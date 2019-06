DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KARS'TA KÖYLÜLERİ DOMUZ SÜRÜSÜ VE AYI KORKUSU SARDI

KARS'a bağlı Ata Köy'e ait arazide sürü halinde dolaşan ayı ve domuzlar vatandaşları korkutuyor. Ayı ve domuzlar sebebiyle hayvanları otlağa götürmeye korktuklarını söyleyen muhtar Hamza Yükselen, "Yetkililer, bu konuyu çözmesi lazım insanlara ve hayvanlara zarar verebilirler" dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte merkeze 13 kilometre uzaklıktaki 400 nüfuslu Ata Köy'de yaban hayvanları korkusu başladı. Meraya hayvan otlatmaya giden çobanlar, cep telefonlarıyla sayıları 20'ye ulaşan domuz sürüsü ve birlikte dolaşan 3-4 ayı gördü. Domuz ve ayı korkusu sebebiyle çobanlar hayvanları meraya çıkarmadıkları köylüler, ne yapacaklarını şaşırdı. Bölgelerinde ilk kez domuz sürüsü ve ayı gördüklerini ifade eden köylüler, yetkililerden sorunlarına çözüm bulmasını istedi. Ata Köy Muhtarı Hamza Yükselen, "Köyümüzde 3-4 tane ayı ve 19 tanede domuz sürüsü var yaklaşık dört beş gündür aynı halde. Yetkililerin bu konuyu çözmesi lazım insanlara ve hayvanlara zarar verebilirler" diye konuştu. Eski muhtar Ensar İlgar ise "4-5 gündür bu ayı ve domuzlar nedeni ile çocuklar dışarı çıkamıyor. Köy sakinleri korkuyorlar yetkililerden bu durumun bir çaresini bulmalarını istiyoruz" derken köylülerden Nail Şanlı da, "Bu yıl ilk kez yaban hayvanları görüldü. Ayıları yaklaşık 10 gün önce çobanlarımız gördü. Domuzlar ise bizim köy ile Azat Köyü arasında görüldü. Köyün alt tarafında tarlalarımıza zarar veriyor sonra dereye iniyorlar. Bunlar yabani domuz renkleri kahve renginden bağırtı şeklinde sesler çıkartarak sürü halinde geçiyorlar. Çocuklarımız buzağıları otlatmaya gitmiyor bu yüzden gördükleri sürüler nedeniyle korkuyorlar" dedi. Köy sakinleri yetkilerden köylerini istila eden domuz sürüsü ve ayılara karşı tedbir alınmasını istedi.

2)15 METRELİK MİNAREYİ MATKAPLA YIKIYOR

ERZURUM'un Oltu ilçesinde 1983 depreminde hasar gören ve çatlakları büyüyen Mısr-i Zunun Camii'nin minaresinin yıkımına karar verildi. Yıkım ustası Razi Pala, matkap ve spiral taşı ile 15 metre yüksekliğindeki minareyi yıkmaya başladı.

Oltu İlçesi Halitpaşa Mahallesi'nde 1969 yılında yaptırılan Mısr-i Zunun Camii'nin minaresi 1983 yılında meydana gelen depremde zarar gördü. Tuğladan inşa edilen minarede deprem sonrası oluşan çatlaklar her geçen yıl biraz daha büyüdü. Minaredeki tehlikenin büyümesi üzerine vatandaşlar yıkımına karar verdi. Oltu Belediyesi'ne de bilgi veren vatandaşlar, tuttukları ustayla yıkımı başlattı. 15 metre yüksekliğindeki minare yıkımını alan Razi Pala, hilti ve spiral taşı ile tuğla minarenin sökümüne başladı. Daracık minarede çalışmanın çok zor olduğunu belirten Razi Pala, "Her an dikkatli olmak zorundasın. Toz bir taraftan, tehlike birtaraftan. Burada belli bir düzen, iş makinası yok" dedi. Halitpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Kul, "Camimizin minaresi 1983 depreminde zarar gördü. Geçen zaman içerisinde tehlike oluşmaya başlayınca Oltu Belediyesi yöneticilerinin bilgisi dahilinde yıkımı başlattık. Razi Pala ustanın yıkımı tamamlamasından sonra camiye yeni bir minare yaptıracağız" diye konuştu.

