DHA YURT BÜLTENİ - 2

Antalya tarihinin en büyük orman yangınlarının yaraları sarıldı

Antalya'da 2008 yılında Manavgat, 2016'da Kumluca bölgelerinde çıkan orman yangınların yaraları tamamen sarıldı. Yangınlardan 1 yıl sonra yeniden ağaçlandırılan alanlarda, yangının yarattığı tahribattan eser kalmadı.

Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçesi arasındaki Taşağıl bölgesinde, 11 yıl önce Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri meydana geldi. 5 gün kesintisiz süren yangında, 16 bin hektarlık ormanlık küle döndü. 1 yıl boyunca yanan bölgeyi temizleyen ormancılar, büyük acıların yaşandığı bölgeye binlerce ağaç dikti.

Antalya'nın alternatif turizm bölgelerinden biri olan ve daha küçük işletmelerin yer aldığı Adrasan-Olimpos bölgesinde ise 2016 yılında orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarla kısa sürede büyüyen yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. 3 bin hektarın zarar gördüğü alan sonrası bazı çevreler, yanan yerlerin turizm amaçlı kullanılacağını, yangının bilinçli çıkarıldığını iddia etti. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iddiaları boşa çıkararak bölgeyi kısa süre içinde temizleyip ağaçlandırdı.

HÜZÜN VE UMUT BİR ARADA

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, bir grup gazeteciyle, Antalya tarihinin en büyük orman yangınının meydana geldiği Manavgat'taki alan ile gözde turizm bölgesi Adrasan'da yanan ormanlık alanı, helikopterle havadan inceledi. Manavgat'ta 16 bin hektarlık alanın tamamen ağaçla kaplandığı gözlenirken, ormanda yangının izlerini de görmek mümkün. Yanan bazı ağaç kökleri acının hatırası olarak yer tutarken, boyu 2 metrenin üstüne çıkan yeni ağaçların geldiği aşama ise umutlandırdı.

OLİMPOS YENİDEN YEŞİLLENDİ

Kumluca ilçesine bağlı küçük otellerin yer aldığı Adrasan ve Olimpos bölgesinde, 2016 yılında yaşanan yangının yarattığı tahribat da ortadan kaldırıldı. Yanan alanın hemen girişine, vatandaşların orman yangınına dikkat çekmek ve o dönem yaşanan kötü anıları hafızalarda yer tutmasını sağlamak amacıyla Yangın Hafıza Noktası yapıldı. Yangın sırasında yaşananlar fotoğraflarla bu noktadaki panolara asıldı.

ESKİSİNDEN DAHA YEŞİL HALE GELİYOR

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Taşağıl bölgesi Karabük mevkiinde o dönem yaşananlar ve şimdiki durumla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Dikici, 16 bin hektar alanın küle döndüğü ormanda, kanun gereği ve orman teşkilatının prensipleri gereği ağaçların tekrar kesildiğini ve alanın boşaltıldığını söyledi. 2009 yılı itibarıyla ekim ve dikim yoluyla alanın ağaçlandırıldığını dile getiren Dikici, ağaçların 10 yaşına ulaştığını kaydetti. Dikici, "Ağaçlarımız artık insan boyunu geçti. Yanan orman alanlarının birilerine tahsis edildiği, turizm alanlarına ya da belli şahıslara verildiğine yönelik haberler çıkıyor. Bu 16 bin hektarlık alan aynı bitki türü ile yeniden orman yapısına kavuşturuldu. Doğamız eskisinden daha yeşil hale geldi. Orman Genel Müdürlüğü kanun gereği yanan alanları 1 yıl içinde ağaçlandırır ve devletimizin, milletimizin hizmetine sokar. Bölgede orman dokusu yeniden meydana geldi. Ağaçlar hayvanların zarar vereceği boyutu geçtiği için de otlatmaya açtığımız alanlar oldu. Yangından sonra doğada oluşan hasarları tamamen giderdik" diye konuştu.

