. Mahkemelerin bu projenin iptaline de karar vereceğini düşünüyoruz. Hukuka ve yasalara sonuna kadar bağlıyız. Herkesi de bunlara uymaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öğrenciler, engellilerle empati yapmak için de tekerlekli sandalye ile sokakta tur attı.Kafkas Üniversitesi'nde çeşitli fakültelerde okuyan Türkmen öğrenciler Dövlet Beguyov, Rozymurat Rojyyev, Zamira Temirova, Gunoha Saparowa, Mahliyo Ramazanova, Bahadır Rojyyv, Arslan Abdiyev, Hangeldi Dövletov, Sapargül Rojyyeva, Nazik Kurbangeldiyeva, Enejan Temirova, Ruslan Rustanov ve Seregül Acilova Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Dolunay Derneği Başkanı Bahattin Şeker, Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak, yönetici Onur Atakişi ile görüşen öğrenciler, engelliler için yemek hazırlıklarına başladı. Sous (çorba), Türkmen pilavı, Türkmen mantısı ve Çimçi (havuç salatası) hazırlayan öğrenciler, engellilere yemek servisini de kendi elleriyle yaptı.Yemeğin ardından tekerlekli sandalyeye binerek Türkiye ve Türkmenistan bayraklarıyla çevrede gezintiye çıkan öğrenciler, engellilerle empati yaparak farkındalığa imza attı. Türkmen öğrenciler, Dolunay Derneği'nin başkan ve engelliler birim başkanına ve tüm engelli üyelerine gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür etti. Engelliler de, Türkmen öğrencilere Kars'ta eğitim görmelerinin yanında kent kültürüyle tanışma, engellilerle buluşma gibi adımları attıkları için minnettar olduklarını dile getirdi.Dolunay Derneği Başkanı Bahattin Şeker, "Türkmen kardeşlerimiz sağolsunlar engelliler için böyle bir program ayarladılar. Bizlerde elimizden geldiğinde gerekli imkanları sağladık. Sevgi ve insanlık engel tanımıyor. Türkmenler olarak Allah şehidim olsun ki hepiniz bizim evlatlarımızsınız. İnanın ki son nefesimde gözlerimin önünden film şeridi gibi geçecek olan anlardan birini bize yaşattınız. Allah sizere hayırlı ve uzun ömürler versin" dileğinde bulundu.DERNEKTE DOĞUM GÜNÜ KUTLADILARBu arada Türkmen öğrenciler 19 yaşına giren Dövlet Beguyov için Dolunay Derneği'nde doğum günü pastası kesti. Türkmenistan'da yaygın olan yaşı kadar kulak çekme geleneği Dövlet Beguyov için de uygulandı. Dernek başkanı Bahattin Şeker bir kulağından Dövlet'in bir arkadaşı da diğer kulağından tutarak 19 defa yukarıya doğru çektiler. Renkli anlara sahne olan doğum günü kutlamasında dernekte bulunan herkes Dövlet Beguyov'e hayırlı, bereketli ve başarılı yıllar dileğinde bulundu.Görüntü Dökümü-----------------------Yemeklerin hazırlanması-Türkmen öğrencilerin konuşmaları, yemek tariflerini anlatmaları-Yemeklerden detaylar-Dernek önünde hatıra fotoğraf çekimi-Yemeklerin servisi-Yemeklerin yenilmesi-Engellilerin konuşmaları-Dolunay Derneği Başkanı Bahattin Şeker'in konuşması-Türkmenlerin konuşmaları-Doğum günü pastası-Kulak çekilmesi-Tekerlekli sandalye ile Türkmenlerin empati yapması(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,Kaset DV. 599 MB - 5 DK 28 SN -=====================================================4)YETİŞTİRDİĞİ KÖPEKLERİ ARABA FİYATINA SATIYORBursa'da, dünyanın en büyük ve en güçlü köpek türlerinden biri olan Tibet Mastifi yetiştiren Evsin Şentürk, kurmuş olduğu Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'nde köpekleri eğitip yavru alarak satışa sunmaya başladı. Tibet Mastifleri'nin dünyanın en pahalı köpek türlerinden biri olduğunu söyleyen Şentürk, "Fiyatları 10 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkıyor. Yani bir araba veya daireyle köpeğimizi takas yapabiliyoruz" dedi.Safkan ırk köpek yetiştirmek için girişimlerde bulunan Evsin Şentürk (42), Çin'den Tibet Mastifi satın aldı. 2017 yılında Nilüfer'de Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'ni kurarak Tibet Mastifi cinsi köpekleri eğitmeye başlayan Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırmaya başladı. Çalı Mahallesi'ndeki dernek binasında köpekleri yetiştirmeye devam eden Şentürk, gün geçtikçe köpeklere olan ilginin arttığını söyledi.AYNI ZAMANDA SAVAŞ KÖPEĞİTarih boyunca çeşitli devletlerin Tibet Mastifleri'ni savaş köpeği olarak kullandığını belirten Şentürk, "Bu köpekler tarih boyunca insanları koruma amaçlı