Dha yurt bülteni - 2

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı kararı

Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 eski komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2011 yılındaki komiserlik sınavına giren 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Osmaniye, İstanbul, Ankara, Mersin, Karaman ve Aksaray'da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Adli tıp biriminin dış görüntüsü

Adli tıp biriminin tabelası

Gözaltına alınan şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Dalaman'a, Thomas Cook mağduru yolcular için A380'le birlikte 12 uçak geldi

TURİSTLER ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYOR

Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan yaklaşık 3 bin İngiliz turist, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, ülkelerine dönebilmek için Dalaman Havalimanı'na geldi. Turistler için seferber olan İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, aralarında A380 tipi yolcu uçağınun da yer aldığı 12 yolcu uçağını Dalaman Havalimanı'na sevk etti. Öğlen saatlerinde yolcu uçaklarının Dalaman Havalimanı'na gelmesiyle işlemleri tamamlanan İngiliz turistler, uçaklara bindirildi. Saat 15.00'den itibaren ilk sefer için kalkan uçak Dalaman Havalimanı'ndan İngiltere'ye gitmek için havalandı. 3 ve 4 saat aralıklarla seferler sürerken, ülkelerine dönmenin sevincini yaşayan turistler, basın mensuplarına gülümseyerek el salladı.

Bu arada seferler devam ederken HiFly'a ait 9H-MIP tescilli A380 yolcu uçağı, 580 yolcu ile İngiltere'ye hareket etti. İngiliz turistleri ülkelerine götürmek için gelen A380 yolcu uçağının Türkiye'ye ilk kez geldiği belirtildi. Bu uçağın özel izinle geldiği de öğrenildi. İngiliz turistlerin ülkelerine dönmeleri için 12 uçağın bugün akşam saatlerine kadar seferlerini sürdüreceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Aprondaki yolculardan detaylar

Yolcuların uçağa binmesi

Uçaktan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN - Ercan KAYLI - Aykut KURT/ DALAMAN(Muğla),

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Botları su alan kaçak göçmenlerin kurtarılma anları kamerada

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen, ancak yolculuk yaptıkları lastik botun su alması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulunan 39 kaçak göçmenin kurtarılma anları, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Perşembe günü, sabah saatlerinde Enez ilçesi sahili açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve içerisinde çocuk ile kadınlarında bulunduğu lastik bot, su almaya başladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle bazı kaçaklar denize düştü. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede batmak üzere olan bota ulaştı. Ekipler, denize düşen kaçakları kendileri de suya girerek can simitleriyle Sahil Güvenlik botuna aldı. Can pazarının yaşandığı kurtarma anları ise cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Enez Limanı'na çıkarılan 39 kaçak göçmenden boğulma tehlikesi geçiren, 3'ü çocuk 10 kişi, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Denize düşen kaçaklar

-Kaçaklara can simidi atılması

-Sahil güvenlik personelinin denize atlaması

-Kaçakların sahil güvenlik ekiplerince kurtarılması

-Bota çıkartılan kaçaklar

-Su alan botun, sahil güvenlik botuna çekilmesi

-Su alan bottan kurtarılan kaçaklar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Ardahan'ın yaban hayatını fotokapanla görüntüledi

Ardahan Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci (34), Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla ayı, domuz, kartal, şahin, sincap ve sansar gibi hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydetti. Fotokapana takılan hayvanları görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Keçeci, "Amatör olarak Ardahan'ın vahşi doğasının fotoğraflamak çabası içerisindeyim" dedi.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci, Ardahan turizmine katkı sağlamak için Yalnızçam Ormanı'na fotokapan kurdu. Belirli aralıklarla ormanın değişik bölgelerine kurduğu fotokapan, beslenen bir boz ayının görüntülerinin yanı sıra şahin, sansar, sincap gibi hayvanları da kaydetti. Elde ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Çağdaş Keçeci, "Amacım Yalnızçam Ormanları'nın vahşi doğaya yapmış olduğu ev sahipliğini görüntülemek. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de Ardahan'ın doğa turizmine katkı sağlamak ve ön plana çıkarmak. Amatör olarak Ardahan'ın vahşi doğasının fotoğraflamak çabası içerisindeyim. Ardahan'da ve çevre illerde kurduğum fotokapanla burada yaşayan türlere nelerin sahipliği yaptığını gösterebilmek amacındayım" dedi.

Yalnızçam Ormanı'nda fotokopanla görüntü kaydına devam edeceğini belirten Keçeci, en büyük isteğinin nesli tükenmek üzere olan vaşakı fotoğraflamak olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Fotokapan görüntüleri

-Çağdaş Keçeci ile röp

Haber-Kamera : Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,

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2 bin 400 rakımda 13 çeşit meyve yetiştirdiler

Erzurumlu Selim Alaftargil ve kardeşleri babalarının satın aldığı deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki 10 dönümlük arazide kestane, ayva ve kayısı gibi 13 çeşit meyve yetiştirdi. Tamamen organik olan meyvelerin tadına doyum olmadığını söyleyen Selim Alaftargil, "Olmaz olmaz demeyin. Biz yaptık ve başardık. Bizi örnek alan birçok kişi çevremizde bizim gibi çıplak araziyi alıp bahçe yaptılar ya da hobi bahçeleri oluşturdular" dedi.

