DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: BİZ KİMSEYİ KEYFİMİZDEN ÖLDÜRMEDİK

ADANA'da çocukluk arkadaşını İbrahim Kul'u (27) bıçaklayıp, hastaneye götüren, öldüğünü öğrenince de ağlayan Samet Y. (28), "Biz kimseyi keyfimizden öldürmedik" dedi. Samet Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 7 Haziran'da Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte alkol alan üç arkadaştan, İbrahim Kul ve Samet Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samet Y. üzerinde taşıdığı bıçakla İbrahim Kul'u yaraladı. Daha sonra Samet Y., İbrahim Kul'u otomobiline bindirip, Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinden bağırarak yardım isteyen Samet Y., İbrahim Kul'un öldüğünü öğrenince, 'O benim çocukluk arkadaşım' deyip ağlamaya başladı. Polis tarafından gözaltına alınan Samet Y. sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Samet Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek, "Biz kimseyi keyfimizden öldürmedik" dedi.

Adliyeye götürülen Samet Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Görüntü Dökümü

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Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Zanlının 'kimseyi keyfimizden öldürmedik' diye bağırması

Polisin zanlıyı araca bindirmeye çalışması

Aracın gidişi

Kaputunda kan olan otomobil (arşiv)

Hastani tabelası

SÜRE: 01'36" BOYUT: 177 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA,

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2)25 METRE YÜKSEKLİKTEN DERE YATAĞINA DÜŞÜP YARALANDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 25 metre yükseklikten içinde su bulunmayan dere yatağına düşen ve alkollü olduğu belirtilen 1 kişi yaralandı. Üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmayan yaralının 62 yaşında ve isminin 'Burhan' olduğunu söylediği öğrenildi. Bugün saat 04.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Bitez Mahallesi, 1146 Sokak'tan geçen Gaz Deresi yatağına bir kişinin düştüğü ihbarı yapıldı. İhbür üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri sevk edildi. Ekipler, 25 metre yükseklikten suyu kurumuş dere yatağına düştüğü belirlenen yaralının yanına inerek ilk, müdahaleyi burada yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan ve alkollü olduğu belirltilen yaralı sedyeye alınıp, bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı. Bodrum'daki bir özel hastaneye götürülen, 62 yaşında ve isminin 'Burhan' olduğunu söylediği belirtilen yaralı, tedaviye alındı. Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata, "Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen talep üzerine, dere yatağına düşen yaralıyı kurtardık. Yaralının hayati tehlikesi yok, ancak vücudunun birkaç yerinde kırıkları var ve alkollü" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının dere yatağından çıkartılmasından görüntü

-Yaralının ambulansa alınması

-Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: BODRUM (Muğla),

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3)SATIŞ SORUMLUSUYDU ŞİMDİ 40 ÜLKEYE MERMER İHRACATI YAPIYOR

DENİZLİ'de mermer ihracatı yapan bir firmada satış sorumlusu olarak çalışırken Denizli Ticaret Odası'nın açtığı girişimcilik kursuna katılan 39 yaşındaki Ayşe Kırbaş, kendi şirketini kurarak patron oldu. Kırbaş, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki toplam 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor. Denizli'deki bir mermer ihracatı firmasında satış sorumlusu olan evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Kırbaş, 3 yıl önce Denizli Ticaret Odası'nın açtığı girişimcilik kursuna katıldı. Kursu başarıyla tamamlayann Kırbaş, sertifikasını aldıktan sonra 10 bin dolar yatırım yaparak, mermer sektöründe faaliyet gösteren kendine ait bir şirket kurdu. Kırbaş, ardından yurtdışındaki ülkeleri tek tek dolaşıp, Denizli mermerini tanıtmaya başladı. Kentteki fabrikalardan satın aldığı mermerleri yurtdışına pazarlayan Kırbaş, şimdi Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki 40 ülkeye ihracaat yapıyor.

'BAŞARIYA ODAKLANDIM'

Kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdiği içi mutlu olduğunu belirten Kırbaş, "12 yıl boyunca farklı firmalarda satış sorumlusu olarak çalıştım. 3 yıl önce kendi işimi kurmaya karar verdim. Denizli Ticaret Odası'nın girişimcilik kursunun ardından kafamda yapacağım işi netleştirdim. Bu konuda tereddütlerim de vardı. Daha sonra bu işi başarabileceğime inandım ve yalnızca başarıya odaklandım. Kendi şirketimi kurup sıkı bir çalışma temposunun içerisine girdim. Çantamı alıp, yurtdışındaki ülkelerde Denizli mermerinin tanıtımını yaptım" dedi.

Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının ülkenin ilerlemesi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kırbaş, "Şirketimi kurduğum ilk yıl 2 milyon dolarlık mermer ihracatı yaptık. Şu an 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD, Çin, Almanya, Katar, Mısır, Singapur, Malezya en çok satış yaptığımız ülkeler. Kentte üretilen mermerin her çeşidini yurtdışına satıp, ülkemize döviz getiriyoruz. Doğal taş aşığı bir insanım. Mesleğimi çok seviyorum ve başarılı olduğum için çok mutluyum. Bir kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Aynı anda hem ailemizi geçindirebilir hem de ev işlerimizle ilgilenebiliriz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mermer fabrikasından görüntü

-Mermer işçilerinden görüntü

-İşlenmiş mermerlerden görüntü

-Ayşe Kırbaş'ın mermerleri incelemesi

-Ayşe Kırbaş ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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4)UZMANLARINDAN SANAL OYUN UYARISI

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de kilinik işleten çocuk, ergen, yetişkin, ileri yaş ve tehlikeli hastalıklar uzmanı, klinik psikolog Dilek Taşkıran, online oyunlar ve zararlı sitelere karşı çocuklarını korumaları için ebeveynleri uyardı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü Buket Ünal da velilerden çocuklarının girdikleri siteleri kontrol etmelerini istedi.

Psikolog Dilek Taşkıran, Türkiye'de teknoloji bağımlılıklarıyla ilgili birçok ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde yatılı servislerin bulunduğu belirterek, "Anne ve babalar, çocukları sussun diyerek ellerine telefon ya da tablet bilgisayar veriyor. Aslında bunlar tehlikenin birincisi habercisidir. Teknoloji doğru kullandığı zaman hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Çocuklar daha çok bunları oyun oynamak için kullanıyor. Dünyada birçok evladımız 'Mavi Balina isimli oyun nedeniyle canlarına kıydı. Oyunu iyice araştırdım. İlk 20 bölümde çok masum başlıyor. 'Odanı topla', 'Annenin babanın sözünü tut', 'Bugün yemeğini yedin mi' komutları veriliyor. Aileler çocuklarında ciddi düzelme görüyor. Sonrasında ise 'Bugün yastığını keseceksin', 'Öğretmenine bağıracaksın', 'Sınıfındaki arkadaşına kötü davranacaksın', 'Balkondan bir şeyi yere atacaksın' gibi bir sürü tehlikeli komutlar verilmeye başlanıyor. Bölümler çok ilerledikçe 'Ya balkondan atlarsın ya da ben seni atarım' şeklinde komutlar verilmeye başlanılıyor" dedi.

'MOMO'YU OYNAYAN ÇOCUK ALTINI ISLATIYOR'

Taşkıran, çocukların yanında oturarak hangi siteye girdiklerinin takip edilmesi gerektiğine dikkati çekip, "Şarkı dinleyebilirler ya da güzel çizgi film kanallarını izleyebilirler. Akıllı cep telefonları yavrularımıza en erken 16 yaşında verilmelidir. Erken yaşta bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Cinsel içerikli yayınlar izlenebiliyor. Cinsel eğilimlerini farklı yönlere çekebiliyorlar. Erkek çocuğu bir kıza yapamayacağı şeyleri, erkek arkadaşlarına karşı yapabiliyor. Bu tür vakaları çok görüyoruz. Bazı aileler, 'Momo' oynayan çocukları kliniğime getiriyor. Genellikle 'Altını ıslatıyorlar ya da odasında uyuyamıyorlar' şikayeti oluyor. Anne ve babalar çocuklarının korku yaşadıklarını söylüyor. Korkusunu sorduğumuzda anlatamıyor. Yüzü olmadığını ifade ediyorlar. Bu durum karşısında çizim yapmalarını istiyorum. Ortaya çıkan resmi sorduğumda tablette ya da televizyonda gördüğünü söylüyor. Çocuğumuza tabletten bir şarkı açtığımız zaman hemen yanında yanıp sönen parlayan uyarılar çıkıyor. Çocuk ister istemez bunun ne olduğunu merak ediyor. Tıklanıldığı zaman 5 yaşındaki bir çocuk görmemesi gereken bir şeylerle karşılaşıyor. Taciz ve tecavüzlerin bu kadar artmasının bir nedeni teknolojinin yanlış kullanılmasıdır" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN HANGİ SİTELERE GİRDİKLERİNİ TAKİP EDİN'

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi'nde görevli olan ve proje koordinatörlüğü yapan Buket Ünal da ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Davranış değişikliklerinin farkında olmalılar. Yanında oldukları ya da olmadıkları zaman hangi siteye girdiklerini takip etmeliler. Bu oyunları oynayan çocuklarımızın rüyalarında ve davranışlarında değişiklik görülebilir. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yıl boyunca ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerimizin velilerine 'davranış bozuklukları' konusunda seminerler verdik. Velilerimize alacakları önlemleri tüm detaylarıyla anlattık. Seminerlerimizi il genelinde daha da yaygınlaştıracağız."

