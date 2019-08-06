DHA YURT BÜLTENİ-2

1)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI



İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Yeşildere Caddesi tarihi su kemerlerinin yakınında meydana geldi. Konak yönünden Karabağlar yönüne giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 HJ 928 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan erkeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya ağır yaralanırken, sürücü ile otomobil ile yoluna devam etti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya, ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan adamın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan yaralının isminin belirlenmesi ve Buca yönüne kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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2)TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI



İZMİR'in Tire ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Ergel yaralandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi yakınında meydana geldi. Tire yönünden İzmir yönüne giden Mehmet Ergel yönetimindeki 35 YBT 91 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emin Kartal yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ergel yaralandı.

Çağırılan 110 AKS ekipleri tarafından kurtarılan Mehmet Ergel, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergel'n sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yiğit SOYLU/TİRE, (İzmir),

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3)YAYLACILAR, KURBAN BAYRAMI İÇİN DÖNÜŞ YOLUNDA

MUŞ'ta ilk baharla birlikte yaylalara çıkan vatandaşlar, Kurban Bayramı sebebiyle erken dönüşe geçti. Yaylada ürettikleri, peynir, yağ, çökelek gibi ürünlerle evlerine geri dönen köylüler, yaklaşık 2,5 ay kaldıkları yaylardan Kurban Bayramı sebebiyle ayrıldıklarını söyledi.

Muş'a bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, yaz aylarının kavurucu sıcaklarından kurtulmak ve serin yaylalarda hayvacılık yapmak için Mayıs ayıyla birlikte yayla göçüne başladı. Hem hayvanlarını serin yaylalarda besleyerek bol verim alan köylüler hem de kışın tüketecekleri yağ, peynir, çökelek gibi ürünleri üretti. Her yıl Mayıs ayında çıktıkları yayladan Eylül sonuna doğru dönen köylüler, bu sene Kurban Bayramı sebebiyle erken dönüş yoluna çıktı. Merkeze bağlı Yücetep, Sürgüden, Yukarısızma köyleri ile Kırköy beldesinden Mayıs ayıyla birlikte yaylalara göçeden vatandaşlar, bayramı evlerinde geçirmek için traktörlere yükledikleri eşyalarıyla yollara düştü. 2,5 ay önce çıktıkları yayladan Kurban Bayramı sebebiyle erken döndüklerini belirten Maşallah Menteş, "Havası serin olan yaylalarda besicilik yapmak için köylerden ayrılıyoruz. Yaylalar, besicilik açısından oldukça verimli. Bu yıl bir ay erken dönüyoruz. Kaldığımız 2,5 ay içerisinde peynir, yağ, çökelek gibi kışın tüketeceğimiz yiyeceklerimizi ürettik" diye konuşu.

Yaklaşık,2,5 aydın beri yaylada olduklarını dile getiren Merve Yıldırım ise, "Bayram vesilesi ile bu yıl erken dönüş yaptık. Yaylada süt ve süt ürünleri olan peynir, çökelek, tereyağı gibi ürünleri hazırladık. Ürünlerin bir bölümünü kışlık olarak ayırıyor fazlasını ise satıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yayla evlerinde eşyaların toplanmasından detaylar

-Ev eşyalarının, yiyeceklerin traktörler yüklenmesinden detaylar

-Traktörlerin yola çıkması

-Yayladan detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

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KADIN AZMAĞI DOĞAL AKVARYUM GİBİ

MUĞLA'nın Ula ilçesinin turistlik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı' su altı bitki örtüsü, elinizle tutuverecekmiş hissine kapılacağınız balıkları, kaplumbağaları ile doğal bir akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Gökova Körfezi'ne dökülen azmakta kişi başı 12,5 TL'ye tekne turu yapılıyor.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi, Kadın Azmağı'nda gerçekleştirilen tekne gezileriyle cazibe merkezi oldu. Akyaka'nın hemen yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı doğal bir akvaryum gibi. Azmağın serinliği, şiirsel güzellikteki su altı bitki örtüsü, elinizle tutuverecekmiş hissine kapılacağınız balıkları, kaplumbağaları, üzerinde süzülen ördekleri yörenin doğal dokusunu yaşatıyor. 1200 metre uzunluğunda, doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'nde teknelerle 35 dakikalık tur yapmak mümkün. Bunun için yetişkinler 12,5 lira ödüyor, 0-5 yaş çocuklardan ücret alınmıyor. Azmakta yılda yaklaşık 500 binin üzerinde yerli ve yabancı turist geziyor. Gökova Körfezi'nde denizden içeriye doğru 2 kilometre uzunluğundaki doğa harikası azmağı teknelerle gezen turistler, değişik bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Birbirlerine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan Kadın Azmağı, bir ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde ise sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor. Denize yakın olmasına karşın berrak, derin ve yüksek debili akan derede yetişen tatlı su bitkilerinin boyları ise bazen 4- 5 metreyi buluyor.

Kadın Azmağı'nda tur düzenleyen bir teknede kaptanlık yapan Salih Ateş (40) "Azmağın uzunluğu 2 kilometre. Burada kefal, levrek, alabalık, yılan balığı ve aynalı sazan yaşıyor. Tekne turlarımız ilgi çekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kadın Azmağı'na tur düzenleyen teknelerin görüntüsü

Kadın Azmağı'ndan genel görüntü

Kadın Azmağı'nda suya girenlerin görüntüsü

Kadın Azmağı'ndaki ördeklerin görüntüsü

Kadın Azmağı'na tur düzenleyen yerli ve yabancı turistlerin görüntüsü

Yerli ve yabancı turistlerin kıyaya yanaşan tekneden inmeleri

Kaptan Salih Ateş ile röp.

(Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)



