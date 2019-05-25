DHA YURT BÜLTENİ - 2

52 yaşında yürümekte zorluk çeken çaycı, kaykay ile çay dağıtıyor

Bursa'da günde 10 kilometre yol yürüyerek çay dağıtan Vedat Güngör'ün (52) sağlık problemleri çıkınca müşterisinin oğlunda gördüğü elektrikli kaykayı satın aldı. Belirli bir süre kaykay dersi alan Güngör artık çayları elektrikli kaykay ile dağıtıyor.

Bursa'da özel bir fabrikada çalışırken 15 yıl önce işten çıkarılan ve küçük bir çay ocağı açan Vedat Güngör (52), günde yaklaşık 10 kilometre yol kat ettiği için çeşitli sağlık problemleriyle karşılaştı. İşini yapamayacak duruma gelen Güngör, ilginç bir yönteme başvurarak çay ocağını işletmeye devam etti. İşletmesini kapatmayan Güngör, müşterisinin oğlundan gördüğü elektrikli kaykay satın alarak kullanmayı öğrendi. Belirli bir süre kaykayla pratik yapan Güngör artık elektrikli kaykay ile müşterilerine çay dağıtıyor.

Kaykay ile çay dağıtmaya başladığından beri ağrılarının azaldığını ve müşterilerin memnuniyetinin artığını dile getiren Vedat Güngör,"Daha önce özel bir fabrikada çalışıyordum fakat işten çıkardılar. Bende bunun üzerine kenarda bulunan bir birikimim bile bu iş merkezinde bir çay ocağı satın aldım. Çalıştığım yerde neredeyse günde 10 kilometre yürüyorum, rahatsızlandım. Bu rahatsızlıkla ilgili baya bir tedavi gördüm. Yaklaşık 1 sene boyunca tedaviden sonuç alamadım ve yürümekte zorluk çekmeye başladım. Çeşitli yollara başvurduk fakat bir türlü olumlu sonuç alamadım. Birgün, bir müşterimizin oğlunda elektrikli kaykay gördüm. 'Bende binebilir miyim?' diye sorunca denememi söylediler. Önce oğlumun desteği ile üzerine çıktım, 1 saat deneme yapınca artık yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Daha sonra müşteriye çay götürür hale geldim, duruma baktığımda beni yormadığını gördüm. Hemen bir elektrikli kaykay siparişi verdim. Kaykay gelince artık bütün işlerimi onunla halletmeye başladım. Müşteriler de bu uygulamadan memnun kaldı çünkü çaylar daha hızlı ve sıcak gitmeye başladı. Elektrikli kaykaya bindikten sonra doktora gitmeyi kestim, inanın ayağıma vurulan iğne sayısını unuttum, ama maalesef hiç bir tedaviden de sonuç alamadım. Aslında ne kadar çok yürürsem o kadar çok ağrıyor ayaklarım, bende ne kadar az yürürüm diye hesap ederken kaykay ile karşılaştım. Beni kaykay üzerinde gören müşteriler şaşırarak, 'Kaykay üzerinde nasıl böyle duruyorsun? Çayları dökersin' diye tepki gösterdiler. Ama neyse ki kötü bir şey olmadı ilk bir hafta biraz acemilik çeksek de 8 aydır kullanıyorum, ve memnunum. Hakikaten işi bırakma noktasındaydım ama şuanda çok rahatım" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Telefonla çay siparişi alınması

-Bulaşık yıkanmasından detaylar

-Çay, kahve, portakal suyu servisinden detaylar

-Kaykayla çay dağıtılmasından detaylar

-Vedat Güngör röportajı

-Müşteri röportajı

-Genel detaylar

Süre: 05: 00 Boyut: 560 MB

Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Pakistanlı kızlar, İzmir'deki turnuvada cadı şapkaları ile mesaj verdi

İzmir'de düzenlenen ve 40 ülkeden 82 takımın buluştuğu First Lego League Open International Champions organizasyonuna katılan ve tamamı kız öğrencilerden oluşan Pakistan'lı Revolution X takımı, mor kıyafetleri ve cadı şapkaları ile dikkat çekti. Astronotların osteoporoz hastalığına yakalanmalarını önleyen bir proje geliştiren takım üyeleri, kıyafetleri ile kızların yaratıcı, güçlü ve cesur olduğunu göstererek dünyada bir fark yaratmak istediklerini söyledi.

