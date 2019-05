DHA YURT BÜLTENİ - 2

1)EŞİNİ, ARAÇLA ÇARPIP, DÖVDÜ, TABANCAYLA VURDUKTAN SONRA HASTANEYE GÖTÜRDÜ



ADANA'da Mehmet K., kavga ettiği eşi Hacer K.'yı (34), hafif ticari araçla çarpıp dövdükten sonra tabancayla bacağından vurup, hastaneye götürdü. Hacer K. tedaviye, Mehmet K. ise gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Hacer K. ve Mehmet K. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet K., iddiaya göre, Hacer K.'ya yönetimindeki hafif ticari araçla çarptı. Ardından aracından inen Mehmet K., eşini ve kendisine engel olmaya çalışan oğlunu dövüp, tabancayla bacağından vurdu.

Mehmet K., ardından Hacer K., yı aracına bindirip, Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gelen ihbar doğrultusunda Mehmet K., hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Tedaviye alınan Hacer K.'nın sağ bacağında kırık ve kurşun yarası bulunduğu, durumum ise iyi olduğu belirtildi.

2)PAMUKKALE YOLUNU YİNE KAPATTILAR

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolu, mülk sahibi olduklarını belirten 45 kişi tarafından kasalarla ikinci kez çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Grubun avukatı, müvekkillerinin hakları ödenmemesi durumunda Pamukkale yolunu paralı hale getireceklerini söyledi.

Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu geçtiğimiz 17 Nisan'da mülk sahibi olduğu belirten 45 kişi tarafından yola kasalar döşenerek kapatılmıştı. Haklarını alamadıklarını iddia eden hak sahipleri karayolunu tekrar plastik kasalar döşeyerek, bu sabah saat 06.00 sıralarında "Tapulu özel mülkiyettir, girilmez yazısı asıp ikinci kez kapattı. Yolu kapatan grup, Pamukkale'ye girmek isteyen turistleri taşıyan otobüsleri ve diğer araçları, tali yola sevk ediyor. Yolun kamulaştırılmasını ve paralarının ödenmesini isteyen grup, haklarını alıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söylediler.

Yolu kapatan grubun avukatı Ülkü Aytan, yaptığı açıklamada, yolu paralı geçiş haline getireceklerini belirterek, "Pamukkale girişindeki Akköy Kavşağı'ndan Pamukkale yönüne doğru kara yolunda 3 bin 500 metrekare alan 45 hak sahibine aittir. Bugüne kadar herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadığı için ikinci kez yolu kapattılar. Kendi arsalarına sahip çıkarak kapattılar. Amacımız trafiği engellemek değildir. 3996 sayılı yap işlet devret kanunu kapsamında bizde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ramazan Bayramından sonra arsalarını kullanmak için başvurumuzu yapacağız ve paralı hale getireceğiz. Göcek tüneli ve diğer paralı yollar gibi yapmayı planlıyoruz. Yolu paralı geçiş haline getireceğiz. Bizde yasal prosedür neyse o şekilde paralı hale getireceğiz. Şirket kurup 45 ortak da hazır yolun paralı geçiş sistemine geçmesi için gerekli girişimleri yapacağız"dedi.

3)YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ BİSİKLET DAĞITILDI



AYDIN'ın İncirliova İlçe Kaymakamlığı tarafından Yetim ve Öksüz Çocuklara yönelik başlatılan proje kapsamında önce iftar yemeği verildi, ardından ise 30 çocuğa Ramazan Bayramı öncesi bisiklet hediye edildi.

İncirliova'da bir düğün salonunda yapılan İftar yemeğinde Vali Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ve Kaymakam Ediz Sürücü daire müdürleri ve Yetim ve Öksüz çocuklarla iftarda bir araya geldi. İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe tespit edilen yetim ve öksüz 30 çocuğa düzenlenen iftar yemeği sonrası bisiklet hediye edildi. Çocukların bisikletlerini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü verdi.

ERKEN BAYRAM SEVİNCİ YAŞADILAR

Çocukların sevincine ortak olan Vali Yavuz Selim Köşger, "Biz yetim bir ümmetin evlatlarıyız. Yetimin başını okşamanın ne kadar değerli olduğunu ve onun saçını okşayana ne kadar mükafat verileni bilen bir ümmetiz. Dolayısıyla bu yavrularımız bize emanettir. Şundan hiç kuşkunuz olmasın devletin eli her zaman onların üzerinde ve arkasında olacak. O yavrularımızı her zaman gözeteceğiz. Bu proje çocuklara biraz bayram sevincini erken yaşatacak. Şimdiden yavrularımızın Ramazan bayramları mübarek olsun" diye konuştu.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü'de, "Kaymakamlığımızca 2016 yılından buyana 30 evladımıza uyguladığımız projeyi 2019 yılında farklı bir ima kazandırarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan destek alarak yeniledik. Bugün ise bu 30 evladımıza Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından alınan bisikletlerini teslim etmek üzere buradayız. Bu vesile ile bir iftar programı tertip ettik ve Valimizde buraya teşrif etiler. Bugüne kadar kaymakamlığımız olarak yetim ve öksüz 66 çocuğa ulaştık. Devletimizin şefkatli elini kıymetli evlatlarımızın üzerinde her zaman hissettirmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

ÜZÜLEN EFE'YE BİSİKLET SÖZÜ

Bisiklet hediye edilen çocuklardan 7 yaşındaki Efe Kurnaz, kardeşine bisiklet verilip kendisine verilmeyince masada üzüntü içinde durmasına Vali Köşger duyarsız kalmadı. Bisiklet alamayan Efe için İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Ziftçi bisiklet sözü verdi. Vali Köşger ise "Eğer sen almazsan biz alırız" diyerek Efe'yi üzülmemesi için teselli etti.

4)DAĞLARDA MENDIK OTU TOPLUYORLAR

MUŞ'ta özellikle yüksek kesimdeki dağların yamaçlarında doğal olarak yetişen ve yörede turşu ile ev yapımı yemeklerde kullanılan mendık otu, vatandaşlar tarafından toplanıyor. Topladıkları otu çuvalarla taşıyan vatandaşlar, kilogramını 5 ile 7 TL arasında satışa sunuyor.Havaların ısındığı Muş'ta vatandaşlar hem gelecek kış için yapacakları turşularda kullanmak hem de pazarda satmak üzere mendık otu toplamaya başladı. Yüksek kesimlerde ve dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen mendık otunu kesici aletlerle toplayan vatandaşlar, poşet ve çuvallara dolduruyor. Topladıkları mendık otunu evlerine götüren vatandaşlar, ihtiyaçları kadar olanı saklarken fazlasını pazarta satışa sunuyor. Mendık otunun kilogramını 5 ile 7 TL arasında sattıklarını belirten Hüsamettin Zeren, "Topladığımız otu evde haşlayıp, yemeklerde kullanılmak üzere hazırlıyoruz. Kış mevsimi içinde mendık otu ayırıyoruz" dedi.

