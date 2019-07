DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KIŞLIK ODUNLARI DENİZDEN GELDİ

DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen selin ardından Akçakoca sahillerine vuran odunlar, bölge halkı tarafından kışlık yakacak yapılmak için toplandı.

Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından çok sayıda odun Akçakoca sahillerini kapladı. Bölgede yaşayan vatandaşlardan bazıları odunları topladı. Denizin kıyısındaki odunları toplayan Naciye Dobra (61), "Ne yapalım topluyoruz. Kışlık yakacağımız. Alacak durumdayız da biraz borcumuz var. Bankadan kredi çektik o yüzden alamıyoruz. Nasip olursa alacağız inşallah." dedi. Odun toplayan Nafiz Aydın ise, "Deniz kenarlarını temizliyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Zor oluyor biraz. Burası yakındı o yüzden geldim. Uzak yerlerden gelmez. Bu odunları deniz attı." diye konuştu.

2)AİGAİ ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Aigai Antik Kenti'nde 2019 yılı kazı çalışmaları 'nekropolis' alanında başladı. Şimdiye kadar 3 bin mezarın bulunduğu bölgede çalışmaların devamı sonrasında yaklaşık 1000 yıllık yaşamdan kalan 10 binin üzerinde olduğu sanılan mezarın bulunması hedefleniyor. Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınında bulunan Aigai Antik Kenti'nde 2019 yılı kazı çalışmaları 10 kişilik bir ekiple başladı. Yunusemre Belediyesi sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle gerçekleşen kazı çalışmaları bu yıl, 3 bin mezarın tespit edilerek belgelendiği nekropolis alanında devam edecek. Fransa, İtalya ve Almanya'dan da arkeologların katılımıyla uluslararası proje gerçekleştirilen nekropolis alanındaki mezarlarda ortaya çıkan kemik kalıntıları ile tarihe ışık tutulacak.

3 BİN MEZAR BELGELENDİ

8 Temmuz'da başlanılan kazı çalışmalarını 15 Eylül'e kadar sürdürmeyi planladıklarını ifade eden Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, şunları söyledi:

"2014 yılında başladığımız mezarlık bölgesi olan 'nekropolis'te bu yıl çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kentin mezarlık alanı çok büyük bir bölgede hakimiyet sürüyor. Burada uluslararası bir proje gerçekleştirdik. Fransa'dan, İtalya ve Almanya'dan meslektaşlarımızın da katıldığı çok büyük bir proje çalışması var. Bu çalışmalarımız çok önemli sonuçlar doğurdu. Burada yaklaşık 3 bine yakın mezar belgeledik. Burada 1000 yıl boyunca insanlar yaşamış. Bu süre boyunca ölen insanlar da kentin dışına gömülmüş. Fakat arazinin yapısı kayalık olduğu için üst üste gömülmemiş, yayılmak zorunda kalınmış. Yani kentin neredeyse 3 katı büyüklüğünde bir mezarlık alanı var. Şu an çalışamlarımız devam ediyor. Bu yıl burada yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz. Buradaki çalışmalar sonrasında belgelediğimiz mezarlık sayısı çok daha fazla olacak. Belki 10 bin belki de 10 binin üzerinde insanın mezarının olduğunu düşünebiliriz."

-Kazı çalışması yapan ekipten görüntü

-Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Doç Dr. Yusuf Sezgin ile röp.

-Kazı çalışmalarından görüntü

-Aigai Antik Kenti'nin drone görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

3)3 ÜLKEYE SINIRI BULUNAN ARALIK İLÇESİ ASFALTLA TANIŞTI

IĞDIR'ın Ermenistan, Azerbaycan ve İran'a sınırı olan ilçesi Aralık'ta yollar ilk kez asfaltlandı. Aralık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilk asfaltı Köprüler Mahallesi'ndeki yollara serdi. Daha sonra Atatürk Mahallesi yollarını asfaltlayacak ekipler, yıl sonuna kadar bütün yolları iyileştirecek. 1992 yılında kanunla il yapılan Iğdır'ın ilçelerinden biri olan 7 bin 300 nüfusu bulunan Aralık'ta alt yapı sorununun çözümü için çalışma başlatıldı. Kurulduğu günden beri yolları taş döşenen ilçede 31 Mart seçimleri sonrası göreve gelen Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, yolların asfaltlanmasına karar verdi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, ilk asfaltı Köprüler Mahallesi'deki yolları serdi. İlk kez asfaltla tanışan mahalle sakinleri büyük sevinç yaşadı. Atatürk Mahallesi yollarının asfaltlanarak çalışmanın süreceğini belirten Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, ilçe merkezindeki taş yolların tamamen asfaltla kaplanacağını söyledi.

