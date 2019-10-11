Dha yurt bülteni - 2

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı

İzmir'de, 'Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden karalayan ve terör propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medyadan karalayan ve terör propagandası yapanlara bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Sosyal medyadan belirlenen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında 7 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerden görüntü

Haber: Mehmet CANDAN Kamera:/ İZMİR,

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Foça'da 42 göçmen yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan aralarında çocuklarında bulunduğu 42 göçmen yakalandı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 10.00 sıralarında Foça ve Yenifoça arasında bulunan bir koyda kaçak göçmenlerin bulunduğu istihbaratını aldı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, koya baskın düzenledi. Baskında kaçış hazırlığındaki 35'i Suriye, 4'ü Yemen, 1'i Fas, 1'i Kuveyt ve 1'i de Irak uyruklu olmak üzere 42 göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı. Aralarında çocuklarında bulunduğu göçmenler, sorgulanmak üzere Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan göçmenler gece saat 01.00 sıralarında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Polis ekipleri, göçmenlerin kaçışını düzenleyen kişi veya kişileri yakalamak çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Göçmenlerin gece araçlara bindirilip İl göç İdaresine gönderilmesinden görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA(İzmir),

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Küçük Muhammed peynir kazanına düştü

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt Köyü'ndeki evlerinde oynadığı sırada içi sıcak su dolu peynir kazanına düşen 6 yaşındaki Muhammed Haktan Yolcu'nun vücudunun yüzde 52'si yandı. Üç ay kaldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki tedavisi tamamlanan Yolcu, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nin Plastik Cerrahi Bölümü'ne sevk edildi.

Şenyurt köyünde oturan Fatma-İsa Yolcu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet Haktan Yolcu, oyun oynarken annesinin evde peynir yaptığı ve içerisi sıcak su dolu olan kazana düştü. O sırada odada bulunan baba İse Yolcu, Muhammed Haktan Yolcu'yu düştüğü kazandan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Yolcu'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra talihsiz çocuk Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 ay burada tedavi gören ve iyileşme devresine giren Muhammed Haktan Yolcu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi.

Çocuğunun çektiği acıların yüreğini dağladığını söyleyen anne Fatma Yolcu, "Evimizde peynir yaparken oğlum dengesini kaybetmesi sonucu kazana düştü. Üç aydır tedavi görüyor. Şu an genel durumu iyi. Plastik cerrahi doktorlarının görmesi gerekiyormuş. Bu yüzden üniversite hastanesine sevk ediyorlar. Vücudunun yüzde 52'sinde 2 ve 3'üncü derecede yanıklar bulunuyor. Üç aydır tedavi görüyor. Kazandan babası çıkardı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yanık tedavi merkezinden detay

-Muhammet Haktan Yolcudan detay

-Muhammet Haktan Yolcunun cep telefonundan çizgi film izlemesi

-uhammet Haktan Yolcu ile röp

-Fatma Yolcu ile röp

-Fatma Yolcu'nun oğlu ile konuşması

Haber: Turgay İPEK - KAmera: Zasfer KUMRU/ ERZURUM,

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Pamukkale altın yılını yaşadı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale, bu yılın ilk 9 ayında 2 milyon 228 bin turisti konuk etti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale için bu senenin 'altın yıl' olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm alanlarından olan Pamukkale, doğal güzelliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alıyor. Doğal oluşum travertenleriyle, ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunan 'beyaz cennet', günübirlik ya da uzun süreli tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Hierapolis Antik Kenti'ni içinde barındıran Pamukkale, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi dokusuyla da hayran bırakıyor. Şifalı sularıyla cazibe noktası haline gelen Pamukkale, su sıcaklığı yaz-kış 36 derece olan Kleopatra Havuzu ile turistlere antik kalıntılar içerisinde yüzme deneyimi sunuyor. Balon ve paraşüt uçuşlarının da yapılabildiği Pamukkale, adrenalin tutkunlarına travertenleri ve antik kalıntıları havadan görme imkanı sağlıyor.

