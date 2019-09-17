Dha yurt bülteni-2

1)İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU



İZMİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlattı. Örgütün 'ankesör' yapılanmasını deşifre etmek amacıyla aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonunu sürdüğü belirtildi.

OPERASYONDA 9 GÖZALTI

İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon, 9 ilde sürüyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İzmir merkezli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Van ve Iğdır'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapılıyor. Aralarında 2 muvazzaf astsubay, 4 polis, 1 meslekten ihraç edilen astsubay ve 2. sınıf emniyet müdürü, 3 ilişiği kesilen öğrenci ve 1 öğretmenin bulunduğu şüphelilerin, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan haberleştikleri tespit edildi. Operasyonda şu ana kadar 9 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişinin arandığı belirtildi.

Mehmet CANDAN-İZMİR/DHA

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2)6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 29 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY yönelik yapılan soruşturmada örgütün 'Bylock' adlı gizli haberleşme programından gelen talimatlar üzerine Bank Asya'ya para yatıran 10'u kadın 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullanan örgüt üyeleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin, kullandıkları Bylock aracılığıyla örgüt liderlerinden altığı talimatla, Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlendi. Bunun üzerine 10'u kadın 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Konya, başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Eskişehir, Erzurum ve Kahramanmaraş'ta bugün daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA)

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3)DOÇ. DR. ÇAVUŞOĞLU: YILDIRIM DÜŞTÜĞÜNDE KABOLULU CİHAZ KULLANMAK TEHLİKELİ OLABİLİR

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Çavuşoğlu, kablolu haberleşme ve enerji nakil hatlarına düşecek yıldırımın eve kadar ilerleme ihtimali nedeniyle telefon ve saç kurutma cihazları gibi kablolu cihazları kullanmanın tehlike yaratacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Etrafınızda halihazırda yıldırımın yerleşim bölgelerine düşmesini engelleyecek paratoner gibi güvenlik tedbiri alınmışsa bu sizi etkilemeyen bir durum olabilir. Ama tedbir alındığına emin değilseniz kablolu cihazları yıldırım esnasında kullanmayı tercih etmeyin" dedi.

Sonbaharla birlikte yağış mevsiminin de başlamasıyla yaşanabilecek yıldırım çarpma vakalarını değerlendiren Doç. Dr. Bülent Çavuşoğlu, yıldırımın yüksek miktarda enerji yüklenmesinin deşarjı ile oluştuğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Bu deşarj bulutlardan toprağa doğru olmaktadır. Bulutlardan toprağa ulaşmaya çalışan yıldırım, gidilebilecek en kolay yoldan ilerler. Havanın elektriksel geçirgenliği az olduğu için yıldırım elektriksel iletkenliği daha iyi olan metal, su, ağaç ve bunun gibi maddeler üzerinden toprağa ulaşma eğilimindedir. Paratonerler bu mantık kullanılarak yapılır. En uzun iletkenin, bina değil de daha iyi bir iletken olan metalin olması sağlanır ve yıldırım binaya zarar vermeden toprağa ulaşabilir" diye konuştu

İNSAN AÇIKTA PARATONER GİBİDİR

Açık alanda insanın adeta bir paratoner görevi yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Eğer açık bir arazide yağışlı ve gök gürültülü bir havada bulunuyorsak, yıldırım tehlikesine karşı mümkün olan en kısa sürede bir binaya sığınmalıyız. Kesinlikle şemsiye, elektrik direği veya ağaç altına sığınmamak gerekir. Halk arasında bilinen, 'Cep telefonu ile konuşmak yıldırım çarpma riskini artırır' inancı ise yanlıştır. Telefon ile konuşmanın bu riski artırdığına dair bilinen bir araştırma bulunmamaktadır. Açık bir ortamdaysanız yıldırım tehlikesi sizin elinizde cep telefonu olsun, olmasın var olan bir tehlikedir. Onun için gerekli tedbirleri almanız gerekir. Yıldırım çarpmasının ölümle sonuçlanmasının en büyük nedeni ise, elektrik akımının toprağa doğru yol alırken vücudumuzun hayati organlarından geçmesidir. Cep telefonunun, aslında insan derisi üzerinden toprağa ulaşılabilecek nitelikte akımlar için yeni yollar yaratarak, beyin ve kalp gibi hayati organlara ulaşmasına neden olabileceği düşünülebilirse de, aynı durumda cep telefonu kullanılmasaydı, yıldırım çarpmasından kaçınılabilirdi gibi bir çıkarım yapmak pek mümkün değildir" dedi.