Fuarizmir'de, 40 ülkeden 82 takımın robot turnuvaları ve etkinlikler için bir araya geldiği First Lego League Open International Champions organizasyonunda Pakistan'dan gelen Revolution X takımı, tamamen kız öğrencilerinden oluşması ve kıyafetleri ile fark yarattı. Toplamda 10 kız öğrenciden oluşan takım, giydikleri mor kıyafetler ve cadı şapkaları ile güçlü ve cesur kadınlara cadı denilen dönemleri kınayarak, kadınların yaratıcı ve yenilikçi olduğunu tüm dünyaya göstermek istedi. 'Uzay Serüveni' teması kapsamında projeleri ile astronotların sorunlarına çözüm arayan takım, astronotların bir kemik hastalığı olan osteoporoz hastalığına yakalanmamaları için dış iskelet kıyafeti üretti. Takım üyelerinden 15 yaşındaki Misha Asım projelerini anlatarak, "Bu projede araştırdığımız konu bir kemik hastalığı olan osteoporoz. Bu hastalığa çözüm olarak rahat, hafif ve uzay dostu malzemelerle bir dış iskelet yaptık. Bu, uzun süre görev yapan astronotlar için çok yararlı. Bu yaptığımız iskelet onların kemiklerini düzgün şekilde tutuyor, duruşlarını dengeliyor" dedi.

'CADI ŞAPKALARINI GİYEREK BİR DEVRİM YARATIYORUZ'

Dikkat çeken kıyafetlerinden bahseden Misha Asım, "Mor yaratıcılığı yansıtan bir renk, biz de çok yaratıcı insanlar olduğumuz için kıyafetlerimizi bu renkte seçtik. Eski zamanlarda, güçlü ve cesur kadınlara cadı denirdi. İsmimiz Revolution X (Devrim X) olduğu için, biz bu cadı şapkalarını giyerek bir devrim yaratıyoruz. İnsanlara cadı denilen kadınların kötü değil, zeki kadınlar olduğunu söylüyoruz" dedi.

Takımın koçluğunu yapan Aniqa Masroor ise, "Takım koçu olarak benim görevim 8 ayda kızların yeni çözümler ve fikirler üretmesine yardımcı olmak. Onların bilim insanı gibi çalıştıklarını görmek çok güzel bir duygu. Onlar da ürettikleri çözümlerin uygulandığını görmek konusunda çok heyecanlı. Pakistan'da kadınlar teknoloji konusunda aktif değil. Bilimsel ve yenilikçilik konusunda kendilerini fazla geliştirmiyorlar. 15 yaşında 10 kızdan oluşan bir takım oluşturmak bir mesaj aslında. Kızların çok yaratıcı, yenilikçi, mantıklı ve eleştirel düşünen insanlar olduğunu ve birçok şey yapabileceklerini göstermek istedik. Umudumuz çok fazla çünkü onlar en iyisini yapabilecek derecede yetkin kızlar. Yaratıcılığı yansıtan mor kıyafet giyerek dünyada bir fark yaratmak istediler. Cadı şapkaları da bu değişimin sihirli bir şey olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Takım standından genel ve detay görüntüler

-Takım üyesi Misha Asım ile röp.

-Takım koçu Aniqa Masroor ile röp.

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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Yalova'da OSB'ler 52 bin kişilik istihdam sağlayacak

Yalova'da Organize Sanayi Bölgeleri Koordinasyon İşbirliği 3'üncü Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, kurulacak OSB'lerin sadece üretim değil aynı zamanda birer lojistik merkezi olacağını söyledi.

Organize Sanayi Bölgeleri Koordinasyon İşbirliği 3. Bilgilendirme Toplantısı için Yalova'da bulunan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Çiftlikköy İlçesi'nde yapılması planlanan Avrasya Giyim İhtisas OSB, Yalova İMES Makine İhtisas OSB, Gemi İhtisas OSB, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB ve Çiçekçilik OSB'lerin kurulacağı alanlarını gezdi. İnşaat çalışmaları başlayan OSB'lerin kurulacağı maketi de inceleyen Bakan Yardımcısı Büyükdede, burada OSB'lerle ilgili brifing aldı.

2023 YILI HEDEFİ 52 BİN 500 İSTİHDAM

Büyükdede, Sanayi bölgelerini gezdikten sonra Bilgilendirme toplantısına katıldı. Burada söz alan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu, OSB'lerin geldiği aşamayla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yalova'da toplam 7 OSB'nin bin 246 hektar alanda kurulum çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakoğlu, "Yalova'da Avrasya Giyim İhtisas OSB 234 hektar alanda, Yalova Gemi İhtisas OSB 140 hektarda, Yalova İMES Makine İhtisas OSB 464 hektar alanda, Yalova Çiçekçilik İhtisas OSB 105 hektar alanda, Yalova Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB 155 hektar alanda, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB 35 hektar alanda ve Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas OSB de 113 hektar alanda yapılacak. Bunlardan Avrasya Giyim İhtisas OSB ile Yalova Gemi İhtisas OSB'nin kamulaştırmaları tamamlandı ve mülkiyetlerinin tamamı yatırımcıların elinde. İlimizde kurulacak 7 OSB, 2023 yılına kadar toplam 52 bin 500 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadırö dedi.