2023 HEDEFİ 5 MİLYON TURİST

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin bu yıl ülke ortalamasının üzerinde ziyaretçi aldığını söyledi. Artan turist sayısının sevindirici olduğunu kaydeden Şen, "Pamukkale ören yeri, 2019'da geçen yıldaki turist sayısını geride bıraktı. Bu yılın ilk 9 ayında, 2 milyon 228 bin turist Pamukkale'yi ziyaret etti. 2018 yılında bu rakam, 2 milyon 189 bindi. 2019, Pamukkale için altın yıl oldu. Bizim hedefimiz bu rakamların hep üzerine koyarak devam etmek. Pamukkale, tüm dünyada tanınan bir nokta, ziyaretçi sayılarımızın artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Yeni tanıtım ve reklam çalışmalarıyla turist sayısının daha da artmasını hedeflediklerini aktaran Şen, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'ye uçakla 6 saat uzaklıktaki Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde yoğun bir reklam kampanyası yapılacak. İlave uçak seferleri koyulacak. Bu ülkelerin dünyadaki turizm payı, 350 milyar dolar civarında. Biz özellikle 2020 yılında Pamukkale'ye, bu ülkelerden ciddi bir turist artışı bekliyoruz. 2023 yılında 5 milyon turist hedefimize ulaşmak adına çalışmalarımız sürecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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Pamukkale'den görüntü

Pamukkale'deki ziyaretçilerden görüntü

Hierapolis Antik Kentinden görüntü

Kleopatra Antik Havuzundan görüntü

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Öğrenci ve öğretmenler, beldeyi baştan sona temizledi

Muş merkeze bağlı Konukbekler Beldesi'ndeki öğrenciler, 'değerler eğitimi' kapsamında gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği ile öğretmenlerinin eşliğinde beldelerini baştan sona temizledi. Eğlenerek çevreyi temizleyen ve adeta birbirleriyle yarışan öğrenci ile öğretmenler, yaklaşık 50 poşet çöp topladı.

Muş'a 30 kilometre uzaklıktaki Konukbekler Beldesi'ndeki Konukbekler İlk ve Ortaokulu, 'değerler eğitimi' kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği çöp poşetleriyle belde sokaklarına gitti. 400'ü aşkın öğrenci, öğretmenleriyle birlikte cadde ve sokaklardaki çöpleri tek tek topladı. Birbirleriyle yarışır gibi cadde ve sokakları gezen öğrenciler, sigara izmaritinden naylon poşete ve gıda ambalajına varana kadar 50 poşet çöp topladı. Öğrencilerin topladıkları çöpler, Konukbekler Belediyesi'ne ait araca konularak belde çöplüğüne götürüldü.

Konukbekler Belde Belediyesi Başkanı Bahri Fırat, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek ikramda bulundu. Konukbekler İlk ve Ortaokulu Müdürü Hikmet Yıldız, "Öğrenci, idareci ve öğretmenleriyle birlikte değerler eğitimi kapsamında çocuklarımızla, temizlik projesi kapsamında beldemizi temizledik. Amacımız çocuklarımıza temizlik alışkanlığını kazandırmak, temiz bir çevre bırakmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencileriyle çöp toplayan öğretmenlerden İlhan İpek ise, "Ellerimizdeki çöp poşetleriyle, beldemizdeki çöpleri topladık. Toplanan çöpleri, Konukbekler Belde Belediyesi önüne getirerek, çöp aracına teslim ettik" diye konuştu.

Konukbekler Ortaokulu öğrencilerinden Berfin Kaya da, çevre temizliğinin önemine dikkat çekti ve herkesi çevre temizliğine dikkat etmeye çağırdı.

Görüntü Dökümü

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-Öğrenci ve öğretmenlerin okuldan çıkışı

-Belde içerisindeki çevre temizliği ve kalabalıktan detaylar

-Eğlence içerisinde çöp toplamadan detaylar

-Öğretmen ve öğrencilerin temizlik çalışmasından detaylar

-Refüj ve caddede yapılan temizlik çalışmasından detay

-Konukbekler İlk ve Ortaokulu Müdürü Hikmet Yıldız Röp.