YILDIRIMDAN KORUNMANIN YOLLARI

Yıldırım düşme riski olan havalarda dışarıda olmanın ev veya işyerinde, kablolu telefon ve saç kurutma makinesi gibi elektrikli aletlerin kullanılmasının çok tehlikeli olduğunu sözlerine ekleyen Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Aslında çok zorunlu değilseniz dışarı çıkmasanız iyi olur. Çıkmak durumunda kaldığınızda ise yıldırım oluştuğu anda muhakkak kapalı bir mekanda olmanız en güvenli tedbirlerden bir tanesi. Kapalı alanlar her zaman koruma sağlarlar. Dışarda bulunmamaya gayret etmek lazım. Açık alanda yıldırım tehlikesiyle karşılaştığınızda ise eğer aracınız varsa hemen aracınızın içine girmeniz gerekir. Araç ta güvenli yerlerden bir tanesidir. Araç içerisine girmek mümkün değilse ağaçların altına kesinlikle gitmeyin. Çünkü ağaçlar yükseltileri fazla olduğu için yıldırımları kendi üzerlerine düşmesine sebep olabilirler. Siz de yakınsanız bundan tabi ki zarar göreceksinizdir. Evde kablolu bir telefonla veya cep telefonu ile konuşmanız konusunda kararsız kalırsanız muhakkak cep telefonunu tercih edin. Çünkü kablolu telefon yıldırım düşme durumu olan hava şartlarında daha tehlikelidir. Sebebini şöyle açıklayabiliriz: Kablosuz haberleşmenin yıldırımı veya elektrik enerjisini telefona iletme imkanı bulunmazken, kablolu haberleşmenin enerji nakil hatlarına düşecek yıldırımı evinize kadar iletme ihtimali bulunmaktadır. Kablolu bütün cihazları kullanmak tehlike yaratacak unsurlardan bir tanesi. Saç kurutma makinelerini yıldırım düştüğünde kullanmamayı tercih etmeliyiz. Etrafınızda yıldırımı yerleşim bölgelerine düşmesine engelleyecek güvenlik tedbiri alınmışsa yani paratoner varsa bu sizi etkilemeyen durum olabilir. Ama tedbir alındığına emin değilsek kablolu cihazları yıldırım esnasında kullanmamayı tercih etmeliyiz."

Görüntü Dökümü

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-Yağmurlu havada yıldırım düşmesinden detay

-Yağmurlu havada cep telefonu ile konuşan vatandaş

-Mühendislik Fakültesi tabelasından detay

-Bülent Çavuşoğlunun haberleşme laboratuvarda çalışmasından detay

-Bülent Çavuşoğlu ile röp

-Fön makinası kullananlardan detay

Haber: Turgay İPEK - KAmera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

SÜRE: 06.53 BOYUT: 770 MB

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4)İSHAKPAŞA SARAYI'NA 100 BİN ZİYARETÇİ

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshakpaşa Sarayı'na son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor. Geçen yıl 121 bin kişinin gezdiği saraya bu yılın ilk 8 ayında 100 bine yakın ziyaretçi geldi. Doğubayazıt'a 8 kilometre mesafede,ovaya hakim dik bir tepe üzerinde tüm heybetiyle görenleri kendine hayran bırakan İshak Paşa Sarayı, son yıllarda bölgenin en önemli çekim merkezlerinden biri haline geldi. 1784 yılında Çıldıroğulları'ndan II. İshak Paşa döneminde yaptırılan ve Osmanlı mimarisinin, Anadolu'da günümüze ulaşabilen tek saray yapısı olarak kabul edilen tarihi binayı görmek isteyenler, Doğubayazıt'ın yolunu tutuyor. Sarp dik tepe üzerine inşa edilmiş, bazı bölümleri tek, bazı bölümleri iki, bazı bölümleri ise üç katlı ve iki büyük avlu çevresinde oluşturulan 366 odası bulunan sarayı gezenler, gördükleri ihtişama hayran kalıyor.

Bölgeyi gezmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Mine Duralı, "Çok etkileyici bir yapı. Restorasyon anlamında bazı yerler aman aman değil ama yine derlenip toplanmış. Büyük ve etkileyici bir yapı. Bu bölgenin daha çok turiste ihtiyacı var ekonomisinin gelişmesi için. Belki eksikliği konaklama ile ilgili geliştirici çalışmalar olabilir. Buraya daha fazla insan gelmesi, ticaret olması, daha çok tur programının gelmesi lazım" dedi.

İshakpaşa Sarayı hakkında rehberlerden bilgi alan Marka Konseyi Başkanı Bülent Fidan, bölgeye değer katan önemli bir eseri gezdiklerini belirtti. Dünyanın neresi olursa olsun bölgeye değen katan belli olaylar, olgular ve nesneler olduğunu kaydeden Fidan, "Bunlardan biri İshakpaşa Sarayı. Bunlar neden önemli? : ir bölgenin marka kimliği oluşurken o bölgeye değer katan çok fazla unsun vardır. Yaşam, kültürel varlıklar bunun gibi çok fazla olgu var. Bunlar o bölgeye değer katan olgular. Bölgeye başka açıdan bakmayı gerektiriyor. Sadece Doğu, tarihi eser kavramı değil, kültür taşıyıcı olan unsurlar var. Bölgenin kimliğine etki ettiği çok açık. Bu tür merkezlerin daha fazla cazip hale getirilmesi gerekiyor. Umarım bu yapı daha çok korunur büyük marka değerine katkı sağlanır. Kültür varlıkları çok değerli" diye konuştu. 19 MAYIS GÜNDEMİGeçtiğimiz yıl 121 bin 94 kişinin gezdiği tarihi sarayı, bu yılın ilk 8 ayında ziyaret edenlerin sayısı 100 bine yaklaştı. Yetkililer, yıl sonuna kadar geçen yıl ki rakamların geçileceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-İshakpaşa sarayından genel görüntü

-İshakpaşa sarayını gezen yerli yabancı turistler

-İshakpaşa sarayı içerisiden detay görüntüler

-İshakpaşa sarayını fotoğraf çeken vatandaşlar

-Mine Duralı ile röp

-Bülent Fidan ile röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ AĞRI,

SÜRE: 05.43 BOYUT: 640 MB