ADRASAN'A YANGIN HAFIZA NOKTASI

Benzer uygulamayı Adrasan'da yaptıklarını dile getiren Dikici, "Adrasan koyundaki Olimpos bölgesi tamamen ağaçlandırıldı. Henüz ağaçların boyu Manavgat'taki boyuta gelmedi ama orası da yeşillenmeye başladı. Adrasan turizm bölgesi olduğu için orada Yangın Hafıza Noktası oluşturduk. O bölgeyi gezmeye giden herkes bu noktada dinlenip yangının çıktığı ve bu zamana kadar yaşananları görebilecek" dedi.

1500 KİŞİ YANGINA KARŞI HAZIR BEKLİYOR

Yangın sezonuna girildiğini belirten Vedat Dikici, hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Karadan yangına müdahalede kullanıma hazır 180 araçları bulunduğunu anlatan Dikici, "118 yere konuşlandık. 49 kulemiz var. Kulelerden 12'sinde kamerayla gözetleme yapıyoruz. 4 yangın söndürme helikopterimiz geldi. Manavgat, Alanya, Antalya merkez ve Kumluca'da konuşlandı. 14 dozerimiz var.783 işçimiz bu iş için görevlendirildi. Teknik eleman ve memurlarla birlikte 1500 kişi orman yangınlarıyla mücadeleye hazır. Bu yıl Orman Genel Müdürlüğümüz uçak kiralamadı. Onun yerine heliktopter filomuzu güçlendirdi. Yakın zamanda toplam 5 helikopterimiz olacak. 1 helikopter de Bucak ilçesine konuşlandırıldı, o da genelde Antalya'ya destek amaçlı yer alıyor" diye konuştu.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARI

Halktan yangınlara yönelik beklentileri olduğunu vurgulayan Vedat Dikici, orman yangınlarının başlangıç sebeplerinin yüzde 90'ının insan eliyle gerçekleştiğini söyledi. Dikici, şöyle konuştu:

"Anız yangınlarını kontrol edemezsek orman yangını oluşma ihtimali yüksek. Orman Genel Müdürlüğü'nün mesire alanları var, buralarda mangal yerleri var. Lütfen pikniklerimizi burada yapalım. Rastgele ateşli piknik yapmayalım. İnsanoğlunun temiz hava soluması, temiz su içmesi için tek kaynak ormanlarımız. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele edeceksek ormanlarımızı korumamız lazım. Yolda giderken lütfen sigaraları rastgele atmayalım. Açıkta ateş yakmayalım. Geçen sene sera tamiratı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle Antalya'da 100 hektar ormanlık alan yandı. Ekim ayına kadar, yağmurlar başlayana kadar açıkta ateş yakmayalım. Yangın gördüğümüzde 177 ve 112 numaralı telefonları aramalıyız. Vatandaşlarımız yangına müdahale etmek yerine bizi arasın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Orman helikopterinden detay

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici helikoptere binişi

Helikopterin havalanışı

Helikopter içinden detaylar

Ormanlık alanlardan detaylar

Yanan ve sonradan yeşillendirilen alanlardan detaylar

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici röp

Genel detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Alparslan ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Gemlik zeytini, üreticiler tarafından korunuyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yetişen ve kendine has tadıyla bir marka haline gelen Gemlik zeytini sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gemlilk zeytini, özel tadıyla birlikte başta Türkiye olmak üzere dünya çapında da yoğun ilgi görüyor. Gerek üretim aşamaları, gerekse kendine özel yetişme şartları ile birlikte diğer zeytinlerden ayrılan Gemlik zeytini, bu özelliğiyle tüccarların satış grafiğinde önemli bir yere sahip oluyor. Birçok tüccar, ambalajların üzerine Gemlik zeytini ibaresini ekliyor. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Gemlikli zeytin üreticileri ve Gemlik Ticaret Borsası ise harekete geçerken, 23 Eylül 2003 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaparak Gemlik zeytinini coğrafi işaret olarak tescil ettirdi.

