Dha yurt bülteni - 2

DHA YURT BÜLTENİ -2

Barınaktan pitbull hırsızlığında zanlı eski çalışan çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden pitbull cinsi köpek çalındı. Köpeği merkezin eski çalışanı O.T.'nin (29) çaldığı belirlenirken, pitbull da zanlının evinde bulundu. Gözaltına alınan O.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 23.00 sıralarında, eski NATO yolu üzerindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Otobüs Garajı'nın arkasında bulunan Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Bir kişinin rehabilitasyon merkezinin arka tarafından çıktığını ve motosikletle telaşla kaçtığını gören bir vatandaş, Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız'a telefonla ulaştı. Yıldız, hemen 155 Polis İmdat hattını aradı. Barınağa gelen polis ekipleri, görgü tanığıyla görüştü. Olayı öğrenen çok sayıda hayvansever de merkezin önüne geldi. Polis, incelediği güvenlik kameraları görüntülerinden kimliğini belirlediği 29 yaşındaki O.T.'yi evinde, çaldığı öne sürülen, yetiştirilmesi ve bakılması Türkiye'de yasak olan pitbull cinsi köpekle yakaladı. Rehabilitasyon merkezinin eski çalışanı olduğu belirlenen O.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. O.T.'nin hayvanı neden çaldığını söylemediği öğrenildi. Köpek ise rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen O.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız, "Uzun zamandır rehabilitasyon merkezinden köpekler çalınıyordu ama kim olduğunu öğrenememiştik. Pitbull cinsi siyah bir köpek, rehabilitasyon merkezinin ormana bakan arka tarafından çıkarılmış. Bu barınakta çok sık başımıza gelen olaydı. Failinin bulunmasına sevindim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi önünden genel ve detay görüntü

Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi önüne gelen polisler

Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız ile röp.

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Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Katlı yaşamın ilk yerleşkesine ziyaretçi akını

Bilim insanları tarafından Nuh Tufanı'ndan sonra insanların yaşamaya başladığı 3 yerden biri olduğu iddia edilen, Samsun'daki Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin turistlerin ilgisini çekiyor. Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, kazı çalışmaların sürdüğü vadiyi, yılda 200 bin turistin ziyaret ettiğini belirtti.

Bilim insanları tarafından Nuh Tufanı'ndan sonra insanların yaşamaya başladığı 3 yerden biri olduğu iddia edilen Samsun'daki Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde çalışmalar sürüyor. M.Ö. 15 bin ile MÖ. 60 bin yıllarına ait olduğu değerlendirilen, insanların yerleşik olduğu en eski 8'inci yer olduğu düşünülen ve büyüklü küçüklü mağaraların yer aldığı vadi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin kayaç yapısı nedeniyle mağaraların, üst üste bulunması sebebiyle de katlı yaşamın ilk yerleşkesi olduğu ifade ediliyor. Paleolitik Çağ'da yaşayan Tekkeköy mağara sakinleri, madeni tanımamışsa da tüm aletleri taş, ağaç ve kemikten yapmış, avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmış, taşı yontarak yaptıkları el baltaları, mızrak uçları, kesiciler, kazıyıcılar gibi çeşitli aletleri kullanmış. 1977 yılında sit alanı ilan edilen ve 2013'de ziyaretçilere açılan Tekkeköy Mağaraları'nın yalnızca 96 bin metrekarelik bir kısmı gezilebiliyor. 360 bin metrekarelik bir alana yayılan vadide çalışmalar halen daha devam ediyor.

200 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, daha önce yapılan arkeolojik kazılarda; 14 ayrı uygarlığın kullandığı materyaller bulunan Karadeniz'de insanlığın ilk yerleşkesi olarak bilinen Samsun'daki 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni, bir yılda farklı pek çok ülkeden yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi. Karmil, "Katlı insan yaşamının oluştuğu ilk yerlerden hatta ilk yer olduğu da söyleniyor. En son yapıla kazı 1940 yılında yapılmış. Son yıllarda buranın tanıtımı ile ilgili yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu vadi birinci derece sit alanı ve bu yüzden hiçbir şekilde müdahalede bulunulamıyor ve burayı güzel yapanda bu özelliğidir. Bu alanda kamulaştırılması gereken bazı alanlar var. Bu alanlar kamulaştırıldıktan sonra Arkeoloji Vadisi olarak Karadeniz'de değil, belki de Türkiye'de olmayan bir vadi haline gelecek. Her yıl yaklaşık olarak yerli ve yabancı olarak 200 bin turisti çekiyor. Nasıl ki bugün çok katlı binalar görüyoruz, o dönemde de bu alanda yaşayan insanlar kendilerine yeni bir yaşam mekanı oluşturup burada yaşamışlar. Burada yaşayan insanlar buranın doğal yapısından faydalanıp burayı kullanmışlar. Katlı insan yaşamının oluşturulduğu ilk yerlerden bir tanesi bu vadiö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Arkeolojik vadiden detaylar

-Arkeolojik vadiden drone görüntüleri

-Detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN-

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Ressam karate hocası

Erzincan'da 36 yıldır karate antrenörlüğü yapan Özbek İdali (46) öğrencilerini eğitirken, bir yandan da onların resimlerini yapıyor. Bakır üzerine, kara kalem, yağlı boya ve sulu boya resimler çizen karate hocası bu hobisini öğrencilerine de aktarıyor.