İlçenin alt yapı sorununu 4 aylık sürede çözdüklerini anlatan Başkan Güzelkaya, "Tüm caddelerin, ana yolların kaldırım ve asfalt çalışmalarına başladık. İlçemizin en büyük sorunu olan 25 kilometrelik sulama kanalı Karasu'yu temizledik. İlçe merkezimizde tek park vardı. 5 yıldır çöplükten geçilmiyordu, temizledik, çevre düzenlemesini yaptık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şimdi o parkı kullanan vatandaşımız bize dua ediyor" dedi.

-Yol çalışmalarından detay

-Başkan Güzelkaya ile röp

-Vatandaşlar ile röp

-İlçeden genel ve detaylar

4)1200 ANTRENÖRDEN TARİH GEZİSİ

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ile ataması yapılan 1200 antrenör, Erzurum'da intibak eğitimine alındı. 300'er kişilik gruplar halinde eğitim gören antrenörler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Antrenörler, kentte gizemli yol olarak bilinen araçların kendiliğinden hareket ettiği yolu şaşkınlıkla inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kampa alınan antrenörler bilgilerini tazeleyen eğitimlerin ardından Erzurum gezisine çıktı. Türkiye'nin Avrupa'nın en yüksek atlama kuleleriyle gezilerine başlayan antrenörlere ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tesisler hakkında bilgi verdi. Atlama kulelerinin en muhteşem kuleleri olduğunu vurgulayan Taşkesenligil, 5 atlama pisti bulunduğunu söyledi. Antrenörler daha sonra otobüslerle Palandöken dağı eteklerindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Türbede dua eden antrenörler daha sonra 'gizemli yol' olarak bilinen araçların kendiliğinden hareket ettiği 200 metrelik yolu test etti. Otobüslerle yolda deneme sürüşleri yapan antrenörleri gördüklerini cep telefonlarına kaydetti.

Antrenörler ardından Osmanlı-Rus harbinde Erzurumlularla Aziziye Tabyasında büyük bir kahramanlık gösteren Nene Hatun'un kabrini ziyare etti. Tabyayı gezerek bilgi alan antrenörler, Erzurum'u gezmerkten duydukları mutluluğu dile getirdi. Bursa Tofaş altyapısından yetişdikten sonra voleybol antrenörü olarak atanan Serkan Acıoğlu, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı Erzurum'un önemini bir kez daha gördüklerini söyledi. Kırklareli'den geldiğini söyleyen hentbol antrenörü Özgecan Baştürk, Erzurum'un tarini bir kent olduğunu ifade etti. Baştürk, havası serin suları soğuk olan Erzurum'u beğendiğini kaydetti. Antrenörler, Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese'yi de gezerek tarihi yapılar hakkında bilgi aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yeni atanan bin 200 antrenörün intibak eğitimine alındığını bildirdi. Eğitim semineri sonrası antrenörleri Erzurum'u tanımaları için geziye çıkardıklarını söyleyen Taşkesenligil, amaçlarının Erzurumla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

-Antrenörlerin atlama kulelerini gezmesi

-Gençlik Spor Müdürü Taşkesenligil'in bilgi vermesi

-Antrenörlerin toplu fotoğraf çekimi

-Antrenörlerin türbe ziyareti

-Kadın antrenörle röp

-Antrenörlerin otobüslerle gizemli yolu test etmeleri

-Araç içerisinde cep telefonlarıyla kayıt almaları

-Otobüslerin gizemli yolda tur atması

-Kayıt alın bir antrenörle röp

-Antrenörlerin Aziziye Tabyasını gezmesi

-Tabya gezisinden genle ve detay

-Antrenörlerle röp

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

5)SİLAHLA VURULAN ŞAHİNİ POLİSLER BULDU, EMNİYETTE TEDAVİ EDİLDİ

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında vurulmuş halde yaralı bulunan şahin, emniyette tedaviye alındı. Saimbeyli ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, yerde yaralı şahin buldu. Göğsünden silahla vurulduğu belirlenen şahinin yere düşünce bacağının kırıldığı anlaşıldı. Ekipler, yaralı şahini Saimbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Polis memuru Gürkan Kaya'nın ilgilendiği şahin için merkeze veteriner çağrıldı. Önce göğsünden tedavi edilen şahinin daha sonra kırılan bacağı alçıya alındı. 15 gündür polis merkezinde kalan ve sağlığına kavuşan şahin, polislerin maskotu olurken, hayvanın iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Şahinden görüntü