"HOLOGRAM VE COĞRAFİ İŞARET ETİKETİ YOKSA GEMLİK ZEYTİNİ DEĞİLDİR"

Gemlik zeytinini tescilleyerek hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, bu konya ilişkin yaptığı açıklamada bilgiler verdi. Gemlik zeytinin, dünyanın en özel ve güzel zeytini olduğunu iddia eden Çakır, "Hem lezzeti, hem kalitesi hem de sağlıklı olması ile sofraların en özel meyvesidir. Gemlikli binlerce aile tüm geçimini bu özel meyveden sağlamaktadır. Ancak tüketicimizi kandırarak Gemlik zeytini diye kalitesiz, tatsız, tuzsuz zeytin satmaya çalışan tüccarların önüne geçmek için hem müstahsilimizi hem de vatandaşımızı korumak için dünya markası olan Gemlik zeytinini tescilledik. Gemlik Ticaret Borsası olarak hologramlarda ve coğrafi işaret etiketi ile raflarda Gemlik zeytininin yer almasını sağladık. Üzerinde hologram ve coğrafi işaret etiketi olmayan Gemlik zeytini ambalajlı ürünlerin sahte olduğunu ve tüketicilerimizin bu zeytinleri tüketmemelerini önemle rica ediyorumö şeklinde konuştu.

TAVSİYELERDE BULUNULDU

Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, coğrafi işaretin önemine vurgu yaparak, "Gemlik fidanlarını Gemlik coğrafi işaret sınırları dışında kullanmak suretiyle ürettikleri zeytinleri de 'Gemlik Zeytini' adı altında satabileceğini düşünen pek çok işletme ve tüccar bulunmaktadır. Ancak, tescilli ismin kullanımı 1995 tarih ve 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sınırlandırılmıştır. Sina mülkiyet 67-69 kanunları çerçevesinde denetlemeye tabidir. Gemlik zeytini 'menşe adı' ile koruma altında olduğu için üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin hepsinin tescilde belirtilen coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu nedenle Akhisar ilçesinde ya da Adana ilinde yetiştirilen bir Gemlik fidanından elde edilen zeytinlere işlendikten sonra Gemlik zeytini adını vermek kanunen suç teşkil etmektedir. Tüketicilerin Mart 2014 tarihinden itibaren satın almış oldukları Gemlik zeytininin orijinal ürün olup olmadığını anlamak için ambalajındaki hologramlı ve logolu etikete bakmaları yeterli olacaktırö dedi. Coğrafi işaret korumasının amaç ve faydalarından biri de, coğrafi işaret ibarelerinin, gerekli özelliklere haiz olmayan sahte ürünler üzerinde kullanılmasının önüne geçilerek, tüketicinin yanıltılmasına engel olunması, dolayısıyla tüketicinin korunmasına yardımcı olmaktadır.

COĞRAFİ İŞARET KULLANAN 30 FİRMA VAR

Gemlik zeytini için coğrafi işarete yönelik olarak 30 firma hologram uygulamasını kullanıyor. Hologram kullanan firmalar Gemlik Ticaret Borsası resmi internet sitesinde belirtiliyor. Tüketiciler Gemlik zeytini coğrafi işaretli ürünlere yerel ve ulusal marketlerin şarküteri bölümlerinde, zeytin satan firmaların internet sitelerinde, zeytin satışı yapan toptancı sitelerinden ve Gemlik Ticaret Borsası internet sitesinden ulaşabiliyor.

Görüntü Dökümü

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-Zeytinden detaylar

-Açıklamalar

Süre: 2.33 dakika, Boyut: 243 MB

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),

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İki çocuk annesi üniversiteyi birincilikle bitirdi

Kars'ta yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Ersoy (37), Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Ersoy'un oğlu Mehmet Burak, ortaokuldan, kızı Suay Ersoy da ilkokuldan mezun oldu. Anne Ersoy, "İki çocuğumla aynı anda mezun olmanın sevincini yaşıyorum. Hem okul hem de bölüm birincisi olduğum için gururluyumö dedi.

Gaziantep'te görev yaparken Kars İl Jandarma Komutanlığı'na adanan Uzman Jandarma Bahri Ersoy ve iki çocuğuyla birlikte kente gelen Ayşe Ersoy, 3 yıl önce girdiği üniversite sınavını kazandı. Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümünü okuyan Ayşe Ersoy (37) hem bölüm hem de okul birincisi oldu. Anne Ersoy'la birlikte oğlu Mehmet Burak Fevzi Paşa Ortaokulunu, kızı Suay ise Atatürk İlkokulu'nu bitirdi. Anne ve iki çocuğu aynı anda mezun olmanın sevincini birlikte tattılar.

