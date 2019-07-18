DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DÜZCE'DE SAĞANAK SONRASI HEYELAN; MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Heyelan nedeniyle 5 köye ulaşım kesilirken, 10 kişi ise mahsur kaldı. Mahsur kalanlar Genelkurmay Başkanlığı'ndan talep edilen helikopterle kurtarıldı. Cumayeri'nde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü sınırlarında yollarda yaşanan heyelan nedeniyle Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe, Çelikdere, Harmankaya ve Büyük Melen köylerine ulaşım sağlanamıyor. Bu bölgede bulunan Nehir Evi denilen rafting bölgesinde ise 10 kişi mahsur kaldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Düzce Valisi Zülkif Dağlı, "Çok geçmiş olsun. Nehir Evleri denen bölgede 10 arkadaşımız mahsur bekliyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, AFAD Başkanlığı vasıtasıyla talebimizi yaptık, şuanda bekliyoruz. Helikopter bekliyoruz. Helikopter gelince arkadaşlarımızı kurtaracağız. Şu an için sular o bölgede halen yüksek. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi şuan için görünmüyor. 1 arkadaşımızın astım rahatsızlığı var, 1 arkadaşımızın bacağında hafif yara var. Ancak onlar sabır ediyor. İnşallah yetişeceğiz ve kurtaracağız. edi.

Ayrıca bölgede AFAD, İl Özel İdaresi, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KURTARILDILAR

Mahsur kalanlar Jandarma Genel Komutanlığı' na ait helikopterle bulundukları yerden kurtarılarak Sakarya ya götürüldü..

Görüntü Dökümü

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-Bölgede su altında kalan arazilerden görüntü

-Yolda kalan araçlar

-Detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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2)SAMANLIKTA BAŞLAYAN YANGIN AHIRLARA SIÇRADI: 5 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

BURSA'da bir samanlıkta gerçekleşen yangın ahırlara sıçradı, ahırlarda bulunan hayvanları kurtarmak için mahalleli seferber oldu. 5 büyük baş hayvan telef oldu, 10 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Yangın, Nilüfer Yaylacık Mahallesi 1. Sokak üzerinde bulunan samanlıkta meydana geldi. Mehmet G.'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Samanlığı saran alevler, yan tarafta bulunan ahırlara sıçradı. İçerisinde toplam 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu 3 ahır, mahallede korku ve paniğe sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. 13 itfaiye aracı ve 65 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Mahsur kalan hayvanları kurtarmak için mahalleli seferber oldu. Vatandaşların çabasıyla 10 büyükbaş hayvan alevlerin içinden yaralı olarak kurtarılırken, 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan ahırlardan detay

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından detay

-Vatandaşların büyükbaş hayvanları kurtarma çalışması detay

-Çevredeki vatandaşlardan detay

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden detay

-Genel, detay görüntüler

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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3)KAYISI FESTİVALİ RAFET EL ROMAN KONSERİ İLE BAŞLADI

Malatya'da, 5 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin açılışı yapıldı. Festival için kente gelen Rafet El Roman, sevenleriyle buluştu.

Festivalin açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan konuşmaların ardından 'En İyi Yaş Kayısı' yarışmasında dereceye giren üreticiler açıklandı. Yarışma sonucunda Hacıhaliloğlu Kategorisinde; Kale ilçesinden Ekrem Kıraç, Darende ilçesinden Murat Özdemir, Doğanşehir'den Fikret Mete, Kabaaşı Kategorisinde; Yeşilyurt ilçesinde Mustafa Doğan, Darende ilçesinden İsmail Özdemir, Yeşilyurt ilçesinden Mehmet Koç oldu. Daha sonra yarışmada dereceye girenlere katılan protokol tarafından ödülleri verildi. Fuar açılışının ardından, 23'üncü Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali programı start aldı.

RAFET EL ROMAN KONSERİ

Festival kapsamında sahneye çıkan Rafet El Roman'a büyük ilgi gösteren Malatyalılar keyifli anlar yaşadı. Sahnedeki hareketli performansı ve söylediği şarkılarla sevenlerine doyumsuz bir konser yaşatan sanatçının şarkılarına katılanlar hep bir ağızdan eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın daveti üzerine kente gelen Rafet El Roman, hareketli ve duygusal şarkılarını seslendirdi. Rafet El Roman, geldiği Malatya'da karşılaştığı ilgiden mutlu olduğunu söyledi.

Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rafet El Roman, güzel bir repertuvar olduğunu belirterek, "Bunların temelinde 'seni seviyorum, yalancı şahidim' kendi şarkılarım oldu. Rahmetli Barış Manço'dan bir eser söyledik. Sonra çok güzel bir türkü seslendirdik. Biz memnun mutluyuz. Yarın ayrılıyoruz Malatya'dan ama bugün öğle saatlerinde şehirde gezdik, alış-veriş yaptık. Sağ olsunlar her girdiğimiz kapıdan da güzel bir kayısı hediyesi, süsü bizlere ikram ettiler. Yarın sabah erken uçakla ayrılmak zorundayım. Biz Elazığ'dan İstanbul'a, sonra da ayıptır söylemesi tatil başlıyor. Çocukları alıp tatile çıkacağız. Hep birlikte oğlum ve iki kızım hep beraber Bodrum'a gidiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Konsere katılanlar

Havai fişek gösterisi

Rafet El Roman konseri

Şarkılara eşlik edenler

- Rafet El Roman röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 582 MB