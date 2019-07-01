DHA YURT BÜLTENİ - 2

Ceylin'in 60 bin liralık tedavisi için yardım kampanyası

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, nadir görülen tuberoskleroz hastalığıyla dünyaya gelen 6 yaşındaki Ceylin Sönmez'in 60 bin liralık tedavi masrafı için, eşinden 6 yıl önce ayrılan ve işsiz olan annesi Nurdan Arabacı (47), Valilik onayıyla yardım kampanyası başlattı. Kızının günde en az 7 kez çığlık, kahkaha ya da kendisini sıkarak nöbet geçirdiğini anlatan Arabacı, "Nöbetler ve hastalığı beynindeki hücreleri öldürdüğü için Ceylin yürüyemedi, konuşamadı. Yaşıtlarından da bu anlamda çok geri kaldı. Ayrıca hastalığımızın yan kolu olan otizm var. O da dengesini sağlamasını engelledi. Tedaviyle kızımın yaşıtları gibi yaşamasını istiyorum" dedi.

Bozüyük ilçesinde oturan Nurdan Arabacı'nın iki çocuğundan biri olan 6 yaşındaki Ceylin Sönmez'e henüz 40 günlük bebekken, çok nadir görülen vücutta ve beyinde tuber üreten tuberoskleroz hastalığı teşhisi konuldu. İlaç tedavisine başlanan Ceylin, tuberoskleroz hastalığının beynin farklı bölgelerini etkilemesi nedeniyle otizmli oldu. Ayrıca gözlerindeki 2 derece olan bozukluk kısa sürede 7'ye kadar yükseldi. Eşinden 6 yıl önce ayrılan ve işsiz olan anne Nurcan Arabacı, hastalık nedeniyle kızı Ceylin'in beyninde oluşan tuberlerden yürüyemediğini, konuşamadığını ve dengede duramadığını söyledi.

CEYLİN, YÜRÜYEMİYOR VE KONUŞAMIYOR

Büyüme gelişiminin hastalık nedeniyle çok yavaş ilerlediğini anlatan Arabacı, "Ceylin daha 40 günlükten kol atımıyla hastalık nöbetleri başladı. Doktora götürdük ve Tıp Fakültesi'ne yönlendirdiler, 47 günlük olduğunda hastaneye yatışı yapılarak testleri oldu. Tuberoskleroz teşhisi konuldu. İlaç tedavisine başlandı ama kızımı hantallaştırdı, uyuşturdu nöbet geçirmesin diye. Günde 7 defa nöbet geçirmeye başladı. Daha sonra tedavi için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittik. Orada bazı ilaçları almayı bıraktırdılar. Ceylin'de kıpırdamaya başladı. Daha önce kullandığı ilaçlar nedeniyle belki de gözlerindeki bozukluk hızlı ilerledi. Çünkü 2'den 7'ye kadar çıktıö dedi.

KAHKAHA ATARAK NÖBET GEÇİRİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla yurt dışından kanser tedavisi için kullanılan ilaçları dahi denediklerini ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden Nurdan Arabacı, kızının kendisini sıkarak, çığlık atarak ya da kahkaha halinde nöbetler geçirdiğini belirterek, "Nöbetler ve hastalığı beynindeki hücreleri öldürdüğü için Ceylin yürüyemedi, konuşamadı. Yaşıtlarından da bu anlamda çok geri kaldı. Ayrıca hastalığımızın yan kolu olan otizm var. Oda dengesini sağlamasını engelledi. İzmir'de bu konuda uzman bir doktor bulduk. Oda hastalığın bisikletle uçurumun kenarında gezmek gibi bir şey olduğunu ve yolun ortasını bulup her gün takip edeceğini söyledi. Yüzde 80 tedavisi mümkün. Tuberler geçebilir, muhtemelen nöbetleri tamamen bitecek. Çok olumlu sonuçlar alabileceğimi düşünüyorum. Tuberler Ceylin büyüdükte büyüyor. Beyinde de aynı tuberler var. Beynin yürüme, konuşma gibi 4 önemli merkezinde var. Dengesini, hareketini, konuşmasını engelliyor ve gelişimini çok yavaşlatıyorö şeklinde konuştu.

VALİLİK ONAYIYLA YARIM KAMPANYASI BAŞLATTI

İşsiz olan Nurdan Arabacı, kızının tedavisi için evde el işi yaparak bir süre satmaya çalıştığını ancak yeterli olmadığını anlattı. Çaresiz kaldığını ve bu nedenle Bilecik Valiliği'ne 60 bin liralık tedavi masrafları için başvuruda bulunduğunu kaydeden Arabacı, "Bilecik Valiliği'ne yardım kampanyası için başvuruda bulundum. Ceylin her şeyi yiyip içemediği için özel şampuandan, sabuna organik hiç katkısı ve zararı olmayan sıfır şekerli gıdalar alması lazım. Bu konuda uzman olan özel bir doktora götürmemiz gerekiyor. İki senelik tedavisi için 60 bin liraya ihtiyacımız var. Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile kampanyaya izin çıktı. Bu paraya ihtiyacımız var. Kızımın kendi yaşıtları gibi yaşamasını istiyorumö ifadelerini kullandı.

