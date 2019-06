DHA YURT BÜLTENİ - 2

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu

Tunceli'de, dün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden, 2'si, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 4 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edildi.

Yaralı 4 asker, helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden 2'si, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede yürüttüğü hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

Görüntü dökümü

---------------

Tunceli Devlet Hastanesi

Helikopterin inişi

Yaralı askerlerin acile alınması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 833 MB

Haber-Kamera: TUNCELİ,

=========================

Simav'a şehit acısı düştü

Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada Uzman Jandarma Çavuş 23 yaşındaki Emre Üçkan şehit düştü. Acı haber, şehidin memleketi Kütahya'nın Simav ilçesini yasa boğdu. Şehidin operasyondan önce ailesini arayıp, helallik istediği öğrenildi.

Tunceli'de dün (salı) saat 21.00 sıralarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, Uzman Jandarma Çavuş 23 yaşındaki Emre Üçkan şehit düştü. Acı haber, bugün sağlık ekipleri ve yetkililer tarafından şehidin Simav'a bağlı Yeniköy Köyü'nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberini öğrenen çiftçi baba 50 yaşındaki Mustafa Üçkan, anne 47 yaşındaki İftadiye Üçkan ve çiftçi ağabey 28 yaşındaki Oğuz Üçkan, yasa boğuldu. Şehidin ailesinin tek katlı müstakil evine, Türk bayrağı asıldı. İki kardeşten küçüğü olan şehit Emre Üçkan'ın, 5 yıldır Tunceli'de görev yaptığı ve görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı belirtildi. 2.5 ay önce izne geldiği öğrenilen şehit Emre Üçkan'ın dün (salı) kendilerini telefonla aradığını belirten Oğuz Üçkan, "Operasyona çıkıyorum. Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin' dedi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya), DHA)

=======================

Parayı bulan uygarlığın simgesi ile para kazanıyorlar

Manisa'nin Salihli ilçesindeki bir ortaokulunun yemekhanesinde kurulan atölyede öğrenciler parayı bulan Lidyalıların başkenti Sardes Antik Kenti'ni simgeleyen 'Aslan başı'nı kokulu sabunlar ve biblolarda kullanarak hem kentin tanıtımına katkı sağladı, hem de okul aile birliği bütçesine gelir elde etti.

Sart Mahmut Ortaokulu'nun yemekhanesinde, tasarım ve beceri atölyesi kuruldu. Atölyede, tarihte ilk kez altın ve gümüş paranın basılarak kullanıldığı, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'yle ilgili magnet, masa üstü bibloları ve kokulu sabun gibi hediyelik eşyalar üretilmeye başlandı. Antik kentteki kazılarda bulunan ve üzerinde aslan başı yer alan sikkelerden esinlenerek, ürünlerin üzerine aslan başı baskısı yapıldı. Öğrencilerin ürettiği bu ürünler, hem antik kentin tanıtımına katkı sağladı hem de okula gelir getirdi. Masa üstü biblonun 30 TL, magnetin 5 TL, sabunun ise 2 TL'den satıldığı belirtildi. Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba, turistlerin antik kentle ilgili anı ve hatıra eşyası bulunmaması nedeniyle üretime başladıklarını belirterek, "Ürettiğimiz ürünler, ilgi gördü. Antik kenti tanıtıp okulun aile birliği bütçesine katkı sağladık. Ayrıca ilimizden her yıl yüzlerce öğrenci ve eğitimci, Erasmus projesi kapsamında, Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Giderken de atölyemizde üretilen eserleri götürüyor. Böylelikle, Sardes'in tanıtımına ayrıca katkı sağlandı" dedi. Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Zarife Duman, "Gönüllü öğrencilerimizle çalışıyoruz. Yaşadığımız bölgenin tarihine sahip çıkıp tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca elde ettiğimiz gelirle okul aile birliğimize katkıda bulunuyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Okulun 7-D sınıfı öğrencisi Sude Akmaz, "Atölyede çalışmayı seviyorum. Okul dışı zamanlarımda atölyeye gelerek hem üretiyorum hem de Sardes'in tanıtımına katkı sağlıyorum" dedi. 7- D sınıfı öğrencilerinden Gülfidan Begtaş ise, "Yaşadığımız yer Sart. Lidya Uygarlığı'nın başkenti ve tarihte paranın basıldığı ilk yer. Bu atölyede yaptığımız çalışmalarla hem tarihimizi yansıtıyoruz hem de üretiyoruz. Bu projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

