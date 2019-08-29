Dha yurt bülteni -2

Göçmen taşıyan otobüs, şarampole düştü

Aksaray'da içinde kayıtsız 38 göçmen ve 6 görevlinin bulunduğu otobüs, iddiaya göre TIR'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp şarampole düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 7 göçmen olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Kaza, 07.45 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul Tuzla'dan Kahramanmaraş'taki kampa Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu kayıtsız göçmenleri taşıyan Mustafa Kemal Çiçek yönetimindeki O7 GSA 85 plakalı otobüs, iddiaya göre yanından geçen TIR sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Banketi aşan otobüs, sürücü Çiçek'in dikkati sayesinde devrilmeden şarampole düştü. Aralarında askerlerinde olduğu 6 görevli ile 38 göçmenin bulunduğu otobüsten kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 7 göçmen, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi. 7 göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Göçmenlerin başka bir otobüsle yola devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay

Otobüsten ve mültecilerden detay

Genel ve detay

Sürücünün kazayı anlatması

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ- Atilla ATMACA AKSARAY

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Çekirdeği kurutmak için çevreyolunun birer şeridini kapattılar



Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türkiye'nin tek tescilli ay çekirdeği olan 'İnegöl Alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca çareyi çevreyolunun birer şeridini kapatmakta buldu.

Türkiye'nin çerezlik en büyük çekirdiği olan 'İnegöl Alası'nı yetiştiren üreticiler, mahsüllerini kurutacak yer bulamayınca ilginç bir çözüm geliştirdi. Tarladan hasat edilerek tanelere ayrılan çekirdekler, kurutulmak üzere şehrin pazar alanlarına serilirken, bazı çiftçiler yer bulamayınca çekirdekleri Ahmet Türkel Çevreyolunun gidiş-dönüş yönündeki birer şeridine sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor. Çevreyolunun boş kalan diğer şeridinde ise trafik akışı sağlanıyor. Yıllardır çekirdeklerini kurutma konusunda alan sıkıntısı yaşayan üreticiler, belediyenin izin vermesi ile birlikte kurutma işlemini yolda yaptıklarını ve asfaltta kurutma işleminin daha iyi olduğunu belirtti.

Ay çekirdeği hasadını yapan ve ürününü kurutmak üzere yola seren Ayşe Öcal, "Yıllarca beyaz çekirdek üretmiştik. Bu yıl da kara çekirdek üretelim dedik. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz; çevreyolunda kurutmamız için bize izin verdi. 7-8 gün kurutma yapıyoruz. Fiyatlar kilosu 8-9 TL diyorlar. Bu sene rekolte oldukça güzel" dedi.

'ASFALTTA GÜZEL KURUYOR'

Yolda kurutmanın daha iyi olduğunu ifade eden üreticilerden Nurettin Yavuz ise "Hasadımızı yaptık. Trafiğin içinde çekirdeklerimizi kurutuyoruz. Çevreyolu üzerinde bir şeridine serdik. Asfalt kurutma konusunda oldukça iyi oluyor. Daha çabuk kuruyor" dedi.



Görüntü dökümü:

-Genel görüntü

-Drone görüntüsü

-Açıklamalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Alanya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı (Tekrar)

Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonya ve Ukrayna'dan sonra Bulgaristan'a da avokado ihraç edildi. Komşu ülkeye ilk sevkiyat bugün 5 bin 500 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye'de en çok avokado üretimi yapılan Alanya'da Türkiye'deki üretimin yüzde 80'i karşılanıyor. Geçen yıl 40 milyon adet üretilen Alanya avokadosunun bu yıl hava şartlarının elverişli olmasına bağlı olarak 40 bin hektar alanda 50 milyon adet üretim bekleniyor. Toptan fiyatı kalitesine göre adeti 4-4.5 lira arasında değişen avokadonun 6-7 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.

İLK ETAP 5 BİN 500 ADET

İlk olarak Polonya ve Ukrayna'ya ihracatı yapılan Alanya avokadosu bugün ise Bulgaristan'a ihracat yapılmak üzere Alanya Toptancı Hali'ne getirildi. Şirket yetkilileri getirilen 5 bin 500 adet avokadoyu incelendikten sonra Bulgaristan'a gitmek üzere kamyona yüklendi.

'GÖRMÜŞLER, BEĞENMİŞLER'

İhracat hakkında bilgi veren Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bugün ilk kez Bulgaristan'a avokado gönderdiklerini söyledi. Başkan Sevilgen, Aşağı yukarı 3 yıldır avokadoyu yurt dışına gönderiyoruz. Hiç Bulgaristan'a göndermedik. Bulgaristan'ın nereden aldığını araştırdık. Yunanistan'dan alıyorlarmış. Yunanistan olduğunu bilmiyorduk. Bulgaristan ürünlerinin tamamını Yunanistan ve Güney Afrika'dan alıyormuş. Bizim ürünleri görmüşler, beğenmişler ve ilk defa Bulgaristan'a gönderiyoruz dedi.