3)DİYARBAKIR'DA 1 MİLYON 255 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda 337 kilo esrar ile 1 milyon 255 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 25 Haziran günü Lice ve Hazro ilçeleri kırsalından jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Bayrak-127 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-04 Operasyonu' 27 haziran 2019 perşembe günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı. Operasyon sırasında arazide çalılar arasına gizlenmiş, toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 337 kilo esrar maddesi ile 26 ayrı noktada 1 milyon 255 bin 464 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri operasyon bölgesinde imha edildi.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Lice ve Hazro ilçelerinde ele geçirilen kenevir bitkisi son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmakla birlikte milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesinin önüne geçilmiştir" denildi.

4)YOLDA BULDUĞU YAVRU EBABİL KUŞUNA SAHİP ÇIKTI

Muğla'da sokakta yürüyen 34 yaşındaki Sabahattin Yılmaz, yolda çırpınırken bulduğu yavru kuşa sahip çıktı. Araştırma yapan Yılmaz, bunun ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

Menteşe ilçesindeki bir kuruyemişçide çalışan evli ve 1 çocuk babası Sabahattin Yılmaz, geçen çarşamba günü saat 14.00 sıralarında, işi için bankaya gitti. İşini hallettikten sonra iş yerine dönmek üzere yola koyulan Yılmaz, Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde yürürken yerde çırpınan yavru bir kuş buldu. Sahip çıktığı kuşu iş yerine götüren Yılmaz, kuşa su verdi ve haşladığı yumurtayı yedirdi. İnternette araştırma yapan Yılmaz, kuşun Kuran'ı Kerim'deki Fil suresinde geçen ve birçok dini hikayeye konu olan ebabil kuşu olduğunu öğrendi. Sabahattin Yılmaz, bunun üzerine zaman kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdi. Yetkililerin iş yerine gelerek, yavru kuşu teslim alacağı öğrenildi.

Kuşu asfaltın ortasında dururken gördüğünü belirten Yılmaz, "Araçların çiğnememesi için hemen aldım. Farklı bir kuş türü olduğu için internette araştırma yaptım. Ebalil kuşu olduğunu öğrendim. Haşladığım yumurtayı, bebe bisküvisi ile karıştırarak yediriyorum" dedi.

Kuruyemiş dükkanına alışveriş yapmak için gelen müşteriler de kafes içerisindeki ebabil kuşuna ilgi gösteriyor.

Veteriner Yusuf Kayacık ise, "Ebabil yavruları genelde bu mevsimde görülüyor. Bu yavru ağaçtan düşmüş olabilir. Vatandaşlarımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

5)KANSERLE MÜCADELESİNDE RENKLER YOLDAŞI OLDU

İzmir'de 3,5 yıl önce meme kanserine yakalanan Aynur Uğurlu (37), tedavisi devam ederken resim yapmaya başlayarak acılarını hayal gücünü kağıda yansıtarak hafifletti. Birbirinden farklı tekniklerle yaptığı portre, manzara, kara kalem çalışmalarını sosyal medyadaki hesabından satmaya başlayan ve Kültürpark'taki İzmir Sanat'ta 'Yaşamın Renkleri' isimli 2'nci sergisini açan Uğurlu, hayalinin hastanelerde onkoloji servisindeki çocuklara resim terapi dersleri vermek olduğunu söyledi.

İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi ev hanımı Aynur Uğurlu, 13 sene önce babaannesinin meme kanserine yakalanmasından sonra sürekli kontrollere gitmeye başladı. 2015 yılının Aralık ayında sol memesinde bir kitle fark edip doktora giden Uğurlu'ya meme kanseri teşhisi konuldu ve 2016'nin Nisan ayında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu. Ameliyattan bir ay sonra 8 kür kemoterapi ve 35 gün ışın tedavisi almaya devam eden ve zor bir süreçten geçen Uğurlu, 7 ayın sonunda tedavisini tamamladı. Kemoterapinin son küründe resim öğretmeni bir arkadaşının ona kuru boya kalemleri seti hediye etmesi ile resim yapmaya başlayarak acılarını hafifletti. O günden beri kuru boya, akrilik ve kuru pastel boya kullanarak daha çok portre olmak üzere farklı tekniklerde resimler yapan Uğurlu, resmi kendisi için bir terapi olarak görmeye başladı.

