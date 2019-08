DHA YURT BÜLTENİ-2

ADANA'DA TACİZ ŞÜPHELİSİNE LİNÇ GİRİŞİMİ

ADANA'da kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla kız çocuğunun yakınları ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen Ş.T., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde saat 00.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre orta yaşlı Ş.T. mahallede oturan bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Mahalle sakinleri ve kız çocuğunun yakınları tarafından yakalan ve linç edilmek istenen şüpheli, linç girişiminden mahalledeki bir binanın damına kaçarak kurtulmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli Ş.T.'yi gözaltına aldı. Polis, Ş.T.'yi emniyete götürmek için arabaya bindirdiği sırada mahalleli ve kız çocuğunun yakınları şüpheliye saldırdı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Polisin uzun süren uğraşları sonucu Ş.T. zırhlı araca bindirilerek sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüpheli, buradaki işlemlerin ardından emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

KARABÜK'TE SAMAN BALYALARI ALEV ALEV YANDI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kurban kesimi yapılan alanda istiflenen saman balyaları alev alev yandı.

Safranbolu'ya bağlı Yazıköy Köyü'nde kurban kesimi yapılan alanda İbrahim Deniz'e ait saman balyaları iddiaya göre, söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle yanmaya başladı. Çevredekiler yükselen alevleri söndürmeye çalışırken itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda yangın söndürüldü. Saman balyalarının kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

TATİLCİLER EĞLENCENİN KALBİNDE COŞTU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bayram tatilini geçirenler eğlencenin kalbi Barlar Sokağı'nda çılgınlar gibi eğlendi. Tatilci ve turistlerin uğramadan geçmediği sokaktaki gece kulübü, bar ve diskolar dikkat çekici programlarıyla unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye'de 300 metre uzunluğu, 250 ile 3 bin 500 kapasiteli 93 sıralı bar, disko ve gece kulübüyle ilk ve tek olan Barlar Sokağı, bayram tatiline gelenlerin büyük ilgisini çekti. Sokakta " İğne atsan yere düşmez ö dedirten görüntüler ortaya çıktı. Saat 23.30'da kapılarını açan işletmeler, saat 01.00'de doluluk sınırlarına ulaştı. Birbirinden renkli programları ile tatilcileri coşturan işletmeler, müşterilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya devam ediyor. Öte yandan, eğlence mekanlarına giremeyenler tatilciler ise hareketli müzikler eşliğinde sokakta eğleniyor. İşletmeler, Türkçe hit ve yabancı müziklerle 01.00'de şova başlıyor. DJ'lerin çaldıkları hareketli müzikler eşliğinde dans eden tatilci ve turistler renkli görüntüler oluşturuyor. Rus ve Türk dansçı kadınlar, kurulan platformlarda yaptıkları şovlarla ilgi görüyor. DJ'lerin çaldıkları hareketli şarkılar ve dansçı kadınların şovlarıyla coşan tatilciler, gece boynuca pistte dans edip anın keyfini çıkartıyor. Kurban Bayramı tatiliyle müziklerin saat 04.30'da son buldurulduğu mekanlardan çıkanlar unutulmayacak bir eğlence mutluluğu ile kaldıkları otellerine servislerle götürülüyor. Barlar Sokağı işletmecileri, " Kurban Bayramı tatili için misafirlerimize çeşitli eğlenceler hazırladık. Bizler turizm elçisi gibi çalışmaktayız. İlçemize tatile gelen herkes mutlaka bu sokağa adım atmadan gitmez. Bayram tatilcileri ve gurbetçilerimize unutulmaz şovlar tertiplerdikö dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DÖNME DOLABI ANTALYA'NIN KALBİ AÇILDI

TÜRKİYE'nin en büyük dönme dolabı olan 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' Aktur Park'ta hizmete sunuldu.

Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve Antalya'yı bir uçtan diğer uca görme imkanı sağlayan 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap dün gece vatandaşların hizmetine sunuldu. 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' adı verilen Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki 'London Eye- Londra'nın Gözü'den sonra ikinci büyük dönme dolap, kenti kuş bakışı izleme imkanı sunuyor. Bir turunu 18 dakikada tamamlayan dönme dolabında 4'ü VIP 42 kapalı ve klimalı kabin bulunuyor. Dün gece hizmete açılan dönme dolap yoğun ilgi gördü.

Aktur Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, dolabın 400 ton ağırlığında ve 90 metre yükseklikte olduğunu söyledi. Türkiye'nin en büyük dönme dolabını açtıklarını kaydeden Ekte, "Çin'de özel olarak üretildi. Malzemelerinin kente gemilerle nakli 2 ay sürdü, kurulumu ise 8 ayda tamamlandı. Heart Of Antalya'nın üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği ışıklandırması yaklaşık 450 bin dolara mal oldu" dedi. eçkin Ekte, 10 kişilik kabinler için kişi başı ücretin 30 lira, 4 kişilik VIP kabinin ücreti ise 200 lira olduğunu kaydetti.