Görüntü Dökümü

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Okul bahçesinde ip atlayan ve top oynayan çocuklardan görüntü

Psikolog Dilek Taşkıran'ın bilgisayarda çalışma yapması

Psikolog Dilek Taşkıran'ın çocuklar tarafından çizilen ve panoya asılan resimlerin önündeki görüntüsü

Psikolog Dilek Taşkıran ile röp.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi'nde görevli proje koordinatörü Buket Ünal ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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5)BIÇAKLANAN ARAP ATI 'MİSTER' SAĞLIĞINA KAVUŞTU

İZMİR'in Bornova ilçesinde altı ay önce bıçaklanmış halde bulunan ve İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri tarafından tedavisi yapılan Arap atı, ardından Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirildi. 'Mister' adı verilen at, burada diğer hayvanlarla birlikte yaşayacak. Bornova'da geçen aralık ayında bıçaklanmış halde bulunan bir Arap atı olduğu haberini alan Çiftlik Hayvanları Barınağı sahibi Sibel Çakır, sahiplenmek için harekete geçti. Ancak ata talip olan başkaları da çıkınca belediye yetkilileri atı tedavisi ve bakımı için geçici olarak İzmir Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirildi. Burada tedavisi tamamlandıktan sonra, yetkililer Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'nı yerinde inceleyip uygun bulduktan sonra, atı Sibel Çakır'a teslim etti. Doğal Yaşam Parkı yetkilileri tarafından 'Mister' adı verilen at, barınakta sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edecek. Arap atı 'Mister'ın barınağa geliş hikayesini anlatan Çakır, "Olayı öğrendiğimizde gecenin geç bir saatiydi ve onu taşıyabilecek araç bulmamız zordu. Orada bulunan bir çiftlikten rica ederek, geçici olarak oraya yerleştirdik. Fakat atı sabah nakil edecekken, başkaları da ata talip olunca yetkilileri el koyarak İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Orada 'Mister' adı verilen atın bugüne kadar yaralarının ve egzamalarının tedavileri yapıldı. Sonuçta birkaç gün önce gelip çiftliğimizi uygunluk konusunda incelediler ve Mister'ı hayat boyu bize zimmetlediler. Mister artık gayet sağlıklı, bizimle birlikte yola devam edecek. Ufak tefek yaraları var, zaman içerisinde kabuk bağlayacak ve iyileşecek" dedi.

'HAYVANLARIN REFAHINI SAĞLAYACAK YASA ARTIK ÇIKMALI'

Barınağında şimdiye kadar şiddet görmüş birçok yaralı hayvanı tedavi edip sahiplenen Çakır, özellikle para etmeyen hayvanlara karşı şiddettin arttığını söyleyerek, "Kedilere ve köpeklere karşı şiddet her zaman vardı fakat son bir yıldır atlara ve eşeklere inanılmaz bir şiddet söz konusu. Arabaların, traktörlerin arkasına bağlanıp sürüklenen atlar, eşekler, bıçaklananlar, darp edilenler, gözleri oyulanlar var. Etini satmak üzere kesim yapılarkan yakalanan eşekler var. Artık bunlarla ilgili yasanın çıkması lazım. Hayvana işkence suçunun hapisten başka hafif bir cezası olmaması lazım. Bir yıl içeride kalsın bu insanlar, rehabilitasyona girsinler. Hayvana şiddetin sonu çocuk istismarı, çocuk cinayetleri, daha sonra da yetişkin insanlara bunları yapacaklar. O yüzden yetkililere diyoruz ki; artık ceza yasasını çıkartın. Aklı başında hayvanseverlerle bir araya gelerek bu yasa tasarısını tekrar konuşun. Hayvanların refahını sağlayalım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Attan genel ve detay görüntüler

-Barınaktan genel ve detay görüntüler

-Sibel Çakır'ın ata elma verdiği ve onunla ilgilendiği görüntüler

-Sibel Çakır'la röp.

Haber: Melis KARAKUZULU- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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6)KONTROLDEN ÇIKAN TIR YOL TABELASINA ÇARPTI: 1 YARALI

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol tabelasına çarparken, sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde D-100 Karayolu İzmit Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Hüseyin Remzi Demir idaresindeki 81 KD 378 plakalı TIR sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol tabelasına çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin Remzi Demir'i, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Demir, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Adalet Köprüsü bağlantısı yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapanırken, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde de 1 şerit trafiğe kapatıldı. Kaza yapan TIR'ın vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve yola dökülenler temizlenmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.



Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntüler

İtfaiye ekiplerinin sürücüyü bulunduğu yerden çıkartması

Sürücünün ambulansa taşınması

Ekiplerin çalışmaları

Yıkılan yol tabelasının kaldırılması

Kazaya karışan TIR'dan görüntü

Detay

(Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Kaynak: DHA