Yaptığı portrelerde insanların duygu durumlarını ifade eden Uğurlu, dolunay manzarasından hayvanlara, rengarenk çiçeklerden gün batımı manzaralarına kadar birçok eser ortaya çıkarıyor. Geçen senenin Mart ayında ilk sergisini, kısa süre önce ise 7 Temmuz'a kadar gezilebilecek 'Yaşamın Renkleri' isimli 2'nci sergisini Kültürpark'taki İzmir Sanat'ta açan Uğurlu, aynı zamanda binlerce takipçisi olan sosyal medya hesabından resimlerini paylaşarak portre siparişleri almaya devam ediyor.

HAYALİ HASTANELERDEKİ ÇOCUKLARLA RESİM YAPMAK

Hayallerinden de bahseden Uğurlu, "Benim en büyük hayalim, bir hastanedeki onkoloji servisinde özellikle çocuklar için resim saatleri yapmak. Bir saat taş boyayalım, bir saat tuval alıp içinden geçenleri yapsınlar. Bunu gönüllü olarak yapıp yüzlerindeki mutluluğu görmek istiyorum" dedi.

Kemoterapi sürecinin çok zor geçtiğini söyleyen Uğurlu, "Bir sene boyunca insanlarla fazla iletişim kurmadım. Resim yapmaya kara kalemle başladım, sonra her boyayı, her kağıdı denedim. Oğlumun okulunun duvarlarını boyadım, taş boyama yaptım. Beğenildiğini fark edince geçen sene mart ayında ilk sergimi açtım. Daha sonra resimlerimin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladım ve şu an portre siparişleri alıyorum. Tuvallerde akrilik kullanıyorum, yağlı boyada tiner olduğu için korkuyorum. En çok çalışmayı sevdiğim boya kuru pastel. Taslak çizmeden, gözle başlayarak çiziyorum portreleri. En çok çocuk ve yaşlı portreleri çizmeyi seviyorum. Herkes bana çizdiğim portrelere bakarken portresi yapılan kişinin neler hissettiğini görebildiklerini söylüyor. Bu çok hoşuma gidiyor. En çok beğenilen resmim bir madencinin portresi, onu gören herkes madencinin çektiği acıyı gözlerinde gördüklerini söylüyor" dedi.

Son kontrolünde sağ memesinde de 2 küçük kitlenin belirlendiğini anlatan Uğurlu, "Henüz iyi ya da kötü huylu oldukları belli değil. 6 ay bekleyeceğim, geçmişten gelen korkularım var fakat resimle bu korkuyu biraz öteliyorum. Her gün çocuklar uyuduktan sonra 2 saat resim yapıyorum. Yapmaya başlamadan 'Benim terapi saatim geldi' diyorum" diye konuştu.

6)ÖZGENER, ABD'Lİ İŞ İNSANLARINI İZMİR'E DAVET ETTİ

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) ABD Ticaret Müsteşarlığı'nın yeni ofisi açıldı. Açılışın ardından ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle düzenlenen kokteylde konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri bir üst seviyeye taşımayı amaçladıklarını belirterek, "İzmir'e daha fazla sektörel heyetler getirin, birlikte yürüteceğimiz ortak projeler üretelim. Kentimizin sahip olduğu coğrafi ve demografik avantajlarından faydalanarak fuarlar düzenleyelim" dedi.

ABD Ticaret Müsteşarlığı'nın İzmir Ticaret Odası (İZTO) bünyesinde hizmet verecek yeni ofisinin açılış kurdelesini ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi William Czajkawski, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile birlikte tüm protokol üyeleri birlikte kesti. Açılışın ardından İZTO binasının en üst katındaki Teras 1885'te kokteyl düzenledi. Teras 1885'te ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyona, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Resepsiyon sırasında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluş yılını isim olarak verdikleri Teras 1885'in ilk misafir etkinliği olarak, Amerika Birleşik Devletleri için en önemli gün olan ABD Bağımsızlık Günü'nü Amerikalı dostlarla kutladıklarını ifade etti. ABD Bağımsızlık Günü'nü kutluyor olmalarının yanı sıra, aynı zamanda 1993'ten bu yana oda binasında faaliyet gösteren ABD Ticaret Müsteşarlığı'nın yeni binadaki ofisini açtıklarını belirten Özgener, "Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri ile hem küresel ölçekte hem de ikili düzeyde çok yoğun ticari ve siyasi ilişkilerimiz var. Biz de oda olarak ABD Büyükelçiliği ve Ticaret Müsteşarlığı ile çok yakın ilişki içindeyiz. Çok verimli toplantılar, etkinlikler düzenledik. Karşılıklı ticaretimizi geliştirmek için birlikte çalıştık. Şu anda burada bulunan pek çok değerli insan, bu iş birliğini geliştirmek için büyük çabalar harcadı" dedi.

