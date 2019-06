DHA YURT BÜLTENİ-2

1)FIRTINA VADİSİ'NDE KAÇAK YAPILARIN YIKIMI BAŞLADI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı başladı. Doğu Karadeniz'de, 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi'nde; dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı. Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

Dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı için ekipler 15 gün önce polis, jandarma ve iş makineleriyle vadiye geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı vadide kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında tartışmalar yaşanmıştı. Tebligatların kaçak yapı sahiplerine ulaşmadığı gerekçesiyle ara verilen yıkımlar için ekipler bu sabah yeniden vadiye geldi. Yıkım ekipleri, iş makineleri ile kaçak yapıların yıkımına başladı. Vadide geniş güvenlik önlemleri alındı.

2)ADANA'DA FETÖ'NÜN EĞİTİM KURUMLARINA OPERASYON: 56 GÖZALTI KARARI



ADANA'da FETÖ/PDY'ye bağlı olduğu öne sürülen 6 eğitim kurumuna operasyon düzenlendi. 56 kişi için gözaltı kararının bulunduğu baskında, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan eğitim kurumlarına alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 eğitim kurumu ve bunlara bağlı 56 kişiye yönelik sabahın ilk saatlerinde baskın düzenlendi. Eğitim kurumlarında ve bu kurumlarda görev alan şüphelilerin evlerinde arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, eğitim kurumlarında yapılan aramaların sürdüğü bildirildi.

Cinnet getiren baba 2 kızını av tüfeğiyle vurdu (EK)

3)ANNELERİNİ DARBETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, babaları Mustafa Kemal S. tarafından av tüfeğiyle vurulan Sudenaz ve Gamze S. kardeşlerin, anneleri İlknur S.'yi sürekli darbettiği, olayın da bu nedenle yaşandığı öne sürüldü. Yat kaptanlığı yapan Mustafa Kemal S., emniyetteki ilk ifadesinde, işinden dolayı bazı günler eve gelemediğini söyledi. Kendisinin olmadığı bazı geceler dışarı çıkan iki kızının eve geç saatlerde geldiğini ve bu yüzden tartıştıklarını anneleri İlknur S.'yi darbettiklerini öne sürdü. Mustafa Kemal S., kızlarıyla konuyu defalarca konuştuğunu, olayın olduğu akşam ise yine bu konuda tartışma çıktığını söyledi. Kızlarının yine annelerini darbetmeye çalışması üzerine sinirlerine hakim olmadığını belirten Mustafa Kemal S., olayı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Mustafa Kemal S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kız kardeşlerin tedavilerinin de sürdükleri bildirildi.

4)ESKİŞEHİR'DE MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇADIRLARINI SU BASTI

ESKİŞEHİR'de aralıklarla süren sağanak yağış, köylerde su baskınlarına neden oldu. Sel suları en çok günlük 75 liraya çalışan mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlara zarar verdi. Mevsimlik işçi Ali Tutan, "Eşyalar, yataklar hepsi su içinde. Şu anda kimi arabada, kimi arkadaşlarının yanına sığınmış" dedi.?Kentte aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe ve köylerde sele neden oldu. Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapanı köyünde 15 evi su bastı. Mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda su altında kaldı. Sarıcakaya ilçesinde seralar ve tarım alanları sularla dolarken, sağanağın etkili olduğu yerlerde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Son 24 saatte metrekareye yaklaşık 55 kilogram yağışın düştüğü kentte en çok yoğun olarak Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçileri vurdu. Günlük 75 liraya arpa, ayçiçek ve şeker pancarı tarlalarında çalışan işçilerin kaldığı çadırlar sularla doldu. Birçoğunun çadırı şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle devrildi.

'ÇADIRLARIMIZ SU İÇERİSİNDE'

Yağışların hafta boyunca devam etmesi beklenirken, çadırda kalan işçiler rahat uyuyamadıklarını söyledi. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent köyündeki çadırlarda kalan mevsimlik işçilerden Ali Tutan, sağanağın özellikle gece saatlerinde etkili olduğunu belirterek, "Bir aydır buradayız. Biz yağış sırasında burada değildik. Manzara her yer berbat, çadırlar su içerisinde. Elbiselerin hepsi içinde. Durumumuzu tahmin edin, söylememize gerek yok. Eşyalar, yataklar hepsi su içinde. Şu anda kimi arabada, kimi arkadaşlarının yanına sığınmış. Çadırlardan çok zarar gören oldu. İlk önce benim çadırım zarar gördü. Devletimize, Kızılay'a Allah zeval vermesin. Hepsi yardım ediyor, herkes bize koşuyor. Bizim endişemiz nereye gideceğiz? Yani çoluk çocuk nereye gideceğiz. Allah'ın hayırlısı ne ise o olur" dedi.

KIZILAY BATTANİYE VE GIDA DAĞITTI

Kızılay Eskişehir Şubesi, çadırlarına su dolan mevsimlik işçilere gece yarısı ulaşıp battaniye ve gıda malzemesi dağıttı. Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, çadırda kalan işçilere yardım ettiklerini, battaniye ve çocuklar için de gıda dağıttıklarını söyledi. Temizsoy, "Eskişehir Kızılay Şubesi olarak yoğun yağış haberini aldıktan sonra burada yağıştan etkilenen çadırdaki kardeşlerimizin olduğunu öğrendik. Biz de burada gecenin saat kaçı olursa olsun demeden yola çıktık ve yardımlarımızı ulaştırdık. Kendilerine battaniye, çocukları için de süt yardımında bulunduk" şeklinde konuştu.

'HER DURUMA HAZIRIZ'

AFAD Eskişehir görevlisi Sinan Özler ise can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Bölgesel bulut yağmurları dediğimiz yağışlar var. Sarıcakaya taraflarında ve Yahnikapan taraflarında yine büyük bir hasar meydana geldi. Şu an için bekliyoruz, hazırız. Herhangi bir durum olduğunda da gerekli müdahaleyi yapacağız. Bu hafta içerisinde yağış sürekli bekleniyor.ö diye konuştu.

Seyitgazi ilçesinin Yenikent Mahalle Muhtarı Mesut Özkurt da sağanak yağıştan etkilendiklerini belirterek, birçok eve su girdiğini, özellikle tarım alanlarının sular altında olduğunu söyledi.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Eskişehir Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 14 dereceye kadar düştüğü kentte, cumartesi gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

