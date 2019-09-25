Dha yurt bülteni - 2

Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı

Adana'da, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. Önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesiyle meydana geldiği belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1'i polis memuru, 4'ü sivil, toplam 5 kişi hafif yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Kozan yolu üzerinde bugün saat 07.20'de, Çevik Kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. İçerisinde 5 polisin bulunduğu servis midibüsünde ve çevredeki diğer araçlarda hasar meydana gelirken, patlama çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk bilgilere göre yaralanan 1'i polis memuru, 4'ü sivil, 5 kişi, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik şeridi çekilen bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.

Olay yerine gelerek polis yetkililerinden bilgi alan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polislerin bulunduğu zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Vali Demirtaş, saldırıda 1'i polis memuru, 5 kişinin yaralandığını, ancak sağlık durumlarının ağır olmadığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Güvenlik güçlerinden görüntü

-Alınan önlemler

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, -

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Rize'de havalimanı inşaatındaki heyelanda operatör öldü



Rize'nin Pazar ilçesinde deniz dolgusuna inşaatı süren Rize- Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında meydana gelen heyelanda, operatör Mehmet Topal (28), iş makinesi ile birlikte toprak altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Pazar ilçesi Tektaş köyünde meydana geldi. Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında çalışma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Kamyon sürücüleri kaçarak kurtulurken, operatör Mehmet Topal iş makinesi ile birlikte toprak altında kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından iş makinesi operatörü Mehmet Topal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Topal'ın cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri gece görüntüleri

Haber-Kamera: RİZE,

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Yıldırımlar geceyi aydınlattı

Muğla ve Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'ın Didim ilçesi ve Söke Ovası ile Muğla'da Güllük Körfezi'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Bodrum yarım adasından kuş uçuşu yaklaşık 50-60 kilometre mesafede, Ege Denizi üzerinde başlayan yağış sırasında çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, geceyi aydınlattı. Sağanak sırasında bazı bölgelerde su baskınlarının yaşandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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***BODRUM***

(Cep telefonu)

Sağanak yağıştan görüntü

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(Aktüel)

Yollardaki su birikintileri

Araçların geçişi

Detaylar

(Gündüz görüntüsü)

Sağanaktan ve yollardan genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),

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Baraj gölü kenarına gelen yavru ayı, yaşam alanına götürüldü

Muş'un Bulanık İlçesi'nde Alparslan1 Baraj gölünün kenarında dolaşan ayı köylüleri korkuttu. Bölgede ilk kez görülen ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenli bir şekilde baraj gölünden uzaklaştırılan 2 yaşındaki yavru ayı için köy muhtarları, korucular ve çobanlar bilgilendirildi.

Bulanık İlçesi Alparslan Baraj Gölü kıyısındaki Erentepe Beldesi'nde yaşayan vatandaşlar, arazide dolaşan ayı gördü. Bölgede ilk kez ayı gören vatandaşlar durumu Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Baraj gölü kenarını gezen ekipler 2 yaşında olduğu tahmin edilen ayıyı uzaklaştırmak için çalışma başlattı. Bulanık İlçesi'ne Varto'dan yolunu şaşırarak geldiği tahmin edilen yavru ayı av ve yaban hayatı uzman ekiplerinin kontrollü çalışması sonucu bölgeden uzaklaştırıldı. Yavru ayıyla ilgili baraj gölü kıyısındaki yerleşim birimlerinin muhtarları, köy korucuları ve çobanlar bilgilendirildi.

Muş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Mestan Hisarkaya, twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şube Müdürlüğümüze gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu Muş ili Bulanık İlçesinde bir ayı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde ayının Alparslan1 Barajı kenarında insan baskısı sonucu sıkıştığı tespit edilmiş ve yaban hayatı uzmanı ekiplerimizce güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmıştır. Yaklaşık 2 yaşyarında olduğu tahmin edilen ayının sağlıklı olduğu gözlemlenmiştir. Köy muhtarı, korucular, çobanlar ve ilgili köylüler konu hakkında bilgilendirilmiştir."

Görüntü Dökümü

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-Baraj gölündeki ayıyla ilgili cep telefonu görüntüleri

Haber: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,