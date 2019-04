Dha Yurt Bülteni-2

Kaynak: DHA

1)DENİZLİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 34 YARALIDENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2,'si ağır, 34 kişi de yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara Asfaltı Derbent mevkiinde meydana geldi. Mersin'den Aydın'ın Kuşadası ilçesine giden Kontur Turizm'e ait Osman Özden yönetimindeki 42 AH 856 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 2'si ağır, 34 kişi de yaralandı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Devrilien otobüsten görüntüOlay yerindeki ekiplerden görüntüYolculardan görüntüYolcuların ambulansa bindirilmesinden detay(Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,===============================================2)BURSA'DA OTOBÜS HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 4 ÇOCUK YARALANDIBursa'da seyir halinde giden hafif ticari araca belediye otobüsünün arkadan çarpması sonucu, hafif ticari araçta bulunan 4 çocuk yaralandı. Kaza merkez Yıldırım İlçesi İncirli Caddesinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden Sezgin Topçubaşı (44) idaresindeki 14 NC 275 plakalı hafif ticari araca arkadan gelen Aykut Torgay (39) idaresindeki 16 TAT 71 plakalı belediye otobüsü çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında bululan kaldırıma çarptıktan sonra dururken, araç içinde bulunan A.T., H.T., M.A.T. ve G.T. isimli 4 çocuk hafif yaralandı. Kazanın etkisiyle korkan çocuklar ambulansla Yükses İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından cadde trafiğe tamamen kapanırken, araçların çekici ile çekilmesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:-------------------------------Yaralanan çocuklara sağlık ekipleri müdahale ederken-Olay yerinden görüntüler-Yaralıları taşıyan ambulansın hastaneye gidişi-Polis ekipleri inceleme yaparken-DetaylarHaber: Mehmet İNAN-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,==============================================3)KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DÜKKANA GİRDİBursa'da hatalı şekilde şerit değiştiren ticari taksiye arkadan hızlı şekilde gelen otomobil çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil kaldırım önünde bulunan demir bariyerleri devirerek dükkanlara girdi. Kaza anında kaldırımda yaya olmaması olası faciayı önledi.Kaza merkez Osmangazi mahallesi Altıparmak Caddesinde meydana geldi. yol kenarında yolcu indirdikten sonra hatalı şekilde şerit değiştiren Necmi Oruç idaresindeki 15 T 0050 plakalı ticari taksiye, arkasından süratli şekilde gelen Yusuf Kurtuluş idaresindeki 34 BIH 573 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırım kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı, ardından bir dükkanın duvarına vurarak durabildi. Bu sırada kaldırımda yaya olmaması olası faciayı önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri kazada hafif yaralanan sürücüleri ayakta tedavi ederken polis ekipleri trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.Kazaya karışan otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe tamamen açılırken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.Görüntü Dökümü:---------------------------------Sağlık ekiplerinin sürücülere müdahale etmesi-Olay yerinden görüntüler-Polis ekiplerinin inceleme yapması-DetaylarSüre: 01.49 Boyut: 205 MBHaber: Mehmet İNANKamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,========================================4)KIRIKKALE'DE SAZLIK YANGINIKIRIKKALE'de, millet bahçesi yapılması planlanan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Bahşili ilçesinde Kızılırmak'ın kenarında bulunan sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, akarsu kenarındaki yangına ulaşmakta güçlük çekti. Millet bahçesi yapılması planlanan alandaki yangın, itfaiye erlerinin uğraşları sonucu söndürüldü.Görüntü Dökümü:---------------------Yangından görüntüİtfaiyenin müdahalesiGenel ve detayHaber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRKKALE,==============================================5)İŞ YERİNE TÜFEKLE ATEŞ EDEN ŞAHIS BÖYLE DÖVÜLDÜBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana olayda işyerine tüfekle ateş eden İbrahim B.