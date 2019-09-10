Dha yurt bülteni - 2

Konya merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltı kararları verildi. TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Hasan DÖNMEZ- Mehmet IŞIK/KONYA, -

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Adana'da 500 polis ile uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişiler ile uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı suçtan aranması olan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 38 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu, Oskar ve Atak isimli özel eğitimli narkotik köpeklerinin de görev aldığı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Kentte uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışmasını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satışı (torbacılık) yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerini tek tek tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda uyuşturucu satışı yaptı ileri sürülen, bu suçtan aranması ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlere özel harekat polislerinin desteği ile girilirken, şüphelilerin evleri Oskar ve Atak isimli özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

-Polis araçlarının baskın noktasına gidişi

-Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi

-Polislerin eve girmesi

-Polislerin, evdekilere "Yere yat" diye seslenmesi

-Evin çevresinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan polisler

-Özel eğitimli narkotik köpeği Oskar'ın arama yapılmak için şüphelinin evine getirilmesi

-Sokaktaki zırhlı polis aracından görüntü

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Süre: 02'38" Boyut: 295 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Tüfekle intihar etti

Malatya'da, İhsan E. (26), tüfekle göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karagöz Mahallesi yolunda meydana geldi. İhsan E., bir süre boş arazide oturduktan sonra yanında bulundurduğu tüfekle göğsüne doğru ateş etti. İhsan E.'yi yoldan geçenler kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İhsan E.'nin öldüğünü belirledi. Genç adamın cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detay

Tüfeğin incelenmesi

Polis ekipleri

Beydağı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 136 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,

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Öğretmenlere eğlenceli eğitimi

Öğrencileri sosyal, kültürel aktivitelere katılımlarını amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı, bu çalışmanın ilk ayağında öğretmenleri eğitime aldı. Erzurum'da düzenlenen halk oyunları eğitiminde 162 öğretmen, Türkiye'nin 10 ayrı yöresine ait oyunları öğrendi. Eğlenceli bir eğitim geçiren öğretmenler, kültürel zenginlikleri daha geniş kitlelere aktaracaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme, Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği halk oyunları eğitici projesi Erzurum'da gerçekleştirildi. Merkez Aziziye ilçesindeki Hizmetiçi Eğtim Enstitüsü'nde Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen değişik branşlarda 162 öğretmen bir hafta süreyle halk oyunları kursuna tabi tutuldu. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Taner Bozkuş nezaretinde halk oyunları öğreticileriyle çalışan öğretmenler, Erzurum, Kastamonu, Diyarbarkır, Artvin, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep ve İzmir yöresine ait folklör oyunlarını öğrendi. Hayli eğlenceli geçen bir haftalık kursun ardından gruplara ayrılan öğretmenler, öğrendikleri halk oyunlarını sırayla sahneledi. Doç.Dr. Taner Bozkuş, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz Bezginoğlu ile usta öğreticiler, öğretmenlerin performanslarına tam not verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk defa böyle bir uygulama yaptığını belirten Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Taner Bozkuş, öğrencilerin sosyal, kültürel aktivitelerini sağlamak isteyen bakanlığın bir alt yapı çalışması yaptığını söyledi. İlk etapta belirlenen yörelere ait oyunları öğretmenlere öğrettiklerini ifade eden Bozkuş, "Bunun ikinci basamak eğitimi de olacak, o zaman yine farklı yörelere ait oyunlar öğretcilecek. Türkiye'nin bütün illerinin sosyal kültürel, sportif faaliyetlerini çocuklara iletmiş olacağız. Hem kültürümüz yaşatılacak hem de gelecek nesillere öğretmenler kanalıyla ulaştırmış olacağız" dedi.

Kursa alınan öğretmenlerin belirli bir branştan olmadığını belirten Bozkuş,162 öğretmenin döndüklerinde çocukları eğitme fırsatı olacağını kaydetti. Bozkuş, öğretmenlerin bir haftalık eğitimden sonra yaptıkları performansı da beğendiğini vurguladı. Halk oyunları eğitmenlerinden İbrahim Çıngı, çok keyifli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirtirken, Betül Ayhan, öğretmenlerin performanslarına 100 puan verdiğini söyledi.

Erzurum'daki halk oyunları kursuna Giresun'dan gelen İngilizce öğretmeni Berna Özcan, "Aslında bütün yörelere ait oyunları öğrenmek istiyorduk. Kursta bu mümkün olmadığı için her grup birer yöre öğrendi. Bizler de diğer arkadaşlarla etkileşimde bulunarak diğer yörelere ait oyunları da gürmüş olduk. Burada kendi kültürümüzü biraz daha detaylı öğrenmiş olduk. Öğretmenler olarak diğer öğretmenler arkadaşlara öğrendiklerimizi ulaştıracağız. Bir kartopu misali büyüyerek daha geniş kitlelere aktarmış olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Öğretmenlerin folklör oynamaları

-Öğretmenlerin oyunundan genel ve detaylar

-Erzurum barlarını oynayan öğretmenler

-Öğretmenlerin hançer barı oynaması

-Doç.Dr. Taner Bozkuş ile röp

-Öğretmenlerin performanslarından görüntü

-Kursiyer öğretmenle röp

-Gösterilerden detay

-Usta öğreticinin eğitim sürecini anlatması

-Öğretmenlerin halk oyunlarını sahnelemesi

(Süre: 6 dk 2 sn, Boyut: 675 MB)

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,