SIRADA İSVEÇ, İNGİLTERE VE İSPANYA VAR

Deneme amaçlı ilk etapta 5 bin 500 adet avokado gönderdiklerini belirten Sevilgen, Bir hafta sonra 10- 15 bin adet bir ürün daha istediler. Haftaya yine Bulgaristan'a göndereceğiz. Güney Afrika'da bir üreticiyle görüştük. İsveç, İngiltere ve İspanya'da kendilerinin şirketleri varmış. Bu şirketle görüşüyoruz. Bu ülkelere aynı anda ekim ayında avokado göndermeyi planlıyoruz diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Avokadodan genel ve detay görüntü

-Hilmi Sevilgen Röp

Haber-Kamera Engin ANAKALANYA (Antalya),

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Yalova'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon



Yalova'da polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyon yaptı. 13 adrese eş zamanlı düzenlenen 120 polisin katıldığı, çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, aramalar sürerken, şüpheliler de gözaltına alınıyor.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir grubun uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini teknik ve fiziki takip ile belirleyen polis, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Narkotik Polisi, şafak vakti, çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle tespit edilen 13 adrese baskın düzenledi. Narkotik köpekleri 'Gölge' ve 'Zeytin'in de kullanıldığı operasyonda, baskın yapılan ev ve iş yerlerinde arama başlatıldı. Polis, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri gözaltına alıyor.

Görüntü Bilgisi:

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-Operasyona çıkan araçlar

-Operasyon anı

-Narkotik köpeği ile arama

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA-DHA

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Otomobilin koltuk döşemelerinde 71 kilo eroin ele geçirildi



Van'da polisin şüphe üzeriene durdurduğu otomobilde yapılan aramada, koltuk döşemeleri arasına gizlenmiş 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale-Gürpınar Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurararak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Narkotik köpeği 'Bozo' ile otomobilde yapılan aramalar

-Otomobilden çıkarılan eroin

-Eroinin Emniyet Müdürlüğünde teşhir edilmesi

Orhan AŞAN/VAN,

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Yatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyuldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve yatağa bağımlı oğlu 22 yaşındaki Yusuf'a bakmak zorunda olduğu için çalışamayan Ayşe Kurt'un, maddi sıkıntılarla boğuştuğunu belirterek yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Yürüyemeyen, konuşamayan hatta yemek yemekte bile zorlanan oğluna bakan anne Kurt, evindeki eksikliklerin giderildiğini belirterek, "Evimize buzdolabı, çamaşır makinesi, kanepe gibi yepyeni birçok eşya geldi. Devletimizin bütün kurumlarından görevliler bizi ziyaret etti. İki gün boyunca ağladım, 'İyi insanlar varmış, yalnız değilmişim' dedim. Bütün hayırseverlere seslerimizi duydukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Karabağlar'da yaşayan Ayşe Kurt'un oğlu Yusuf Kurt, doğumdan 7 ay sonra beyninde su toplaması sebebiyle yüzde 91 engelli hale geldi. Engelli oğluna bakabilmek için o günden beri mücadele eden anne Ayşe Kurt, eşinden de ayrılması ile birlikte çok daha zor günler yaşamaya başladı. Yürüyemeyen, konuşamayan, gözlerini oynatamayan, hatta yemek dahi yemekte zorlanan, boğulma tehlikesi yaşayan oğluna yaşamını adayan anne, büyük bir özveriyle ona baksa da maddi sıkıntılarla boğuştu. Evde bakım aylığı olan 1300 TL'nin haricinde geliri olmayan ve kirada oturan anne-oğul, bozulan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev eşyalarının yenisini alamadı. Aynı zamanda Yusuf için doktorlar tarafından önerilen kan şurubu, keçi sütü gibi takviyeleri de satın alamayan anne Kurt, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

DHA'nın ailenin durumunu anlattığı haberinin ardından bu mücadeleye kayıtsız kalmayan birçok hayırsever destek oldu. Evindeki eksikliklerin giderildiğini belirten Ayşe Kurt, "Evimize buzdolabı, çamaşır makinesi, kanepe gibi yepyeni birçok eşya geldi. Devletimizin bütün kurumlarından görevliler bizi ziyaret etti. Kaymakamlık, Belediye, Sosyal Hizmetler gibi bütün kurumlar Yusuf'u gelip gördü, eksiklikleri tespit etti. Halen çalışmaları devam ediyor. Yusuf'un mama ve bez raporlarını yenilediler. Allah hepsinden razı olsun, iki gün boyunca duygulanıp ağladım. 'İyi insanlar varmış, yalnız değilmişim' dedim. Bütün hayırseverlere seslerimizi duydukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

'HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'

Yapılan yardımlarla birlikte evlerine neşe geldiğini söyleyen Kurt, "Bütün devlet kurumlarından bir sürü görevli geldi. Hepsi tespit çalışmaları yaptı ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten çok mutlu olduk. Yusuf da çok mutlu oldu. Birçok hayırsever destek oldu. Arayanlar oldu, manevi destekleri de bizim için çok önemliydi. Gıda yardımı yapanlar oldu, marketten bizim için alışveriş yapanlar oldu. Yusuf'un ihtiyaçlarını sorup, giderdiler. Bundan sonraki süreçte de oğlumla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yardımların devamı olur mu bilmiyorum. Olursa bizim için iyi olur ama olmasa da herkesten Allah razı olsun. Benim bütün yaşama amacım oğluma daha iyi koşullar sunabilmek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yusuf'tan genel detay görüntüler

-Anne-oğulun görüntüleri

-Eve alınan eşyalardan görüntü

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Türkiye'nin şaraplık üzüm deposunda fiyat artışı için güç birliği

Denizli'nin Çal, Bekilli, Baklan ve Güney ilçe belediyeleri, şaraplık üzüm üretim alanlarındaki düşüşü önlemek için güç birliği yaptı. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, güç birliğinin amacının, üretici firmalarla, ürün fiyatları düşük olduğu için üzüm üretiminden uzaklaşan çiftçiler arasında köprü oluşturarak, herkesin kazandığı bir oluşum meydana getirmek olduğunu söyledi.

Türkiye'deki şaraplık üzüm üretiminin yüzde 60'ı Denizli'nin Çal, Bekilli, Baklan ve Güney ilçelerinde yapılıyor. İlçede üretilen üzümlerin büyük bir bölümü, fabrikalarda şarap haline getirilerek yurt içi ve yurt dışına satılıyor. 255 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılan bölgede, maliyetlerin artması ve geçen yıl 1.5 lira olan üzüm kilo fiyatının düşük bulunması sebebiyle rekolte son 15 yılda olduğu gibi geçen sene de düştü. Bu yıl yeni hasat döneminin başladığı bölgede, belediye başkanları bir araya gelerek, üretimdeki azalmanın önüne geçip ayrıca fiyat artışının sağlanması amacıyla çalışma başlattı.

TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, son 15 yıldır bağ alanlarının giderek azaldığını belirterek, "Çünkü üreticiler para kazanamıyor. Bu yüzden kente göç ediyorlar. 220 bin dönüm bağ alanına sahip bir ilçeyken, bugün 180 bin dekar bağımız var. Mevcut bağ alanlarımızın da yüzde 80'i, 70 yaş ve üzerindeki eski tip bağlar. Her geçen gün verim düşüyor. Tahmin ediyoruz ki 8-9 yıl sonra üzüm üreten bağ kalmayacak. Biz şaraplık üzümleri, ithal eder hale geleceğiz" dedi. Üretimin düşmemesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Akcan, "Buradaki üzüm üretiminde 2018-2019 yılındaki maliyet artışı yüzde 44. Biz de geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 44 ilave yapıp, üretici firmalara teklifte bulunduk. Buradaki amacımız çiftçilerle birlikte hareket etmek. Üretici firmalarla çiftçiler arasında bir köprü oluşturmak istiyoruz. Herkesin kazandığı bir oluşum meydana getirmek istiyoruz. Bu çalışmamızda çok ciddiyiz. Firmalar bu konuda geçmiş dönemlerdeki gibi fiyatlar belli olmadan üzümü toplatıp, daha sonra fiyatı belirleme mantığıyla hareket ederlerse biz de gerekli tedbirleri alacağız. Bu bölgedeki kantarların yüzde 99'u belediyelere ait. 4 belediye kantarları kapatacağız. 'Siz burada alım yapamazsınız' diyeceğiz. Gerekirse vatandaşlarla karşı karşıya geleceğiz ama bu işin düzene oturmasını sağlayacağız" diye konuştu.

BU YILKİ REKOLTE YÜZ GÜLDÜRDÜ

İlçelerinde bu yılki üzüm rekoltesinin geçen yıllara göre oldukça iyi olduğunu ifade eden Akcan, "Bağlarımız ve üzümlerimizin kalitesi çok güzel. Geçen yıla oranla yüzde 60 rekolte artışımız var. Bu yıl ilçemizde 180 bin ton üzüm üretimi bekliyoruz. Kuru üzümün ise borsadaki kilogram fiyatı 12-13 lira bandında seyrediyor. Bu çok iyi bir rakam. Biz Sultaniye cinsi üzümün kilogramının 3 lira, Çal Karası cinsi üzümün kilogram fiyatının ise 3.5 liraya alınmasını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Üzüm bağlarından detaylar

Üzümlerden görüntüler

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'dan görüntü

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,