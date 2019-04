Dha Yurt Bülteni - 2

Kaynak: DHA

CHP Keşan'da seçim sonuçlarına itirazı etti, sandıktan yine AK Parti çıktıEdirne'nin Keşan ilçesinde CHP tarafından İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazın ardından oyların yeniden sayılması sonucu 11 olan fark 23'e yükselerek sandıktan yine AK Parti çıktı.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Keşan'da AK Parti'li aday Mustafa Helvacıoğlu 18 bin 414, CHP'li aday Şenol Yalı ise 18 bin 403 oy aldı. Belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu'nun kazanmasının ardından CHP, İlçe Seçim Kurulu'na 36 sayfalık itiraz dilekçesi verdi. İtirazın kabul edilmesinin ardından oylar yeniden sayıldı. Sabah saatlerinde tamamlanan sayımın ardından İlçe Seçim Kurulu'nca yapılan açıklamada, AK Parti'nin 11 oy farkının 23'e yükseldiği bildirildi.AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "11 oy ile kazandığımız Keşan Belediye Başkanlığı sonucuna CHP itiraz etti. Geçersiz oylar tekrar sayıldı. Seçimi 23 oyla kazandık. Hayırlı olsun Keşan. Hep kazanan Keşan olsun dedik. Hangi siyasi görüşten olursanız olun, emin olun ki kazanan Keşan oldu. Tüm Keşanlı hemşehrilerime şükranlarımı iletiyorum. Artık zaman birlik zamanı. Çalışma zamanı. Yapacak çok iş, girecek çok gönül var" dedi.Görüntü Dökümü--------------Yeniden sayılan oyların açıklanması-AK Partililer'in alkışlaması-DetaylarHaber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-=====================Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralıKonya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.Kaza, saat 04.00 sıralarında Karapınar-Ereğli karayolunun 9'uncu kilometresindeki Kesmez mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Karapınar istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Murat Çakır idaresindeki 35 PY 485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Süreyya Akgüç'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Berivan ile çocukları Ahmet ve Osman Çakır kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar ambulanlarla Ereğli ve Karapınar'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Süreyya Akgüç'ün cenazesi ise olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü---------Kaza yeri detayPolisin çevrede önlem almasıGenel ve detaylarHaber-Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ DHA))=======================Park halindeki 2 otobüs önce patladı, sonra yandıBursa'da, bir okulun yanında park halinde bulunan 2 otobüsten birinde patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler diğer otobüse de sıçrarken, yakındaki okulda bulunan öğrenciler ve mahalleli, büyük panik yaşadı. Yangında otobüsler kullanılmaz hale geldi.Merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde Ulvi Özbek'e (55) ait 2 yıldır park halinde olan 16 M 00249 ve 16 M 00140 plakalı 2 otobüsten birinde, patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte otobüste yangın çıktı. Bu sırada yakındaki okulda bulunan öğrenciler, panik yaşadı, mahalleli sokağa döküldü. Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki otobüse sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.İki otobüsün de kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Görüntü Dökümü-------------Park halinde bulunan 2 otobüsün yanmasıİtfaiye ekiplerinin gelmesiİtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesiOtobüs sahibinden görüntülerSokağa dökülen kalabalık mahalleliden görüntülerCep telefonu ile çekim yapan vatandaşlarDetaylarSüre: 02.46 Boyut: 310 MBHaber: Serkan AKKUŞ -Kamera: Serkan AKKUŞ - İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,========================3 yıldır atama bekleyen Meryem öğretmen köyüne muhtar olduAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olduktan