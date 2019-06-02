DHA YURT BÜLTENİ - 2

Yusufeli'nde oy verme işlemi başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, AK Parti'li aday Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı; ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, yeniden yapılıyor. İlçede saat 08: 00'da oy verme işlemi başladı.

Yusufeli ilçesinde, AK Parti'li aday Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı; ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, yeniden yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde Yusufeli İlçe Seçim Kurulu'ndan seçmen listesi ve oy pusulalarını alan sandık görevlileri okullara dağıldı. İlçede seçimler nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. İlçe Seçim Kurulu ve seçim merkezlerinde polis ve jandarma ekipleri görev aldı. Yusufeli'nde, 20 sandıkta, 5 bin 219 seçmen oy kullanacak. İlçede saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'da sona erecek.

3 ADAY YARIŞIYOR

31 Mart'ta aday olan MHP'li Erdal Demirci çekilirken, 2 Haziran'da AK Parti'li Eyüp Aytekin'in destekleneceği açıklandı. Buna göre, Yusufeli'nde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde; AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin, CHP'nin adayı Barış Demirci ve SP'nin adayı Mustafa Aksoy yarışıyor.

SEÇMENLER HEYECANLI

İlçede 2 ay sonra yeniden sandık başına giden seçmenlerde heyecan yaşıyor.

Yeniden sandık başına gittiklerini anlatan Mehmet Yavuz, "Bizim adayımız zaten öndeydı. Bir karışıklık oldu. İtiraz edildi. YSK seçimleri iptal etti. Bir şaibe ortadan kalkacak. İki taraf için de hayırlısı olsun" dedi.

Yaşar Ali Aydın ise "Bugün yeniden oy kullanacağız. Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. Seçim yenileme kararı doğru oldu. Önceki seçimle bu seçim arasında tercihim farklı olacak" diye konuştu.

Fatma Küçükalkan ise "Geçen seçimle bugün ki seçim arasında bir fark olmaz. Kazanan yine az bir farkla kazanır diye düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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İlçe detayları

Seçmen detayları

Okullardaki hazırlıklar

Seçmenlerle röp.

Oy kullanma detayları

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN ARTVİN,

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Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı.

31 Mart'ta yapılan seçimlerinde Kesmetepe beldesinde 6 aday başkanlık için yarıştı. 1100 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde CHP'li aday Hasan Koca ise DP adayı Yusuf Parlak'a 281 oy çıktı. İlçe Seçim Kurulu tarafından kura çekilmesine karar verilirken, CHP adayı Hasan Koca buna itiraz ederek konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. YSK da itirazı değerlendirip oyların eşit çıktığı beldede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı.

YSK, tarafından verilen kararın ardından Kesmetepe beldesinde bugün yenilenen seçim için seçmenler yeniden sandık başına gitti.

Saat 08.00'den itibaren beldedeki okula giden vatandaşlar, listedeki isimlerini kontrol ederek tercihlerini yaptı. 6 adayın yeniden aday olduğu seçimlerde; bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kesmetepe Ortaokulu

Vatandaşların oy kullanama gitmesi

Vatandaşlar listeyi kontrol etmesi

Zarfların sayılması

Zarfların mühürlenmesi

Salon ve Sandık

Sandıkların mühürlenmesi

Oyların sandığa atılması

İmza atılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), -

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, İYİ Parti'nin 6 oy farkla kazandığı ancak AK Parti'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı yönündeki itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen, belediye başkanlığı seçimi yeniden yapılıyor.

Kısıtlı seçmenlerin oy kullanması nedeniyle belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilen Keskin ilçesinde, oy verme işlemi saat 08.00'den itibaren başladı. 23 sandıkta 6 bin 396 seçmenin oy kullanacağı seçimde AK Parti, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve BTP'nin adayları yarışıyor. İlçede oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'li Necati Alsancak, yarışı önde tamamlamış, ancak AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucunda YSK ilçede kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına hükmederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Hasan AKYILDIZ-Harun ÖZALP/ANKARA, -

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Cezaevi firarisi, tornavidayla polisi yaraladı daha sonra silah çekti

Bursa'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan Gökhan A. (34) bir polis memurunu tornavida ile yaradı. Polis ekiplerine silah çeken şüpheli, daha sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri yaya olarak devriye gezdikleri esnada plakasız bir motosiklet sürücüsüne dur ikazında bulundu. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü Gökhan A. (34) kullandığı motosikleti polis ekiplerinin üzerine sürdü. Daha sonra dengesini kaybedip motosikletten düşen şüpheli elindeki tornavida ile bir polis memurunu kolundan yaraladı. Bu sırada şüpheli belinden çıkardığı tabancayı ekipleri doğrulttu. Yaşanan arbedenin ardından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK VE KREDİ KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelin üstünde ve motosiklette yapılan arama sonucunda farklı isimler adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve kredi kartları, bıçak, tornavida, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca kullandığı motosikletin çalıntı olduğu anlaşılan Gökhan A.'nın 5 farklı suçtan kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Kolundan tornavida ile yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Gökhan A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının etkisiz hale getirilmesi

