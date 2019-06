DHA YURT BÜLTENİ - 2

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı, ölü bulundu

Erzincan 'da iki gündür kendisinden haber alınamayan Yüzbaşı Mehmet Derviş A.'nın (34) bir halı sahanın kazan dairesinde cansız bedeni bulundu. Yüzbaşı A.'nın tabancasıyla intihar ettiği belirlenirken, olay yeri incelemesi sırasında yan taraftaki halı sahada gençlerin maç yaptığı görüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Demirkent Mahallesi'ndeki bir halı sahada meydana geldi. Kazan dairesine giren görevliler bir erkek cesedi ile karşılaşınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin 2 gündür kendisinden haber alınamayan 59'ncu Topçu Tugayı'nda görevli Yüzbaşı Mehmet Derviş A.'ya (34) ait olduğunu tespit etti. Kazan dairesi çevresinde geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından olay yeri ekipleri ve nöbetçi savcı tarafından inceleme başlatıldı.

Haberi alan yüzbaşının arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada birkaç metre uzaklıkta bulunan halı sahada gençlerin top oynamaya devam ettikleri görüldü.

Beylik tabancası ile başına ateş ederek intihar ettiği tespit edilen Yüzbaşı A.'nın cansız bedeni, incelemenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÖREV İÇİN AMERİKA'YA GİDECEKTİ

Bir süredir Erzincan'da görevli olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Derviş A.'nın daha önce psikolojik tedavi gördüğü, askeri bir görev için iki hafta sonra Amerika'ya gideceği belirtildi.

İki gün önce evinden ayrılan ve haber alınamayan Yüzbaşı Mehmet Derviş A. için eşinin kayıp ihbarında bulunduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden genel detay görüntü

-Halı sahadan görüntü

-Askerin arkadaşlarının ağlamaları

Halı saha da maç yapan gençlerin görüntüsü

-Cenazenin çıkarılışı ve ambulansa konması

-Ambulansın hareket etmesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü

Adana 'da, sürücüsünün kontrolden çıkarak viyadük bariyerlerine çarparak devrilen TIR'daki tonlarca domates, kafenin üzerine döküldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kafe ve TIR'da hasar oluştu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Fehmi Deniz yönetimindeki 63 FM 255 plakalı domates yüklü TIR, iddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilin aniden önüne geçmesi sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. TIR'da yüklü tonlarca domates ise viyadüğün altındaki kafenin üzerine döküldü. Kafede yaklaşık 50 kişinin bulunduğu sırada meydana gelen kazada, dökülen domatesler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ise büyük hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Fehmi Deniz, iddiaya göre aniden önüne geçen otomobil yüzünden direksiyonu sola çevirdiğini, bu nedenle de bariyerlere çarptığını söyledi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

Kaza yapan TIR'dan görüntü

TIR'ın dorsesinden dökülen domatesler

Yoladaki domateslerden görüntü

Karayolları çalışanlarının domatesleri yoldan temizlemesi

TIR şoförü Fehmi Deniz'in kaza anını anlatması

- Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik

Domateslerin döküldüğü kafeden görüntü

İş yerindeki hasardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'54" Boyut: 213 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

Türkiye 'nin en büyük ıhlamur ormanında hasat başladı

Türkiye'nin en büyüğü olan Karacabey ıhlamur ormanlarında hasat başladı. Hasat, sezon boyu yerel halk ve turistler tarafından yapılacak.

Bursa 'nın Karacabey ilçesinde bulunan ıhlamur ormanlarında ıhlamur hasadı başladı. Hasat, sadece yerel halk ve bazı turistler tarafından yapılırken sezon yaklaşık 1 ay sürecek. Şifa kaynağı olarak görülen ıhlamur toplandıktan sonra kurutulup satışa sunulacak. Ihlamurun kilogramının bu yıl 80 lira civarında olması bekleniyor. Ihlamur ormanları hakkında bilgiler veren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada ıhlamur ormanlarının ekolojik bir turizm değeri olduğuna dikkat çekti. Özkan, "Ekolojik turizme, kırsal turizme önem veriyoruz. Longoz ormanları, defne ormanları, kestane ormanlarının yanı sıra ıhlamur ormanlarımız var. Türkiye'nin en büyük ıhlamur potansiyeline sahip ormanlar Karacabey'de bulunuyor. Kaliteli bir şekilde ıhlamur hasadı gerçekleştikten sonra piyasaya sunuluyor ve ciddi bir talep görüyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız bunların hasadını gerçekleştiriyorlar. Orman Bölge Müdürlüğüyle koordineli olarak çalışıyoruz. Burada yaşayan köylülerimizin gelirlerinin en üst seviyeye çıkması noktasında gayret gösteriyoruz. Defne , ıhlamur ormanlarına ulaşım için yol imkanlarını daha da mükemmel hale getirmek için Karacabey bölgesinde ciddi yatırımlar yapılıyor" dedi.