sonra atanamayan Melek Önkür, köyüne muhtar oldu. 5 erkek rakibini geride bırakarak aldığı 210 oyla muhtarlığa seçilen Meryem Önkür, tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Misafirlerini ikramda bulunan Önkür, artık köyünün gelişmesi için çalışacağını söyledi.Iğdır'ın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Dalbahçe Köyü'nde yaşayan Mubar-Mustafa Önkür çiftinin 9 çocuğundan en büyüğü olan Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Atanamadıktan sonra köyüne geri dönen 26 yaşındaki Meryem Önkür, hayvancılık yapan ailesine yardımcı olmaya başladı. Bu sırada köyde yaşanan sorunları da gözleyen Meryem Önkür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için köyünde muhtar olmaya karar verdi. Meryem Önkür, 200 hanesi 955 nüfusuyla Doğubayazıt'ın en büyük köyü olan Dalbahçe'de 5 erkek muhtar adayı rakibiyle mücadele etti. 31 Mart akşamı sona eren seçimler sonucu yapılan sayımda 210 seçmenin oyunu aldığı belirlenen Meryem Önkür, köyüne muhtar seçildi.Artık köyünün gelişmesi için çalışacağını belirten destek olan herkese teşekkür etti. Seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getireceğini belirten Önkür, "Projelerimin tamamını hayata geçirip köyümü yaşanılabilir bir hale getirip çok güzel işler başaracağım. Bu köye bir bayan eli değecektir şuan hem ailemle ev işlerine yardım ediyorum hemde muhtarlığı yapacağım" dedi.KÖYLÜLER TEBRİK ZİYARETİNDEKöyüne muhtar olan öğretmen adayı Meryem Önkür, seçim sonrası tebrik ziyareti için gelenlerin akınına uğruyor. Misafirlere eliyle ikramlarda bulunan çiçeği burnunda muhtar, köylülerine yeni dönemde yapacağı işleri de anlatıyor. Meryem Önkür'ün muhtar olmasına sevindiğini belirten Ramazan Karavuş, "Meryem Muhtar oldu ve kazandı gerçekten çok mutluyuz Köyümüze kadın eli değecek son derece mutlu olduk daha güzel bir köy olacak onun sayesinde inşallah çok mutlu olacağız" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------Meryem Ökür'ün evinden görüntüler-Meryem Önkür ile röp.-Muhtar Meryem hayvanları yemlerken-Muhtar Meryem'in mutfakta çalışması-Muhtar Meryem'in misafirlere çay ikramıHaber-Kamera: Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT (Ağrı),===================Vergi dairesine kuzusuyla geldiİzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Ziya Benek, işlem yaptıracağı vergi dairesine kuzusuyla birlikte geldi. 'Melek' isimli yavru kuzu, vergi dairesinde bulunan vatandaşların ilgi odağı oldu.Kaynaklar Mahallesi'nden, kendisinin ve köylülerinin işlemleri için Şirinyer Vergi Dairesi'ne gelen Ziya Benek, yanından ayrılmayan ve nereye giderse peşinden giden Melek isimli kuzusunu da beraberinde getirdi. Ziya Benek'le beraber Vergi Dairesi'ne giren Melek, sahibine gittiği her birimde eşlik etti. Sevimli kuzu Melek'in, sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmaması görenleri gülümsetti. Melek, işlemlerini yapmak için daireye gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu. Birçok kişi kuzuyu sevmek istese de o sahibinin peşini bırakmadı.Kuzusu Melek'in kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyleyen Ziya Benek, "Melek'in borcu çıktı, onun işlemleri için geldik ama borcu ödeyemiyoruz" diyerek espri yaptı.Ziya Benek'in kuzusu ile dolaştığı bu anları ise bir işi için Şirinyer Vergi Dairesi'ne giden moda fotoğrafçısı Osman Akdeniz görüntüledi.Görüntü Dökümü---------------Vergi dairesindeki kuzudan görüntülerZiya Benek'ten görüntüHaber: Davut CAN -Kamera: İZMİR,====================Pastacı kardeşlerden eğitime katkıİzmir'de yaşayan genç girişimci Nihal Aytaç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda aldığı pastacılık eğitiminin ardından iki ablasıyla birlikte açtığı kafede dezavantajlı kadınlara eğitim fırsatı sunuyor.Bayraklı'da doğup yaşamını burada sürdüren Nihal Aytaç (37) iki kızını büyüttükten sonra girişimciliğe soyundu. Önceleri evde yaptığı pastaları sipariş üzerine satarak gelir elde etmeye başlayan Aytaç, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda eğitim aldı ve işinde profesyonel oldu. Ablası Rukiye Özdemir (45) ile birlikte 2 ay önce, pasta ve unlu mamüller hazırlayıp sattığı kafesini açan Nihal Aytaç, diğer ablası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğretim görevlisi Mihriban Çetinkaya'nın (41) da desteğiyle kadınları istihdama katmayı amaçlıyor. 