ÇOCUKLARIYLA MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Oğlu ve kızıyla Kafkas Üniversitesi'nin Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde bir araya gelen Ayşe Ersoy, birincilik belgesini Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu'dan aldı. Birincilik kürsüsüne de plaket çakan Ayşe Ersoy, bölüm hocaları, sınıf arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra ailesiyle buluştu. Burak ve Suay annelerinin elini öperek başarısını kutladı. Ersoy, başarısında eşi ve çocuklarının çok emeği olduğunu söyledi.

İKİNCİ ÜNİVERSİTESİNİ BİTİRDİ

Burdur Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Bilgisayar Programcılığı Bölümünü 2000'de bitirdiğini ifade eden Ayşe Ersoy, "Vaktimi değerlendirmek ve kendimi geliştirmek için okumak istedim. Şu anda okuduğum bölümü de birincilikle bitirdim. Oğlum ortaokulu kızım da ilkokulu bitirdi, bende üniversite mezunu oldum. Böylelikle aynı anda mezun olmuş olduk. Hedefim ise inşallah dikey geçiş sınavına gireceğim ve eşimin tayinci olması nedeniyle gittiğim yerde 4 yıllık bölüme geçip eğitime devam etmek istiyorum. Kars'ta okumaktan büyük keyif aldım. Hocalarım arkadaşlarımla güzel bir dönem geçirdik. Özellikle eşim ve çocuklarım çok destek oldular. Daha doğrusu hepimiz birbirimize destek oldukö diye konuştu.

Annesinin okul birinciliği için her gün çalıştığını söyleyen Mehmet Burak, "Annem okul birincisi olmak için her gün çalışıyordu. Sabah akşam çalışıyordu ama bizimle de ilgileniyordu. Sabahları hep birlikte evden çıkıyorduk. Babam işe bizde okullarımıza gidiyorduk. Annem akşamları bizimle de güzel ilgileniyordu. Hem kendi ders çalışıyordu hem de bizi çalıştırıyorduö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Törenden detaylar

-Ayşe Ersoy'un konuşması

-Belgesini rektörden alması

-Birincilik kürsüsüne plaket çakması

-Oğlu Mehmet Burak Ersoy'un konuşması

-Annesinin elini öpmesi

-Eşi ve çocuklarıyla fotoğraf çektirmesi

356 MB - 3 DK 11 SN

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Binlerce ihtiyaç sahibine 'Giymiyorsanız Giydirin' atölyesiyle destek oluyorlar

Bursa'da, 'Giymiyorsanız Giydirin' sloganıyla oluşturulan atölyede kullanılmayan ihtiyaç fazlası giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyologlar tarafından tespit edilen dar gelirli ailelere oyuncaktan gelinliğe, ayakkabıdan bebek kıyafetlerine kadar çeşitli kıyafetlerin ulaştırıldığını belirten Giymiyorsanız Giydirin atölye sorumlusu Büşra Erdinç Hastürk, "2018 yılı itibariyle atölyemizden 3 bin 160 kişi faydalandı. Bu sayıyı her geçen yıl artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 'Giymiyorsanız Giydirin' sloganıyla kullanılmış ihtiyaç fazlası giysiler, 2 ayrı noktada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 2003 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, oluşturulan 2 ayrı atölye sayesinde kullanılan kıyafetlerin çöpe atılmasının önüne geçiliyor. Atölyeye gelen kıyafetler kullanım durumuna göre seçilerek temizliği yapılıyor. Temizlenen kıyafetler, gelir tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere yetkililer tarafından teslim ediliyor.

Projenin çıkış amaçlarından bahseden Giymiyorsanız Giydirin atölye sorumlusu Sosyolog Büşra Erdinç Hastürk, "Nilüfer'de oturan vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyaçlarının giderilebilmesi için böyle bir proje ortaya çıktı. Kişiler kullanılabilir durumda olan tüm kıyafetlerini atölyemize bırakabiliyorlar. Vatandaşlarımız bu kıyafetleri en yakın muhtarlığa da teslim edebilirler. Gelen tüm kıyafetler önce ayrıştırılıyor. Kullanılabilir durumda olan kıyafetleri arkadaşlarımız yıkayıp ütüledikten sonra sergiliyorlar. İhtiyaç sahipleri, tespit ettiğimiz andan itibaren bu imkanlardan faydalanıyorlar" dedi.

İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan ürün yelpazesinin geniş olduğunu belirten Büşra Erdinç Hastürk, "İhtiyaç sahibi vatandaşlar önce belediyemize başvuru yapıyorlar. Sosyolog arkadaşlarımız başvuru yapan kişilerin evini ziyarete gidiyor. Hane tespitinde uygun görüldüğü taktirde belirli periyotlarla atölyemize geliyorlar. Ürün yelpazemiz fazlasıyla geniş. İhtiyaç sahipleri oyuncaktan gelinliklere, kaftanlara, bebek kıyafetlerine kadar, kişinin günlük kullanabileceği aklınıza gelen tüm kıyafet çeşitlerinden faydalanabilirler. 2018 yılı itibariyle atölyemizden 3 bin 160 kişi faydalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Atölyedeki kıyafetlerden detay

-Atölye çalışanının kıyafetleri düzenlemesi ve asması

-Proje sosyoloğuyla röportaj

-Genel, detay

Süre: 04.52 Boyut: 544 MB

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Meralar ıslah edilip hayvancılığın hizmetine sunuluyor

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde hayvancılığın canlandırılması için meralar ıslah ediliyor. 35 bin büyükbaş, 70 bin de küçükbaş hayvanın bulunduğu Yenişehir'de bu güne kadar 6 mahallede 700 dekarlık alanda mera ıslahı yapıldı.

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde hayvancılığın kalkındırılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçede sürdürülen mera ıslah çalışmaları devam ediyor. Müdürlük, bugüne kadar 6 mahallede toplam 700 dekarlık alanda mera ıslahı gerçekleştirdi. Yenişehir'de 35 bin büyükbaş 70 bin de küçükbaş hayvan yetiştirildiğini belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, amaçlarının yem maliyetlerinin azaltılması ve mera alanlarının değerlendirilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Aydın, "Karaköy, Gündoğan, Karacaali, Karasıl mahallerindeki meralar hayvan otlatılmasına açıldı. İncirli ve Köprühisar mahallelerinde ıslah edilen meralar ise geçen salı günü hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunuldu" dedi.

Belediyenin, hayvan yetiştiricileriyle ortaklaşa çalışma yaptığına dikkat çeken Aydın, "Çalışmalarda belediye olarak yakıt, gübre, tohum, araç ve gereçlerimizi kullanıyoruz. O bölgenin hayvan yetiştiricileri ise işgücü katkısında bulunuyorlar. İlçemizde toplam 17 bin dekar mera alanı bulunuyor. 700 dekarını ıslah ettik ve devamı gelecek. Üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Rıdvan Sağlık'da, ilçede yüksek oranda hayvan varlığının bulunduğuna dikkat çekti. Sağlık, "Mera ıslah projeleri kapsamında 700 dekarlık alanda ıslah çalışması gerçekleştirdik. Hayvan yetiştiricilerimizin kaba yem ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz" dedi.

Köprühisar Mahallesi Muhtarı Harun Engür ile İncirli Mahallesi Muhtarı Ender Zengin ise, atıl durumdaki meralarının hayvancının hizmetine sunulmasının bölge hayvancılığının önemli bir eksiğini kapattığını anlattılar. Muhtarlar, ıslah çalışmalarından ötürü Belediye Başkanı Davut Aydın ve ekibine teşekkür ettiler.

Görüntü Dökümü

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-Meralardan görüntüler

-Hayvanlar meralarda otlanırken

-Belediye Başkanı röportaj

-Kırsal Hizmetler Müdürü Rıdvan Sağlık Röportaj

-Mahalle Muhtarları röportaj

-Detaylar

Süre: 03.49 Boyut: 429 MB

Haber-Kamera: Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa),

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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da örgütün hücre evi olarak kullandığı 30 eve eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, aralarında örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -