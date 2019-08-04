DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ÇEŞME'DE TUR OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tur otobüsü, yangında kullanılmaz hale geldi. İzmir - Çeşme Otoyolu'nda 00.30 sıralarında, Çeşme yönüne giden Kemal Çetin (28) yönetimindeki 35 AFT 980 plakalı tur otobüsü, Zeytinlik Kavşağı'nı geçtikten sonra motor kısmından alev aldı. Kemal Çetin ve yanında bulunan firma sahibi Güngör Bulut (32), otobüsü emniyet şeridine çekerek yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Ancak alevler, kısa sürede otobüsü sardı. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çeşme ilçesinden bir grup kafileyi almak için yola çıktıklarını belirten firma sahibi Güngör Bulut, "Bu arabalar polyester olduğu için anında tutuşabiliyor. Ne kadar uğraşsak da yoldan geçen vatandaşlar da yardım etti ama araç yine de yandı. Sonra itfaiyeci arkadaşlar geldi söndürdü. Allah'tan arabamız boştu kimseye bir şey olmadı. ya mazot hortumu patladı ya kablolar şase yaptı. Bu nedenle yanmıştır. Milletin dediği gibi madeni yağ koymak ile bu arabalar yanmaz. Tesisat ile alakalıdır. Sigorta atmıştır. Her şey olabilir. Allah korudu arabada yolcu da olabilirdi. İyi ki alamadan yandı. Cana geleceğine mala gelsinö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Otobüsten görüntü

-Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

-Güngör Bulut röp

-Genel ve detay görüntü

(Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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2)DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜRÜLEN HÜSEYİN'İN CİNAYET ZANLISI ADIYAMAN'A GETİRİLDİ

ADIYAMAN'da, 4 gün önce doğum gününde kaybolan ve cesedi yol kenarında bulunan Hüseyin Nasullah Çelik'i (13), bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile Antalya'da gözaltına alınan Murat Ç.(36), sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Geçen Çarşamba günü evden çıkan ve bir daha haber alınmayan Hüseyin Nasullah Çelik' in cansız bedeni Kahta ilçesinde yol kenarında bulundu. Küçük çocuğu kaçırdığı ve bıçaklayarak öldürüp yol kenarına attığı iddia edilen Murat Ç.(36), Antalya'nın Konyaaltı Plajı'nda yakalandı. Verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen Murat Ç., Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından Adıyaman polisine teslim edildi. Kente getirilen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinini görüntüsü

-Detaylar

(Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,

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3)MANİSA'DA SİGARA DEPOSUNDA YANGIN

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir depoda çıkan yangında binlerce paket sigara yanarken 3 araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, Gaziler Mahallesi'nde bulunan Tüccarlar Sitesi'ndeki bir sigara firmasına ait depoda çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, sigara yüklü olduğu öğrenilen 3 araç ile depo içerisindeki binlerce paket sigara yandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları

(Haber - Kamera: Emre Saçlı/SALİHLİ (Manisa),

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4)MANİSA'DA OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Kanalın içinde kalan otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldıray Karakuzu (42) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilden çıkartılan sürücü Yasin Akcan (30) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Turgutlu Ovası Kısmalı Yolu mevkiinde meydana geldi. Musacalı Mahallesi'nden Turgutlu kent merkezine ilerleyen Yasin Akcan yönetimindeki 45 N 4617 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına uçan otomobilde yaralanan sürücü Yasin Akcan otomobilden çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldıray Karakuzu, AKS itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Karakuzu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Karakuzu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Otomobilde yaşamını yitiren yolcu Yıldıray Karakuzu'nun çıkartılması

-Olay yerinden genel görüntü

(Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (Manisa),

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5)KASA TAŞIMASI YÜZÜNDEN TARTIŞAN İKİ KARDEŞ, DEMİR ÇUBUK VE TORNAVİDAYLA BİRBİRİNE SALDIRDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, meyve kasalarını taşıma yüzünden iki kardeş arasında kavga çıktı. Demir çubuk ve tornavidayla birbirine saldıran kardeşler yaralandı.

Kavga İsaören Mahallesi'ndeki armut tarlasında meydana geldi. İddiaya göre, armut dolu kasaları taşıyan 2 kardeş arasında meyve dolu kasaları taşıma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce İbrahim Y. (32), ağabeyi İsmail Y.'yi (36) demir çubukla darbederken, İsmail Y. ise elindeki tornavida ile İbrahim Y.'yi kolundan yaraladı. Kafasından yaralanan ağabey, ana yola çıkmak için yaklaşık 3 kilometre yürüdü. İsmail Y.'yi yol üzerinde kanlar içerisinde görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Y.,olayın ardından, durumu ağır olan ağabeyini görmek için geldiği İnegöl Devlet Hastanesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden detaylar

-Olayın gerçekleştiği bahçeden detaylar

-Süre: 0.41 Boyut: 76 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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6)İNEGÖL'DE KAZA: 1 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole düşen hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Yenice köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Kemalpaşa Mahallesi'ne doğru giden Suriye uyruklu Berat Hastagır (30) yönetimindeki 16 MA 3340 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye gitmeyi reddetti.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Süre: 01.04 Boyut: 8

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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