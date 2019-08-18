DHA YURT BÜLTENİ - 2

Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 2 yaralı

Bursa'da, damadın erkek arkadaşlarının davullu zurnalı 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti. Gürültü nedeniyle damadın arkadaşları ile mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta meydana geldi. Damadın erkek arkadaşları, düğünden bir gün önce, bölgede gelenekselleşen 'tavuk alma' eğlencesi düzenledi. Saat 01.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi üzerinde toplanan damadın arkadaşları, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Mahalleli ile gençler arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen gençler, ellerindeki alkol şişeleriyle mahalle sakinlerine saldırdı. İki grup arasında çıkan kavga sonucu Aytaç B. (29) karnından bıçaklanırken, Maksut S. (70) başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kanlar içerisinde yerde yatan Aytaç B.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Nabzı atmayan Ayçat B., sağlık ekibi tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Hayata döndürülen Aytaç B., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aytaç B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, yaralama olayına karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının yerde yatması

-Yaralının sağlık ekipleri tarafında nambulansa alınması

-Olay yerinde toplanan mahalleli

-Polisin çevrede inceleme yapması

Genel, detay görüntü

Süre: 4.33dk Boyut: 509MB

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Xanthos Antik Kenti yakınındaki yangın söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Xanthos Antik Kenti yakınında çıkan yangın tarihi yerlere sıçramadan söndürüldü.

Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nin pazar yeriyle Xanthos Antik Kenti arasında kalan otluk ve makilik alanda, dün saat 21.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kuru otların yanmasıyla yayılmaya başladı. Bölgenin hemen üstündeki Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Xanthos Antik Kenti'ne doğru ilerleyen yangına, Kınık Mahallesi'nde konuşlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, su tankeri, Çavdır Mahallesi'nde konuşlu Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazözle hızla müdahale edildi.

Rüzgar hızının yavaş olması nedeniyle yangın 45 dakikada kontrol altına alındı. Antik kente sıçramadan söndürülen yangının ardından alanda soğutma çalışması yapıldı. Hızlı müdahale sayesinde söndürülen yangında 4 dönüm otluk ve çalılık alan zarar gördü.

Likya Birliği'nin en büyük idare merkezi olan Xanthos Antik Kenti, 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Görüntü Dökümü

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Yangından görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), -

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Vali yağmur altında köylülerle halay çekti

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Türkgözü köyünde düzenlenen şenliklerine katıldı. Vali Mustafa Masatlı, bu tür etkinliklerin dostluk ve kardeşliği geliştirdiğini, büyüklere saygı küçüklere sevgi olarak yansığını belirtti. Vali Masatlı, konuşmalar sonrası davul-zurna eşliğinde köylülerle halaya çektiği sırada yağmur başladı. Yağan yağmura aldırış etmeyen Vali Masatlı, bir süre köylülerle halaya devam etti.

Posof İlçesine bağlı Türkgözü Köyünde 'Dostluk, Kardeşlik, Kültür ve Sanat Şöleni' düzenlendi. Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ile birlikte şölene katılan Vali Mustafa Masatlı, bu tür etkinliklerin arkadaşlık, akrabalık, dostluk ilişkilerini devam ettireceğini belirtti. Vatandaşların şölene gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getiren Vali Masatlı, "Buranın bu kadar kalabalık olacağını bilmiyordum. Ne güzel insanlarımız atalarını,köklerini, doğduğu bu yerleri unutmamışlar. Bu çok önemli. bundan aslında şöyle bir anlamda çıkarabiliriz. Yaklaşık bin yıl önce sultan Alparslan buraları fed ettikten sonra hiçbir zaman buraların hakimiyetini bırakmamıştır. Yavuz Sultan Selimden, en son Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve onlardan da bu bayrak sizlere teslim edildi. Buralar adı üstünde Türkgözü, Türkün gözü. Yani gözü dışarı bakıyor. Ben Ardahan valisiyim. Ardahan'ın her tarafı bizim için güzel ve önemli. Soğuğuyla, sıcağıyla, bitkisiyle bütün değerleriyle önemli. Ancak Posof'a gelenler buranın coğrafyasıyla, bitki örtüsüyle Ardahan'dan farklı olduğunu göreceklerdir" diye konuştu.

Vali Masatlı, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar, daha sonra müzik eşliğinde vatandaşlarla birlikte halaya çekti. Halay esnasında başlayan ve giderek etkisine artıran yağmura aldırış etmeyen Vali Masatlı ve vatandaşlar, müzik bitene kadar oynamalarını sürdürdü. Vali Masatlı, halaydan sonra köylülerle vedalaşarak ayrıldı. Günboyu devam eden şölende vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.

Görüntü Dökümü

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-Valinin köye gelişi ve köylülerle merhabalaşması

-Valinin konuşması

-Valinin köylülerin arasında oturması

-Valinin önce orkestra eşliğinde sonrada davul -zurna eşliğinde halay çekmesi

-Yağmur yağması ve köyden ayrılması

-Detaylar

(Süre 5 dk 50 sn, Boyut: 647 MB)

Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),