3 kız kardeş, kafelerinde otellerde çalışan ünlü şeflerin desteğiyle mesleki eğitim veriyor.Daha sağlıklı olduğu için çocuklarına evde pastalar yaptığını belirten Nihal Aytaç, kendisine ait bir işyeri açma fikrinin hep olduğunu söyleyerek, "Evde yaptıklarım çok beğenilince kendimi geliştirmeyi düşündüm. Otobüsle giderken İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası reklamına rastladım. Başvurdum ve 3 aylık eğitimin ardından çabalarımla becerimi daha da geliştirdim. Sipariş üzerine evden pasta yapıyordum. Daha sonra hem kendimiz için bir iş alanı oluşturmak hem de bizim gibi ev kadınlarının hayatına dokunmak istedim. Ablalarımın bana desteği oldu. 3 kız kardeş el birliğiyle bu işyerini kurduk" dedi. Önümüzdeki dönemde işleri büyütüp farklı şubeler açmayı hedeflediklerini anlatan Aytaç, ayrıca kendi işini kurmak isteyen kadınlara fayda sağlamak istediğini belirterek, "Biz çok tecrübesiz olarak işe başladık. Şimdi deneyimlerimizi kadınlarla paylaşıp onlara destek olmak istiyoruz. Burada kurs alan kadınlar da umarız gelecekte kendi mekanlarını açarlar" diye konuştu.10 KADIN EĞİTİMİN ARDINDAN İSTİHDAMA KATILACAKAnkara'da yaşadığını ancak iki haftada bir kardeşlerinin açtığı mekana geldiğini söyleyen Mihriban Çetinkaya da ODTÜ'deki Sosyal Girişimcilik Projesi hakkında şu bilgileri verdi:"Kız kardeşlerimizle işletmemizi kurduktan sonra kadınlara eğitim fırsatı tanımak istedik. Bayraklı'daki bir gecekondu bölgesinde doğup büyümüştük. Biz bu döngünün dışına çıktık ama bizim kadar şanslı olamayan kişiler için bir fırsat sunuyoruz. Üniversite eğitimi almamış ya da tecrübesi olmadığı için başka yerde işe girip çalışamamış kadınlar burada hem mesleki eğitim hem de gönüllü olarak gelen üniversite hocalarından kişisel gelişim desteği alıyorlar. Burada eğitim alan kadınlar doğup büyüdüğümüz bölgede yaşayan kadınlar arasından seçildi. Sosyal medyada yaptığımız duyuruların ardından aramıza katılanlar oldu. Pilot uygulama için 10 kadın seçildi. Eğitimler ortalama 6 ay sürecek. Amacımız istihdam sağlamak. Tecrübe kazanarak kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacaklar."Projeyle ilgili aldığı geri dönüşleri sık sık kayıt altına aldığını ifade eden Çetinkaya, anketler ve mülakatlar yaparak, kadınların memnuniyetini araştırdığını dile getirdi. Eğitimlere tüm kadınların ilgiyle geldiğini anlatan Çetinkaya, "Hepsi çok mutlu. Burada öğrendiklerini sonra gidip evlerinde deniyorlar. Resimleri ve görüntüleri bizimle paylaşıyorlar. Bu da bizim için çok sevindirici. Öğrendikleri teoride kalmıyor pratiğe dökülüyor" dedi.KADINLARA ÖRNEKMutfak işlerine başlangıçta çok meraklı olmadığını anlatan büyük ablaları Rukiye Özdemir ise kardeşinin pastacılık ve girişimcilik kursuna katıldıktan sonra desteğe ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, "Ben mutfak işine çok meraklı değildim. Ama kardeşimi görünce birlikte birşeyler yaptık ve güzel işler çıktığını gördük. Biz de bir yer açalım istedik. Umarız diğer kadınlara da örnek oluruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------Pastacılık eğitimi alan kadınlardan detay görüntü,-Mutfakta pasta yapımından detay görüntü,-3 kız kardeşten detay görüntü,-Nihal Aytaç ile röp,-Mihriban Çetinkaya ile röp,-Rukiye Özdemir ile röp.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,=================================