"BAKANLIK OLARAK YANINIZDAYIZ"

Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise OSB'lerin aynı zamanda birer lojistik merkezi olacağını söyledi. Büyükdede, "Yeni çalışmamızda aşağı yukarı yüzde 10'unu içinde lojistik merkez yapılabilir hale getirmek istiyoruz. OSB'lerin içinde de gümrüklü lojistiklere ihtiyaç var. Dün lojistik toplantımız vardı. 6 bakan yardımcısı olarak görevdeyiz. Yatırımların hayırlısı olmasını diliyorum. Biz bakanlık olarak daima yanınızdayız. Bu birlikteliği muhafaza edelim. Bu birlikte hayır var. Bizler de sanayicilerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyarızö diye konuştu.

Yapılan toplantıda OSB'lerin yönetim kurullarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkan Vekili Kenan Engin, YTSO Meclis Başkanı Muğlim Bağatar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ile meclis üyeleri de hazır bulundu. Toplantının ardından Vali Erol tarafından Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye plaket takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan yardımcısının OSB alanı gezisi

-OSB alanı detaylar

-Toplantı detaylar ve ksa konuşma

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER - Kamera: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,

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Pitbull cinsi köpek kediye saldırıp ağır yaraladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahibi tarafından gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpek, bir anda saldırdığı sokak kedisini ısırıp sağa sola salladı. Vatandaşın yoğun çabasına hatta sopalarla vurulmasına rağmen kediyi bırakmayan köpek, bir süre sonra hayvanı kendiliğinden saldı. Pitbull sahibi tepki görürken, ağır yaralı kedi tedaviye alındı.

Olay, dün (cuma) saat 22.30 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bulvar üzerinde sahibi tarafından, tasması olan ancak ağızlık takılmadan gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Isırdığı kediyi sağa- sola çarpan köpeğe kediyi bıraktıramayan vatandaşlar, sopalarla vurdu. Köpek sahibinin de çabaları sonuçsuz kaldı. Pitbull bir süre sonra, kediyi bıraktı. Vatandaşların tepki gösterdiği hayvanın sahibi ise köpeğiyle olay yerinden uzaklaştı. Konudan haberdar olunca olay yerine gelen Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, tedavisi için kediyi götürdü. Durumu ağır olan kedinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaşanan olay ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek, sosyal medyadan paylaşıldı. Dernek Başkanı Şenay Tekinbaş da bu görüntüleri paylaşıp, köpeğin sahibinin bulunması için emniyete şikayetçi olacağını söyleyip, tepkisini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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Pitbullun kediye saldırması

Vatandaşların sopayla kediyi kurtarmaya çalışması

Vatandaş cep telefon görüntüsü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Turizm ordusuna taze kan

Muğla'nın Datça ilçesinde turizm sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nun 12'nci dönem mezunları, törenle diplomalarını aldı.

MSKÜ Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nun 12'nci dönem mezunları için Datça Amfi Tiyatro'da tören yapıldı. Aşçılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Marina İşletmeciliği programlarında öğrenim gören 144 öğrenci, diploma aldı. Törene; Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Hava Radar Mevzi Komutanı Hava Albay Erdin Fahri Zeren, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ayazlar, öğrenci ve velilerle vatandaşlar katıldı. Okulun aşçılık programı mezunları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yemek tenceresi üzerine el basıp, yemin ederek mesleğe adım attı. Okul 1'ncisi Marina İşletmeciliği bölüm mezunu Zeynep Adaş, 2018-2109 eğitim öğretim yılı anısına mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Konuşma yapan Kaymakam Çoban, yeni mezunlara iş hayatlarında başarı dileğinde bulundu. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise, eğitimin önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından yeni mezunlara, diplomaları verildi.

Mezuniyet törenine, Datça Eski 45'likler Orkestrası'nın konseri renk kattı. 70'li ve 80'li yılların unutulmaz eserlerini seslendiren orkestra, amfi tiyatroyu dolduranlar tarafından coşkuyla alkışlandı.

Görüntü Dökümü

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2018-2019 mezunları amfi tiyatroya girerlerken

Okul birincisi Zeynep Adaş, yaş kütüğüne plaket çakarken

Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın konuşması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in konuşması..

Aşçılık Bölümü mezunları tencere üzerine yemin ederlerken..

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Milas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem



Muğla'nın Milas ilçesinde bu sabah, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmaması sevindirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Milas olarak belirlediği deprem, saat 08.00'de meydana geldi. Yerin 10.67 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem hissedilmezken, can ve mal kaybına yol açmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

MİLAS (Muğla),



Kaynak: DHA