Erzincan'da 1983 yılından bu yana aralıksız karate çalışmaları yapan Özbek İdali(46), hem spor yapıyor, hemde resim çiziyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce öğrenci yetiştiren İdali, antrenman öncesi ya da sonrası boş vakitlerinde resim çalışmaları yapıyor. Siyah Kuşak 5. Dan, Milli Karateci ve Milli Hakem Özbek İdali, öğrencileri antreman yaparken onların kara kalem resimlerini de yapıyor, ilgi gösteren öğrencilere resim yapmayı da gösteriyor.

Sportif çalışmaların yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veren Özbek İdali geçmişte birçok sinema filmi ve reklamlarda oynadığını belirterek, "Babamın karate hayatından etkilenerek, bu spora yöneldim, İlkokul çağlarında resim ile de ilgilenirken, öğretmenlerimin yönlendirmesi ile resim sanatına da yoğunlaştım. Herhangi bir eğitim veya kursa gitmedim, Resim hayatımla karateyi aynı anda yapıyorum, karakalem, yağlıboya resimler yapıyorum, bakır üzerine çalışıyorum. Bu çalışmalarımı öğrencilerimle paylaşıyorum, ilgi gösteren öğrencilerimi de yönlendiriyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin karete yaparken hocanın resim çizmesi

-Öğrencilerin eğitimlerinden görüntü

-Karate hocasının resim yapmasından genel detay görüntü

-Karate hocasının eğitimlerinden görüntü

-Karate hocasının açıklaması

-Resimlerden görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah

Erzurum'daki Tortum Gölü'nün üzerine yaptırılan 143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nakah kıyıldı. Fatma-Şerif Demirci çiftinin nikahını kıyan Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, ilk defa cam terasta nikah töreni yapıldığını söyledi. Başkan Aktoprak, "Böyle bir ilki yaşayan gelin ve damadın hayatında mutlu olması duasında bulunayım" dedi.

Tortum ilçesinin 35 kilometre kuzeyinde, Erzurum-Artvin yolu üzerinde yer alan Tortum Gölü, 18'inci yüzyılda Kemerli Dağ'dan inen bir heyelan kütlesinin çayın önünü kapaması sonucu oluştu. Tortum Çayı üzerinde dar ve dik bir vadide 8 kilometre boyunca uzanan gölün suları önündeki seti aşarak şelaleyi oluşturdu. Bölgenin en önemli turizm merkezi olan Tortum Gölü'nü turizm sektörüne kazandırmak için Uzundere Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 'Tortum Gölü Fyord Park Cam Teras Projesi' uygulandı. Türkiye'de özellikleri ile ilk ve tek fyord park, olan cam teras 12,3 metre uzunluğunda, 545 metre kare kaplı alanı, 565 metrekare açık alanı bulunuyor. Toplamda bin 110 metrekare alana 143 metre yüksekliğindeki cam teras göl ve kanyonu izleme imkanı sunuyor.

Manzarası ile göl tabanlı bir vadiye açılan ilk seyir terası niteliğini taşıyan cam teras ilk kez bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Fatma ve Şerif Demirci çiftinin nikahını cam terasta kıydı. Terasın 565 metrekare genişliğindeki açık alanındaki nikah törenine çiftin yakınları katıldı. İlk defa bir cam teras üzerinde nikah kıyıldığını belirten Başkan Aktoprak, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Aktoprak, "Böyle bir ilki yaşayan gelin ve damadın hayatında da en güzel mutlu olması duasında bulunayım. Her ailede ufak tefek tartışmalar olur, inanıyorum ki nikahını kıyacağım bu çiftin evliliğinde tek bir mutsuzluk dahi olmayacakö dedi.

Başkan Aktoprak'ın kıydığı nikah töreni sonrası genç çift cam terası üzerinde çekildikleri fotoğraflarla mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı. Genç çift, tören sonrası beyaz güvercinler uçurdu. Başkan Aktoprak, ilçede evlenecek çiftlerin cam terasta nikah kıydırmak için sıraya girdiklerini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Cam terasdan arşiv görüntü

-Cam terasta nikah için toplananlar

-Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'ın konuşması

-Başkan Aktoprak'ın nikah kıyması

(Süre: 3 dk 51 sn, Boyut: 433 MB)

Haber: Salih TEKİN/ ERZURUM,

