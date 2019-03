Dha Yurt Bülteni-2

Kaynak: DHA

1)ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞIARDAHAN'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.Mart ayının sona ermesine sayılı günler kala Ardahan güne beyaz örtüyle merhaba dedi. Sabah kalktıklarında kar sürprizi ile karşılaşanlar, "Batıda insanlar deniz'e giriyor burada ise kar yağıyor, Ama kar yağışı Ardahan'a yakışıyor" dedi. Vatandaşlar işyerlerinde kar temizliği yaparken, çocuklar ise kartopu oynayarak yılın son karının keyfinin çıkardılar.Görüntü Dökümü-------------------Kar tutan araçlardan görüntü-Karda oynayan çocuklardan görüntü-Kar temizliği yapan vatandaştan görüntü-RöpHaber-Kamera –Deniz BAŞLI/ ARDAHAN===================================================2)ENGELLİ GENÇ KAYBOLAN KÖPEĞİNİ SOKAK SOKAK ARIYORBursa'da trafik kazası geçirdikten sonra felç olup tekerlekli sandalyeye mahkum olan 28 yaşındaki Birol Önkür, 5 gün önce kaybolan 'Muzi' adlı köpeğini sokaklarda el ilanları dağıtarak arıyor. Psikolojik olarak yıprandığını belirten Birol Önkür, köpeğim olmadan uyuyamıyorum diyerek, köpeğinin bulunması için yardım istedi. Bursa'da 8 sene önce geçirdiği trafik kazası sonucunda akülü araba kullanmaya başlayan Birol Önkür, iki aylıkken aldığı ve 'Muzi' adını verdiği 3 yaşındaki 'Pomeryan Boo' cinsi köpeğini dışarıya çıkardı. Bahçede bir anda gözde kaybolan köpeğin geri dönmemesi üzerine Birol Önkür, çevredeki gidebileceği yerlere baktı ancak bulamadı.15 MAHALLE GEZDİ BULAMADISosyal medyadan fotoğraflarını paylaşarak ve bastırdığı el ilanları ile sokak sokak gezerek köpeğini aramaya başladı. 5 günde 15 mahallede sokakları gezdiğini, ancak köpeği Muzi'yi bulamayan Birol Önkür, "Muzi ile beraber yatıyorum o olmadan eve bile giremiyorum ne olur gören duyan varsa haber versin" diyerek köpeğinin bulunması için yardım istedi.Köpeğim bahçede tuvalet ihtiyacını gerçekleştirirken birden bir sesten ürkerek kaçtı. Tekerlekli sandalyeli olduğum için arkasından yakalayamadım. 7 sene önce trafik kazası geçirdim. Yalnız bir hayatım vardı, Muzi'yi sahiplendim. Artık o benim hayat arkadaşım olmuştu. Hayatıma tekerlekli sandalye ile devam ediyorum iyi bir arkadaş olmuştu bana. Şuanda hayatıma Muzi olmadan devam ediyorum çok üzgünüm, her şeyi beraber yapıyorduk.Köpeğim bu hafta kayboldu, 5 gündür düzgün bir uyku uyuduğumu söyleyemem. Yatağı benim yatağım yanındaydı beraber uyuyorduk. Şuan o olmadığı için eve odaya bile girmek istemiyorum. Köpeğimi bulmak için kararlıyım, afişlerini bastırdım. Bütün esnaflara, vatandaşlara tek tek Muzi'yi soruyorum. Eğer hören duyan olursa yardımcı olursa çok sevinirim çünkü ben hayatımı onunla beraber deam ettiriyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------------------Engelli gencin sokak duvarlarına kayıp ilanı yapıştırmasıSokakta bulunan vatandaşlara köpeğini sormasıSokakları tek tek gezmesiEngelli genç ile röportajGenel detaylarSüre: 06.07 Boyut: 685 MBHaber: Serkan AKKUŞ -Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN -Serkan AKKUŞ/BURSA,====================================================3)DÖRDÜNCÜ KEZ ANNE OLMAK İÇİN GÖZLERİNDEN VAZGEÇTİBursa'da kısmi görme engelli olan Arzu Güneş(39) dördüncü kez annelik duygusunu yaşamak için gözlerinden vazgeçti. Güneş, doğum yaptığında dördüncü çocuğunu göremeyecek. Bursa'da yaşayan evli, 3 çocuk annesi Arzu Güneş(39) 5 yıl önce aniden görme bozuklukları şikayetiyle hekime başvurdu. Yapılan muayenelerde Güneş'in göz hücrelerinin öldüğü tespit edildi. Tedavisi olmayan bu hastalıktan dolayı giderek görüşünü kaybeden Güneş, gündüzleri yalnızca ışıkları ayırt edebiliyorken geceleri hiç göremiyor. Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Güneş, "5 yıl öncesine kadar sağlıklı bir insandım. Daha sonra görmeyeceğimi birden bire öğrendim. Zamanla daha az görmeye başladım. Göz hücrelerinin ölmesi sebebiyle akşamları hiç görmüyorum, gündüzleri de sadece ışıkları görebiliyorum. Ne yazık ki tedavisi olamayan bir hastalık" dedi."