Arabacı, kızı Ceylin'in tedavisi için valilik izniyle başlattığı yardım kampanyasına hayırseverlerin desteğini beklediğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Ceylin Sönmez'in evdeki görüntüsü

-Anne Nurdan Arabacı

-Ceylin'in yürütece konması

-Ceylin yakın detayları

-Anne Nurdan Arabacı ile röp.

-Annenin kızıyla ilgilenmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/BİLECİK,-

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Arslan yönetimindeki 07 ZB 820 plakalı otomobil ile Mücahit Dirik'in (23) kullandığı 46 AAD 159 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Dirik ve arkasında oturan Aynur Demir (27) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Aynur Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kaza karışan araçlar

-Polis ekiplerin çalışması

Araçlardan yola savrulan parçalar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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4 çocuk annesi Karaçay , hukuk fakültesini bitirerek Avukat oldu

Iğdırlı Fatma Oluz Karaçay (38), hayali olan hukuk fakültesini bitirdikten sonra 4 çocuğuyla birlikte avukatlık bürosunu açtı. Zorlu bir eğitim sürecinin ardından hayalini gerçekleştirdiğini belirten Karaçay, avukat olarak geleceğini planlayan herkese yardımcı olacağını söyledi.

Iğdır eski İl Genel Meclisi Başkanı Kurban Oluz'un kızı Fatma Oluz, 2001 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Ailesinin desteğiyle Almanya'ya giden Oluz, Bremen Üniversitesi'nde bir yıl Almanca hazırlık okudu. Vatan hasreti ağır basan Oluz, Iğdır'a döndü. 2004 yılında kendisi gibi işletme okuyan Serkan Karaçay ile hayatını birleştiren Fatma Oluz Karaçay, hayali olan hukuk fakültesini okumak için çalışmalara başladı. 2009 yılında girdiği üniversite sınavı sonrası Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazanan Karaçay, 2013 yılında dikey geçiş sınavıyla Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giriş yaptı. 2017 yılında okulun bitiren Karaçay, bir yıllık stajını da tamamladıktan sonra avukatlık bürosu açmaya karar verdi.

ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Merkezdeki bir iş merkezinde avukatlık bürosu açan 4 çocuk annesi Fatma Oluz Karaçay'ı Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve avukatlar yalnız bırakmadı. Açılış törenine eşi Serkan Karaçay (39) ile çocukları Elanur (14), Muhammed Ali (12), Zeynep Su (10) ve Kübra Naz da (3) katıldı. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Avukat Fatma Oluz Karaçay, bütün kızların okumasını istedi. Karaçay, avukat olarak gelecek planlayan herkese yardımcı olacağını belirtti.

Lise yıllarından sonra Erciyes Üniversitesi'nden mezun olduğunu hatırlatan Karaçay, hukuk fakültesini hayalini ise evlendikten sonra gerçekleştirdiğini söyledi. Çocuklarıyla birlikte okumanın hayli zor olduğunu ifade eden Karaçay, zoru başarmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Iğdır'da gelecek planı olan herkese gönüllü olarak yardımcı olacağını kaydeden Karaçay, "Sadece kadınlara değil, herkese elimden geleni yapmaya çalışacağım. Önceden de okulunu bırakan özellikle kızları getiriyorlardı 'konuş ikna et' diyerek. Bundan sonra bu tür faaliyetlere devam edeceğim. Kızlar okusun istiyorum. Ben de onlara elimden geldiğince rehber olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Avukatlık bürosu açılışı

-Dua edilmesi

-Kurdele kesimi

-Avukat Fatma Oluz Karaçay ile röp

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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TIR, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 5 yaralı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen TIR kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir'e yük taşımakta olan Necati Y. idaresindeki 35 HEJ 33 plakalı TIR, Bursa istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması soncu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen Sungur Ö. idaresindeki 16 BEY 38, Serdar A. idaresindeki 16 NZV 37 ve Vahip Ş. idaresindeki 34 PY 4069 plakalı 3 araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 17 metre savrulurken sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Besim A. ve Ayhan E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, TIR sürücüsü Necati Y. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola savrulan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırdı ve yaklaşık 1 saatlik çalışmanın arından trafik normale döndü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yapan araçlardan detay

-Polis ekiplerinden detay

-Araçların çekiciyle kaldırılması

-Kaza yerinden detay

-Genel, detay

Süre: 2.40 DK Boyut: 298MB

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,