-Zanlının üst aramasının yapılması

-Zanlının ekip otosuna bindirilmesi

-Yaralanan sivil polisten detay

-Yaralanan polisin ambulansa götürülmesi

-Zanlının üzerinden çıkan kartlar,silah ve polise saldırdığı tornavida detay

-Polis ekiplerinin olay yerinde arama çalışması

Süre: 5.12 DK Boyut: 582MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/ Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,

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El feneriyle başladı, makam odasını müzeye çevirdi

TCDD Erzincan İşletme Müdürü Kenan Aydın'ın el feneri ile başladığı eski demiryolu malzemelerini toplama sevdası, makam odasını müzeye çevirdi. Türkiye'nin dört bir yanından 8 yılda 200'e yakın eski malzeme toplayan Aydın, bunları misafirlerine sergiliyor.

TCDD Erzincan İşletme Müdürlüğü'ne 2011 yılında atanan 52 yaşındaki Kenan Aydın, odasını adeta müzeye çevirdi. El feneri ile demiryollarına ait malzemeleri toplamaya başlayan Kenan Aydın, Kars, Samsun, Kayseri ve Ankara'da kullanılan çok sayıda eşyayı makam odasına taşıdı. Demiryolu çalışanlarının eşyalarına da odasındaki müzede yer veren Aydın, mütevazi müzesinde Osmanlı Dönemi'nde trenlerde kullanılan, eşya ve aletlere de bir bölüm ayırdı. 2011'de eski eşylaları toplamaya başladığını belirten Kenan Aydın, "Burada sergilenen tüm malzemeler daha önce demiryollarında kullanılan objeler. Bunların içerisinde fenerlerden, haberleşme araçlarına, demiryolu çalışanlarının kullandığı kişisel eşyalara kadar bir çok malzeme bulunuyor. Bu malzemeleri, Kars, Samsun, Kayseri ve Ankara demiryolu hattında bulunan istasyonları tek tek gezerek bulduk, getirdik tamir ettirdik ve şu anda da sergiliyoruz. Tren garına gelen yolcularımıza ve misafirlerimize her zaman açığız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gar binasından görüntü

-Makam odasından görüntü

Toplanan eşyalardan genel detay görüntü

-İşletme müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Karadeniz'de 'Ağasar' modası rüzgarı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlar ve kız çocuklarının, günlük yaşantıları ile bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengarenk giyisi kültürü yüzyıllardır yaşatılıyor. İlçede kadınlar ile kız çocukları Ramazan Bayramı'nda giymek için 13 parçadan oluşan rengarenk kıyafetler diktiriyor.

Kente 75 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 12 bin nüfuslu Şalpazarı ilçesinde 10 ve 11'inci yüzyıllarda Oğuz Türkleri'nin 24 kolundan biri olarak Anadolu'ya gelip yerleşen Çepniler'de kadınlar, o günden bugüne kendilerine özgü yöresel kıyafetlerini giymeye devam ediyor. 'Ağasar' olarak da bilinen yörede yaşayan Çepni kadınları ve kız çocukları, gerek günlük yaşantılarında, gerekse yayla şenlikleri başta olmak üzere, düğün, bayram gibi törenlerde kullandığı yöresel motif işlemeli rengarenk giysilerle kültürlerini yüzyıllardır yaşatıyor. Yörede kendine has renk ve tasarımları ile dikkat çeken elbiseler, son yıllarda bölgede moda haline geldi. İlçede yaşayan kadınların günlük hayatta giydikleri, ancak daha çok halkoyunlarında kullanılan ve 'Ağasar' adı verilen kıyafetler, kendine has tasarımı ve renkleriyle ilgi çekiyor. Yörede kadınlar ve kız çocukları Ramazan Bayramı için 13 parçadan oluşan rengarenk kıyafetler diktirdi. İlçedeki dikim atölyelerinde bayram yoğunluğu yaşandı. Terziler siparişlere göre renk ve boyutları ile özel tasarımlar hazırlıyor.

İlçedeki terzi atölyesinde oğlu Ali Yamaç ile birlikte 'Ağasar' elbiseleri diken Pembe Yamaç, Türkiye'den ve Avrupa'dan gelen siparişleri yetiştirmekte zorlandığını söyledi. İlçedeki ilk kadın terzisi olduğunu anlatan Pembe Yamaç, "Bu işi sürdürmesem belki de bu gelenek bitmişti. 47 yıldan beri bu işi yapıyorum. İlçenin ilk kadın terzisiyim. Yıllarımı bu mesleğe verdim. Kızların da cıvıl cıvıl olması benim sayemde. Bundan ötürü çok mutluyum. Burada oğlumla birlikte çalışıyoruz, ama siparişleri yetiştirmekte zorluk yaşıyoruz. Bu işe gönül verdimö dedi.

Kadınlarda bayrama giyecekleri yeni elbiseler için sipariş verdiklerini belirterek yıllardır 'Ağasar' kıyafet geleneğini yaşattıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şalpazarı detayları

Kıyafet detayları

Özel kıyafet giyen kadınlarla röp.

Muhabir anonsları

Kıyafet hazırlanması detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR TRABZON,

Kaynak: DHA