Şahine et verilmesi

6)MENEMENLİ USTALAR İTALYA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

MENEMENLİ çömlek ustaları, İtalya'da 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. İki kategoride 6 kişilik ekiple yarışacaklarını belirten Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, "İnşallah Menemen'imizi, Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil edip yarışmadan birincilikle döneceğiz" dedi. İtalya'nın Grottaglie kentinde 36 ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda Menemenli çömlekçiler Türkiye'yi temsil edecek. 26-27 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan yarışmada, estetik ve çanak çekme dalları olmak üzere iki farklı kategoride yarışacak olan 6 kişilik ekip, Türkiye'den yarışmaya katılan tek grup olmanın gururunu yaşıyor. Çamura hayat veren ustalar, günde altı saatten fazla antrenman yaparak yarışmada derece elde etmek için mücadele ediyor.

Yarışma için büyük bir hazırlık yaptıklarını belirten Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, "Bu sene inşallah iyi bir derece alacağız. Menemen'deki atölyemizde her gün antrenman yaparak yarışmaya hazırlanıyoruz. Yarışma iki gün boyunca sürecek. 6 kiloluk çamurdan en uzun silindiri ve en geniş çanağı yapan kişi çanak çekme dalının birincisi olacak. Estetik kategorisinde ise estetik bakımından en iyi olanlar seçilecek. 40 santimetreyi geçmemek kaydıyla bir saat içinde estetik formu yaratmak için mücadele edeceğiz. Estetik formu bir saat içinde elde etmemiz gerekiyor dolayısıyla zamanla da yarışacağız. Daha önce 2014 yılında bu yarışmaya katıldık ve ve mansiyon aldık. Bu yıl da birinci olacağımızı iddia ediyoruz. Çünkü çok iyi bir hazırlığımız var. Böyle bir yarışmaya katılmaktan dolayı gururluyuz. İnşallah Menemen'imizi, Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil edip yarışmadan birincilikle döneceğiz" dedi.

'BİRBİRİMİZLE BİLE YARIŞIYORUZ'

Yarışma için her gün çalıştıklarını belirten Gökhan Taşhomcu, "Aynı zamanda birbirimizle de rekabet halindeyiz, daha iyi çanağı yapabilmek için mücadele ediyoruz. Kendi sektörümüzde oldukça iddialıyız ama yurt dışındaki rakiplerimiz de güçlü. Biz elimizden geleni yapacağız ve inşallah başaracağız. Menemen çömlekçileri adına bir gururu yaşıyoruz ve bizim sektörümüzün gelişebilmesi için bu yarışma çok önemli" dedi.Yarışmaya katılacak ekipte yer alan Bilal Deniz, "Her gün biraz antrenman yapıyoruz. Ben estetik dalda şansımı denemeyi düşünüyorum. Çanakta zaten oldukça iyiyim, bu zamana kadar benim gibi çanak yapabilen olmadı. Daha önce yarışmaya katıldığım için karşımıza ne çıkacağını ve yarışmanın kurallarını biliyoruz" diye konuştu. Yarışmaya ilk kez katıldığını belirten Ali Hikmet Koç da "Çok heyecanlıyız, çünkü ülkemizi temsil etmeye gidiyoruz. Amacımız dereceyle dönmek ve seramikte Menemen'in olduğunu, Menemen çömlekçilerinin olduğunu tüm dünyaya göstermek" dedi.



-Çömlek yapımından görüntüler

-Atölyeden görüntüler

-Ustalarla röp.

7)İDO, MARMARİS'TE SAHNEYE ÇIKTI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan İdo, çoğunluğu kadın olan yaklaşık 2 bin kişiyi coşturdu. Şarkıcı İdo Tatlıses, Marmaris Barlar Sokağı'ndaki bir diskoda sahne aldı. İdo'nun sahne kıyafeti olarak beyaz şort, tişört ve spor ayakkabı tercih ettiği görüldü. Bir baterist, DJ ve saksafoncu eşliğinde sahneye çıkan İdo, hareketli şarkılarla, kendisini dinleyen yaklaşık 2 bin kişiyi eğlendirdi. Diskolarda çalınan İspanyolca ve İngilizce hareketli hit şarkıları seslendiren İdo'ya, dinleyenler de eşlik etti. Bazı kadın hayranları sahne önünde cep telefonuyla öz çekim yaptı. İki saat sahnede kalan İdo, konser sonunda gül yağmuruna tutuldu.

Diskodan görüntü

İdo Tatlıses'in sahnesinden görüntü

Dinleyenlerin, İdo'nun şarkılarıyla coşması genel görüntü

(Toplam: 4 dakika 6 saniye-296 MB HD görüntü)