Öğrencilerin çalışmalarından görüntü

Okul Müdürü Hasan Kaba'nın konuşması

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Zarife Duman'ın konuşması

Öğrencilerin konuşması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

=========================

Malatya'da şüpheli valiz paniği

Malatya'da, ekmek büfesinin yanına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı. Paniğe neden olan valiz boş çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Cevherizade Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekmek büfesi yanındaki sahipsiz bavulu fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yolları yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra çağrılan bomba uzmanı tarafından incelenen valiz, fünye yerleştirilerek kontrollü patlatıldı. Gürültüyle patlayan ve korkuya yol açan valiz boş çıktı.

Görüntü Dökümü

------------

Olay yeri

Şüpheli valiz

Kapatılan caddeler

Bomba uzmanının kıyafetini giyinmesi

Uzmanın fünyeyi yerleştirmesi

Patlatılan valiz

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 146 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

===========================

Köy okulunda kodlama yaptılar

İzmir'in Menemen ilçesindeki köy okulu Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'nda 20 öğrenci robotik kodlama eğitimi alarak hayvan barınağı, sıcaklık ve neme göre toprağın durumunu gösteren uyarı sistemleri ile sokak hayvanlarına su veren sistemler tasarladı.

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı koordinasyonunda, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde ve bir hava yolu firmasının mali desteğiyle hayata geçen 'Doğa İçin Kodla' projesi, Menemen Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Proje yürütücüsü Merve Özer, Hindistan merkezli AKS Education tarafından 'Yılın öğretmeni' ödülüne layık görülen Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan ile gönüllü öğrenciler Meryem Yiğit, Oğuzhan Solmaz, Baturay Ekinci, Nurettin İskilip, Ankara'dan gelerek sınıf öğretmeni Zeliş Kurt'un 4-A sınıfını kodlama ile tanıştırdı. Robotik kodlama eğitimine katılan 20 öğrenci keyifli saatler geçirdi. Kodlama etkinliklerinin doğa ile ilişkilendirildiği iki günlük programda öğrenciler kodlama temelleri ve blok tabanlı kodlama çalışmaları yaptı. Daha sonra hayvan barınağı, sıcaklık ve neme göre bitki ve toprağın durumunu gösteren uyarı sistemleri ile sokak hayvanlarına su veren sistemler tasarladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapay zeka öğrenmesi için Almanya'ya gönderilen, yılın öğretmeni ödülüne sahip Selçuk Yusuf Arslan, kodlama ve robotik çalışmaların öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmasında son derece etkili olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Ne yazık ki bu çalışmalardan tüm öğrenciler eşit olarak yararlanamıyor. 'Doğa için Kodla' projesi kapsamında İzmir'de bir köy okulunda çok verimli bir hafta sonu geçirdik. Öğrencilerin öğrenme isteği gerçekten inanılmazdı. Sadece kodlama değil doğa ile ilişkilendirerek üretime de geçtiler. Umarım bu eğitim sonunda öğrencilerde farkındalık oluşturabilmişizdir. Yıllar sonda bu öğrencilerin STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/ Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarına yönlendiğini görmek proje ekibi olarak bizleri mutlu edecek. Bu projedeki amacımız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinden nitelikli eğitim, eşitsizliklerin azalması ve iklim eylemi hareketini gerçekleştirebilmekti. Çocukların sadece kodlama öğrenmeleriyle yeterli kalmayıp kodlayarak ürünler ortaya çıkarmalarını hedefledik. Doğa temasıyla birleştirip doğa bilinci oluşturmaya çalıştık. Aldığımız dönüşler son derece olumluydu. Bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum."