Bugün öğle saatlerinde, Türkiye ve İzmir'de faaliyet gösteren önemli ABD menşeili firmaların temsilcileriyle ABD Ticaret Müsteşarı ve AmCham TurkeyOdası'nda bir araya geldiklerini ifade eden Özgener şunları söyledi:

"Amaç aynı, 2 ülke arasındaki ilişkileri bir üst seviyeye taşımak. Bu coşkulu ve güzel ortam, mevcut, iyi ticari ilişkilerimizi daha da geliştirebileceğimizin en büyük işareti aslında. İzmir'in güvenli yatırım ve işbirliği ortamı, yeni ortaklıklar için ihtiyaç duyduğumuz zemini bizlere sunuyor. Amerikalı dostlarıma şunu demek istiyorum: Gelin, bunları birlikte değerlendirelim. İzmir'e daha fazla sektörel heyetler getirin; birlikte yürüteceğimiz ortak projeler üretelim. Kentimizin sahip olduğu coğrafi ve demografik avantajlarından faydalanarak fuarlar düzenleyelim. Biz, bu kentteki daimi partneriniz olarak ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği vermeye hazırız."

SOYER: ABD'YE AÇILAN İLK KAPISI OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de, konuşmasında günün aynı zamanda yeni bir başlangıca işaret ettiğini belirterek, "İzmir ile ABD'deki diğer şehirler arasındaki bağları güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz. ABD Ticaret Müsteşarlığı, ABD Ticaret Müsteşarlığı'nın ABD'ye açılan ilk kapısı olacak. Bu binada olmalarından memnuniyet duyuyorum. Onların bağımsızlık gününü bir kez daha tebrik etmeden geçemem. Bugün sadece ABD açısından değil, bütün dünyadaki sivil haklar ve demokrasi açısından önemli. İnsan hakları evrensel beyannamesine ilham kaynağı olmuştur. Kuşkusuz bu iş birliği kapsamında turizm ve akıllı kentlerin geliştirilmesi hususunda akıllı şehirler konusunda deneyimli ABD'li kentlerle iş birliğinde olmayı istiyoruz" diye konuştu.

İLK TİCARİ HEYET İZMİR'E

ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ise konuşmasında şunları ifade etti:

"Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri İzmir'de iş birliğini devam ettirmek isteriz. Türk ABD ilişkileri özeldir. İzmir'de önemli rol oynuyor. Tarihe bakıldığında ilk ticari heyeti 1811 yılında İzmir'de başlamış. Diplomatik ilişkiler ise bundan 20 yıl sonra başlamış, 1927'de resmi bir hal almıştı. 1927 yılından bu yana bizler her yıl sizlerle bağımsızlık günümüzü kutluyoruz. ABD'nin önemli ofisinin bu binada görev yapacak olması önemli. 4 Temmuz bizim için çok özeldir. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz."

İKİ ÜLKE TEDARİKÇİLERİ ARASINDA BAĞLANTI KURULACAK

ABD Ticaret Müsteşarlığı'nın Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ofisleri aracılığıyla şirketler arası görüşmeler, tanıtım, pazar araştırması ve ABD'de yatırım yapmayı arzu eden Türk firmalarına yardım sağlandığı bildirildi. ABD Ticaret Müsteşarlığı'nda görev yapan Amerikalı ve Türk ticaret uzmanlarının, Amerikan mal ve hizmetlerine yönelik pazar talebinin güçlü olduğu önemli sektörleri tespit ettiği belirtilirken uzmanlar ayrıca ABD'li şirketlerin Türkiye'de fırsatların yüksek olduğu sektörlere girmelerine ve Türk ithalatçıların da ABD'nin en iyi tedarikçileriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olmak amacıyla ticari heyet ziyaretleri düzenleyeceği dile getirildi. Görev alanı Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerini kapsayan ABD Konsolosluk Temsilciliği'nin ise yaz aylarının sonuna doğru açılacağı öğrenildi. Konsolosluk Temsilcisi, ABD pasaportları ve yurt dışında geçekleşen doğumlara ilişkin konsolosluk raporları için yapılan başvuruların kabul edilmesi ve noter işlemleri konularında yetki sahibi sayılırken ayrıca Türkiye'de bulunan ABD vatandaşlarına hastalık, tutuklanma, ortadan kaybolma ya da ölüm gibi durumlarda yardım sağlanacak.