"ÖNCE KÖYLÜMÜZ AVANTAJ ELDE ETSİN"

Ihlamur ormanlarından doğan ekonomik değerin önce bölge halkı için olması gerektiğini belirten Özkan, "Bizim için orman köylüsünün artması önem arz ediyor. Bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması için o yörede yaşayan vatandaşların aktif olarak bu faaliyetlere katılması gerekiyor. Devletimiz de aynı mantıkla hareket ediyor. Bu çerçevede defne, kestane ve ıhlamur konusunda köylülerimiz buradan avantaj elde etsin, bu ormanlara sahip çıksın düşüncesi ile hareket ediliyor. Çünkü bu noktada o yörede yaşayan vatandaşlarımız bu faaliyetlerin içine katılırsa ormanların gelecek nesillere aktarılması, korunması daha kolay bir şekilde gerçekleşir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"KARACABEY'E GELMENİN TAM ZAMANI"

Karacabey için turizm sezonunun en iyi zamanlarının başladığını da ifade eden Özkan, "Karacabey'e turizm noktasında gelmek isteyenler için çok uygun bir zaman olduğunu ifade ediyoruz. Bir tarafta Marmama denizi sahillerimiz bir tarafta da dağın eteklerinde ıhlamur kokuları. Gerçekten bu bölgelerin ziyaret edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-Ihlamur ağaçlarından detaylar

-Ihlamur toplayan köylülerden detaylar

-Köylülderden röportaj

-Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan röportajı

-Drone görüntüleri

-Süre: 06.14 Boyut: 697 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR - -Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

Eşinin mezarını yalnız bırakmak istemedi, yalnız kaldı

Kars 'ın Arpaçay ilçesi'ne bağlı Doğruyol köyünde yaşayan 5 çocuk babası Kasım Kaya (80) eşinin mezarını sahipsiz bırakmamak için çocukları ile göç etmeyince evde tek başına kaldı. Kaya, 55 yıllık hayat arkadaşını çok özlediğini söyledi.

Eşi Naciye'yi geçen yıl kaybettikten sonra evde tek başına kalan Kaya, evin temizliğinden yemeğine kadar her işi kendi yapıyor. Başka şehirlerde yaşayan çocuklarının, 'Baba yanımıza gel' teklifine, 'Ananızın mezarı burada onu nasıl yalnız bırakırım ?' diyerek kabul etmeyen Kasım Kaya, "Hergün eşimin mezarını ziyaret edip onunla dertleşiyorum. Çocuklarım beni yanlarına çağrıyor ama eşimin mezarını burada sahipsiz bırakamam. Vasiyetim öldüğümde beni onun yanına defnetmeleri. Sabah uyanıp kahvaltımı ve evin işlerini yaptıktan sonra köy meydanında gidip arkadaşlarla sohbet ediyoruz" diye konuştu.

Yarım asırdan fazla aynı yastığa baş koyduğunu eşinin mezarını ziyaret edip onunla dertleşen Kasım Kaya, "Hayatta eşini kaybetmek ve yalnız kalmak çok kötü. Şu an ben her ikisini yaşıyorum. Çocuklarım başka şehirlerde çalışıyor. Sağolsun hepsi beni yanına çağırıyor ama ben eşimin mezarını yalnız bırakıp gitmem. Her gün ziyaret edip, onunla sohbet ediyorum. İnanıyorum ki ben ölseydim aynısı o da yapardı. Eşlere tavsiyem hayat kısa, birbirinizi üzmeyin. Yaşadığınız günlerin tadını çıkarın" dedi.

Yaşam hikayesini söylediği şiir ve manilerle dile getiren Kaya, halk olarak yokluk içinde büyüdüklerini şimdiki gençliğin ise ellerindeki imkanın kıymetini bilmeğini belirtti.

Görüntü Dökümü

-Kasım Kayanın kapının önünü süpürmesi

-Sobasını yakmak için evine yakacak getirmesi

-Sobaya yakacak atması

-Kasım Kaya ile röp

-Türkü söylemesi

-Atatürk hakkında yazdığı şiiiri okuması

SÜRE: 06.25 BOYUT: 718 MB

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE/ KARS,