ve aile dostu köpek olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda savaş köpeğidir. Cengiz Han, 30 bin kişilik bir ordu kurarak ordunun en önünde Tibet Mastifi ordusuyla düşmanı korkutan bir ordu kurarak savaş köpeği olarak da kullanmıştır. Erkekler 80 ile 100 kilo arasında olur. Ortalama 90 kilodur. Dişiler ise 70 ile 90 kilo arasındadır" dedi.AİLE DOSTUYavruyken eğitilmeye başlanan köpeklerin iyi bir aile dostu olduğunu dile getiren Şentürk, " Kendinden zayıf olan hiç bir canlıya tepki göstermez ve saldırıda bulunmaz. Zeka seviyesi çok yüksek bir köpektir. İnsanlarla karşılaştığı zaman önce vücut dilini okur, analiz eder ve suratını görmek ister. Karşısındaki tehditkar yada art niyetli biriyse bunu anlar ve sahibini koruma moduna geçer. Karşısındaki tehditkar değilse sahibiyle birlikte gayet sakin bir şekilde oturur, karşıdan gelen kişi bunu sever. Agresifliği sadece ailesini korumaya yöneliktir. Tamamen aile köpeğidir. Çocuklarla çok iyi anlaşırlar" diye konuştu.Fiyatlarının lüks bir otomobil veya ev fiyatına denk olduğunu söyleyen Şentürk, "Türkiye'de ürettiğimiz için fiyatı makul tutmaya çalıştık. O yüzden yavru fiyatlarımız 10 bin liradan başlıyor. Yetişkinlerin fiyatı ise 10 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkıyor. Yani bir araba veya daireyle köpeğimizi takas yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Başvurusu Guinness tarafından kabul edilen Tokyürek, tüple dalış yaparak 60 dakika içinde en az 8 santimetre uzunluğunda saç kesimi yapabilmek için çalışmalarına devam ediyor.İzmir'de yaşayan kadın ve erkek kuaförü Anıl Tokyürek, 30 farklı kadının su altında saçını keserek bir rekora imza atabilmek amacıyla Guinnes'e başvuruda bulundu. 16 Nisan 2019 tarihinde ilk denemesini yaparak hazırlayacağı videoyu Guinnes'e gönderecek olan Tokyürek'in, rekoru kırabilmesi için su altında 60 dakika içinde her bir katılımcıya en az 8 santimetrelik saç kesimi yapması gerekiyor. Tokyürek'in başarılı olması halinde rekor, 2007 yılında 27 kişinin su altında saçını keserek rekor kırmayı başaran Ukraynalı kuaförden Nisan ayının 16'sında denememi yapacağım. Tüple dalış yapacağım. Şimdi nefes derslerine başladım ve bu rekoru kıracağım. 27 yaparsam rekor yine Türkiye'ye gelecek. Bazı kuralları var, örneğin saçın en az 8 santimetre kesilmesi gerekiyor ve kesimin 60 dakika içinde tamamlanması gerekiyor. Su altında oluşabilecek herhangi bir aksaklıktan ben sorumluyum. İki hakem tarafından kesimler değerlendirilecek. Suyun altında kesilen saçın sudan çıktıktan sonra rahatça kullanılabilmesi çok önemli. Aynı zamanda saç kesiminin kişinin yüzüne yakışması çok önemli. Her insanın farklı bir yüz tipi var ve buna göre bir kesim yapılması gerekiyor. Kabına sığmayan bir adamım ve 'Bu işi yapıyorsam farklı ne yapabilirim' diye düşündüm. Bir sosyal medya kanalım var oradan takipçilerime sürekli saç kesimi hakkında tüyolar veriyorum. Rekoru kıracağıma kesinlikle inanıyorum, o rekor Türkiye'ye gelecek. Hatta 30 kişinin değil, 40 kişinin bile saçını kesebileceğime inanıyorum. Saç kesimi konusunda mesleğe hakim olduğumu düşünüyorum. Başta ailem ve çok yakın dostlarım da her zaman destekçim. Bundan sonraki süreçte de 24 saatte 400 kişinin saçını kesme rekorunu deneyeceğim" dedi.Görüntü Dökümü--------------------------Anıl Tokyürek ile röp.-Saç kesimlerinden genel ve detay görüntülerHaber: Hande NAYMAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,=====================================================6)KUŞKONMAZ ÜRETİMİNDE 'İYİ TARIM' SERTİFİKASI İLE BÜYÜK MAĞAZALARA GİRDİMUĞLA'nın Ula ilçesinde çiftlilik yapan üniversite mezunu Aslı Aksoy (38), 2015 yılında başladığı kuşkonmaz üretiminde başarı sağladı. Geçen yıl 10 ton ürün hasat eden Aksoy'un bu yılki hedefi ise tarlasından 15 ton kuşkonmaz almak. Kilosu 50 liradan satılan kuşkonmaz üretimi için 'iyi tarım' sertifikası alan Aksoy, büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladıOrta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olup master yaptıktan sonra İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan 38 yaşındaki Aslı Aksoy'un hayatı, New York şehrinde yediği kuşkonmaz ile değişti. 13 yıllık iş hayatını bir kenara bırakan Aksoy, 2015 yılı Aralık ayında Ula'nın Yeşilçam Mahallesi'nde 40 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Aksoy, tarlasında bakım ve dikim çalışmalarının ardından ilk hasadını 2017 yılında gerçekleştirdi. 2017'de 7 ton, 2018'de 10 ton ürün alan başarılı kadın, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası alıp, ürettiği kuşkonmazı satmak için büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladı. Aksoy'un bu yıl ki hedefi ise 15 ton. Tarlasında 11 kadın ile birlikte hasat yapan Aksoy azmi ile de takdir topluyor. Aksoy, kuşkonmazın kadın emeği isteyen bir ürün olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Sürekli eğilerek çalışıyoruz. Her bir ürünün bakımı çok hassasiyet gerektiriyor. Bunu da kadınlarla birlikte çok rahat sergileyebiliyoruz. Ekip uyumu çok önemli. Zaten biz burada her gün ailelerimizden çok birbirimizi görüyoruz. Bazen işleri bitiremediğimizde burada gece yarısına kadar türkülerle, şarkılarlaneşe içinde çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir birliktelik yakaladık. Bu nedenle kadın kadına devam edeceğiz gibi görünüyor. Bizim için geri dönüşler çok önemliydi. Öncelikle lezzet olarak çok iyi not aldık. Üretim ve kalitemizle de fark yarattık. Dahası, kuşkonmaz kendi özelinde çok faydalı bir ürün. Folik asit deposu. Hamileler, çocuk emziren kadınlar için çok önemli bir besin. Diğer mineral ve vitaminler açısından da çok zengin, çok lifli bir sebze. Sindirime yardımcı, kalp dostu. Kanı temizliyor" dedi.Görüntü Dökümü--------------------------Tarlada hasat yapılmasından görüntü-Hasat yapılan ürünlerin yıkanması, boyutlarına göre ayrıştırılması, diplerinin kesilmesi, paketlenmesi-Aslı Aksoy ile röp.-Genel ve detay genel görüntüler(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ ULA (Muğla), DHA)=====================================================7)DİJİTAL KASAP, ETTE TANZİM SATIŞI BAŞLATTIİZMİR'in Torbalı ilçesinde sosyal medya üzerinden toptan et satışı yapan Mehmet Günbey, taze meyve ve sebzede uygulanan tanzim satışlardan etkilenerek ette yaklaşık yüzde 30'luk indirim başlattı. Günbey, kampanyasının tanıtımını sokaklarda deve gezdirerek yaptı.Ayrancılar'da bir süre önce sosyal medya üzerinden ülke geneline satış yapmasıyla adını duyuran dijital kasap Mehmet Günbey, taze sebze ve meyveden sonra et sektöründe de Türkiye genelinde tanzim satışa başladı. Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların et tüketiminden giderek uzaklaştığını belirten Günbey, bir süre önce başlattığı kampanya kapsamında 45 TL'lik kıymalık eti 29.90 TL'ye, 50 TL olan kuzu etini 35 TL'ye düşürdü. Dana etini ise 36.5 TL'ye satan kasap Günbey, et sektörü temsilcileri olarak tanzim satış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapısını çalacaklarını söyledi. Mehmet Günbey, "Hükümetin taze sebze ve meyvedeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için başlattığı tanzim satış modeli, kırmızı et üreticisi olarak bizi de harekete geçirdi. Tüm Türkiye'ye toptan et satışı yaptığım için bir süreliğine de olsa etleri maliyet fiyatına satıyorum. Kampanyamızın tanıtımını sokaklarda deve gezdirerek yaptık. Çok da ilgi topladı. Ayrıca çok miktarda sucuk ekmek dağıttık, saatlerce kuyruk oluştu. Et sektöründe bizim başlattığımız tanzim satış yayılırsa, fiyatlar en az yüzde 30 ucuzlar" dedi.ÜLKE GENELİNE YAYILMASINI BEKLİYORTorbalı'da uyguladıkları tanzimin ülke geneline yayılması durumunda, karkasta yüzde 30, şarküteride yüzde 50'ye varan indirimlerin hayata geçebileceğini dile getiren Günbey, mevcut sistemin aracılara kazandırdığını ve bu işte inanılmaz bir rant olduğunu ifade etti. Şu anda kıymanın kilosunun bazı kasaplarda 50 liraya kadar çıktığını vurgulayan Mehmet Dilek Günbey, bu şekilde piyasanın da dengeleneceğini belirterek, düşük fiyatların vatandaşın ete olan ilgisini arttırabileceğini söyledi.Görüntü Dökümü--------------------------Kampanyanın tanıtımını yapan deveden görüntü,-Sucuk ekmek sırasına giren vatandaşlardan görüntü,-Mehmet Günbey'in konuşmasından görüntü,-Etlerden detay görüntü.Haber- Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,