(32), iş yeri sahibi ve 3 arkadaşı tarafından darp edildi. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Turgutalp mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerindeki motor tamircisinde meydana geldi. Tamirci dükkanına gelen İbrahim B.(32), işyeri sahibi Hasan C. (33) ile tartışma yaşadı. Bu duruma sinirlenen İbrahim B. aracındaki av tüfeği ile işyerine ateş etti. Bu sırada Hasan C., arkadaşları Yaşar Y.(28), Oğuz N.(27) ve Yusuf N.(30), İbrahim B.'nin elinden tüfeği alarak şahsı darp etmeye başladılar. Dükkanın içinden başlayan kavga sokağa taşındı. Sokakta İbrahim B.'yi darp eden grup, o sırada olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay erine gelen polis ekipleri darp sonucu yaralanan İbrahim B.'yi ekip aracıyla özel bir hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından İbrahim B. ve kendisini darp eden 4 şahıs İnegöl Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek ifadeleri alındı.Şüphelilerin birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.Görüntü Dökümü:------------------------------Kavga anı cep telefonu görüntüsüSüre: 00.13 Boyut: 25 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),===============================================6)MOBİLYANIN RENGİ DEĞİŞTİMobilyanın başkenti olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyanın rengi değişti. Tüm mobilyacılar 41'inci İnegöl MODEF uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda yeni renklerle ürettikleri mobilyaları görücüye çıkardılar. 2018 yılı sonuna kadar ceviz, beyaz, ikru, antresit gibi renkler 2019 yılında rafa kaldırıldı. 2019 yılının moda renkleri artık siyah, uzay taşı, pastel renkleri.41'inci İnegöl MODEF uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda yeni sergilenen 2019 yılı modelleri müşterilerin ilgisini çekiyor. Fuarı gezmeye gelen ziyaretçiler geçen seneye göre farklılıktan oldukça memnun. Fuarda mobilyacıların yeni renklerde ürettikleri mobilyalar görücüye çıkarken, 2018 yılının renkleri rafa kaldırıldı. 2018 yılında ceviz, ikru, antresit gibi renklerle müşterilerinin karşısına çıkan mobilya üreticileri, bu sene fuara yeni renklerle iddialı giriş yaptı. Siyah, uzay taşı ve pastel renkleri kullanan üreticiler fuarı gezmeye gelen ziyaretçilerden tam not aldı. Fuarda stant açan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, fuarın oldukça güzel gittiğini belirterek, "Geçen yıla göre ziyaretçi sayımız oldukça güzel. Hem Türkiye hem de yurtdışı alıcılarına yeni modellerimizi, yeni renklerimizi gösteriyoruz. Türkiye'nin mobilyada 2019 modasını belirlemiş olduk. Fuarımızla birlikte bir çıkış yakalarız inşallah.ö dedi.MOBİLYANIN RENKLERİ DEĞİŞTİMobilyanın renklerinin değiştiğini söyleyen Ayhan, "Ceviz, ikru, antresit renklerimiz eskiden daha çok kullanılıyordu. Artık yeni renklerimiz; siyah, uzay taşı, pastel renkleri. Gençlerin daha çok tercih ettikleri renkler bu sene moda oldu. Klasik eski renklerden ziyade, göz alıcı renkler tercih ediliyor. Genç çiftler özellikle spor modelleri daha çok beğeniyorlar. Ürünlerin portatif olması, şuanda 2+1, 1+1, 1+0 evlerde tercih ediliyor. Büyük kentlerde evlerin küçülmesiyle, mobilyaları da küçülüyor. Mobilyacımız bunlara ayak uydurdu. Mobilyanın rengi değiştiö dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------------------Genel görüntü-Açıklama-DetaylarSüre: 03.37 Boyut 406 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),====================================================7)BURSA'DA LİSE ÖĞRENCİLERİ UZAKTAN KUMANDALI ROBOT GELİŞTİRDİBursa'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan '7684 Nilülfer Team', tasarlamış oldukları yük taşıma robotu ile İstanbul'da düzenlenen FRC İstanbul Regional Uluslararası Robot Yarışması'nda 3'üncü oldu. Yük gemilerine eşya doldurmak ve gemilerin kapaklarını kapatmak için tasarlanan kargo robotu, Wifi ve Bluetooth yardımıyla uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor.Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri insan hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir robot geliştirdi. Elektrik Elektronik bölümü 11'inci sınıf öğrencileri tarafından tasarlanan robot, gemilere yük ve eşya taşımak için yardımcı oluyor. Tasarlanan robot ile 2-4 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen FRC İstanbul Regional Uluslararası Robot Yarışması'na katılan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, katılımcı 72 takım arasında 3'üncü oldu. 11 öğrenci ve 4 öğretmen tarafından tasarlanan robot Wifi ve Bluetooth ile kontrol edilebiliyor. Okul yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikle robotun tanıtımı yapılırken, yarışmada başarı alan '7684 Nilülfer Team' ekibine öğretmenleri tarafından sertifika verildi.'ÖĞRENCİLERİN FİKİRLERİ ORTAYA KOYULUYOR'Yaptıkları çalışmanın insansız robotların başlangıcı olabileceğini söyleyen Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan Öğretmeni Taner Ünal, "Normalde uluslararası bir yarışma olan Firt Robotics Competition yarışmasında Temmuz ayından itibaren yapmış olduğumuz çalışmalarla iki farklı yarışmaya katıldık. Bu yarışmalara ayrı iki robot hazırladık ve bu robotlarımızla da yarışmalarımızda güzel ödüller aldık. Yarı final oynadık. İki ödülle geri döndük. Yarışmanın en son İstanbul etabında Brezilya, Polonya, Çin, İsviçre gibi ülkelerden gelen toplam 72 takım vardı. Bu takımlar ikiye bölünerek iki farklı yarışma düzenlendi. Konuya bağlı olarak yapmış olduğu hareketler ne kadar hızlı ve doğru olursa o kadar fazla puan alıyor. İnsansız robotların başlangıcı diyebiliriz. Mars'a gönderilen cihazlar gibi bunlar da bir başlangıç olabilir. Lise düzeyindeki öğrencilerimizin fikirleri ortaya koyulmaya sağlanıyor" dedi.'AMAÇ GENÇLERİ BİLİME HAZIRLAMAK'Amaçlarının öğrencileri bilim ve teknolojiye donanımlı hazırlamak olduklarını belirten Elektrik Elektronik Teknolojileri Endüstriyel Kontrol Laboratuvar Şefi Rüştü Çakır ise, "Dünyada robotların otonom hareketleri çok önemli. Uzayda, tarımda, taşımacılıkta, her alanda bu robotlar kullanılıyor. Buradaki amaç öğrencilerin mühendislik ve matematik bilgilerini yazılımla beraber geliştirerek istenilen amaca uygun robot yapmaları. Bu yarışmaların Amerika, Çin, Avustralya ve Kanada ayakları var. Amaç gençleri bilime ve teknolojiye daha iyi hazırlamak. Öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya döndürmek" ifadelerini kullandı.'İYİ PERFORMANS SERGİLEDİK'Tasarladıkları robotun bir çok robottan daha iyi performans sergilediğini belirten Elektrik Elektronik Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Alperen Gül, "Yarışmada üçüncülük elde ettik. Yarışmada bize verilen konular hakkında görevler var. Roket var, roketlerde birinci, ikinci ve üçüncü seviye takılması gereken kapaklarımız var. O kapakları belirtilen seviyelere takarak, her yüksek seviyede puan topladık ve böylelikle sıralamamızı yükselttik." diye konuştu.Görüntü dökümü-----------------------------------Yarışmadan arşiv görüntüler-Yarışma detayları-Okul toplantısından görüntüler-Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan Öğretmeni Taner Ünal röportajı-Elektrik Elektronik Teknolojileri Endüstriyel Kontrol Laboratuvar Şefi Rüştü Çakır röportajı-Öğrenci röportajları-Toplantı detaylarıSüre: 05.04 Boyut: 568MB