Spor malzemeleri satan firma sahibi Selim Alaftargil, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2400 rakımlı Börekli Mahallesine 2002 yılında babasının yaptırdığı yazlık villanın 10 dönümlük bahçesine 2 bine yakın fidan diktiler. Evli 2 çocuk babası 43 yaşındaki Selami Alaftargil bahçede organik kestane, ayva, kayısı, ceviz, elma, armut, kiraz, vişne, erik, iğde, beyaz ve karadut ile çilek yetiştirdi. Meyve ağaçlarından 3- 4 yıl sonra ürün almaya başladığını belirten Alaftargil, kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereye kadar düştüğü Erzurum'da, "Soğuk memlekette meyve olmaz. Hele 2 bin rakımın üstünde hiç yetişmez. Doğu'da kestane yetiştiren ise hiç duymadık. " diyenleri şaşırttığını söyledi.

Cenneti andıran bahçeyi vefat eden babası İlhami Alaftargil ile birlikte yetiştirdiklerini belirten Selim Alaftargil, "Dağları ve doğayı çok sevdiğim için vaktimin büyük bölümünü buralarda geçiriyorum. Babam burayı aldığı zaman plak bir dağdı. Kardeşlerimle birlikte el ele verip güzel bir mekana çevirdik. Babam rahmetli olunca onun hatırası olarak gözümüz gibi bakmaya başladık. Sadece biz değil bahçenin nimetlerinden eş, dost, komşular ve akrabalar da yararlanıyor.Yüksek rakımda yetişen meyvenin tadına doyum olmuyor. Bahçenin içinde hayat tamamen doğal. Tavuklarımız, arılarımız ve bir de köpeğimiz var. Bölgede örnek olduk ve birçok kişi hobi bahçesi veya bizim gibi yerler satın alıp meyve ağacı dikmeye başladı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Dronla çekilen bahçenin genel görüntüsü

-Bahçede yetişen meyveler

-Selim Alaftargil ile röp

-Bahçede dolaşan tavuklar

-Arı kovanları

(Süre: 5.27 Dk)

Haber: Turgay İPEK/ Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Posof'un içi dışı kırmızı elması tescillendi

Ardahan'ın Posof ilçesinde endemik bir tür olarak yetiştirilen "İçi dışı kırmızı elmaö Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.

Posof ilçesine bağlı 9 köyde yetiştirilen içi de dışı gibi kırmızı olması bakımından büyük ilgi gören elmanın coğrafi işaret tescili alması için Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2017 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunuldu. İnceleme süresinin tamamlanmasının ardından İçi dışı kırmızı elma, coğrafi işaret alarak tescillendi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, İçi dışı kırmızı elmanın endemik tür olduğunu belirterek, 2017 yılının Kasım ayında Türk Patent Enstitisüne başvuruda bulunduklarını söyledi. Demirci şunları söyledi:

"2017 yılında başlattığımız tescil süreci, 2019 yılının Nisan ayı itibariyle sonuçlandı. Ardahan'ın son coğrafi işaret ürünü 'İçi dışı kırmızı Posof Elması' adı altında coğrafi işaret aldı. Endemik bir tür olduğunu biliyorduk fakat bizim bilmemiz yetmiyordu. Bu türün çok yararlı olduğunu, anti oksidan olarak çok önemli olduğunu da laboratuar testleriyle ispatlayınca tescil edilmesi gerektiğini düşündük. Ekonomik olarak ta ilimize katkı sunacağına inandığımızdan tescil sürecini başlattık. Şuan itibariyle de hasadı başladı. Posof'un 9 köyünde yetiştiriliyor. Ardahan Üniversitesi ev Avrupa Biriği projesi kapsamında 500 dönüm alanda da fidan dikimi yapıldı. Önümüzdeki yıl bu bahçeden de hasat alınacak.ö

İçi dışı kırmızı elma yetiştiricisi Şemsettin Özgen ise, "İçi dışı kırmızı olan elma sadece Posof bölgesinde yetişmektedir. Endemik bir türdür. Bunun üretimi şuan itibariyle hobi olarak yapılıyor. İnşallah ileriki yıllarda üretimi artacak ev ticari anlamda bölgemize büyük bir katkı sağlayacak. Şuan üretimi az ama ileride üretiminin artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Posof'tan genel detay

-Elma bahçesinden genel detay

-Elma yetiştiricisinden genel detay

-Elma yetiştiricisi Şemsettin Özgen ile röp.

-Yetiştiricilerin elma toplaması

-TSO Başkanı Çetin Demirci ile röp.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR-Alper TURGUT/ARDAHAN,

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