-Öğretmen İlhan İpek Röp.

-Öğrenci Berfin Kaya Röp.

-Çöp poşetlerin araca konulmasından detay

-Öğrenci ve öğretmenlere ikramdan detay

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Çocuk evlerine, kahraman Türk kadınlarının ismi verildi

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yurt sisteminden villa ve apartman dairesi sistemine geçti. Nenehatun ve Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'nde yaptırılan tek katlı evlere, kahraman Türk kadınlarının, başarılı sanatçıların ve bilim insanlarının isimleri verildi. Zübeyde Hanım, Kara Fatma, Hayme Ana gibi isimlerin evlere verildiğini belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, amaçlarının çocuklarının gelişimine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kız çocuklarının kaldığı Nenehatun Çocuk Eveleri Sitesi'ndeki ve erkek çocuklarının kaldığı Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'ndeki evlere, Türk kadınlarının, başarılı sanatçıların ve bilim insanlarının isimlerini verdi. Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'ndeki 10 adet tek katlı evlere; Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Hazreti Musa'yı Firavun'dan koruyan Asiya Ana, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana ile milli mücadelenin kahramanı Kara Fatma ve çok sayıda kahraman kadının ismi ve kısa özgeçmişleri yazılı tabelalar asıldı. Erkek çocukların kaldığı Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'ndeki 5 eve ise İbrahim Hakkı, Nurettin Topçu gibi Erzurum'un bilim ve sanat dünyasındaki tanınan kişilerin isimleri verildi.

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, tarihimizde ve kültürümüzde yer alan bu isimleri çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla evlere verdiklerini söyledi. İlbaş, "Tarihimizde, kültürümüzde, varlığımızla bunu temsil edecek, kişilik gelişimi sağlayabilecek ortam oluşsun diye çocuk evlerimizin her birisine ayrı bir isim verdik. Bu isimler tesadüfen seçilmedi. Kara Fatma, Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadelede çok ciddi anlamda mücadelesini ortaya koymuş, silahıyla cephede yer almış, vatanın bağımsızlığı için mücadele etmiş bir kahramandır. Asiye Ana, Hazreti Musa'nın hamisidir. Hazreti Musa'yı Firavun'un sarayında büyütmüştür, belki ilk koruyucu ailedir diyebiliriz Asiye Ana için. Diğer tarafta Hayme Ana, Hüma Hatun, Atatürk'ü yetiştiren Zübeyde Ana gibi isimler evlere verildi" dedi.

15 TEK KATLI EV, 11 DAİRE

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yurt mantığından ev sistemine geçtiğini kaydeden İlbaş, Erzurum'da 169 çocuğu 15 tek katlı ev ile 11 apartman dairesinde barındırdıklarını söyledi. İlbaş, ev sisteminin çocukların kişiliklerinin gelişmesine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Apartmanlarda yaşayan çocuklara komşularının ilk etapta olumlu yaklaşmadığını kaydeden İlbaş, "Çocukların komşuluk ilişkilerini gördüklerinde, apartman sakinleri de çok memnun olmaya başladı. Evlerde bakıcı anneleriyle kalan çocuklar apartmanlardaki komşularına bayram ziyaretine gitti, arkadaşlarıyla oyun oynadı. Çocuklar toplumla iç içi oldu. Toplum içinde hem daha sağlıklı hem de kişilik açısından güzel bir ortamda yetişiyorlar. Toplumdan ayrıştırılmış bir durumdan daha öte, toplumla iç içe oluyorlar. Bu da onların kişisel gelişmelerine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların kaldığı villar

-İsimlerin yazılı olduğu tabelalar

-İl Müdürü Cemil İlbaş ile röp

-Evlerde kalan çocukların oyun oynaması

-Evlerin içerisinden genel göRüntüler

-İl Müdürü Cemil İlbaş ile röp

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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