ÇOK BÜYÜK BİR AŞK"Gözünde yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen anne olma duygusundan vazgeçemeyen Güneş 4'üncü çocuğuna sahip olma kararı aldı. Ailesinde de destek alan Güneş doktorlara başvurduğunda doğum esnasında gözlerini tamamen kaybedeceğini öğrendi. Buna rağmen hayalinden vazgeçmeyen Güneş yaptığı açıklamada, "Doğum yaptığımda gözlerimi tamamen kaybedeceğimi biliyorum. Doktorlarım karşı çıksa da ısrarla kendim anne olmak istedim. Ben ilk kez 18 yaşımda anne oldum. Çocuklarımla hep çok güzel şeyler, çok büyük mutluluklar yaşadım. Hepsiyle şu an arkadaş gibiyim. Annelik muhteşem bir duygu. Anlatılacak bir şey değil. Çok büyük bir aşk bu, tarif edemiyorum. En büyük destekçim 20 yaşındaki kızım. Hepsi kardeşleri olacağı için çok mutlular ve sabırsızlar. Sürekli yanımdalar ve bana destek oluyorlar" şeklinde konuştu."İŞ BULAMIYORUM"Hamilelik ve göz muayenelerinin özel hastanede takip edilmesini istediğini belirten Güneş, "Maddi sorunlarımdan dolayı özel hastaneye gidemiyorum. Devlet hastanelerinde bakılmadığı için henüz cinsiyetini öğrenemedim. Sağlıklı ve hayırlı bir evladım olsun istiyorum. Şu an 14'üncü haftadayız. Sağlık durumu iyi görünüyor. Çocuklarıma daha rahat bir hayat sunmak için çalışmak istiyorum ama bir görme engelli olarak iş bulamıyorum" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------------Arzu Güneş ev yaşamından görüntüler-Eşi, çocuğu ve hayvanları ile görüntüler-DetaylarArzu Güneş ile röportajSüre: 2.55 Boyut: 327 MBHaber: Enver Fatih TIKIR-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,==================================================4)ÖĞRENCİLER MEKTUP GÖNDERDİKLERİ ASKERLERLE TELEKONFERANS ARACILIĞI İLE GÖRÜŞTÜBURSA'nın İnegöl ilçesinin Abdülhamid Han Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, mektup gönderdikleri Mardin Savur ilçesi Soylu jandarma karakolunda görevli askerlerle telekonferans aracalığı ile görüştü. O anlar ise amatör kamera tarafından görüntülendi. Değerler Eğitimi Projesi kapsamında İnegöl Abdülhamid Han Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin yazdığı ve öğretmenlerinin yardımıyla gönderdiği mektuplar Mardin Savur ilçesi Soylu jandarma karakolunda görev yapan askerlere ulaştı. Mektupların ulaşmasının ardından Abdülhamid Han Ortaokulu öğretmenleri ve Savur ilçesindeki yetkililer öğrenciler ile Mehmetçiği buluşturmak için teknolojik imkanları kullanarak görüntülü görüşme organize etti. Yapılan görüşmede Abdülhamid Han Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile Savur ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Saruhan, Savur İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Karadeniz ve askerleri hazır bulundu. Öğrenciler, asker ağabeyleri ile duygularını bu kez sesli ve görüntülü olarak paylaştı.ASKERLER DE MEKTUP YOLLACAKÖğrencilerin yazdıkları mektuplardan bazıları telekonferans aracılığıyla askerler tarafından öğrencilere okundu. Öğrencilerin bu jestinden sonra Soylu Karakolunda görev alan askerlerin de öğrencilere mektup yazacakları belirtildi. Düzenlenen programla ilgili bilgi veren Abdülhamid Han Ortaokulu Müdürü İnan Birlik, "Öğrencilerimiz; vatanımız ve milletimizin birlik ve bütünlüğü için kar-kış, yağmur-çamur demeden gece-gündüz nöbet bekleyen kahraman ve fedakar askerlerimize moral vermek, temiz, saf ve berrak duygularını paylaşmak amacıyla mektup yazdılar. Bizler öğrencilerimizin yazdıkları mektupları gönderdik. Şimdi de öğrencilerimiz ile Mehmetçiğimizi sesli ve görüntülü olarak buluşturduk. Gerçekten bizim için güzel bir çalışma ve güzel bir faaliyet oldu. Öğrencilerimizin duyarlılığını dile getirmek, askerlerimizin kahramanlıklarına bir nebze de olsa farkındalık ortaya koymak adına yapılan bu çalışma için öğrencilerimize, öğretmenlerimize özellikle organizasyonu koordine eden Fen Bilgisi öğretmenimiz Erkan Aydın ve bu organizasyon için bize yardımcı olan Savur İlçe Jandarma Komutanımıza, Savur Milli Eğitim Müdürüne ve Savur ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------------Genel görüntü-Öğrencilerin askerler ile telekonferans görüşmesiHaber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,Süre: 4.46 DK Boyut: 534 MB