Görüntü Dökümü

---------------

-Kodlama eğitiminden görüntü

-Tasarımla ilgilenen öğrencilerden detay görüntü

-Öğrencilere sertifika verilmesinden görüntü.

Haber- Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

========================

Babalar için sesli kolye tasarladı

Babalar Günü için hediye arayışları sürürken İzmir'de tarihi Kemerlatı Çarşısı'nda bir kuyumcu 'sesli kolye' tasarladı. Kolyeye görüntü yükleniyor, QR kodunu (karekodu) akıllı telefonlarına indirenler kendisine iletilen sesli mesajı dinliyor.

Babalar Günü'nde babalarına parfüm, saat ya da kravat gibi sıradan hediye almak istemeyenler sevgilerini sesli mesajlı kolyelerle iletiyor. İzmir'deki bir kuyumcu da Babalar Günü için sesli kolye tasarladı. Her kolye için kişiye özel üretilen QR kodunu (karekodu) akıllı telefonlarına indirenler sadece kolye üzerindeki karekod ve 'sesli kolye' uygulaması ile erişebilecekleri çok özel görüntüleri hediyelerine ekledi. Ürünlerinde teknolojiyi kullanan kuyumcu Osman Nuri Çam, 200 TL'den satışa sunduğu sesli kolyelerle müşterilerinin ilgisini çekti. Babalar Günü için yeni bir ürün yelpazesi sunduklarını anlatan Çam, şöyle dedi:

"Çocuklar babalarıyla ya da anneler eşleriyle çekildikleri fotoğrafları bize gönderiyor. Lazer makinesinde gümüşü astar haline getirip bilgisayarda bu fotoğrafı işliyoruz. Makine astarı kazıyor ve kesiyor. Gümüş plakanın üzerine fotoğraf işleniyor. Daha sonra cila ve boya işlemi yapılıyor. Aynı işlemi kolye ucunda olduğu gibi kol düğmesi, anahtarlık, şövalye yüzüğü ya da kravat iğnesi gibi hediyeliklerde de uygulayabiliyoruz. Farklı tasarımlarla satışa sunuyoruz."

Fotoğrafın uygulandığı hediyelik malzemelerin arkasına bir karekod yerleştirdiklerini anlatan Çam, hediyeyi alan babaların telefonlarına yüklediği uygulamayla kendilerine özel mesajı istedikleri an izleyebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hediye edilecek objelere görüntü veya ses yükleyebilecekleri bir uygulama geliştirdik. Ürünün arkasındaki karekoda sesli mesaj yükleyip eşlerine ya da babalarına hediye verebiliyorlar. Müşteriler internet üzerinden de bize ulaşıyor. Sosyal medyada duyurular yapıyoruz. İnsanların ilgisini çekiyor, talepler arttı. Karekoda videolarını yükleyip babalarına hediye edebiliyorlar. Bu hediye sadece Babalar Günü için değil eşler arasında da ilginç bir hediye olarak dikkat çekiyor."

UNUTULMAZ HATIRA

Her yıl aldığı klasik hediyelerden vazgeçmek istediğini dile getiren Yusuf Karaaslan (14) da babasına bu yıl sesli kolye vereceğini söyleyerek "Babama hep parfüm alıyordum. Bu yıl farklı birşey almak istedim. İnternette gördüm ve buraya geldim. Babam için görüntü çekeceğim. Babam için unutulmaz bir hatıra olacak" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Fotoğrafın gümüş astar üzerine işlenmesinden görüntü,

-Kolye ucunun cilalanıp boyanmasından görüntü,

-Karekod uygulamasınden ve çekilen videodan görüntü,

-Satışa hazır hale gelen kolye ve anahtarlıklardan detay görüntü,

-Osman Nuri Çam ile röp,

-Müşterilerden Yusuf Karaaslan ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



Kaynak: DHA